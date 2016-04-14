Депутаты Госдумы оспаривают конституционность системы «Платон», которая собирает с большегрузов плату за проезд по федеральным трассам. Они настаивают, что сбором дорожных налогов должно заниматься государство, а не частные компании. Оппоненты же видят в этих заявлениях только предвыборный ход.

ksrf.ru Главный зал заседаний Конституционного суда РФ

«Вопрос касается всех»

Систему «Платон» в том виде, в котором она сейчас функционирует, приняли случайно и совершенно неожиданно. Это следует из выступления депутата от КПРФ Юрия Синельщикова на трибуне Конституционного суда. Туда 92 парламентария пожаловались на систему, которая работает с 15 ноября 2015 года. После ее запуска по стране прокатилась волна протестов дальнобойщиков, которые жаловались, что новый сбор отбирает у них хлеб. Колонны фур пытались прорваться «на Москву», но сотрудники МВД этого не допустили. В целом массовые акции и бойкоты закончились ничем — систему никто отменять не собирался.

КПРФ пыталась заручиться симпатиями дальнобойщиков еще тогда, но, по выражению последних, чаепития в Госдуме показались им бессмысленным и бесперспективным занятием. Тогда коммунисты пошли другим путем — через Конституционный суд. По мнению заявителей, «Платон» касается не только водителей фур, а всех россиян. «Из-за введения «Платона» и роста ставок грузоперевозок ускорение инфляции в 2017 году, по оценкам экономистов, может составить до 1,5%», — заявил на суде Синельщиков.

Новый сбор касается грузовиков тяжелее 12 тонн. Оператором «Платона» стала компания «РТ-Инвест Транспортные Системы», акционером которой является сын миллиардера Аркадия Ротенберга Игорь. Соглашение с этим ООО было заключено на 13 лет без проведения конкурса, так как состояние федеральных дорог посчитали, по сути, делом государственной безопасности.

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По мнению же авторов жалобы в КС, правительство не вправе передавать функции сбора каким-то коммерческим структурам, тем более что ни полномочия, ни ответственность этих структур законодательно никак не урегулированы, но зато предусмотрено возмещение оператору 10 млрд 610 млн рублей ежегодно. Синельщиков подчеркнул в ответ на вопросы судей, что на этапе принятия закона в Госдуме не предполагалось, что оператора выберут без конкурса. «Для нас было открытие, когда всё это произошло», — недоуменно сообщил он.

Заявители требуют признать спорные нормы не соответствующими статьям 55, 57, 72, 74, 75 и 76 Конституции России. Они полагают, что плата не отвечает требованиям справедливости, соразмерности и экономической обоснованности. Парламентарии убеждены, что по своей сути она является налогом, а значит, должна была устанавливаться федеральным законом, а не постановлением правительства РФ. «Введенная плата является отчуждением собственности, носит обязательных характер, обеспечивается государственным принуждением, вносится в федеральный бюджет. В этом она мало отличается от других аналогичных налоговых платежей», — подчеркнул Синельщиков.

Аналогичную претензию заявители предъявляют и к введению административной ответственности за неуплату сбора, так как данная мера основана не на законе, а на акте исполнительной власти. На самом деле, в КоАП была введена статья 12.21.3, устанавливающая ответственность за движение 12-тонников по федеральным трассам «без внесения платы, если плата является обязательной». Синельщиков считает это слишком общей фразой, тогда как все правила внесения платы были установлены постановлением правительства, чего, на взгляд заявителей, делать было нельзя.

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«Это не конкретизация существующих положений, а по существу новые правовые нормы, вводящие административную ответственность за деяние, которое законом не предусмотрено. Эти нормы вводят принципиально новые правила: ответственность за движение без бортового устройства, при неиспользовании устройства, в отсутствие дорожной карты, за движение по несоответствующему маршруту и прочее. Эти нарушения не являются свидетельством уклонения истца от внесения платы. Многие из них могут возникнуть по неосторожности», — аргументировал коммунист.

Кроме того, он напомнил, что правительство не установило список дорог-дублеров, по которым можно передвигаться, если водитель не хочет платить, а в некоторых регионах альтернативы вообще нет. «Уже есть сообщения из субъектов Федерации, что большегрузы в ряде случаев едут по местных дорогам в обход федеральных и разбивают их окончательно», — заметил депутат.

Сбор «во имя справедливости»

Но он не нашел поддержки ни у одного из своих оппонентов. Все они отвергли заключение о том, что «Платон» собирает налоги. Полномочный представитель президента в КС Михаил Кротов и вовсе заявил, что раз депутаты были так уверены, что норма имеет фискальный характер, то должны были на этапе рассмотрения законопроекта внести изменения в Налоговый кодекс. Но они этого не сделали. Кротов подчеркнул, что условия взимания платы утверждены федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ…», а вовсе не постановлением правительства. Сбор призван обеспечить сохранность дорог и ликвидировать ущерб, наносимый большегрузами. По мнению полпреда, тот факт, что плата производится в Фонд дорожного хозяйства, не значит, что она фискальна, так как, согласно Бюджетному кодексу, бюджет может пополняться не только за счет налогов.

Его поддержал и полпред Совета Федерации Петр Кучеренко, напомнивший, что в стране установлено порядка 60 некодифицированных, обязательных платежей, которые поступают в том числе в специальные фонды. Например, так собирают плату за причинение вреда ядерными производствами или даже нотариальную госпошлину.

Полномочный представитель правительства РФ Михаил Барщевский и вовсе назвал «Платон» «движением к справедливости». Конечно, абсолютная справедливость, как и абсолютная истина, недостижима, оговорился юрист, но «Платон» явно помогает России в благородном стремлении.

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«Мне кажется, что, когда человек на «Жигулях» или Daewoo Nexia ехал по дороге и, в надежде на качественную дорогу, платил столько же, сколько платили большегрузы, это было абсолютно несправедливо», — заметил Барщевский, хотя и допустил, что некоторые технические или экономические недочеты в принятой схеме существуют.

В ответ на это Юрий Синельщиков возразил, в России и так собирают дифференцированный транспортный налог — его величина зависит от физического показателя, который потенциально влияет на износ дорожного полотна, например, мощность двигателя.

«Мы провели расчеты. Выяснилось, что размер транспортного налога грузовика Volvo в 24 тонны и 400 лошадиных сил в 17 раз выше, чем у Lada Granta», — заметил депутат. То есть новая система как раз стала менее справедливой, так как она гребет под одну гребенку все машины тяжелее 12 тонн, независимо от их показателей. Кроме того, размер платы не зависит от доходов плательщика, как это происходит с НДФЛ или налогом на прибыль, что заявителям тоже кажется нечестным.

«Поздние бутоны» оппозиции

Однако, отбросив все технические тонкости, оппоненты заявителей прямо предположили, откуда взялся этот запоздалый протест парламентариев. Закон о системе «Платон» был принят около пяти лет назад. Михаил Кротов заметил, что КС в этом году уже не в первый раз сталкивается с такими «поздними бутонами» — первым, наверное, можно назвать протест коммунистов и «эсеров» против принятого Госдумой закона о капремонте, который вступил в силу еще в 2012 году.

«Уже спустя всю процедуру — принятие в Госдуме, в Совете Федерации, подписание президентом — вдруг встает вопрос о том, что он не соответствует Конституции. Как-то странно слышать спустя ряд лет после начала действия закона, что, оказывается, мы допустили неконституционные положения. Очень странная позиция депутатов Госдумы», — сказал Кротов.

«Год-то выборный», — ответил ему Михаил Барщевский. Действительно, так совпало, что деятельность оппозиционных фракций Госдумы в Конституционном суде активизировалась за шесть месяцев до распределения мест в Охотном Ряду — выборы назначены на сентябрь. «Еще время есть, можно еще с одним заявлением обратиться: оспаривать «Платон» с точки зрения нарушения тайны личной жизни, свободы перемещения. Как это так, «ГЛОНАСС» следит за водителями, знает, кто куда поехал?» — сыронизировал Барщевский. Туда же, на его взгляд, можно отнести и штрафы с «зайцев» в общественном транспорте, которые тоже установлены вовсе не федеральным законом.

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Судя по всему, Юрий Синельщиков даже оскорбился на подобный выпад. Позицию заявителей, на его взгляд, так никто оспорить и не смог, зато в зале суда звучали какие-то «инсинуации». Он даже отослал юристов к стенограмме заседания Госдумы. «Мы не поддерживали этот закон. О неконституционности речь не шла, потому что система начала действовать с 15 ноября. А что до этого можно было заявлять? Разве у нас мало каких-то постановлений, законов, который просто лежат без движения и никак не работают? Она стала работать, мы начали анализировать и пришли к выводу, что это всё противозаконно и антиконституционно», — развел руками коммунист.

Более того, по его словам, он лично начал разбираться в этой системе лишь после критики «Платона» со стороны президента Владимира Путина, составил обращение в КС два месяца назад, а избираться на новый срок решил лишь позавчера. Так что обвинить его в неуместных амбициях невозможно. «Я был инициатор, а не какие-то политики, которые хотят идти на выборы», — заявил Синельщиков.

На его взгляд, экономически система «Платон» совершенно бессмысленна и неразумна. Дороги нуждаются в ремонте, но портятся они скорее от постоянных перепадов температур в России, а не от бесконечной езды по ним. И уж тем более не следовало создавать отдельную, затратную систему, которая попала в частные руки. Впрочем, Игоря Ротенберга он так и не назвал по имени, зато нарек его «этим предпринимателем».

Синельщиков еще раз напомнил, что водители легковых и грузовых машин и так платят дифференцированный транспортный налог. «Надо больше? Давайте подумаем, как сделать больше, но в рамках существующей системы акцизов и налогов. Зачем нам надо платить деньги какому-то предпринимателю, я не понимаю. Зачем народ должен 10,6 млрд рублей кому-то отдавать? Обеднел он, этот предприниматель? Говорят, нет», — заключил депутат.

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Регистрация в системе «Платон» стала обязательной только сегодня, 15 апреля. Пока дальнобойщики протестовали этой зимой, правительство снизило размер платы на 59% и установило тариф для большегрузов в 1,53 рубля за 1 км пути, но это понижение будет временным. Размер штрафа был снижен в 100 раз и сейчас составляет 5 тыс. рублей, за повторное нарушение — 10 тыс. рублей. Президент Владимир Путин также предложил отменить транспортный налог для индивидуальных предпринимателей, которые платят по системе «Платон», но пока никакого юридического движения в этом направлении не произошло.

О дате решения Конституционного суда по вопросу о законности «Платона» станет известно позднее.