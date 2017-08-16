Вооруженный конфликт, вспыхнувший между Азербайджаном и Арменией в начале апреля, являлся провокацией третьей стороны. А именно — спецслужб Британии и Турции. Опираясь на своих людей в руководстве ВС Азербайджана, и воспользовавшись отсутствием Ильхама Алиева в Баку, который в эти дни находился в США на форуме по ядерной безопасности, они попытались сорвать подписание давно готовившегося Соглашения между Россией, Азербайджаном и Ираном о создании на территории этих стран транспортного коридора «Север-Юг» с выходом его на индийский город Мумбаи. Об этом пишет информационное агентство Ostkraft.

Предполагаемый маршрут международного транспортного коридора «Север — Юг»

Выход Азербайджана из-под влияния Турции и формирование оси Москва-Баку-Тегеран давно готовился руководством трех стран, и поэтому не мог не остаться незамеченным со стороны турецких и британских спецслужб. Отсутствие Алиева в столице давало последний шанс на срыв этого исторического соглашения. В результате удалось устроить военную провокацию. Однако совместные действия российского, иранского, армянского и азербайджанского руководства не дали превратиться этой провокации в полномасштабную войну, которая бы уничтожила данный масштабный инфраструктурный проект, который имеет серьезнейшее значение по формированию стабильной, объединенной мощными экономическими и инфраструктурными проектами и политически бесконфликтной Евразии.

Реализация транспортного коридора позволяет решить несколько весьма важных геополитических и геоэкономических задач для его участников. Во-первых, создать параллельный по сравнению с Суэцким каналом конкурентоспособный маршрут доставки товаров из Северо-западной Европы (Санкт-Петербург) в Азию (Индия, Мумбаи) и наоборот. Во-вторых, серьезно — практически в два раза — снизить стоимость доставки грузов.

В-третьих, по сравнению с ныне действующими, маршрут будет более безопасен с точки зрения прохождения товаров. В-четвертых, в результате реализации проекта коридор «Север-Юг» послужит геоэкономическому объединению региона и формированию общих экономических интересов элит России, Азербайджана, Армении (возможно, Грузии), Ирана и Индии (возможно, Афганистана и Пакистана). Это позволит серьезно снизить геополитические риски не только в регионе Закавказья и Каспийского моря, но и всего южного подбрюшья России.

В-пятых, проект, соответственно, серьезно снизит влияние США, Британии и ЕС в данном регионе, нанесет удар по стратегии «Анаконда», которую морские и океанические державы проводят в отношении материковых стран Евразии на протяжении последних двух столетий.

Реализация данного транспортного коридора может стать крупнейшим поражением евроатлантических элит в этом регионе за последние тридцать лет. В результате, Россия становится главным коспонсором геополитической и экономической стабильности Закавказья и региона Каспийского моря, закладывая мощные основания для дальнейшего политического и экономического объединения региона и основательно закрепляя его нахождение в зоне влияния России.