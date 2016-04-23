Президент США Барак Обама в последний день пребывания в Великобритании посетил лондонский театр «Глобус», где для него устроили 10-минутное частное представление, включавшее монолог из «Гамлета». Декламацию актеров, как сообщает ВВС, Обама выслушал, стоя на ногах и слегка покачиваясь взад и вперед под музыку. «Это было замечательно. Не хочу, чтобы представление заканчивалось», — заявил президент, после чего пожал руки актерам. А режиссер труппы Доменик Дромгул, который вместе с коллегами из «Глобуса» участвовал в мировом турне с пьесами Шекспира, в ответ заметил: «Дух лозунга «Да, мы можем» сопровождал нас в этой поездке, и для нас честь встретиться с человеком, который его придумал и который служит примером этого духа».

mkrf.ru Достойно ль смиряться под ударами судьбы, иль надо оказать сопротивленье и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними?

Барак Обама посетил театр 23 апреля. Мир вспоминает этот день как час, когда Шекспир ушел от нас в физической своей оболочке, 400 лет назад, но его произведения и идеи, пожалуй, в наше время более распространены, чем при жизни великого драматурга. Он является фигурой номер Один, прежде всего, в англоязычном мире, что неудивительно, учитывая вклад Шекспира в развитие английского языка. Миллионы людей, никогда не читавшие его произведения, активно используют многие его фразы. Но еще больше драматурга знают за пределами Великобритании. По данным опроса Британского совета, Шекспира очень ценят в развивающихся странах (бразильцы, китайцы, мексиканцы, индийцы и турки), 76% опрошенных сказали, что любят его. Поэтому в докладе Британского Совета отмечается, что популярность драматурга продолжает оставаться «важным активом для процветания Великобритании и ее мягкой силы». Отдельно скажем о России. В нашей стране к 400-летию со дня смерти Шекспира приурочено начало Года литературы и языка Великобритании. Во всех российских школах пройдет урок, посвященный драматургу, а в московском метро появится тематический шекспировский поезд — оформленный соответствующим образом внутри и снаружи. «Шекспир, конечно же, популярен везде, но здесь к нему относятся с таким вниманием, что можно даже подумать, что он в каком-то смысле является русским писателем», — заявил английской газете Guardian директор Британского совета в России Майкл Берд.

Все эти четыре столетия Шекспира пытаются разгадать. Кем он был? Некоторые говорят, что ростовщиком, успешным спекулянтом, поэтому таким ярким и живым смотрится в «Венецианском купце» Шейлок, в образе которого драматург вывел самого себя. Автор книги «Секрет Шекспира» Мартин Лингс, упоминая в своей работе о Данте как члене аффилированного с тамплиерами братства, говорит, что английского драматурга причисляли к братству «Розового креста», легендарных розенкрейцеров, хотя по другим сведениям он был франкмасоном, вольным каменщиком. Католики пытаются перетянуть Шекспира на свою сторону. В апреле этого года в Ватикане труппа «Глобуса» впервые поставила «Гамлета», которого раньше папам и кардиналам показывали в отрывках, хотя с принцем датским публично отождествлял себя папа Павел VI, признававшийся в любви к этому трагическому персонажу. Впрочем, замечает профессор английской литературы в университете Сент-Эндрюс Майкл Александр, твердых доказательств, что Шекспир был католиком, не существует. Но, с другой стороны, он был тем, кого во времена Реформации вряд ли любили протестанты — в его пьесах вы не найдете ни единого нападения на пап Римских и папистов. А в целом христианство прослеживается в творчестве Шекспира. В «Короле Лире» король и Корделия встают на колени и просят друг у друга прощения — христианское поведение в дохристианской Англии. Да, Корделия потом гибнет, но ведь и христианство не говорит, что добродетель вознаграждается в этом мире.

У современной политкорректной мысли к Шекспиру есть свои немалые претензии. Шведская газета Gefle Dagblad, например, считая его «лучшим и наиболее успешным пропагандистом в мире», осуждает драматурга за то, что его произведения и представленная в них картина мира стали частью системы, оправдывающей британскую военную агрессию, рабство, эксплуатацию африканцев и азиатов. «Шекспир помог сохранить привилегированное британское общество и британскую королевскую власть, — пишет издание. — На него ссылаются даже в наши дни, когда страна-член Евросоюза, пользующаяся привилегиями, льготами и особыми правилами, берет на себя право требовать еще больше, и ее требования выполняют. Шекспировская картина мира снова станет актуальна в июне, когда жители страны будут голосовать о том, снизойти ли Британии до дальнейшего сотрудничества с ЕС, который иногда просит уважать интересы соседей».

Однако это, кто бы ни говорил иного, свидетельство того, что мы, причисляющие себя к европейской цивилизации, живем в мире, построенном Шекспиром, его сюжетами и его образами. Европейский католицизм и протестантизм осваивали Ближний Восток и Китай, колонизировали Австралию, Северную и Южную Америку. Каким было бы наше общество без Шекспира, сказать трудно. Однако сегодня там, где его нет, образуется разрыв, и поскольку свято место не бывает пусто, его заполняют демоны, что ныне можно видеть на примере так называемого «Исламского государства» (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) и им подобных джихадистов. Так что пока у нас нет на замену кого-то, кто бы смог создать общепонятный и привлекательный цивилизационный скелет мироустройства — не считать же за таковую альтернативу голливудских супергероев — следует сказать прямо: Шекспир жив и отказаться от него невозможно.