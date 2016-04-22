



Модест Колеров ИА REGNUM Дерево «дружбы с Россией». Работает только на приём денег через дупло

Развитие событий в мире, а именно постепенное осознание народами Европы и всего мира необходимости избавления от неоколониализма США, создает определенный люфт для России, которая в этот период может и должна заняться внутренним обустройством — дорогами, образованием, здравоохранением, сельским хозяйством, армией и так далее, так как только сильная и независимая Россия в состоянии обеспечить безопасность и высокий уровень жизни своим гражданам. После чего подумать и о ситуации по периметру границ. На этом тезисе мы закончили предыдущий обзор блогосферы «Оккупированные Япония и Германия не имеют независимой внешней политики».

Взять ту же Прибалтику. Столько лет были в фарватере антироссийской политики в Восточной Европе, а как только начали нести прямые экономические убытки, взять ту же железную дорогу или порты, тут же побежали в Москву восстанавливать экономическое сотрудничество. Нужны ли нам такие партнеры? Нужны ли нам такие элиты в этих странах или другие? Стоит ли им давать зарабатывать или опустить развитие этих стран на дореволюционный уровень? И главное, как сделать так, чтобы никогда больше нам не били в спину «братья», «друзья» и «партнеры»?

Совершенно справедливо отвечает на эти и многие другие вопросы в статье «Моськи догавкались: Россия перестает кормить русофобские режимы Прибалтики» постоянный автор ИА REGNUM Александр Запольскис: «В течение двадцати лет, в целом на круг, только за счет своего транзитного положения, «на дороге», кстати, построенной «советскими оккупантами», Литва, Латвия и Эстония получали до 30% их ВВП. При этом они а) очень активно кричали в адрес России и всячески провоцировали рост конфликтной базы между Россией и США — ЕС; б) позволяли себе унижать и уничтожать русскоязычное население своих стран, предполагая, что им за это не придется никогда отвечать.

Вместе с тем они еще имели рабочие места, налоговые поступления и возможность кичиться чрезвычайно высокими темпами собственного экономического роста, минимум в полтора раза обгонявшими российские. Причем это нисколько не мешало прибалтам заявлять о невероятно огромном российском долге перед ними за «разрушительную» советскую оккупацию. Им казалось, что альтернативы просто не существует, а, значит, что эта антироссийская халява за российский же счет (!) будет длиться вечно.

Несмотря на все политические коллизии, жизнь прибалтийской экономики все постсоветские годы обеспечивалась только благодаря одному — торговым отношениям с Россией. И Россия долго терпела, призывала, вразумляла, уговаривала прибалтийскую элиту, получая в ответ одни плевки. Наш русский имперский подход им представлялся слабостью. Полтора десятка лет прибалтийские «тигры» делали все, чтобы этот интерес уничтожить. Наконец их можно поздравить — они добились своей цели. В ближайшие полтора года можно ожидать окончательного и прогрессирующего падения товарооборота, после чего экономика Прибалтики навернется медным тазом и вернется к тому, чем она была двести лет назад — глухим, бедным, нищим, и никому не нужным краем».

Кстати, на мой взгляд, вся эта воинственная антироссийская риторика, внезапно в прошлом году проснувшаяся со стороны горячих прибалтийских парней, происходит вовсе не из-за военной угрозы со стороны России, а из-за того, что они начали конкретно недоедать. Притом — на всех уровнях. Хотите избавиться от России? Отлично, мы вас избавим не только от наших печатных и электронных СМИ, не только от русского языка, но и от нашего леса, нефти, нефтехимии и всех остальных транзитных грузов. Мы избавим Прибалтику от русских денег и русских ресурсов, за которые она жила последние двадцать пять лет, и одновременно поносила Москву. Элиты Прибалтики начали ощущать серьезное снижение денег с Востока — Россия перестала кормить врагов на халяву, поэтому и началась истерика.

Все заинтересованные осознали — еще два-три таких года с ежегодным падением транзита на 20−30%, и пойдет вся такая бравурная и экзальтированная антироссийски Прибалтика по миру с шапкой. Вот они и занялись «отвлекаловом», вопя о военной русской угрозе, потому что правду сказать — это поставить под вопрос все последние двадцать пять лет развития. Однако еще раз подчеркну — угроза вовсе не военная, а экономическая, и она уже пришла. «Поздняк метаться». Дело в том, что за 25 лет «независимости» сокращение населения стран Прибалтики составило 15−25%. Еще через 25 лет в Прибалтике останутся одни старики. Соответственно, вопрос о необходимости «военного завоевания» пустующих стран отпадает сам собой — оставшиеся приползут сами и на коленях. Поэтому настоящий вопрос принципиально в другом — снова брать на содержание или все-таки границу оставить на замке?

В этой связи, например, мне достаточно близка позиция Сергея Васильева: «Упорные попытки поставить США в пример России, тыча пальцем во всемирный «одобрямс» практически любой инициативе Вашингтона и наоборот — жёсткое неприятие практически любого российского предложения, настоятельно требуют объяснения такой разницы. С моей колокольни всё очень просто: США — грамотный воспитатель! Никому ничего не прощает, в угол ставит без учета заслуг и возраста за любую шалость, и самое главное — никогда ничего не делает бесплатно. Даже за процесс наказания выписывает счет наказанному. А уж если США кому-то решили помочь, то вообще ховайся. Взял два — отдашь четыре.

Также и в Европе. Тут даже преданных и круглосуточно махающих хвостиком, вассалов, принято прилюдно регулярно пороть, и даже иногда немножко убивать, а у оставшихся в живых — круглосуточно держать у виска заряженный кольт, чью роль с успехом выполняют многочисленные военные базы, по боевой мощи кратно превосходящие национальные вооруженные силы вассалов. И смотрите какой эффект — сколько бы ни шкодили любвеобильные янки на территории оккупированной Германии, все равно дурная слава про 100 млн изнасилованных немок — исключительно российская. А почему? А потому что в Германии до сих пор 20 военных баз США. Поэтому бомбежку Дрездена англосаксами немцы считают благом, а штурм Берлина русскими — величайшим варварством…

И японцы неимоверно благодарны за атомную бомбардировку их городов по очень простой причине: не будешь благодарен — прилетит еще… и потом еще… и так до установления полной и абсолютной благодарности. А русские положили за Щастье Болгарское больше миллиона своих жизней — и в результате Болгария ВО ВСЕХ войнах воевала против России. Ибо болгарам непонятно — за что благодарить русских? А вот за что благодарить американцев как раз понятно — они за 10 лет загнали болгар туда, откуда Россия их вытаскивала 70. И болгары знают: один неодобрительный чих в сторону Вашингтона — и назавтра проснутся вообще в каменном веке! А сейчас просыпаются они каждое утро — смотрят — нет, пока еще не в каменном, СПАСИБО АМЕРИКЕ! Чмоки-чмоки!

А халява «Сделано в России» приводит к прямо противоположному эффекту. За 25 лет укронезависимости всевозможных скидок на углеводороды, таможенных преференций и прочих российских подарков, разнообразной халявы набралось на 250 млрд долларов. И в результате укры сегодня ненавидят Россию так, как будто она эти миллиарды не давала, а отбирала. Недалеко, очень недалеко по размеру благодарности ушли от укров и другие «братские реципиенты халявы», в любой момент рискующие оказаться не совсем братскими и совсем небратскими.

Да что там небратья! Россия-матушка умудрилась даже у себя дома вырастить целую армию искренне ненавидящих её людей. И ненавидят они её по той же простой причине — один раз получив что-то на халяву, человек никогда не будет благодарен дарителю, а наоборот, будет считать, что даритель чем-то ему обязан, и будет требовать халяву, как наркоман дозу — во все увеличивающихся количествах. И вот сейчас в России люди абсолютно никчемные, никому не нужные и нигде не востребованные, сидящие исключительно на государственной шее, но почему-то называющие себя интеллигентами, ненавидят это государство так же, как любой паразит ненавидит свою жертву. Искренне и до сладостных колик в желудке. Но при этом жрать требуют исправно!

И всё правильно, всё закономерно. Даже в самой порядочной семье самый балованный дитятя вырастает в самого гнусного паразита. Что уж тут говорить про геополитику. Читайте Макаренко. Он на примере выстраивания отношений с неуправляемыми подростками четко описал процесс строительства нормальных межгосударственных отношений. Сначала кнут, а потом всё остальное. И ни в коем случае не наоборот».

Разве он не прав? Что мы видим? Что практически весь периметр России полон ненависти и страха к России. Всем мы чего-то должны. Даже белорусский Батька все чаще и чаще не только пытается шантажировать Москву, но и, невзирая ни на какие писаные и неписаные правила приличия, идет туда и к тем, с кем у России складываются непростые отношения. Притом идет именно после конфликта. Так было с Курманбеком Бакиевым после переворота в Киргизии. Так было с Саакашвили после войны 2008 года. Так было с киевской хунтой после государственного переворота в Киеве. Санкционная война с США и ЕС — опять через Белоруссию поток контрабанды — оливки, мандарины, креветки, мидии и так далее. С Турцией все было тихо. Но как только обезумевший султан отдает приказ сбить российский бомбардировщик и начинается холодная война в российско-турецких отношениях, в Анкару сразу же устремляется белорусский Батька. Не в Москву, к своему самому близкому союзнику, как уверяет официальный Минск, а в Анкару, с которой дело чуть до войны не дошло. После таких шагов как-то не совсем понятно, о покупке каких нефтяных месторождений в России говорит официальный Минск.

Недоверие к позиции официального Минска стало уже общим местом в позиции подавляющего большинства российских экспертов. Вот, в частности, что об этом пишет в статье «Речь Александра Лукашенко белорусскому народу ушами россиянина» Евгений Радугин: «Белоруссия начинает предлагать себя всем! Кто дороже даст. Западные державы изрядно напуганы возможностью развертывания нашей системы ПВО в Белоруссии. Это не скрывается. После этого с Беларуси снимаются санкции, а Лукашенко заявляет в той же речи, что его страна противостоит «попыткам России взять на себя обеспечение ее безопасности». Это сигнал западным странам, что за дамскую ручку можно было бы и побороться. Местечковая, уместная веке в 19-м политика Батьки не работает и не может работать в современном мире».

Или, например, Ольга Самофалова в статье «Лукашенко требует от России нефть в обмен на тягачи»: «От Белоруссии, несмотря на то, что она является ближайшим союзником РФ и входит в Евразийский экономический союз, можно ожидать чего угодно. «Александр Григорьевич (Лукашенко) ведет себя не по-союзнически. Это такой же союзник, каким был Николае Чаушеску (президент Румынии) при Советском Союзе. Уроки Россия усвоила, поэтому импортозамещение касается в том числе и белорусской продукции», — считает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

В последнее время Лукашенко действительно заигрывает с Западом. Буквально в конце марта этого года в Белоруссию приезжал помощник министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер, который провел переговоры с министром обороны Белоруссии Андреем Равковым по теме активного сближения двух стран. До этого директор национальной разведки США Джеймс Клэппер говорил о намерении США «пришвартовать» белорусский режим к Западу».

Видим ли мы какую-то принципиальную разницу между лимитрофной политикой натовской Прибалтики, необандеровской Украины и официального Минска в отношении России? Принципиальной разницы, к сожалению, нет. Прибалтов и Украину «крышуют» США, поэтому они более откровенны и отморожены. А Беларусь как бы в союзе с Россией. Поэтому вынуждена очень серьезно страховаться. Но, по большому счету, разницы нет. Прибалты говорят, что Россия должна им сотни миллиардов за оккупацию, Лукашенко — мол, должны за то, что вместе строили нефтяные месторождения. Разница только в масштабах, но не в позиции. И это вызывает сожаление. Вместо открытого диалога с российскими элитами, вместо формирования понятных рыночных отношений и корпораций с прозрачной системой разделения прибыли, выставляются какие-то голословные требования. Все уже давно сыты пустыми словами о братстве, давайте переходить к делу.

В заключение приведу еще один тезис Сергея Васильева, который лучше всего иллюстрирует суть отношений России с бывшими союзными и не очень республиками: «Россия, прекрати вестись на «братский народ». «Братский народ» придумали жулики, чтобы не отдавать долги», — звучит очень своевременно, особенно в отношении некоторых «союзников» России. То есть рецепт давно известен. Осталось начать претворять его в жизнь железным кулаком в лайковой перчатке. Очень быстро очередь из мелких и крупных «братушек» вырастет снова до горизонта. Только теперь все должно быть под «протокол и опись», никакого панибратства.