Влиятельная киевская газета «Зеркало недели» опубликовала статью своего постоянного автора, немецкого политолога Андреаса Умланда, под заголовком «Пакт Восточной Европы и Турции против российского неоимпериализма». Эта публикация привлекла наше внимание прежде всего тем, что она претендует на идеологическое сопровождение нового геополитического проекта, который в первую очередь должен будет затронуть Варшаву — Киев — Анкару. Умланд берет за основу польскую концепцию начала XX века Междуморья (Intermarium), предполагавшую создание коалиции государств Центральной и Юго-Восточной Европы, расположенных между Скандинавией на севере и Малой Азией на юге, между Германией на западе и Россией на востоке, но затем переворачивает его таким образом, что тот становится еще одной вариацией замыслов определенных сил в Берлине, которые нацелены на экспансивное сдерживание Москвы посредством расширения географического доминирования. Если ранее немецкое участие в почившем в бозе «Восточном партнерстве» означало преимущественно экономический контроль над постсоветским пространством, то ныне проект Умланда делает акцент на военной составляющей.

stratfor.com Intermarium или Zwischeneuropa?

Целями блока Междуморье-II, заявляет немецкий политолог, стали бы «укрепление национальной безопасности стран-членов, их международной вовлеченности, институциональной согласованности и политической уверенности в себе; удержание России от продолжения и развязывания традиционных, информационных, торговых или других войн против стран-членов; увеличение свободы, диапазона, веса и влияния стран-членов на международной арене». А сферы сотрудничества включали бы: многостороннюю координацию экономических и других санкций; взаимные поставки летальных оборонительных вооружений; упрощенное трансграничное перемещение добровольческих батальонов; сотрудничество в вопросах энергетической безопасности и транспортировки; взаимную помощь в боевой подготовке войск и модернизации вооружений; совместный обмен стратегическими, контрразведывательными и другими данными; совместные военно-промышленные предприятия и разработки; логистическую помощь в борьбе против гибридно-военных мер; совместные международные инициативы по противостоянию пропаганде; обмен военными советниками и другими экспертами; и/или поддержку создания транснациональных неправительственных организаций.

При этом в отличие от «Восточного партнерства» или предлагаемых до него интеграционных решений Междуморье-II с самого начала отрицает какую-либо возможность для стран-участников закрепиться в Европейском союзе и НАТО. В частности, когда речь идет об Украине, Грузии и Молдавии. Так, Умланд прямо говорит о том, что новое соглашение «помогло бы снизить напряженность в отношениях Запада и Москвы, перенаправив внимание России от США и ЕС на Восточную Европу, Южный Кавказ и Турцию». Иначе говоря, ЕС и НАТО заслонились бы перечисленными странами как буферным клином от Москвы. Можно, правда, заметить, что членами Североатлантического альянса являются Турция и Польша, а также ряд восточноевропейских и прибалтийских государств, которые, по замыслу немецкого политолога, должны войти в Междуморье-II. Однако нельзя исключать и того, что — за исключением Анкары и Варшавы — ни Прагу, ни Братиславу, ни Таллин на самом деле в новом блоке не видят. А сработать должна именно польско-турецкая дуга, проходящая через Украину.

Особую ставку Умланд делает на Турцию. Уже действующий турецко-азербайджанский Договор о взаимопомощи, по его мнению, мог бы стать моделью для соглашения. Тем более что «нападение России на Украину и аннексия ею Крыма не только усилили и раньше существовавшее чувство взаимной солидарности в Восточной Европе», но также «ввело в восточноевропейскую игру Турцию, так как крымские татары культурно и исторически связаны с турецкой нацией и решительно противостоят своему недавнему насильственному включению в состав Россию. За последние 25 лет крымские татары стали ярыми сторонниками Украины как суверенного государства и их предпочтительной родины». Соответственно, члены Междуморья-II — Украина и Польша — могли бы приложить особые усилия, чтобы привлечь Турцию в свой возможный блок. Например, предложить Анкаре «провести учредительное заседание и разместить секретариат блока в европейской второй столице Турции, то есть в Стамбуле».

Междуморье-II видится как немецкий проект. Не случайно Умланд делает примечательную оговорку, уточняя, что «восприятие общей судьбы и общего риска является общим для земель, иногда называемых на немецком языке Zwischeneuropa (промежуточная Европа)». Zwischeneuropa особенно актуальной стала в период между Первой и Второй мировыми войнами в ходе распада Российской империи, когда Германская империя на переговорах по Брестскому миру выступила в роли повивальной бабки «украинской государственности». Военная составляющая нового блока в качестве главной и единственной идеи прямо проговаривается немецким политологом, когда он говорит, что соглашение могло бы стать «ограниченным и сфокусированным антиимперским договором об обороне группы стран, готовых помогать друг другу в гибридных войнах, проводимых иностранными державами против них. Такой явно антипутинский договор включал бы те страны, которые готовы взять на себя обязательства военного и иного сотрудничества в противостоянии неоимперским амбициям Москвы». Но что это означает для непосредственных участников блока?

Турцию, пока ей правит Реджеп Эрдоган, скорее всего, не придется долго уговаривать, поскольку Анкара после того, как Россия оказала поддержку правительству сирийского президента Башара Асада и тем самым помогла сломать турецкий сценарий в отношении Сирии, хочет реванша. Так почему бы Анкаре не попробовать создать напряженность на южных российских границах? В этом случае уступки немецкого канцлера Ангелы Меркель президенту Эрдогана, активные контакты Берлина с турецкими «партнерами» обращают на себя особое внимание. С Польшей сложнее. После прихода к власти партии «Право и Справедливость» (PiS) отношения между Варшавой и Берлином резко ухудшились. Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский критиковал программу «Восточное партнерство» за то, что она является «немецкой концепцией восточной политики Европы». А двумя годами ранее он, будучи в оппозиции, обвинял Берлин в том, что тот разделил внешнюю политику Евросоюза на восточном направлении на два сорта — себе немцы оставили контакты с Москвой, а остальным делегировали отношения с «небольшими странами». Пока PiS у власти, вряд ли поляки прислушаются к советам, данным на немецком языке.

Однако, как напоминает Умланд, нынешний президент Анджей Дуда является сторонником Intermarium. В последнее время Дуда стал демонстрировать желание избавиться от опеки председателя «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского. Молодой президент, говоривший одно время, что хочет быть «президентом для всех поляков», кажется, считает, что он способен на большее, а, может быть, и на самостоятельную игру — ведь он конституциональный лидер страны в отличие от пусть и могущественного Качиньского, но представляющего формально все же только одну польскую партию из многих. Как бы в перспективе не пришлось ожидать изменений в расстановке сил в варшавском политическом салоне и отдельно взятой PiS. Что касается Украины, то не похоже, чтобы украинский президент Петр Порошенко был бы готов ввязаться в авантюру участия в новом антироссийском блоке, да еще и без прикрытия мировых западных держав. Но это заставляет задуматься уже о будущем самого Порошенко. Напомним, что в ноябре 2012 года, когда Виктор Янукович разыгрывал Украину между Брюсселем и Москвой, в «Зеркале недели» Умланд советовал Евросоюзу «найти каналы коммуникации с отдельными украинскими олигархами», чтобы «использовать дополнительные каналы влияния на Украину за пределами традиционного партнера — официальной украинской власти». Год спустя олигархи успешно осуществили в Киеве государственный переворот. Сегодня очередной «майдан», возможно, и не понадобится, пропрезидентские силы непопулярны, поэтому досрочные президентские или парламентские выборы могут привести во власть другие силы, более отзывчивые к советам из Берлина.

«Предложения, подобные изложенным в этой статье («Пакт Восточной Европы и Турции против российского неоимпериализма» — ИА REGNUM), сегодня многим покажутся фантазиями», — заключает немецкий политолог Андреас Умланд. Однако все только начинается и в этой партии делаются пока первые ходы.