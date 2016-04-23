



Модест Колеров ИА REGNUM Усталость

Если вы ведёте здоровый образ жизни, но однажды вас сразила не проходящая месяцами усталость, задумайтесь! Возможно, это — синдром хронической усталости, вызываемый герпесом шестого типа: безжалостным и беспощадным к тем, кто позабыл про докторов. Рассказать о том, как его и не упустить драгоценное время для лечения, мы попросили врача-инфекциониста Илью Акинфиева.

Синдром — не признанный, но действующий

Многие свято верят, что здоровый образ жизни, закаливание, спорт и разнообразное, но полезное питание обезопасят их не только от соматических, но и от инфекционных заболеваний. Однако это — лишь частично верно. От синдрома хронической усталости, вызываемого герпес-вирусом шестого типа, можно устать навсегда.

Многие заболевания до поры до времени не дают о себе знать, но есть симптомы, на которые, безусловно, стоит обратить внимание. Один из них — однажды и внезапно навалившаяся на вас усталость, которая не проходит месяцами, сколько бы вы не проводили времени в бассейне, спортзале и на свежем воздухе.

— Возможно, в вашем организме активизировался коварный вирус герпеса шестого типа — основной виновник, этого загадочного заболевания, — объясняет врач-инфекционист Илья Акинфиев. — Ведь без лечения изматывающая усталость станет вашей спутницей пожизненно. В данном случае речь идет именно о тех, кто правильно питается, отдыхает и занимается спортом, а не о тех, чья усталость имеет явную причинно-следственную связь с их образом жизни.

Тем не менее, именно стресс является отправным механизмом для снижения иммунитета и активизации вирусов герпеса, в том числе, и герпес-вируса шестого типа, вызывающего синдром хронической усталости (в дальнейшем СХУ).

Болезнь до поры до времени «маскировалась» под другие, и идентифицировать ее американские ученые решили после того, как в штате Невада (США) в 1984 году очень многие граждане обратились к врачам с жалобами на одни и те же симптомы, которые так и не смогли отнести ни к одному из уже известных заболеваний.

После эпидемии в Неваде болезнь, вызываемая герпесом шестого типа, и получила свое название: синдром хронической усталости. Через четыре года — в 1988 году — Центром по контролю за заболеваемостью (СDC, Атланта, США) синдром хронической усталости был определен, как самостоятельное заболевание. Тогда же сформулированы диагностические критерии (большие и малые), которые уточнялись и дополнялись на рабочих совещаниях.

Поводом для этого было внезапное увеличение числа больных с жалобами на постоянную усталость, которая сопровождалась рядом соматических и психологических симптомов.

Кстати, если проследить, что происходило в местах вспышек СХУ в означенное время, то версия о стрессе находит массу подтверждений. Разумеется, и других причин для вспышки СХУ вполне достаточно, но мне кажется, что можно рассматривать эту версию, как одну из «рабочих».

Так одну из первых описанных в литературе вспышек синдрома хронической усталости зарегистрировали — в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в 1934 году. Стоит вспомнить, что30 декабря 1933 года на Лос-Анджелес обрушился ливень, вызвавший сильнейшее наводнение. Он прошел над горами Сан-Габриель с 30 декабря 1933 года по 1 января 1934. Утром 1 января грязекаменные потоки прошли через поселки Монроуз и Ла-Кресента по руслу реки Лос-Анджелес в океан. Получили ранения и погибли сотни местных жителей. Сотни домов были разрушены, имущество уничтожено.

Следующая вспышка СХУ случилась в Исландии — в 1948 году. В 1947—1948 годах там проходило извержение самого активного местного вулкана Гекла, который в средние века исландцы называли «Ворота в ад», многие исландцы были искренне убеждены, что там проходит самый крупный шабаш ведьм в стране. Этакая «Лысая гора» на исландский лад. В 1948 году углекислый газ от выбросов накопился в ложбине у подножия вулкана. Находившиеся там овцы погибли. Буйство вулкана длилось больше года. Причем Гекла всегда отличалась непредсказуемым, но очень разрушительным нравом. Стресс от этого природного катаклизма, несомненно, накапливался у местных жителей, и у части из них вылился в СХУ.

Очередная вспышка СХУ в Лондоне была отмечена в 1955 году. Хотя в этом году и было объявлено окончание войны стран-союзников с Германией, в мире продолжалась холодная война. Дала о себе знать и лондонская экологическая катастрофа. Многие жители города страдали от последствий сильнейшего в Великобритании смога, начавшегося в декабре 1952 года. Именно тогда накопившаяся в воздухе угольная копоть, двуокись серы, химические и бензиновые пары унесли жизни 8 тысяч человек. И хотя в 1955 году в Великобритании был принят «Закон о чистоте воздуха», тем, кто пережил смог, предстояло еще долго помнить его последствия. Разумеется, одномоментным стрессом это не назовешь, но длящимся — запросто.

Следующая вспышка СХУ произошла во Флориде — в 1956 году. Этот год отличался весьма конфликтным политическим фоном — холодная война, Суэцкий кризис. А 21 мая 1956 года на атолле Бикини сброшена с самолета первая водородная бомба США. (6 ноября 1955 года впервые было проведено испытание водородной бомбы СССР, сброшенной с самолета Ту-16). Почему холодная война, подкрепленная «ядерным психозом», вызвала усталость именно у жителей Флориды, еще предстоит выяснить ученым. Возможно, не были учтены еще какие-то отягощающие факторы.

Если хочешь быть здоров, не забудь про докторов!

Теперь-то, уж, вряд ли можно усомниться в том, что для герпеса шестого типа стресс, в том числе, и массовый, политически обусловленный, как «живая вода». Однако хотелось бы лучше «узнавать"СХУ среди прочих заболеваний. А потому, как говорят юристы, давайте договоримся об определениях, прежде всего, самой усталости.

Продолжительной усталостью считается жалоба больного на усталость, которая длиться более одного месяца.

Хроническая усталость определяется, как субъективно регистрируемая усиливающаяся усталость, продолжающаяся 6 месяцев и более.

ИА REGNUM : Какие же симптомы, кроме, собственно, усталости, сопровождают это заболевание? На что должен обратить внимание человек, не обремененный медицинским образованием?

— Усталость — в ее хронической форме характеризуется беспричинной повышенной утомляемостью, апатией в течение длительного времени, — объясняет врач-инфекционист Илья Акинфиев. — Особенно важно — обратить внимание на ощущение хронического недосыпания, при нормальной длительности сна: 6−8 часов в сутки! Следите за своей активностью, своим настроением, особенно в утренние часы, когда отдохнувший организм должен рваться в бой! Ни в коем случае нельзя игнорировать такие признаки, как потеря аппетита, головные боли, боли в области живота и сердца, плохую память, пониженная температура: обычно 37.0−37,2. Хочется обратить внимание, что апатия и усталость может быть признаком патологии щитовидной железы или гипотонии!

ИА REGNUM : Понятно, что со всеми этими признаками надо идти к врачу. И что говорить?"Доктор, я постоянно устаю, может быть, у меня — синдром?» Но ведь в России его не признают, больничный не дают…

— При наличии этих признаков и здоровом образе жизни лучше обратиться к врачу, даже если такое состояние вызвано вовсе не вирусом герпеса! Доктор сможет диагностировать и другую причину снижения жизненной активности! Да, диагноза СХУ у нас пока нет, и страховка никакие анализы не оправдает. Зато врач может порекомендовать сдать анализы на различные типы герпесов, в идеале провести диагностику методом ПЦР. Также необходимо сдать классический всеми известный клинический анализ крови, который ещё иногда называют общим. В этом анализе важно все, но, особенно, количество эритроцитов и гемоглобина, чтобы исключить усталость из-за анемии. Признаком именно вирусной инфекции может быть увеличение количества лимфоцитов и моноцитов.

ИА REGNUM : Если СХУ — редкий повод для обращения к врачу. Вероятно, и правильный диагноз поставить не так уж и легко?

— Можно проследить прямую зависимость частоты обнаружения вируса герпеса шестого типа — от метода исследования. При обычном поиске на антитела к герпесу велика вероятность ложно положительной диагностики. А из-за нее у врачей появляется мнение: «Антитела есть у всех, забудьте о ваших герпесах!» Однако нужно искать не антитела к герпес-вирусу, а сам вирус! При обнаружении ДНК вируса методом ПЦР ошибка практически исключена, и вероятность обнаружения высока!

Поясним, что ПЦР — полимеразная цепная реакция — это — экспериментальный метод молекулярной биологии, который позволяет добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе)).

ИА REGNUM : Как быстро можно ощутить результаты лечения?

— Минимальный курс — 21 день, но уже через 7−10 дней можно отметить положительный эффект. Хотя стандарты лечения СХУ пока отсутствуют, есть лишь ряд статей, в которых описаны результаты различных схем лечения. Например, положительные результаты достигнуты при лечении фоскарнетом (фосфономуравьиной кислотой) и иммуномодуляторами.

Головные боли и резь в глазах? Обратитесь к врачу!

При синдроме хронической усталости, который, собственно, и обусловлен снижением иммунитета, вызвавшем активизацию вируса герпеса шестого типа, возрастает частота обострений хронических бактериальных и вирусных заболеваний. Какие же критерии классификации признаков СХУ приняты у специалистов?

— Согласно схеме диагностики, принятой Международной группой по изучению СХУ (CDC, США, 1994), клинически необъяснимые случаи хронической усталости делятся на СХУ и идиопатическую хроническую усталость на основании больших, малых и объективных критериев, — поясняет инфекционист Илья Акинфиев.

Большие диагностические критерии:

• Клинически установленная, необъяснимая, постоянная или перемежающаяся хроническая усталость нового типа (не встречавшаяся в течение жизни), не связанная с физическим или умственным напряжением, не проходящая при отдыхе и приводящая к существенному падению ранее достигнутых уровней профессиональной, образовательной, социальной или личной активности.

То есть, у человека возникает постоянное ощущение вялости и слабости. Оно не исчезает после ночного сна и полноценного отдыха. Эти проявления, по сути, не связаны с интенсивностью физической или эмоциональной нагрузки.

• Исключение других причин или болезней, которые так же могут вызвать хроническую усталость.

Малые симптоматические критерии (заболевание начинается внезапно, как и при гриппе):

• Повышение температуры тела до 38 С;

• Боли в горле, першение;

• Небольшое увеличение (до 0,3−0,5 см) и болезненность шейных, затылочных, и подмышечных лимфатических узлов;

• Необъяснимая генерализованная мышечная слабость;

• Болезненность отдельных групп мышц (миалгия);

• Мигрирующие боли в суставах (артралгии);

Боли в мышцах и суставах могут быть неинтенсивными, ноющими, то усиливающимися, то проходящими без видимой причины. Их наличие заставляет многих медиков относить СХУ к группе фибромиалгий — иммунных или наследственных заболеваний мышц и фасций. При этом температура тела, как правило, нормальная; мышцы не горячие и не напряженные.

• Периодические головные боли;

Неприятные ощущения в глазах;

• Быстрая физическая утомляемость с последующей продолжительной (более 24 часов) усталостью;

• Расстройства сна (гипо — или гиперсомния, то есть, недостаточность или избыточность сна);

• Нейропсихологические расстройства (фотофобия, снижение памяти, повышенная раздражительность, спутанность сознания, снижение интеллекта, невозможность концентрации внимания, депрессия), существенно снижающиеся уровни профессиональной, образовательной или личной активности;

• Быстрое развитие всего симптомокомплекса — от нескольких часов до нескольких дней.

Объективные (физикальные) критерии:

Субфебрильная лихорадка;

Неэкссудативный фарингит;

Пальпируемые шейные или подмышечные лимфоузлы (менее 2 см в диаметре).

Лимфатические узлы — это периферические органы иммунной системы, расположенные по всему телу. В организме насчитывается около 460−600 лимфоузлов, связанных между собой лимфатическими сосудами. Лимфоузел объединяет многие типы клеток (в том числе Т‑ и В-лимфоциты, макрофаги) для создания эффективной иммунной защиты организма.

Периферические лимфоузлы, доступные осмотру и пальпации, расположены в шейной области (подчелюстные, подбородочные, передне‑ и заднешейные, задние и передние ушные, затылочные, над‑ и подключичные), в подмышечных, локтевых и паховых областях. Нормальными считаются размеры лимфоузлов до 3−8мм в диаметре, подчелюстных — до 1,0 см, паховых — до 1,5см, они единичные, подвижные, мягкие и безболезненные.

Диагноз СХУ устанавливается при наличии 1−2 больших критериев, а также малых симптоматических критериевю Ио есть, не менее 6 из 11 симптоматических критериев и — 2из 3 объективных (физикальных); или 8 из 11 симптоматических критериев.

ИА REGNUM : Многие пациенты в течение жизни сталкиваются с таким явлением, как увеличение лимфоузлов. Является ли это возможным признаком СХУ?

— Лимфоаденопатия может иметь множество причин, — объясняет Илья Акинфиев. — Причём увеличение лимфатических желез с одной стороны, указывает, что причина кроется не в вирусах, а в стоматологической патологии. Либо — в обычной ангине. В варианте — с двух сторон и только под нижней челюстью — скорее всего опять же ангина.

ИА REGNUM : Какое же увеличение лимфоузлов указывает на вирусную этиологию?

— Воспаление нескольких групп лимфоузлов. Например, под нижнечелюстные, затылочные, и надключичные лимфоузлы. В этом случае, скорее всего, причина вирусная, и после она может повториться в СХУ.

Периферические лимфоузлы, доступные осмотру и пальпации, расположены в шейной области (подчелюстные, подбородочные, передне‑ и заднешейные, задние и передние ушные, затылочные, над‑ и подключичные), в подмышечных, локтевых и паховых областях. Нормальными считаются размеры лимфоузлов до 3−8мм в диаметре, подчелюстных — до 1,0 см, паховых — до 1,5см.Они — единичные, подвижные, мягкие и безболезненные.

Существует несколько причин для увеличения лимфоузлов и множество заболеваний, сопровождающихся реакцией лимфоидной ткани. Заметим, что реактивные ЛАП (лимфоаденопатии) развиваются при вирусных, бактериальных, грибковых инфекционных заболеваниях, а также — после проведения профилактических прививок, при иммунодефицитных состояниях, аллергических заболеваниях. При этом в лимфоузлах увеличивается количество лимфоцитов и макрофагов в ответ на инфекционный антиген.

Огромный вклад в изучение СХУ внесли американские психонейроиммунологи. Они выдвинули теорию возникновения СХУ как мультипричинного расстройства нейроиммунных механизмов под действием герпес-вирусов (6,7 типа) у генетически предрасположенных людей, и указали 4 стадии развития СХУ:

• Первая стадия: наступает внезапно, часто на фоне стресса, имеет острое начало с выраженной прогрессирующей слабостью. В отличие от обычных ОРЗ, симптомы СХУ постепенно нарастают. Далее заболевание переходит во вторую стадию.

• Вторая стадия: чередование периодов обострений и ремиссий, появление неврологических и соматических расстройств. При легком течении возможно спонтанное самовыздоровление.

• Третья стадия: сокращение или отсутствие ремиссий, усиливаются нейроиммунологические и аллергические нарушения, частично снижается трудоспособность, усиливаются соматические нарушения.

• Четвертая стадия: полная потеря трудоспособности, выраженная психоневрологическая симптоматика, включая длительную депрессию.

ИА REGNUM : Как обычный человек может отличить осложнения от гриппа от СХУ, чтобы быстро, не затягивая, обратиться к врачу?

Сам? Практически никак, ведь постинфекционный период после ОРВИ очень тяжело протекает у многих, и проявляется как раз повышенной утомляемостью и общей слабостью.

ИА REGNUM : Можно ли заразиться от больного синдромом хронической усталости?

На сегодняшний день нет ни одного зафиксированного случая заражения СХУ при бытовых или половых контактах, поэтому передача инфекции контактным или половым путем не доказана.

ИА REGNUM : Были ли у вас пациенты с этим синдромом? Насколько часто вообще приходят с жалобами на постоянную усталость на прием к врачу-инфекционисту?

— Пациенты были, но совсем немного. Однако у всех лечение было эффективное, хотя и не у всех была классический СХУ. Так, например, ко мне обратилась пациентка: ее целый год лечил терапевт, который не расспросил подробно про пристрастия, а она ежедневно выпивала 3 порции энергетиков… В итоге и её вылечили!

Успехи в лечении синдрома хронической усталости уже есть, хотя в отношении вирус-герпесов шестого и седьмого типа у науки пока больше вопросов, чем ответов. Механизмы их латенции и патогенеза еще не выяснены.

Но будем надеяться, что на своем веку мы увидим, как человечество избавилось от синдрома хронической усталости и многих инфекционных заболеваний, считавшихся неизлечимыми, а большинство людей начнут, прежде всего, заниматься своим здоровьем, а не решением глобальных вопросов мировых цивилизаций, на которые никак не могут повлиять.

При подготовке статьи использовались также материалы профессора, академика РАЕН В.А. Исакова (Санкт-Петербург), врача-инфекциониста И.Б. Акинфиева (Москва).