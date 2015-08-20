



Анна Кумицкая ИА REGNUM Тамбову в 2016 году исполнилось 380 лет

Тамбов, расположенный на реке Цна в 460 километрах от Москвы, был основан 17 апреля 1636 года как опорный пункт Московского государства для защиты от набегов крымских татар и ногаев. Спустя 380 лет Тамбов перестал быть опорным пунктом, а стал городом, который активно развивает внутренний туризм. Корреспондент ИА REGNUM прошелся по городским улицам и узнал, что может предложить город туристам в 2016 году.

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Практически все достопримечательности Тамбова расположены в центре города, обойти их неспешным шагом, делая остановки у фонтанов и перерывы на перекус, можно за два-три часа. При этом, несмотря на то, что маршрут наполнен православными церквями, увидеть можно и католический костел, и современные парки и скульптуры.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Тамбовский вокзал

Большинство путеводителей советуют начинать свой маршрут от железнодорожного вокзала Тамбова. Он, кстати, тоже стал одной из достопримечательностей. Он был построен в 1869 году, а к столетнему юбилею в 1969 году здание было перестроено — оно расширилось и выросло.

Далее можно двигаться по улице Интернациональной, на углу которой стоит бывшая усадьба Гудовича, построенная в начале XX века. Изначально улица Интернациональная носила название «Широкая». Позже, в 1836 году, она была переименована в «Дворянскую» и только в XX веке получила современное название. Сейчас длина улицы составляет чуть менее двух километров. На ней также расположились дом Никифорова с арочной дверью и колоннами, в котором раньше заседала Тамбовская городская дума, дом Селезнева, построенный в середине XIX века (сейчас — дворец бракосочетания).

Анна Кумицкая ИА REGNUM Тамбов. Дом Никифорова

Рядом — небольшой сквер и памятник русскому военному музыканту, капельмейстеру, автору вальса «На сопках Маньчжурии» Илье Шатрову и Василию Агапкину, русскому советскому военному дирижеру, автору легендарного марша «Прощание славянки». Место выбрано не случайно — в XX веке музыканты жили поблизости. Также на Интернациональной можно увидеть советское здание областной библиотеки имени Пушкина, а также площадь с фонтаном, вокруг которой располагаются здание Тамбовской областной думы, администрации региона и памятник Ленину.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник Илье Шатрову и Василию Агапкину в Тамбове

Еще с Интернациональной можно увидеть колокольню Казанского Богородичного мужского монастыря, которую, к слову, можно разглядеть практически из любой точки города. Сами тамбовчане гордятся этим сооружением не только из-за красивого вида, но и из-за самого большого колокола, который носит название «Благовест». Он был заказан на воронежском литейном заводе, и вес его составляет около 70 тонн. Если двигаться вправо от колокольни, то можно зайти в небольшой сквер. В его центре находится памятник Зое Космодемьянской, которая родилась в селе Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник Зое Космодемьянской в Тамбове

Далее — улица Советская, протяженностью около семи километров. Несмотря на то, что на ней находится несколько старых особняков, она мало чем выделяется среди большинства центральных улиц областных центров. Делать шаги от улицы влево или вправо, равно как и заглядывать во дворы, не стоит — их вид только испортит впечатление. А вот повернуть налево на перекрестке с улицей Кронштадтской — нужно. В нескольких десятках метров от перекрестка находится церковь Воздвижения Святого Креста (Римско-католический костел), построенная в начале XX века. Появилась она из-за того, что в Тамбовский край были высланы тысячи католиков-поляков — костел построили по их настоянию. Сейчас церковь действует, зайти на территорию может любой желающий. Попасть же внутрь сложнее — открыт только притвор, дорога к алтарю закрыта железной решеткой.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Римско-католический костел в Тамбове

Вернувшись по Кронштадтской, можно дойти до Набережной, которую сами тамбовчане считают лучшим местом для прогулок с детьми и дружеских встреч. Почти на пересечении Кроншадтской и Набережной стоит Покровский собор, первое упоминание о котором относится к середине XVII века. В 1763 году собор был полностью уничтожен пожаром. Сейчас, конечно, он восстановлен, однако основные стилевые особенности храма, построенного раньше самого Тамбова, сохранились.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Покровский собор в Тамбове

Далее — по Набережной. Здесь расположились парк «Сочи» и памятник Тамбовскому мужику, мост Влюбленных и скульптура «Петр и Феврония Муромские», здесь же можно увидеть Тамбовский Казанский Богородичный мужской монастырь, погулять по мощеным дорожкам, съесть мороженое и посидеть на скамейках под тенью деревьев.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Казанский Богородичный мужской монастырь в Тамбове

Заканчивается набережная парком Культуры и отдыха. С колеса обозрения здесь открывается вид на Цну, а также расположенную по соседству Соборную площадь — старейшую площадь Тамбова.

На Соборной площади находится древнейший каменный храм Тамбова — Спасо-Преображенский кафедральный собор. Он был заложен еще в 1694 году святителем Питиримом. В соборе хранятся рака с мощами святого Питирима, икона Божией Матери «Девпетуровская», фелонь святого Питирима, подаренная Тамбовскому Чудотворцу царем Алексеем Михайловичем, а также множество других православных святынь.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Соборная площадь и Спасо-Преображенский кафедральный собор в Тамбове