Немецкая кровь в основе Российской империи и на русском престоле
«Действовать нужно не спеша, с осторожностью и рассудком», — любила повторять Екатерина.
Уже став женой наследника императора России, Екатерина не любила вспоминать о своем немецком происхождении. Однажды с ней приключилась болезнь, и врачи пускали кровь. «Вот, это из меня выходит последняя немецкая кровь», — радостно комментировала процедуру молодая княгиня.
С немецкой педантичностью она строила и свою жизнь, и жизнь государства. Вставала в 6 утра, до обеда занималась делами по управлению, как она говорила — «моим маленьким хозяйством». После обеда — отдых и приятные дела, затем вышивала, вязала, вытачивала фигурки из дерева или янтаря, вечер был отдан деловым встречам и церемониям. Этому расписанию императрица Екатерина Вторая следовала всю жизнь.
За всю историю, кроме этой чистокровной немки, русский народ больше никого не называл «матушкой», а члены Сената больше никому не преподнесли титул «матери Отечества». Еще при жизни ее именовали Екатериной Великой, а период правления вошел в историю как «Золотой век Российской империи».
София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская родилась в знатной, но небогатой семье. Ее отец — принц Ангальт-Цербстский был всего лишь комендантом города Штеттина. Когда Софии исполнилось 15 лет, на нее обратила внимание российская императрица Елизавета — она подыскивала жену своему племяннику, наследнику российского трона, Петру Федоровичу. И родовитая, но бедная принцесса как нельзя лучше подходила на эту роль. Софию пригласили в Петербург, она крестилась по православному обряду и приняла имя Екатерины Алексеевны. Жених ей не особо нравился, но под венец юная принцесса пошла без колебаний. В дневнике Екатерина писала: «Петр был мне почти безразличен, но не безразлична мне была русская корона».
Петр, слабый здоровьем и инфантильный, не обращал внимания на молодую жену. Он увлеченно играл в солдатиков, дрессировал собак и муштровал солдат потешной роты, а Екатерина тем временем завоевывала симпатии дворца и гвардии. Она запоминала дни рождения придворных дам, клички их любимых собачек, делилась со стариками рецептами исцеления от болезней… Не прошло и двух лет, как великая княгиня Екатерина стала любимицей всего Петербурга. А бравые гвардейцы были готовы пойти за нее в огонь и воду.
В 1761 году муж Екатерины взошел на престол как император Петр III. За парадным обедом 9 июня по случаю подтверждения мирного договора с Пруссией император Петр III публично оскорбил Екатерину. Императрица расплакалась. В тот же вечер он приказал арестовать жену, что, впрочем, не было исполнено по ходатайству одного из дядей Петра — невольного свидетеля этой сцены.
С этого времени Екатерина стала внимательнее прислушиваться к предложениям своих друзей… Жену свою к тому времени Петр уже люто ненавидел, мечтая жениться на своей фаворитке Елизавете Воронцовой. Екатерина опасалась, что Петр может в любой момент приказать заточить ее в монастырь или убить, и решила действовать первой. 25 июня 1761 года при поддержке верных гвардейцев она совершает переворот. Петр посажен под домашний арест и через 10 лет умирает — не без помощи Алексея Орлова и Григория Потемкина.
Екатерина становится самодержицей всероссийской… Она была тонким психологом и умела подбирать талантливых и преданных людей, которые помогали управлять огромной империей. В отличие от предшественников, Екатерина не была жестокой. Как и Петр I, она мечтала, чтобы Россия стала великой европейской страной. «В это столетие Россия не позволит управлять собой!» — ставила она точку в прениях с иностранными послами. За годы правления Екатерины к империи были присоединены: восток Речи Посполитой — Польши (Белоруссия, Правобережная Украина, Курляндия и Литва), земли Новороссии, Крыма и Кубани.
Императрица, изучившая труды Монтескье, Вольтера и Дидро и бывшая с последними в личной переписке, считала себя просвещенным правителем. Но, будучи человеком трезвого ума, она не спешила переносить книжные идеи на российскую действительность. Князь Вяземский писал: «Она любила реформы, но постепенные; преобразования, но не крутые».
В первые годы царствования Екатерины II прекратились преследования старообрядцев. Императрица поддерживала их после возвращения из-за границы, так как они были экономически активным населением. Екатерина была республиканкой по убеждениям. Думала она и об отмене крепостного права, но у проекта было столько противников, что императрица не рискнула его реализовать.
После смерти своего мужа Петра Екатерина так и не вышла замуж. Всю жизнь она искала мужчину, который был бы ее достоин. Фавориты сменяли друг друга. Расставаясь с ними, царица никогда никого не обижала: щедро одаривала каждого и тут же находила нового. Но она никогда не смешивала дела любовные и государственные. Из всех фаворитов крупным государственным деятелем стал только граф Потемкин, с которым, по слухам, императрица была тайно обвенчана. Правление Екатерины Великой продолжалось 34 года. Екатерина — лидер среди всех российских императоров по продолжительности жизни и сроку правления. Больше нее правил только Иван IV (Грозный) — 50 лет.
Умерла Екатерина в возрасте 67 лет от апоплексического удара. Еще за несколько лет до смерти императрица составила себе эпитафию: «Здесь покоится Екатерина Вторая. Взойдя на российский престол, она приложила все старания к тому, чтобы дать своим подданным счастье, свободу, материальное благополучие». А для характеристики внутренней политики екатерининского времени часто используется термин «просвещённый абсолютизм».
Во время ее правления в 1764 г. было основано первое в России учебное заведение для девочек — Смольный институт благородных девиц. При ней в Санкт-Петербурге появились Эрмитаж и Публичная библиотека. Еще в 1791 г. канцлер А. А. Безбородко, который любил говаривать, что ни одна пушка в Европе теперь не смела выстрелить без позволения России, по поручению Екатерины II составил перечень достижений её царствования. И таковой был составлен и выглядел весьма солидно. В списке значились:
- Устроено губерний по новому образцу: 29;
- Городов построено: 144;
- Конвенций и трактатов заключено: 30;
- Побед одержано: 78;
- Замечательных указов издано: 88;
- Указов для облегчения народа: 123.
Итого 492 дела.
У Польши и Турции были отвоёваны земли с населением до 7 млн человек; а общая численность населения империи увеличилась с 19 млн человек (1762 г.) до 36 млн (1796 г.); армия с 162 тыс. человек возросла до 312 тыс.; флот с 21 линейного корабля и 6 фрегатов усилен до 67 линейных и 40 фрегатов; сумма государственных доходов с 16 млн рублей поднялась до 69 млн рублей; число фабрик увеличилось с 500 до 2 тыс.; увеличен ввоз — вывоз внешней балтийской торговли с 9 млн до 44 млн рублей; увеличен ввоз — вывоз внешней черноморской (созданной Екатериной) торговли с 390 тыс. до 1.900 тыс. рублей.
Конечно, у Екатерины было огромное количество недоброжелателей, которые омрачали период ее правления. Только с 1764 по 1773 год в стране появилось семь Лжепетров III (утверждавших, что они — «воскресшие» Петры). В 1773—1775 годах по стране прокатилось кровавое крестьянское восстание во главе с Емельяном Пугачёвым — после него некоторые либеральные реформы пришлось окончательно свернуть.
Императрица так сформулировала задачи, стоящие перед российским монархом:
«Нужно просвещать нацию, которой должно управлять.
Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.
Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.
Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.
Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям».