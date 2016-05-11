



Иван Шилов ИА REGNUM Гламурный фашизм российского государственного телевидения

Накануне 9 мая телеканал «Россия» как смог, так и порадовал наших ветеранов. В очередном выпуске программы «Танцы со звездами» актерами Анастасией Антелавой и Александром Петровым был представлен номер, в котором фашист, представленный тонким аристократичным интеллигентом, играющим на фортепиано, танцует с незнакомой девушкой и якобы между ними тут же рождаются чувства, и вот эту «идиллию» убивает снайпер. На большее творцов шоу не хватило. И вот это фашистское «гуано» федеральный (!) телеканал «Россия» демонстрирует всей стране накануне 9 мая, Дня Победы — нашего самого великого праздника, ради которого погибли более 20 миллионов (! — вдумайтесь в эту цифру) советских людей!

Я даже готов понять (в принципе), если бы такой номер был поставлен и показан по телевидению Германии. Но, уверен, даже сейчас там это — воспевание лубочного фашизма, а именно так трактует сие «действо» подавляющее большинство тех, кто высказал свою точку зрения в дискуссиях в блогосфере рунета, — невозможно. Немцы до сих пор, и вполне справедливо, испытывают комплекс вины за содеянное. Но у нас, в России, где в каждой семье были потери, горе, слезы и страдания, такой номер оказался возможным. И это просто не укладывается в голове.

Вот один из самых мягких комментариев: «Танцор и по совместительству актер А. Петров вырядился в нациста, и станцевал номер, лейтмотивом которого могло бы стать выражение «Они хотели, чтобы их любили». Ну что, точка зрения вполне понятна. Есть нечто мазохистское в некоторой части нашего бомонда, вздыхающего о ладной форме гитлеровского зверья. Но дело не в этой части и не в их воздыханиях. Дело в политике федерального канала телевидения России. К дню Победы будут яростно крутить все старые советские фильмы о войне, а сейчас можно лепить и вот такое? В прайм-тайм все пипл скушает?».

Или еще — блогер gur-ar в материале «Фокстротом «немецкой подстилки» и фашиста поздравили нас с праздником» отмечает: «Телеканал «Россия», в преддверии праздника Дня космонавтики, выпустил в эфир шоу «Танцы со звездами». Так и объявили, что передача праздничная. То есть планировалась как подарок российскому зрителю в честь 55-тилетия полета Юрия Гагарина в космос. Подарок получился весьма, мягко выражаясь, специфичным.

Могу предположить, что девушку убивают свои же, и Петров стреляет по ним. Во все времена женщин, добровольно вступающих в любовные отношения с захватчиками, считали предательницами. Даже если это касалось проституции ради еды для собственных детей. Во время Великой Отечественной войны таких называли нацистскими подстилками, фашистскими шлюхами и т.д. А как иначе? Какое отношение могли вызывать к себе женщины, радостно привечающие оккупантов? Только презрение и ненависть.

И вот по центральному государственному каналу телевидения, на многомиллионную аудиторию в честь праздника, который напоминает нам, что Россия — великая страна, показывают трогательную историю о любви фашиста и подстилки. Людей, которых у нас в стране всегда и презирали и ненавидели. А цвет нашей интеллигенции, сидя в студии рукоплещет и радуется как дети творческим успехом танцующей пары. Не чуя того смрада, которым веяло от этого номера. Мерзко это все».

Или вот точка зрения блогера kaysyn, материал «Танцы со звездами. Обеление фашизма на канале «Россия»: «На наших глазах происходит стремительная деградация элиты, в том числе культурной, о которой предупреждал С.Е.Кургинян. Этот номер вызвал в памяти подобный по смыслу и содержанию немецкий сериал «Наши отцы, наши матери» 2003 года. В нем была предпринята попытка манипулировать чувствами современных немцев. Дескать нацисты, принадлежащие к поколению отцов и матерей, «не знали, не слышали, не видели». Зло творили представители нацистской системы — офицеры СС. Простой рядовой солдат ответственности за свое участие в войне не несет, он не хотел, его заставили. То есть все тот же месседж о маленьком человеке, вынужденном подчиняться злой системе. И если российское общество отвергло пакость этого немецкого фильма, где советский солдат изображен насильником, то подобные танцевальные «номера», порожденные внутри российской реальности, куда опаснее, так как подобные смыслы внедряются исподволь.

Внедряясь же, этот продукт культуры формирует очень странную модель поведения. хочу напомнить, что у немецких солдат к русским девушкам были следующие проявления нежности: они насиловали, вырезали звезды, отрезали груди, вспарывали животы, в том числе беременным, подвешивали за косы, садили девушек нагишом на раскаленную печь. Это — историческая правда, а не та пацифистская, коллаборационистская дрянь, демонстрируемая по каналу «Россия».

Приведенных мнений, думаю, достаточно, чтобы понять, что даваемые автором оценки — не плод его воображения. А позиция значительной части, даже, думаю подавляющей, блогосферы рунета. Кстати, аналогичная во многом позиция и в группе «Танцы со звездами» телеканала «Россия» в социальной сети «ВКонтакте». Вот типичные мнения:

«Фашизм поднимает голову. Вот у нас в стране школьников за свастику сажают. А тут по центральному каналу показали» .

«БОЛЕЕ ПОЗОРНОГО ШОУ ЕЩЕ НЕ БЫЛО!!! РЕДАКЦИЯ, «ВЫ СОШЛИ С УМА???» СТАВЯ ТАКИЕ ТАНЦЫ!!! И НИКТО ИЗ ЖЮРИ И ВЕДУЩИХ НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛ НА ЭТОТ ПОЗОР!!!».

«А теперь подумайте, каково ветеранам, оставшимся в живых, смотреть на эти пляски с фашистами. Кололи, стреляли фашистов и тут на тебе. У вас вообще понимания нет, насколько это дико? Такие номера можно устраивать в какой угодно стране, но только не у нас, хотя бы из уважения к памяти о предках».

«Творческое переосмысление «Майн Кампф» и плана «Ост», так сказать. Розовые сопли в нацистской форме. По шажку фашизм переступает из поля «немыслимое» в поле «радикальное», а из поля «радикального» уже входит в поле «приемлемое». Следующий шаг — это общественное согласие на признание фашизма «разумным», так, что ли? А если не так — то с какой целью телеканал Россия устраивает подобные провокации?» — отмечает блогер antiseptic.

Это и есть пресловутое «окно Овертона» (подробнее об этом здесь — «Окно Овертона»), которое в данный раз нам продемонстрировал федеральный канал «Россия»: «суть открытия Овертона состояла в том, что он разработал и описал технологию изменения отношения общества к некогда абсолютно запретным (находящимся в зоне табу) для этого общества вопросам. Это то, что в христианской традиции называется грех. Овертон показал, как в течение некоторого времени, используя определенные технологии манипулирования общественным мнением с помощью центральных СМИ можно незаметно для любого общества расширить область приемлемого и, соответственно, сузить область греха (табу)».

Совершенно справедливо пишет блогер kmi9: «Ответьте, что вы будете чувствовать, видя этот танец? Ведь именно так это воспримет человек, который воочию видел таких же испуганных молодчиков, в такой же форме, с точно таким же шмайсером, только настоящим. Как они приходили в дома к таким же милым девушкам и матерям таких девушек, спрятавшихся за фортепиано… Только вот не танцевали они с ними. Если это всё очень далеко для вас, посмотрите фотографии из Дома профсоюзов в Одессе от 2 мая. Там есть фотография с женщиной в необычной позе, видимо после «танцев» с каким-то фашистским ублюдком. Представьте себе эти «танцы» и себя на месте этой девушки. А потом представьте, что кто-то в форме этих бандеровских нелюдей пародирует тот случай. И все улыбаются и смеются смотря на это…».

Возникает вопрос — почему показан немецкий офицер, а не советский? Почему танец под американскую музыку? Кому-то покажется, что это незначительные нюансы, мол, подумаешь. Но на самом деле это — идеологические маркеры, которые нам ненавязчиво так подсовывают. Это — тест: проглотим ли мы эту фашистскую заказуху или нет. Проглотим — значит в следующей передаче будет два танца с фашистами, потом три, а потом, окажется, что гитлеровский режим был лучше сталинского, а нам всем, даже еще нерожденным, надо каяться, каяться и каяться. Именно с таких мелких шажков и начали разваливать в 1980-е Советский Союз, морально разлагать нас изнутри.

Но если с заказчиками этого «действа» все понятно, то больше всего вопросов вызвали действия ведущего и членов жюри. Все начали обсуждать какие-то нюансы танца, все ли шажки сделаны верно и прочую … «ерунду». Ни один (!) ни взял в руки микрофон и не сказал, что происходящее является оскорблением чувств ветеранов, всех патриотов нашей страны и ГЛАВНОЕ — памяти погибших, и не ушел с этого паскудства. Опять элита… Может быть, Сталин был прав, когда ссылал таких «элитариев» в лагеря, чтобы они там на собственной шкуре прочувствовали жизнь простого народа? Если кто-то скажет, что это возвращение к сталинским методам и, мол, это неправильно, сразу хотелось бы узнать метод, каким образом можно иначе перевоспитать элиту. Только предлагать не ерунду всякую, а чтобы реально после применения этого метода элита стала поступать в соответствии с интересами народа и страны.

Есть и еще один важный момент. Тем, что данный танец был показан накануне 9 мая, сказано следующее: «Вы там ходите со своим «Бессмертным полком», но мы как делали все, что хотим, на федеральных телеканалах, так и будем делать». То есть удар нанесли и по «Бессмертному полку». И в этом мнении я не одинок: «осмысленно издевательское, добавил бы. «Толерантный» плевок в сторону «Бессмертного полка».

Что особенно прискорбно — что произошло сие накануне 9 мая. В результате чего, все эти разговоры о «национализации элиты» оказались спущены в унитаз. Целая прослойка российской элиты продемонстрировала свой подлинный окрас. То, что власть не обратит на это никакого внимания, — понятно. И возникает старый как мир вопрос — что и как делать общественности, чтобы подобного издевательства больше не повторилось?

И это не все вопросы, которые возникают к данному номеру. Есть вопросы и более серьезного плана.

Фашист физически не мог танцевать с девушкой под эту песню, потому что сама композиция «FlyMetotheMoon» была написана Бартом Ховардом только в 1954 году! То есть федеральный канал нам дает понять, что этот танец относится не к 1941−1945 годам, не к прошлому, а ко времени более позднему, когда эта песня уже звучала? То есть фашисты победили, танцуют с нашими оставшимися в живых девушками, и тут какая-то «падла» — наверное, недобитый партизан, снайперским выстрелом разрушает «рождающееся чувство»? Это нам показывает телеканал «Россия» или что? Возникает мысль, что нам показывают не трагическое прошлое, а некое желаемое будущее — фашисты танцуют с нашими девушками под американскую музыку… То есть нас — бывшего Советского Союза и нынешней России — нет. Мы проиграли. Еще тогда. И это на наших костях танцуют фашисты с американцами. И это гораздо более серьезно.