Итальянские журналисты, с присущими едкими комментариями и насмешками, комментируя «Прямую линию» президента Путина, все же отметили, что лидер России имел мужество «оставить микрофоны открытыми» в момент определенной слабости для страны, учитывая «экономические трудности», с которыми борется Федерация, а также «деликатный международный политический момент». Путина увидели усталым, мягким и «добрым», но по-прежнему готовым до последнего отстаивать национальные интересы.

kremlin.ru

Интересно заметить, как некоторые издания, например il Foglio, подтвердили, что подобные передачи было полезны и западному зрителю тоже. Так как такие «прямые беседы» является также важной возможностью для иностранцев, потому что они могут измерить всю дистанцию, которая существует в настоящее время между их представлениями о Москве и тем, что она из себя представляет на самом деле. «Отвечая своим согражданам, Путин также говорил с нами. И стало в очередной раз очевидно, что мы видим мир другими глазами», — подчеркивается в статье. «В то время как преобладающее повествование на Западе изображает нынешнее российское руководство с имперским планом восстановления, Россия чувствует себя атакованной сразу с нескольких направлений». И автор статьи приводит подборный анализ причин, по которым Россия чувствует себя под атакой.

Попытка Путина примириться с триумфаторами холодной войны была награждена двойным расширением НАТО вплоть до несколько сотен километров от столицы России. Даже если Путин присоединил Крым, в 2014 году он потерял контроль почти над всей Украиной и вместе с ней надежду на построение стратегического партнерства с Германией, на которое действительно рассчитывал для поддержания глобальных балансов. В какой-то момент лидер Кремля даже поверил, что готовится Майдан в Москве, возможно, с помощью какого-нибудь местного заинтересованного соучастника. А может быть, он все еще боится, что подтверждает недавнее создание Национальной гвардии, которая будет подчиняться непосредственно администрации президента.

По мнению автора статьи, Россия всеми силами пытается сократить ущерб и наладить отношения с Европой. Это также было видно во время интервенции в Сирии, которая послужила не только для поддержания союзника, но и для изменения образа Москвы, которая перед дезориентированными европейцами теперь хочет показать себя как сила, действующая во имя стабильности, в отличии от Америки, которая почти смирилась с перспективой широкого распространения хаоса. Действиями России также воспользовался Обама, который до сих выступает против Асада, но был рад, что кто-то помешал катастрофическому коллапсу. С точки зрения Вашингтона, однако, необходимо, чтобы Россия по-прежнему оставалась под давлением. Следовательно, нападение на Кремль с помощью публикаций об офшорах в Панаме, по-видимому, украденных в результате незаконной операции, которая была также финансируема Фондом Джорджа Сороса. В том же контексте можно рассматривать войну в Нагорном Карабахе, где азербайджанцы, союзники турок, предприняли попытку переворота против армян, московских друзей, сразу же после встречи между Джоном Керри и Ильхамом Алиевым. «Что все это является плодом точного планирования, возможно, лишь фантазия теоретиков заговора. Но нужно совсем немного, чтобы оживить синдром внешней агрессии у страны, которая была захвачена с запада, по крайней мере, три раза в течение последних двухсот лет», — подводит итог Il Foglio.

La Stampaне удержалась от едких комментариев и отметила, то во время прямой линии с Путиным внутри студии постановка была идентична другим годам, когда президент 13 раз общался с гражданами в прямом эфире: умное чередование вопросов VIP, вопросов культуры и политики, с прямыми включениями с рабочими из Крыма, которые приглашают президента на отдых, фермеров, которые просят не отменять санкции против западной продукции и видео девушек с рубашками Adidas с просьбой, может ли в России быть женщина-президент («папа говорит, что только Путин может победить Америку».)

По мнению издания, изменился главный герой. Президент, который мог все, который решал проблемы, наказывал виновников, бросал едкие и не всегда политически корректные шутки, дарил щенков детям и протестовал против врага Запада. Владимир Владимирович теперь очень спокойный. Говорит мягко, очень добрый и вежливый, говорит спасибо и извиняется, отвергает все попытки лести. Благоразумен. Наиболее часто использует фразы: «я узнаю», «мы посмотрим, что мы можем сделать», «я буду говорить с министрами», и даже «я не знаю, что сказать». Избегает триумфализма: признается, что экономика все еще находится в «серой» фазе (в декабре она была «черной») и часто напоминает о «стесненных финансовых ресурсах». Потому что на экране во время разговора проецируются сообщения, отправленные по почте и смс, шквал жалоб: цены растут, лекарства невозможно достать, рабочим не платят зарплату, и даже отчаянные «спасите страну от гибели». И президент закрывает прямую линию через 3 часа и 40 минут — довольно резко, и гораздо раньше, чем в предыдущие годы — признав, что «многие вопросы задают возмущенные люди, и я разделяю вашу озабоченность, мы будем работать вместе, чтобы улучшить ситуацию.»

Но прежде всего — отмечает la Stampa — это мягкий Путин, почти мягкий: похвалы Бараку Обаме, даже по вполне обычным международным аргументам особо не распыляется, как обычно. Об Украине просто говорит о том, что «олигархи остались у власти», и что Майдан был «искусственным», не говорит о «нацистском перевороте», устроенным США и ЕС. По Сирии признает, что ситуация еще не решена. По Турции говорит, что не имеет никаких проблем с народом, но только с «неадекватным лидером».

Беспрецедентный Путин, почти в противоречии с изображением страны, которую его пропаганда создала специально. Может быть, ощущается вес экономического кризиса. В общем, после 15 лет начала вот такого прямого ежегодного разговора, Россия, которая звонит Путину, до сих пор является страной, полной проблем.

Экономическое изданиеIl Sole 24 oreуверено, что смысл «шоу» «Прямая линия» лишь дать высказаться русскому народу. В анализе прямой линии с российским президентом подчеркивается, что Владимиру Путину трудно сейчас делать какие-либо сенсационные откровения, тем более, что цель этой инициативы, тщательно контролируемой в каждой детали, всегда одинаков: дать выход пару через предохранительный клапан тем, кто хочет осудить плохое состояние дорог в Сибири или повышение цен на лекарства. Убедить русских: кто-то прислушивается к их проблемам и хорошо знает, куда ведет страну, этого кого-то никогда не критикуют открыто, однако в прямом эфире широко обсуждает обязанности местных чиновников.

Писали на прошлой неделе и о «поединке» между российскими истребителями и военными кораблями США. La Repubblicaнаписала о растущей напряженности на фронте новой холодной войны между ВВС Москвы и американскими кораблями. Два случая провокации со стороны России за последнюю неделю. Газета подчеркивает, что в новой холодной войне с Россией моряки США привыкли к любой провокации. Но то, что произошло во вторник, было описано как «самый агрессивный вызов, который мы видели до сих пор».Фотографии и видео впечатляют. Два бомбардировщика «Сухой» пролетают несколько раз над американским кораблем USS Donald Cook. Затем, на четвертом круге, один из самолетов опускается низко до самых волн и почти затрагивает борт американского корабля. По оценкам экипажа, самолет приблизился на расстояние меньше чем тридцать метров, а это очень высокий риск, потому что на такой скорости любая ошибка или техническая проблема может превратиться в смертоносное столкновение. La Repubblica причиной такого поведения ВВС России называет то, что Россия не терпит присутствия американских кораблей у бывшей базы Варшавского договора. Ведь последний «поединок проходил за пределами польского порта Гдыня, военно-морской базы времен Варшавского договора, теперь базы НАТО. Это присутствие, после кризиса на Украине, Россия не может принять». На этом дело не закончилось. Далее свой облет продолжили два вертолета, а бомбардировщики вновь повторили «балет» вокруг «Дональда Кука».Командование вооруженных сил США выразило «глубокую озабоченность в связи с небезопасными и непрофессиональными маневрами российских самолетов. Эти действия усиливают напряженность, которая растет между нашими странами и могут спровоцировать ошибку в просчетах или привести к несчастному случаю». «Эти инциденты являются признаком того, каким нервным становится фронт последней холодной войны, с почти еженедельными дуэлями ль Средиземного моря до Арктики», — подытоживает газета.

Corriere della Seraинцидент в Балтийском море называет не иначе, как «мелкие пакости» и публикует на сайте видео и фотографии российских истребителей.

Два российских истребителя Су-24 прошли на малой высоте и близко к американскому кораблю «Дональд Кук», подразделения ВМС США участвуют в учениях в Балтийском море вместе с поляками. Российские самолеты в понедельник и вторник неоднократно пролетали над американским кораблем, имитируя атакующие маневры. Вертолет же, вероятно, подлетал, чтобы сделать изображения. Американские источники утверждают, что русские провели такие смелые операции несмотря на то, что экипаж «Кука» не раз обращался к ним по радио. Corriere della Sera напоминает, что корабли США уже были в аналогичной ситуации в 2014 году, во время миссии в Черном море. Россия и США подписали в 1972 году соглашение, чтобы избежать таких инцидентов, но совершенно очевидно, что очень напряженной климат между двумя супердержавами влияет на отношения. В течение нескольких месяцев продолжаются опасные приближения российских самолетов — как Ту 95 — у границ Атлантического альянса, также Россия увеличила количество подводных маневров. В статье также напоминается, что НАТО отвечает одинаковыми инициативами против России, и что частые перехваты, проводимые с помощью западных истребителей — в том числе итальянских — контролируют полеты соперников.

East Journal подробно анализирует отставку премьер-министра Украины Арсения Яценюка и приходит к выводу о том, что на Украине уже давно существует искусственно созданный политический кризис, и виной тому являются также иностранные силы.

Перед уходом Яценюк сделал краткий обзор достигнутых результатов, хотя и слишком общих, чтобы быть убедительными. Армия и полиция полностью реформированы, начато необратимое движение в направлении Европейского Союза, достигнута энергетическая независимости от России, структурные реформы и экономия расходов, которые — как говорит Яценюк — спасли Украину от дефолта. Однако, как подчеркивает East Journal, он ничего не сказал о борьбе с коррупцией, вероятно, потому, что он сам, и некоторые члены его правительства замешаны в этом.

И поэтому не случайно, как отмечает автор статьи, что месяц за месяцем многие из новых лиц (и часто иностранного происхождения), которые принимали участие в «управлении» Украиной, покинули лодку, последним из которых стал бывший министр экономического развития и торговли, гражданин Литвы Абромавичус.

Президент П. Порошенко, который неоднократно призывал премьер-министра сделать шаг назад (некоторые депутаты его партии даже голосовали за вотум недоверия правительству в феврале) кажется, наконец-то выиграл вызов и победил Яценюка. Решающими в этой борьбе являются иностранные державы, среди всех особенно США, которые «слили» теперь уже бывшего премьер-министра в пользу президента, идентифицированного ими как лица, способного поддерживать равновесие и хотя бы иметь четкий план о судьбе украинской политики. Остались в истории те дни, когда Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США, говорила в секретных телефонных разговорах, что «Яц» был правильным человеком на пост премьер-министра.