На протяжении последних сорока лет атомная отрасль Соединенного Королевства претерпела колоссальные изменения. Однако, к сожалению, отнюдь не прогрессивные. Первоначальное мощное развитие атомной отрасли Великобритании сменилось спадом. Однако сегодня, несмотря на то, что британская атомная отрасль находится в упадническом состоянии, надежды по поводу ее возрождения оставлять рано.

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Ностальгия британских атомщиков

thetimes.co.uk Атомный комплекс Селлафилд

В конце 60−80 годов прошлого столетия энергетическая отрасль Великобритании совершила большой рывок в развитии, обогнав в применении мирного атома всю Западную Европу. Тогда гигантом этой отрасли была отнюдь не Франция, которая сегодня имеет 58 АЭС и уверенно шагает впереди всех стран по доле атомной энергетики. Тогда локомотивом атомной отрасли выступало Соединенное Королевство, в 70−80-х годах технологии этой страны считались передовыми на международном уровне. Так, в 1966 году британские энергетики сооружают в Японии первый для страны промышленный реактор «Токай-1». Водо-водяной реактор BWR с мощностью в 160 МВт прослужил на благо общества до 1998 года.

Еще в 1950 году британцы построили атомный комплекс Селлафилд, располагавшийся в графстве Камбрия для создания оружейного плутония. Производство топлива для атомных станций, переработка облученного — все это началось позже. 17 октября 1956 году королева Великобритании Елизавета II официально объявила об открытии первой атомной станции в стране, на два года позже, чем произошел запуск Обнинская АЭС в СССР, первой в мире промышленной станции.

wallpapermaven.com Атомная станция «Колдер Холл»

Британская АЭС использовалась не только в промышленных целях, но и для производства оружейного плутония. Прекратили создание радиоактивного оружия здесь только в 1995 году, а через восемь лет закрыли за истечением срока эксплуатации и саму станцию. Таким образом, Великобритания первой из стран капиталистического лагеря построила на своей территории атомную станцию, получившую название Колдер Холл.

Всего через шесть лет после запуска первой АЭС Великобритания ввела в эксплуатацию еще две станции: «Брадуэлл» (графство Эссекс) и «Дунрей» (на севере Шотландии). Причем вторая включала в себя ядерно-энергетические установки на быстрых нейтронах, сегодня реакторы этого типа считаются будущем энергетической отрасли, так как, помимо множества преимуществ перед остальными, главное — могут работать, обогащая, уже использованное ранее топливо. То есть речь идет о безотходном цикле производства. Работы по созданию производственного реактора на быстрых нейтронах в 1950-х годах тогда также вели СССР и США. Сегодня во всем мире лишь на территории России осталась АЭС с реакторами на быстрых нейтронах — Белоярская АЭС (3-й и 4-й блоки).

heraldscotland.com Атомная станция «Дунрейн»

Всего в Соединенном Королевстве в период с 1956 по 1988 год было введено в эксплуатацию в общей сложности 12 атомных электростанций. Для сравнения на территории СССР за период с 1954 по 1987 год — 21 АЭС. Если сравнивать с США, то здесь в 1957 году в городке Мурпарк запустили первую в стране промышленную АЭС — Sodium Reactor Experiment. С тех пор до конца 80-х годов в Соединенных Штатах было запущено примерно 80 станций. Однако важно отметить, что размеры Великобритании по сравнению с территориями СССР и США, а соответственно, и количество потребителей, намного меньше. К примеру, потребление электроэнергии на душу населения в Великобритании — 5.643 кВт, в то время как в России — 7.339 кВт. Учитывая эти обстоятельства, Соединенное Королевство ХХ века можно по праву считать третьей в мире и первой в Западной Европе среди стран, эксплуатирующих АЭС.

Мирный атом Великобритании сушит весла

thefinancetimes.co.uk ТЭС «Дидкот»

Несмотря на достижения в атомной отрасли Великобритании прошлого столетия, сегодня огромная часть электроэнергии в стране производится за счет тепловых станций — 86%. На долю атомной отрасли приходится лишь 12%, еще 2% — на гидроэлектростанции. В то же время во Франции АЭС производят 76,9% электроэнергии. Такое широкое применение ТЭС связано с тем, что Великобританию, бедной с точки зрения разнообразия полезных ископаемых, природа не обделила запасами каменного угля, общие запасы которого достигают 190 млрд тонн. Здесь есть три крупных бассейна: Йоркширский (юго-восточный склон Пеннинских гор), Нортумберленд (северо-восток Пеннин) и Южно-Уэльский (южный склон Кембрийских гор).

Как известно, ТЭС, по сравнению с АЭС и альтернативными источниками энергии, являются самими экологически опасными объектами. Тепловые электростанции выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов и твердых токсичных частиц. Так, в 2014 году был опубликован список самых «грязных» ТЭС Евросоюза, в перечень попали 30 станций, девять из которых находятся в Великобритании. В связи с подобными скандалами экологи страны не раз обращали внимание общественности на вредность таких источников электроэнергии, а особо активные «зеленые» в 2006 году даже приковали себя наручниками к ТЭС «Дидкот», требуя прекратить загрязнять окружающую среду.

Однако уступают тепловые электростанции атомным, разумеется, не только с экологической точки зрения. Они нерентабельны. К 2025 году британское правительство планирует закрыть все работающие на угле электростанции в стране.

«На самом деле станция стареет, данный метод выработки электроэнергии устарел, и она, как ожидается, по-прежнему будет убыточной в ближайшие годы», — заявил в феврале 2016 года управляющий директор энергетической компании SSE Пол Смит.

Затуманенные нефтью

2gb.com Нефтяные месторождения в Великобритании

Крупнейшие в стране месторождения нефти и газа были открыты в Соединенном Королевстве в 60-х годах прошлого века на шельфе Северного моря, недалеко от берегов юго-востока Англии и северо-востока Шотландии. Пожалуй, именно это золотоносное открытие и стало главной причиной того, что атомная отрасль отошла на второй план.

В 60-х годах на шельфе Северного моря начали разрабатывать все имеющиеся в британской зоне Северного моря месторождения «голубого топлива»: более 80 мест, с запасами в 2 трлн кубометров и извлекаемыми в 0,8 трлн кубометров. В период с 1990 по 2003 год добывать стали больше газа, производство достигло 103 млрд кубометров. Что касается нефти, то на этом же шельфе известны 133 месторождения черного золота с запасами в 2 млрд тонн и извлекаемыми — 0,7 млрд тонн, что составляет около одной трети запасов шельфа. В 2003 году добыча нефти составила 106 млн тонн, больше половины пошло на экспорт в Нидерланды, США и ФРГ. Сегодня на дне Северного моря эксплуатируется 37 газовых и около 50 нефтяных месторождений.

Однако нефтегазовые месторождения не вечны, а атомная отрасль за то последнее время, что оставалась за бортом британской энергетики, пришла в упадок. Сегодня на британских островах осталось менее 16 работающих станций и все они достаточно старые. А новую АЭС в Великобритании будут строить уже не местные специалисты (как в далеком в 1966 в Японии), а китайские и французские энергетики. Атомная электростанция в графстве Сомерсет должна будет обеспечить электроэнергией шесть миллионов домов и позволит создать 25 тысяч рабочих мест. Планируется, что станция будет построена к 2025 году и будет производить в общей сложности 9246 МВт.

opensourceinvestigations.com Катастрофа на АЭС «Фукусима 1»

Трагедия на японской АЭС «Фукусима — 1» не загубила в конец атомную отрасль Соединенного Королевства, как это произошло в Германии, а напротив, дала толчок для развития. Дело в том, что, глядя на отказ от АЭС в ФРГ, на нехватку электроэнергии и трудности в энергетике страны в целом, власти Великобритании решили пойти по противоположному пути. Они предложили строить новые АЭС. Как заявил пресс-секретарь Министерства энергетики и борьбы с изменениями климата, в будущем ядерная энергия, как ожидается, будет одним из самых дешевых и эффективных источников низкоуглеродной электроэнергии.

edfenergy.com Проект АЭС «Хинкли Пойнт С»

Первой за последние двадцать лет, как планируется, должна будет стать «Хинкли Пойнт С». Первоначально планировалось, что сооружение станции закончат к 2023 году, АЭС обеспечит семь процентов спроса на электричество в Великобритании. Премьер-министр страны Дэвид Кемерон назвал строительство энергоблоков историческим событием для страны. Однако в апреле 2015 года сообщалось, что сооружение новых энергоблоков может быть отложено из-за обнаружения во Франции проблем с корпусом экспериментального европейского атомного реактора третьего поколения EPR…

Большая часть британских руководителей предприятий и компаний выступают за строительство новых АЭС в стране, об этом свидетельствуют результаты опроса британского Института директоров (IoD). 84% респондентов высказались за сооружение новых энергоблоков атомных станций. Что касается населения страны, то более 50% жителей Великобритании, согласно данным IoD, тоже поддерживают строительство АЭС.

Ядерная программа Великобритании предполагает увеличение установленной мощности АЭС к 2025 году более чем в полтора раза. Таким образом, в планах британского правительства — еще 11 других новых атомных электростанций, которые обеспечат 16 ГВт к 2030 году. Однако уверенно говорить о том, что удастся реализовать эти планы, пока рано. Так как на пути к возрождению атомной отрасли Соединенного Королевства встает сразу ряд проблем: риски с корпусом экспериментального европейского атомного реактора третьего поколения EPR; нехватки инвестиций от Франции и Китая на строительство британской АЭС; нежелание британских нефтяников уступать рынок атомной отрасли. И конечно, ярые протесты «зеленых», у которых от одного словосочетания «атомные станции» зачастую начинают трястись колени.

При этом лишь возрожденная атомная отрасль Великобритании может позволить стране избежать угрозы исчерпаемости нефтегазовых месторождений и тем самым удовлетворить все энергетические потребности населения. Поэтому по-прежнему остается актуальным вопрос о том, что ожидает британскую атомную отрасль в ближайшем будущем: долгожданное и спасительное возрождение или застой?