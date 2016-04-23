



Сейм Латвии принял в окончательной редакции «гибридные» поправки к Уголовному закону. И хотя общественники и журналисты продолжают бить тревогу, а порой и сеять панику, мое мнение таково: эти поправки работать не будут.

Давайте вспомним: чего изначально добивались авторы законопроекта? Они хотели развязать руки спецслужбам. Дать репрессивным органам такие юридические инструменты, которые позволяли бы преследовать пророссийскую «пятую колонну» в обход конституции и общепринятых демократических норм. Не только возбуждать бесконечные уголовные дела, как это делается сейчас, но доводить дела до суда и добиваться обвинительных приговоров.

Включенные в текст поправок ссылки на конституцию фактически нейтрализуют первоначальный замысел. Проиллюстрирую на конкретном примере.

Статья 80 (1). Формулировка, принятая в первом чтении: «Деятельность, направленная против государственной независимости Латвийской Республики, или против суверенитета, или направленная на подрыв территориального единства, свержение государственной власти или государственного строя, — карается лишением свободы на срок до восьми лет». Чтобы было понятно, что речь идет именно о ненасильственных действиях, вторая часть статьи особо акцентирует: «та же деятельность, если она совершена с применением насилия, — наказывается лишением свободы от пяти до пятнадцати лет».

В окончательную редакцию включено существенное дополнение: наказанию подлежит лишь такая деятельность, которая осуществляется методами, не предусмотренными конституцией ЛР. Насильственные действия, как и раньше, вынесены в отдельный пункт.

Что это означает на практике? Допустим, группа людей поставила своей стратегической целью присоединение Латвии к России или, смягчим, к Евразийскому Экономическому Союзу. Но при этом четко оговорила, что в своей деятельности использует только те методы, которые гарантированы конституцией: выборы, референдумы, сборы подписей, дискуссии, выступления в СМИ и т.п. Понятно, эти люди столкнутся с миллионом проблем, полиция безопасности сделает все возможное, чтобы отравить им жизнь. Ну так это происходит и сегодня, без всяких поправок. Но наказать в судебном порядке, полагаю, не получится.

Более беззубой стала и внушавшая особые опасения статья 81.1, которая предусматривает наказание за сотрудничество с враждебными Латвии «внешними силами». В начальном варианте поправок говорилось о помощи иностранному государству или иностранной организации в их ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ деятельности против безопасности Латвии. Вредительство — понятие растяжимое, под него можно подвести что угодно, хоть сотрудничество с шахматной федерацией.

В окончательной редакции круг внешних врагов конкретизирован: только те, кто посягают на латвийскую независимость, территориальную целостность, государственный строй и государственную безопасность. Возможности для репрессий сохранились, но заметно сузились.

Общий вывод: авторы поправок своей цели не достигли. Возможности спецслужб в части преследования пророссийских активистов остались теми же, что и были.

Общественники и журналисты правильно били тревогу после принятия поправок в первом чтении. Это принесло результат. Активность местных русских и российских СМИ (включая ИА REGNUM) в информационном противодействии поправкам отметила и главный лоббист поправок, председатель комиссии сейма по нацбезопасности Солвита Аболтиня.

Но теперь надо перестать сеять панические настроения про «новый 37-й» и т.п. Наоборот, следует зафиксировать нашу победу. Это психологически важно: люди усваивают на практике, что сопротивление не бывает бесполезным. Меньше всего нам сейчас нужен «чернушный» пессимизм.

Победа стала возможной и благодаря раздраю в стане правящих. «Союзу зеленых и крестьян» (СЗК), а точнее, их неформальному наставнику, мэру Вентспилса Айвару Лембергу не по душе усиление спецслужб, находящихся под контролем «Единства». Неслучайно одними из первых по поправкам «выстрелили» президент Вейонис (выходец из СЗК) и курируемая Лембергом газета «Неаткарига».

Вероятно, через некоторое время будут предприняты новые попытки ужесточить законодательство, подогнать его под формат «гибридной войны». Но теперь у нас есть опыт противостояния.