Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Екатерина Великая

«Действовать нужно не спеша, с осторожностью и рассудком», — любила повторять Екатерина.

Уже став женой наследника императора России, Екатерина не любила вспоминать о своем немецком происхождении. Однажды с ней приключилась болезнь, и врачи пускали кровь. «Вот, это из меня выходит последняя немецкая кровь», — радостно комментировала процедуру молодая княгиня.

Валентин Серов. Екатерина Вторая на соколиной охоте. 1902

С немецкой педантичностью она строила и свою жизнь, и жизнь государства. Вставала в 6 утра, до обеда занималась делами по управлению, как она говорила — «моим маленьким хозяйством». После обеда — отдых и приятные дела, затем вышивала, вязала, вытачивала фигурки из дерева или янтаря, вечер был отдан деловым встречам и церемониям. Этому расписанию императрица Екатерина Вторая следовала всю жизнь.

За всю историю, кроме этой чистокровной немки, русский народ больше никого не называл «матушкой», а члены Сената больше никому не преподнесли титул «матери Отечества». Еще при жизни ее именовали Екатериной Великой, а период правления вошел в историю как «Золотой век Российской империи».

Иван Саблуков. Портрет Екатрины II. 1770

София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская родилась в знатной, но небогатой семье. Ее отец — принц Ангальт-Цербстский был всего лишь комендантом города Штеттина. Когда Софии исполнилось 15 лет, на нее обратила внимание российская императрица Елизавета — она подыскивала жену своему племяннику, наследнику российского трона, Петру Федоровичу. И родовитая, но бедная принцесса как нельзя лучше подходила на эту роль. Софию пригласили в Петербург, она крестилась по православному обряду и приняла имя Екатерины Алексеевны. Жених ей не особо нравился, но под венец юная принцесса пошла без колебаний. В дневнике Екатерина писала: «Петр был мне почти безразличен, но не безразлична мне была русская корона».

Петр, слабый здоровьем и инфантильный, не обращал внимания на молодую жену. Он увлеченно играл в солдатиков, дрессировал собак и муштровал солдат потешной роты, а Екатерина тем временем завоевывала симпатии дворца и гвардии. Она запоминала дни рождения придворных дам, клички их любимых собачек, делилась со стариками рецептами исцеления от болезней… Не прошло и двух лет, как великая княгиня Екатерина стала любимицей всего Петербурга. А бравые гвардейцы были готовы пойти за нее в огонь и воду.

Грегорио Гульельми. Апофеоз царствования Екатерины Великой. 1767

В 1761 году муж Екатерины взошел на престол как император Петр III. За парадным обедом 9 июня по случаю подтверждения мирного договора с Пруссией император Петр III публично оскорбил Екатерину. Императрица расплакалась. В тот же вечер он приказал арестовать жену, что, впрочем, не было исполнено по ходатайству одного из дядей Петра — невольного свидетеля этой сцены.

С этого времени Екатерина стала внимательнее прислушиваться к предложениям своих друзей… Жену свою к тому времени Петр уже люто ненавидел, мечтая жениться на своей фаворитке Елизавете Воронцовой. Екатерина опасалась, что Петр может в любой момент приказать заточить ее в монастырь или убить, и решила действовать первой. 25 июня 1761 года при поддержке верных гвардейцев она совершает переворот. Петр посажен под домашний арест и через 10 лет умирает — не без помощи Алексея Орлова и Григория Потемкина.

Федор Рокотов. Коронационный портрет Екатерины II. 1762

Екатерина становится самодержицей всероссийской… Она была тонким психологом и умела подбирать талантливых и преданных людей, которые помогали управлять огромной империей. В отличие от предшественников, Екатерина не была жестокой. Как и Петр I, она мечтала, чтобы Россия стала великой европейской страной. «В это столетие Россия не позволит управлять собой!» — ставила она точку в прениях с иностранными послами. За годы правления Екатерины к империи были присоединены: восток Речи Посполитой — Польши (Белоруссия, Правобережная Украина, Курляндия и Литва), земли Новороссии, Крыма и Кубани.

Императрица, изучившая труды Монтескье, Вольтера и Дидро и бывшая с последними в личной переписке, считала себя просвещенным правителем. Но, будучи человеком трезвого ума, она не спешила переносить книжные идеи на российскую действительность. Князь Вяземский писал: «Она любила реформы, но постепенные; преобразования, но не крутые».

Алексей Кившенко. М. В. Ломоносов показывает Екатерине II в своем рабочем кабинете собственные мозаичные работы. 1880

В первые годы царствования Екатерины II прекратились преследования старообрядцев. Императрица поддерживала их после возвращения из-за границы, так как они были экономически активным населением. Екатерина была республиканкой по убеждениям. Думала она и об отмене крепостного права, но у проекта было столько противников, что императрица не рискнула его реализовать.

После смерти своего мужа Петра Екатерина так и не вышла замуж. Всю жизнь она искала мужчину, который был бы ее достоин. Фавориты сменяли друг друга. Расставаясь с ними, царица никогда никого не обижала: щедро одаривала каждого и тут же находила нового. Но она никогда не смешивала дела любовные и государственные. Из всех фаворитов крупным государственным деятелем стал только граф Потемкин, с которым, по слухам, императрица была тайно обвенчана. Правление Екатерины Великой продолжалось 34 года. Екатерина — лидер среди всех российских императоров по продолжительности жизни и сроку правления. Больше нее правил только Иван IV (Грозный) — 50 лет.

Жан-Жак Авриль. Триумф Екатерины. Аллегория на путешествие императрицы Екатерины II в Крым. 1790

Умерла Екатерина в возрасте 67 лет от апоплексического удара. Еще за несколько лет до смерти императрица составила себе эпитафию: «Здесь покоится Екатерина Вторая. Взойдя на российский престол, она приложила все старания к тому, чтобы дать своим подданным счастье, свободу, материальное благополучие». А для характеристики внутренней политики екатерининского времени часто используется термин «просвещённый абсолютизм».

Во время ее правления в 1764 г. было основано первое в России учебное заведение для девочек — Смольный институт благородных девиц. При ней в Санкт-Петербурге появились Эрмитаж и Публичная библиотека. Еще в 1791 г. канцлер А. А. Безбородко, который любил говаривать, что ни одна пушка в Европе теперь не смела выстрелить без позволения России, по поручению Екатерины II составил перечень достижений её царствования. И таковой был составлен и выглядел весьма солидно. В списке значились:

Устроено губерний по новому образцу: 29; Городов построено: 144; Конвенций и трактатов заключено: 30; Побед одержано: 78; Замечательных указов издано: 88; Указов для облегчения народа: 123.

Итого 492 дела.

Ян Плерщ. Фейерверки в честь Екатерины II в 1787 году. 1787

У Польши и Турции были отвоёваны земли с населением до 7 млн человек; а общая численность населения империи увеличилась с 19 млн человек (1762 г.) до 36 млн (1796 г.); армия с 162 тыс. человек возросла до 312 тыс.; флот с 21 линейного корабля и 6 фрегатов усилен до 67 линейных и 40 фрегатов; сумма государственных доходов с 16 млн рублей поднялась до 69 млн рублей; число фабрик увеличилось с 500 до 2 тыс.; увеличен ввоз — вывоз внешней балтийской торговли с 9 млн до 44 млн рублей; увеличен ввоз — вывоз внешней черноморской (созданной Екатериной) торговли с 390 тыс. до 1.900 тыс. рублей.

Конечно, у Екатерины было огромное количество недоброжелателей, которые омрачали период ее правления. Только с 1764 по 1773 год в стране появилось семь Лжепетров III (утверждавших, что они — «воскресшие» Петры). В 1773—1775 годах по стране прокатилось кровавое крестьянское восстание во главе с Емельяном Пугачёвым — после него некоторые либеральные реформы пришлось окончательно свернуть.

Стефано Торелли. Екатерина II в образе Минервы, покровительницы искусств. 1770

Императрица так сформулировала задачи, стоящие перед российским монархом:

«Нужно просвещать нацию, которой должно управлять.

Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.

Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.

Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.

Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям».