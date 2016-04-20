После четырехдневной войны в Карабахе активизировались дипломатические маневры по урегулированию данного конфликта. Сами переговоры пока не начались, и никто не знает как, когда они начнутся и в каком формате. Пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян сообщил, что «Ереван не обсуждал с сопредседателями Минской группы ОБСЕ возможность и сроки встречи на высшем уровне по урегулированию нагорно-карабахского конфликта». В то же время бакинские СМИ со ссылкой на «дипломатические источники» проводят идею, согласно которой «Кремль готовит при своем посредничестве встречу президентов Азербайджана и Армении», аналогичную состоявшейся в 2014 году в Сочи. При этом особый акцент делается на то, что «возможный саммит пройдет не под эгидой Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ)».

Сергей Лавров

Эту интригу подхватили и некоторые российские СМИ. Так, газета «Известия» со ссылкой уже на российский «дипломатический источник» упоминает какой-то «российский план» типа варианта «Б», чтобы «вернуть Азербайджану часть территории, ввести в зону конфликта миротворцев, вернуть беженцев и легитимизировать Карабах (то есть обеспечить открытие границ и восстановление экономических связей), а затем, когда страсти улягутся, провести референдум о принадлежности региона». Но это ведь и есть фактически те самые обновленные Мадридские принципы, которые лежат сейчас в основе переговорного процесса по урегулированию конфликта, который осуществляется при посредничестве МГ ОБСЕ, а не какой-то «запасной план» действий, разработанный Россией. Поэтому на данный момент нет оснований предполагать, что возможное посредничество Москвы направлено на «разводку» с МГ ОБСЕ, как это пытаются представить некоторые азербайджанские политики.

Но этим сюжетом интрига не исчерпывается. 19 апреля делегаты ПАСЕ приняли декларацию о мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В документе, подписанном 44 депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы, говорится: «Будучи убеждёнными, что мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет альтернативы, ПАСЕ подтверждает свою постоянную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ — единственного международно согласованного переговорного формата, для нахождения долгосрочного и справедливого разрешения этого конфликта. Поэтому мы призываем уважать постоянные призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не подрывать их мандат и не усложнять переговорный процесс. Мы призываем обе стороны к решительным шагам и необходимой политической воле, чтобы достичь урегулированного соглашения на основе предложений стран-сопредседателей — Франции, США и России, выраженных в пяти заявлениях на уровне глав этих стран, начиная с 2009 г. Мы разделяем беспокойство в связи с ростом напряжения в зоне конфликта. Использование тяжёлых вооружений — гаубиц и ракетных установок — неприемлемо и создаёт серьёзную угрозу для мирного населения. Мы глубоко сожалеем о смертях, в том числе мирных граждан. Создание механизма по расследованию нарушений прекращения огня, а также ряд других предложений сопредседателей Минской группы о мерах по созданию доверия к соглашению о прекращении огня от 1994 года будет содействовать уменьшению напряжения и созданию более благоприятной атмосферы для прогресса мирных переговоров». Из этого документа следуют такие важные выводы:

1. ПАСЕ не видит необходимости в подготовке нового мирного соглашения по режиму прекращения огня на линии, признавая юридическую дееспособность за соглашением о прекращении огня от 1994 года.

2. Пять заявлений начиная с 2009 года глав России, США и Франции как раз и сформировали «Мадридские принципы». В декабре 2009 — январе 2010 года сопредседатели МГ ОБСЕ передали текст «принципов» президентам Азербайджана и Армении, после чего начался долгий процесс их изучения и оценки, при этом каждая из сторон заявляла о том, что «её устраивает лишь часть предлагаемых шагов». Заметим, что в полном объеме они не преданы гласности ни одной из конфликтующих сторон, точно так же, как и МГ ОБСЕ. Известна только версия, построенная на заявлении 10 июля 2009 года глав государств — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанном в итальянском городе Л’Акуила.

Читаем внимательно вводную преамбулу: «Министры США, Франции и России представили предварительный вариант основных принципов урегулирования Армении и Азербайджану в ноябре 2007 года в Мадриде. Основные принципы отражают разумный компромисс, основанный на принципах Хельсинкского Заключительного акта о неприменении силы, территориальной целостности, равноправии и самоопределении народов». Как видим, в этом документе нет ссылок на четыре резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту, принятые с 30 апреля по 12 ноября 1993 года, на что, кстати, педалировал до самого последнего момента Азербайджан.

По мнению бывшего посла США в Азербайджане Мэтью Брайзы, связано это с тем, что в СБ ООН не существует единогласного мнения относительно того, кого считать в карабахском конфликте «агрессором», а кого «жертвой». «В случае с нагорно-карабахским конфликтом три страны-члена Совбеза (США, Франция, Россия) связаны форматом Минской группы, — пишет Брайза. — Ответственностью за достижение компромисса в переговорном процессе, который, как предполагается, и приведет (или не приведет — С.Т.) к выполнению четырех резолюций СБ ООН». Брайза дальше поясняет: «США в настоящее время не настаивают на выполнении резолюций и выводе войск из зоны конфликта, так как ждут результатов мирного урегулирования. По его словам, «позиция Соединенных Штатов по четырем резолюциям Совбеза ООН такова, что де-факто их выполнение произойдет сразу, как только будет достигнуто дипломатическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках Минского процесса». То есть сначала Минский процесс, а потом, возможно, все остальное. Но и в этом сложном силлогизме скрывается еще одна интрига. Дело в том, что на днях в Стамбуле в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС) была создана так называемая контактная группа по Карабаху. При этом в Стамбуле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «решать конфликт в Нагорном Карабахе нужно только на основе резолюций ООН». Зачем Азербайджану участвовать в таком геополитическом спектакле, никто не знает.

Что дальше? Сопредседатели Минской группы в берлинском офисе ОБСЕ представят доклад по нынешней ситуации и продолжающимся военным действиям в зоне карабахского конфликта. Американский сопредседатель ОБСЕ Джеймс Уорлик заявил, что вопрос нагорно-карабахского конфликта будет обсуждаться на предстоящих переговорах с Германией, которая председательствует в ОБСЕ. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что «в конце этой недели состоится визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ереван», что свидетельствует об активизации дипломатических переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

Как отмечает старший сотрудник Американского совета по внешней политике Уэйн Мэри, «нынешнее обострение ситуации в зоне карабахского конфликта не является случайностью, оно было предсказуемо». По ее словам, когда «насилие происходит не между локальными группами и они идут вдоль всей линии фронта — это уже политика». Пока очевидны следующие позиции: 1. Усилиями МГ ОБСЕ в переговорный процесс на каком-то этапе будет обязательно вводиться Степанакерт одновременно с приемлемым для всех сторон вариантом возвращения некоторых азербайджанских территорий с фактором присутствия миротворцев; 2. Главные внешний игроки — а это страны — сопредседатели МГ ОБСЕ — не заинтересованы в появлении в Закавказье крупного регионального вооруженного конфликта и будут осуществлять политику нейтрализации чьего-либо желания сыграть на обострении ситуации; 3. Если действительно Москва решила выполнить посредническую миссию в Карабахе в самостоятельной роли, то она предложит Баку и Еревану и Армении подписать мирный договор, прекращающий с юридической точки зрения между ними состояния войны. Это может способствовать созданию благоприятных предпосылок для дальнейшего ведения переговоров по урегулированию конфликта в иных известных форматах, в том числе и МГ ОБСЕ.