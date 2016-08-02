



Иван Шилов ИА REGNUM Обыденное лицемерие: борьбу против офшоров в стране А ведут владельцы офшоров в стране Б

Теперь, когда шум об офшорах достиг нового уровня: как именно они должны быть закрыты либо регулируемы, стало понятно, что реально никто ничего с ними делать пока не собирается. Англия может закрыть свои фирмы на подконтрольных территориях довольно легко, но никогда на это не пойдет. Соединенные Штаты могли бы эффективно свернуть их деятельность, закрыв офшорным компаниям доступ к американским банкам. Но ничего не происходит. Слишком много богатых людей хотят, чтобы все оставалось так, как есть.

Тем временем офшорный скандал развивается по экспоненте, разоблачая новых финансовых мошенников. В частности, внимание американского электората привлекла Хиллари Клинтон благодаря своим «семейным» офшорным компаниям, зарегистрированным в Делавэре.

В кампании Клинтон отказалась от комментариев о том, почему у четы Клинтон, которые живут в Нью-Йорке и не имеют очевидной связи с Делавэром, обнаружились компании в этом штате.

Хиллари Клинтон пообещала бороться с офшорами в ходе предвыборной кампании. Ссылаясь на Панамские документы, в начале апреля Клинтон осудила «возмутительные офшоры и лазейки, которые супербогачи используют по всему миру: в Панаме и других странах». Как стало известно благодаря опубликованным в прошлом году финансовым отчетам, Фонд Клинтон имеет три подставные компании в штате Делавэр. Одной из них является фонд Acceso, который был зарегистрирован корпорацией Trust Companyпо по ставшему уже легендарным адресу — 1209 North Orangestr. в 2009 году. Фонд Клинтона использовал эту компанию, чтобы переправлять затем деньги в Колумбию в виде прямых инвестиций. Фонд частного акционерного капитала Клинтонов в Боготе инвестировал средства в телекоммуникационные технологии и предприятия пищевой промышленности в Колумбии, — сообщает агентство Free Beacon.

Еще одна компания Фонда Клинтонов — Всемирный фонд Acceso Inc была зарегистрирована в 2013 году корпорацией Services Company, расположенной в г. Уилмингтон, штат Делавэр. Третья компания — Фонд развития Haiti была зарегистрирована в 2010 году компанией National Corporate Research, расположенной в городе Довер.

В штате Делавэр компании с ограниченной ответственностью не обязаны подавать ежегодные отчеты и афишировать своих директоров или владельцев. Надо сказать, что Клинтоны зарегистрировали обе компании в Нью-Йорке сразу после их создания. И нет никаких доказательств того, что Клинтоны используют эти объекты для каких-либо незаконных целей. Федеральный закон не препятствует нерезидентам штата создавать фирмы в Делавэре. Но все и так знают, для чего они обычно используются, и как юридически грамотно обойти налоги в других штатах.

Согласно отчету, опубликованному в декабре прошлого года Институтом налоговой и экономической политики, штат Делавэр — сосредоточение подставных компаний, и именно он «виновен в потере миллиардов долларов дохода в других штатах США. Мы бы сказали, что это аморально и не может быть предметом гордости страны», — говорится в докладе.

Но закон продолжает облегчать жизнь преступникам, уклоняющимся от федеральных налогов, — они спокойно могут финансировать терроризм внутри страны, и все это происходит «под радаром» общественности и властей США.

Конгрессмен Каролин Малони недавно вынесла на обсуждение законопроект, который в будущем может обязать компании США указывать своих фактических владельцев. В штабе кандидата не стали комментировать: поддерживает ли Хиллари Клинтон данный законопроект. Так же, как и не стали комментировать наличие у нее или у Билла Клинтона других компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

Озабоченность по поводу корпоративной секретности и уклонения от уплаты налогов уже просочилась в повестку демократической президентской гонки, и сенатор Берни Сандерс включил этот вопрос в свои обличительные речи. Клинтон также выступила против офшоров и пообещала «принять меры», — пишет FreeBeacon.

Но эти обвинения носят скорее эмоционально-скандальную окраску, ведь подобная деятельность не противозаконна, пока законодательство США не будет изменено на федеральном уровне.

Защитники налоговой реформы давят на CNN с требованием поднять в ходе следующих демократических дебатов вопрос о том, как именно Хиллари Клинтон и Берни Сандерс планируют реформировать «корпоративные офшоры» в Соединенных Штатах.

«При наличии достаточного количества твитов мы надеемся, что вопрос о том, как каждый из кандидатов предлагает покончить с офшорами, разрешёнными в штате Делавэр и 49 других штатах, будет задан», — заявил Шрути Шах — вице-президент организации Transparency International.

И пока в стане демократов царит замешательство, республиканцы ожидаемо берут быка за рога, предлагая снизить федеральные налоги.

«В настоящее время компании США держат где-то 2−3 млрд долларов наличными за пределами этой страны», — пишет журналист издания The Street. Они предпочитают не репатриировать эти деньги, так как придется заплатить налог — 35%. Это предельная ставка корпоративного налога, которая применяется к доходам, полученным как в США, так и за рубежом.

В отличие от большинства развитых стран, Налоговый кодекс США не подвергался значительным изменениям с 1986 года. И налоги на иностранные доходы рассчитываются по той же ставке, что и на внутреннем рынке.

Сенатор от штата Техас Тед Круз тут же объявил о необходимости снизить ставку корпоративного налога до 16%, а нью-йоркский бизнесмен Дональд Трамп не нашел ничего лучше, чем предложить сократить его до 15%. Хиллари Клинтон и Берни Сандерс заявили, что они не готовы снизить ставку налога на прибыль, настаивая на том, что любые изменения, внесенные в налоговый режим США, должны увеличивать доходы правительства, а не уменьшать их.

«Дебаты по этому вопросу… очень преувеличены», — говорит Роберт С. Позен — старший научный сотрудник Института Брукингса в интервью изданию The Street. «Но если продолжать позволять людям грести лопатой деньги в офшоры, они будут это делать. Прежде необходимо разобраться с самой проблемой офшоров».

И хотя обе стороны далеки друг от друга по вопросу о корпоративном налоге, и демократы, и республиканцы соглашаются по поводу того, что что-то должно быть сделано для стимуляции возврата финансовых средств американских компаний из-за рубежа.

Сандерс говорит о том, что американским компаниям больше нельзя разрешать отсрочку налога на иностранную прибыль, которой они пользуются сейчас. Право отсрочки — неотъемлемая часть действующего законодательства, оно позволяет транснациональным корпорациям сидеть на этих деньгах бесконечно, выплачивая только местные налоги. Сандерс говорит, что если отменить отсрочки, транснациональным корпорациям США придется заплатить государству около $620 млрд.

Это не будет предусматривать установление более низкой ставки налога для полученной ранее прибыли и, скорее всего, приведет к тому, что десятки американских корпораций проведут «корпоративные слияния». Например, как компания Pfizer, которая в 2015 году объединилась с ирландской фармацевтической компанией Allergan Inc. — сделка составила $160 млрд», — пишет The Street.

В итоге правительству США все равно придется разработать Налоговый кодекс, который обеспечил бы репатриацию капитала. План Круза предусматривает 10%-й налог на ранее полученную иностранную прибыль. Забегая вперед, необходимо заметить, что, по данным не ангажированного Центра налоговой политики, 16%-й налог Круза привел бы к дефициту доходов правительства в размере $8,6 триллиона в течение 10 лет. А план Трампа создаст разрыв в $9,5 трлн, что, по оценкам того же центра, увеличит государственный долг на 80%.

Ни Трамп, ни Круз не объясняют, как они преодолеют этот разрыв, и неясно, задумывались ли они над этим вообще. Круз, со своей стороны, призвал к ликвидации Налогового управления США, а также ряда отделов образования, торговли и энергетики, жилищного строительства и городского развития.

«У меня нет впечатления, что они осознают, какие сдвиги произойдут в результате колоссального снижения налогов», — говорит Хантер Блэр, бюджетный аналитик Свободного института экономической политики в интервью The Street. «Все, что они планируют сделать, — это огромное сокращение расходов».

Клинтон реагирует на это так: она утверждает, что корпорации США используют различные пути, чтобы платить меньше налогов дома, используя своих коллег в Европе и Азии. В последние несколько недель ее внимание было сосредоточено на предотвращении «налоговой инверсии» — слияния компаний и перегонки активов за пределы США.

Трамп не придумал ничего лучше, чем объявить о планах по созданию «выездного налога», чтобы предотвратить выход компаний из налоговой системы США при помощи корпоративных слияний.

Как и Клинтон, специалисты из Института экономической политики США говорят, что любая реформа корпоративных налоговых ставок должна вести к доходообразующей системе, а не наоборот. Другими словами, налоги должны приносить средства, которые либо будут латать дыры бюджета, либо пойдут на цели, утвержденные Конгрессом.

Генеральный директор компании Apple Тим Кук призвал к реформам, которые бы смогли побудить его компанию вернуть хотя бы часть средств из примерно $74 млрд наличных, которые его компания вывела за пределы США.

Аргумент в пользу снижения ставок корпоративного налога заключается в том, что компании будут приносить деньги, которые до сих пор прятали в офшорах (и не только), обратно в Соединенные Штаты, и будут вкладывать средства в заводы и новые рабочие места. По оценкам Налогового фонда, в будущем может быть создано от 425.000 до 613.000 новых рабочих мест — в зависимости от того, на сколько процентов налог будет снижен: на 25% или на 20%. Заработная плата, по данным Фонда, также может увеличиться от 1,9% до 3,6% в долгосрочной перспективе.

Круз и Трамп одинаково твердо уверены в том, что снижение ставки корпоративного налога привлечет волну инвестиций со стороны корпораций США, что якобы приведет к строительству заводов и расширению хозяйств.

Менее оптимистичные аналитики утверждают, что низкие налоги не являются основной причиной, по которой компании захотят инвестировать средства, и что компании склонные вкладывать средства в недвижимые активы, хотят также использовать наличные деньги, чтобы иметь возможность выкупить свои собственные акции. Но это не мешает сторонникам снижения ставки одобрять план Трампа, утверждая, что «экономика будет расти… и легко сама за себя заплатит».

Если ставка корпоративного налога снизится до 25%, аналитик Позен прогнозирует, что правительство будет иметь дефицит в размере от $1,2 трлн до $1 трлн уже в течение следующих 10 лет. Для закрытия дефицита республиканцы и демократы, скорее всего, установят компромиссную планку, к примеру — $3 трлн, больше которой компании не смогут держать за пределами страны. Трамп предложил налоговую ставку на такие средства в размере 10%, что, как говорит Позен, вероятно, будет достаточным условием, чтобы убедить компании действительно переместить большую часть этих денег обратно в США.

Демократы тем временем хотят ликвидировать право корпораций на отсрочку уплаты налога на доходы за пределами страны. А республиканцы хотят установить новый налог на будущие доходы за пределами США. Напомним, что американские компании сейчас платят только около 13% налогов согласно Федеральному счётному управлению США.

Итак, какова разумная ставка налога и как можно преодолеть отрицательное сальдо? Позен предлагает ставку в размере 25% для внутреннего дохода и 17% для иностранных доходов, устраняя отсрочку. Вдобавок каждая компания будет платить налог на иностранную прибыль в зависимости от того, где она расположена. Если компания базируется в Ирландии, где этот показатель составляет 12%, она будет платить только остальные 5% в США, если на Каймановых островах, где ставка нулевая, она будет обязана платить полные 17%.

«Со ставкой в 17%, мы увидим, как множество компаний будут переносить прибыль обратно в США. Вопрос заключается в том, можно ли это сделать, учитывая сегодняшнюю политическую конъюнктуру, могут ли люди сейчас серьезно надеяться на это?» — говорит Позен в интервью изданию The Street.