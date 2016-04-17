



Александр Горбаруков ИА REGNUM Формула политического капитала: деньги — власть — деньги

Порошенко наконец-то получил то, чего добивался последние полгода — Рада проголосовала за отставку Арсения Яценюка с должности премьер-министра Украины и одобрила назначение на этот пост спикера Рады, ближайшего члена команды Петра Порошенко, бывшего мэра Винницы Владимира Гройсмана. Теперь в руках Порошенко вся полнота исполнительной власти в стране. Поэтому кивать в дальнейшем в оправдание своих провалов или нового премьер-министра и его кабинета на происки врагов или конкурентов ему будет заказано.

Стоит отметить, что Яценюк грамотно разыграл комбинацию со своим уходом и не дал Порошенко возможности втоптать себя в грязь: Рада признала его работу удовлетворительной и он ушел с гордо поднятой головой. Яценюк воспользовался сложной ситуацией в Раде по вопросу формирования новой коалиции, когда Порошенко оказался железно завязан на голоса его фракции при голосовании по Гройсману. Надо отметить, что Яценюку удалось не стать премьером-«камикадзе», о чем он говорил при своем назначении. Вместе с тем, стоит отметить, что интрига в дуэте Порошенко-Яценюк не закончилась.

С одной стороны, так как нынешняя коалиция, от которой Гройсман был выдвинут в премьер-министры, состоит только из «Блока Петра Порошенко» и «Национального фронта» Яценюка, последний сохраняет очень серьезное влияние на Порошенко, так как в любой момент может объявить о своем выходе из коалиции. И тогда Раду ждут перевыборы. С другой, так как перевыборы парламента Яценюку категорически противопоказаны, так как в следующую Раду его партия, скорее всего, самостоятельно не попадает, а брать в коалицию ее никто не будет, чтобы не потянула на дно, то и Порошенко прекрасно видит ту черту, которую Яценюк переступать не будет.

С учетом того, что теперь после избрания новое правительство можно будет отправить в отставку не ранее, чем через год (согласно закону о Кабинете министров), можно предположить, что ни Порошенко, ни Яценюк не будут заинтересованы в том, чтобы доводить имеющиеся между ними противоречия до наихудшего сценария, так как имеют общую заинтересованность в сохранении имеющегося статус-кво. Яценюк заинтересован в сохранении себя, своих министров в правительстве и своей фракции в Раде, Порошенко в возможности иметь контроль над всей украинской экономикой и, следовательно, теперь в единоличном пополнении доходов. Ситуацию в этой паре может осложнить только новый фактор — игра третьих сил, либо внешний фактор, который приведет нынешнюю весьма хлипкую конструкцию коалиции в Раде всего из двух сил к развалу. В любом случае, Порошенко будет стараться держать эту ситуацию неизменной год — тот срок, на который правительство Гройсмана имеет мандат доверия, чтобы иметь возможность доить экономику Украины.

Этот же момент отмечает и Ростислав Ищенко: «Отставка Яценюка означает, что Порошенко берёт под контроль всю исполнительную вертикаль и будет усиливать свои позиции в парламенте и в Кабмине. Даже те депутаты и министры, которые сегодня считаются лояльными Яценюку, постепенно начнут перебегать на сторону держателей конкретного материального ресурса. Порошенко получает относительную свободу рук во внутренней, внешней и экономической политике. Если после переворота на смену правительству Азарова и «донецким» пришли Яценюк, грузины и ещё пара-тройка иностранцев, то теперь на смену яценюковскому правительству «варягов» идёт правительство винницкой мафии.

В то же время Порошенко, установивший формальный контроль над всей исполнительной властью и значительно усиливший своё влияние на власть законодательную, больше не сможет канализировать народное недовольство исключительно в адрес правительства и премьера. Яценюка ему навязали США, но Гройсмана он привёл лично. Теперь все провалы правительства — провалы лично Порошенко».

Однако то, что Порошенко и Яценюк готовы играть в свой уютный междусобойчик, совсем не означает, что и других игроков данный сценарий будет устраивать. Скорее всего, совсем наоборот. Посмотрим, что имеют в профите другие игроки (Тимошенко, Ляшко, «Оппозиционный блок»). В ближайшие два года убрать Порошенко они не могут, так как президентские выборы не скоро. Правительство Гройсмана год тоже трогать не смогут. Для активной игры остается Верховная Рада, но там сформирована коалиция из двух сил, которую ситуативно при голосованиях могут поддержать внефракционные депутаты. То есть формально эти силы связаны по рукам и ногам, и не могут никак повлиять на текущие политические и экономические процессы.

Вместе с тем есть два «но», которые играют в пользу этих сил. Во-первых, несоответствие их электоральных рейтингов реальному весу в Раде. Эти силы прекрасно понимают, что любые перевыборы резко повысят их присутствие в Раде, и тогда уже они в том или ином составе и будут формировать коалицию, а, следовательно, и кабинет министров. И этот факт им не даст успокоиться. Соответственно, они активизируют публичные атаки Порошенко: если раньше почти весь негатив за политику последних двух лет забирал на себя Яценюк, то теперь этот общественный негатив будет полностью накапливаться порошенковской политической «кармой».

Во-вторых, продолжающееся ухудшение общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране. Анализ записей активных участников Майдана в соцсетях показывает, что даже они не довольны складывающейся в стране ситуацией и понимают, что всех их кинули элиты ради дальнейшего разграбления страны. А вот что делать — пока еще не понимают. То есть понимают — нужен новый Майдан — только уже не уверены в его успехе. А других вариантов в стране победившего олигархата, кроме как сваливать из «пропащей Украины», у них и нет.

То есть, вода в котле будет продолжать закипать, а крышку котла Порошенко будет стремиться держать закрытой не меньше года. Об этом, по словам Руслана Осташко, пишет и авторитетное американское издание Foreign Policy: «Киевский режим будет и дальше скатываться в кризис, несмотря на появление нового правительства. Американские журналисты сравнивают Украину с котлом под давлением, который вот-вот рванет в самом центре Европы. Американские журналисты призывают Белый Дом что-то срочно сделать для того чтобы избежать этого сценария, но сами не предлагают конкретных решений. А они и не могут это сделать, потому что нет таких решений. Котел киевского режима неизбежно взорвется и это хорошо, так как лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Очень сомневаюсь в том, что такие буйные игроки как Тимошенко и Ляшко согласятся играть по сценарию Порошенко, так как что будет с их электоральными рейтингами через год при таком развитии событий, никто не знает. Поэтому они предпочтут действовать и любыми путями вести дело к перевыборам Рады. Пока они будут собираться с мыслями, что и как. Но ближе к лету начнут тестировать настроения масс относительно основных направлений ударов, а осенью, когда народ начнет покидать огороды, перейдут в информационную атаку на Порошенко.

В результате смены премьеров Порошенко, конечно, достиг своих целей — получил страну на год в разграбление. Однако это совсем не те цели, которые следует ставить перед страной, практически находящейся в статусе «несостоявшееся государство», так как после этого года страну, может быть, будет просто не собрать. Тем более, что вызывает вполне логичные опасения, Вашингтон как-то не особо возмущался тем, как технично была провалена на пост премьер-министра кандидатура Яресько. Вполне может быть и так, что Вашингтон уже поставил крест на Киеве, тем более, США уже почти не до него — на носу собственные выборы.

При этом при всем, мы пока еще вообще не рассматривали фактор влияния Донбасса на взаимоотношения основных политических игроков украинской сцены, а также интересы олигархов, которых отставка Яценюка удовлетворила лишь частично и на время. Поэтому можно предположить, что на Украине наступает временное затишье. Но так как его природа носит не объективный, связанный с реальным улучшением общественно-политической и социально-экономической ситуации, а полностью субъективно-ситуационный характер, то это затишью может быть взорвано любым системным фактором в любой момент времени.

В этом случае все предыдущие сценарии будут отставлены в сторону, залитый деньгами политический кризис в Киеве разгорится с новой силой, а территория Украины в результате этого может потерять еще один-два региона, которые отвалятся в сторону других центров силы. И речь в данном случае идет не столько об индустриальном Востоке, сколько об аграрном Западе страны, так как новый политический кризис будет говорить о том, что Киев, центр страны, более не выполняет своих управленческих функций.