Есть ли гражданская война на Украине? Этот вопрос занимал украинскую региональную прессу на неделе с 7 по 13 апреля.

Режиссер Игорь Матиив убеждал иванофранковцев, что на Украине идет гражданская война, пишет «Галичина» (Ивано-Франковск). Матиив — наш земляк, пишет издание, родился в 1985 году в Ивано-Франковске, специальность получил в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, последние пять лет работал главным режиссером театра драмы в Донецке. Свою комедию «Молодожены» он рекомендовал публике такими словами: «Работал я в Донецке пять лет, и когда произошла на Украине гражданская война, понял, что государственные театры не для меня, решил взяться за антрепризу». Пока режиссер рассказывал об уникальности выбранной им формулы, журналистка подняла руку, чтобы задать режиссеру важный для всех вопрос: «Объясните, почему вы сказали, что на Украине идет гражданская война?» Господин режиссер ответил буквально так: «Почему гражданская война? Ну, потому, что граждане одной страны поделились четко на разные позиции: одни захотели в одну сторону, другие — в другую, между ними возник конфликт. Послушайте, конечно, иностранное влияние в любой гражданской войне всегда ощутимо, но это произошло с гражданами нашей страны. Понимаете, когда я еще был в Донецке, когда начались эти антиукраинские митинги, стояли там люди из Донецка, не стояли там люди из России, и они откровенно кричали: «Долой! Долой!» Послушайте, кто объявлял войну? Она объявлена? Да, я сказал четко: идет гражданская война — война между гражданами одной страны. Потому что войны между Россией и Украиной президент Украины не объявлял. Я не понимаю, почему вы не согласны с тем, что у нас гражданская война. Граждане страны Украина имеют совершенно иные взгляды, они хотят выделиться, это война между гражданами одной страны».

Апрель 2014 года вошел в историю Луганской народной республики как знаковая дата — день взятия здания СБУ, день перехода власти от чиновников и профашистов к народу, сообщает «Жизнь Луганска» (Луганск). Пожалуй, в городе нет ни одного человека, кто не побывал бы на баррикадах, кто не оценил бы смелость активистов, противостоявших киевскому перевороту. В преддверии второй годовщины этих событий издание пообщалось с одним из участников народных митингов и штурма здания. Тогда он был простым начальником торгового отдела одной из фирм, теперь он — майор Народной милиции ЛНР, Вячеслав Шапин. Он на службу пришел, как только образовалось воинское подразделение, как только в двери постучалась война. Офицер участвовал в боях за Георгиевку, Дебальцево и другие населенные пункты ЛНР, собирал разведданные под Новоайдаром. На тот момент у армии республики, в которую вошли добровольцы и представители разных профессий, кроме захваченных в Луганске автоматов, ничего не было. Однако благодаря сплоченности, боевому духу и патриотизму бойцам удалось захватить оружие врага, добыть трофейную технику, а также отстоять ряд населенных пунктов. Точно так же шли в «бой» и за здание СБУ, только вместо автоматов были палки и камни. Люди с голыми руками пошли на здание, которое было под вооруженной охраной. 6 апреля оружия, как на Майдане, в руках у митингующих не было, однако им удалось захватить здание, которое охраняли вооруженные спецы. В захвате участвовали и женщины, и старики. Все они понимали, что по ним могут открыть огонь, но это их не остановило. «Люди, которые застали хоть небольшой период жизни в СССР, хоть немного советского образования, не могут с терпимостью относиться к тому, что происходило на Майдане. Все же воспитание дает свое, и нетерпимость к фашизму, я думаю, у нас на генном уровне. Когда мы посмотрели, что творится в Киеве, сразу поняли: нужно сделать все, чтобы не допустить повторения этого здесь. Тогда ситуация была очень сложная. С одной стороны, фашистский Майдан, с другой — предательская и трусливая власть Партии регионов. Нам нужно было что-то новое», — вспоминает военнослужащий. Вспоминая аналогичные события захвата зданий в Киеве при Майдане, наш собеседник четко вырисовывает их отличия от Донбасса, Луганска. «В Киеве наших правоохранителей жгли, били, убивали. Здесь все было иначе. Люди захватывали здания и давали возможность сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам, чиновникам просто уйти. Мы ничего не забирали у них, кроме оружия. Никто их не бил, не трогал. У нас все понимали, что те же милиционеры на службе, под присягой. Более того, у всех было понимание, что это такие же люди, как и мы, они живут рядом с нами и заслуживают человеческого обращения. Мы не уподобились майдановцам, не повели себя, как радикалы в Одессе. У нас не вызывали агрессии даже правоохранители с Западной Украины. Хотя позже, общаясь с нашей милицией, мы узнали, что те ехали сюда «пострелять москалей», — говорит боевой офицер. Майор отмечает, что Луганск хотел диалога, а никак не войны, которую принес сюда Киев.

Языковые квоты в эфире — не о том речь! Об этом рассказывает на страницах портала «Сіверщина» (Чернигов) директор телерадиокомпании SVOBODA. FM Олег Головатенко: «Мы не просто за языковые квоты. Мы за полное избавление частот «бизнес», построенных на ретрансляции московского дерьма в столице и регионах. Не могут или не хотят адаптироваться к реальности? За ними стоит очередь тех, кто может и хочет. Украина будет только тогда, когда украинские вещатели получат частотный ресурс, организаторы медийного «русского мира» из Нацсовета — уголовные производства, а русско-шансонные медиагруппы (провайдеры русского мира в общинах) займутся соответствующим делом — торговлей селедкой. Не хотите лишать и избавлять от лицензий юридически? Так скоро будут вас лишать голов».

В Черкасской области формируют стратегию национально-патриотического воспитания детей и молодежи, информирует «Провінція» (Черкассы). План действий по ее реализации на 2016−2020 годы обсудили в ходе круглого стола в Черкасской областной администрации. Первый заместитель председателя ОГА Виталий Коваль сообщил, что впервые за историю независимости на уровне министерства молодежи и спорта Украины на реализацию мероприятий национально-патриотического воспитания выделено отдельное финансирование — около 10 млн грн. «Мы привлекаем украинцев с Востока, — заявил Коваль. — И точно знаем: каждый ребенок, который посетил Черкасскую область, возвращается домой уже проукраинским агитатором». В 2016 году совместно с областным молодежным ресурсным центром проводится конкурс патриотических произведений «Что я могу сделать для Украины» среди студентов Черкасс и области. Также организованы поездки в село Круты Черниговской области для участия в мероприятиях по случаю героев Крут в рамках Всеукраинской акции «Помни о Крутах». Кроме того, стартовал проект «Серия военно-патриотических тренировок молодежи «Гверова сталь — 2016», он продлится до середины мая.

В Житомире прошли праздничные мероприятия по случаю Всемирного дня авиации и космонавтики и Дня работников ракетно-космической отрасли Украины, передает «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Утром 12 апреля в центре города состоялось торжественное возложение цветов к памятнику С. П. Королеву на площади его имени, а также торжественное прохождение и праздничное выступление сборного военного оркестра Житомирского военного института им. С. П. Королева. На мероприятии присутствовавшими представители власти города и области, общественных и ветеранских организаций, сотрудники и курсанты военного института, работники Музея космонавтики. Заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута считает, что Житомирщина должна гордиться своим земляком: «Королев сделал Житомир известным не только во всем мире, но и во всей Галактике».

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль направил иск в Окружной административный суд с просьбой признать результат референдума 1 декабря 1991 года, в котором речь шла о предоставлении Закарпатской области статуса специальной самоуправляемой единицы в составе Украины, не имеющим юридической силы, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). Иск связан с общественным резонансом, который возник вокруг обращения Закарпатского облсовета от 5 апреля этого года к высшему руководству Украины с просьбой предоставить больше полномочий на места в рамках конституционной реформы по децентрализации. «Результаты закарпатского референдума не имели и не имеют никакой юридической силы, все, на что они способны, это вызвать различные политические спекуляции, как это случилось и в этот раз, — сообщил Москаль. — Если за 25 лет никто из патриотов не додумался в судебном порядке признать юридически ничтожным инспирированное тогдашним КГБ и коммунистами «волеизъявление» и связанные с ним решения областного совета, которые имели целью расшатать ситуацию в Украине, то это будет сделано мной. После решения суда результат референдума можно будет выбросить на свалку истории Закарпатья».

Еще в XIX века русские классики не раз отражали различия между украинцами и русскими, рассказывает «Збруч» (Галичина). Но в то время россияне никоим образом не отделяли себя от украинцев. В начале XIX века еще живы были раздутые Орестом Сомовым и Николаем Гоголем украинские сантименты, восхищение историей, казаками. Поэтому годами и годами этот имперский предрассудок, который заключался в том, что мы были только носителями «русского наречия», вбивался в головы россиян. Или «мы Адин народ», или «мы братья» — не имеет значения, это то, с чем живет каждый россиянин или наш «ватник». Боксер Усик, лишний раз демонстрируя зависимость уровня интеллекта от количества принятых ударов по голове, тоже не отстал и заявил, что мы братья, потому что мы славяне. Что он украинцев с русскими просто не различает. Боксеру, пожалуй, трудно было бы понять, что таким образом мы братьями и с сербами, и с чехами, так как и они славяне. Никому из русских не придет в голову, что нигде в мире ничего подобного нету. Никакие народы-соседи никогда не заявляют, что они являются братьями. Даже народы, говорящие на одном языке. Причина проста: не существует народов-соседей, которые не имели территориальных претензий друг к другу и которые когда-либо не воевали между собой. Такое навязчивое и инфантильное братание выглядит совсем не как братание, а как попытки снова втянуть нас в свою орбиту. Но россияне нас не любили никогда, хоть мы и жили когда-то в одной стране. Не любили за то, что мы плохо ассимилировались. Но после распада империи они нас возненавидели. И это не так плохо. Потому расположение можно купить, а ненависть надо заслужить. Мы ее заслужили. Россиянам было бы куда спокойнее, если бы они стерли нас с лица земли, а тогда бы творили такую историю, которая им была бы выгодной. Должно пройти некоторое время, когда россияне лишатся имперского самосознания, но этого времени придется ждать долго.

Совершенно неожиданно для всех с 1 апреля тарифы на газ для населения повышены не были, сообщают «Донецкие новости» (Донецк). Происходящее оказалось неожиданным не только для населения, но и для МВФ. В правительстве прямо заявили, что повысить тарифы пока не могут по очень простой причине. «Глубина бедности и неудовлетворительных социальных факторов в Украине намного больше, чем прогнозировали мы, чем прогнозировали эксперты МВФ и Всемирного банка», — заявил несколько дней назад министр социальной политики Павел Розенко. Даже слепому видно, что продолжение политики повышения коммунальных тарифов чревато серьезным социальным взрывом. Пытаться и дальше повышать тарифы на газ и централизованное отопление для населения в таких условиях довольно рискованно. Но тогда ребром встает вопрос о невыполнении меморандума с МВФ и возможности продолжения работы с Фондом вообще. В этой связи интересными являются некоторые перемены взглядов в правительстве по этому поводу. «Я не думаю, что произойдет катастрофа, если Украина не получит средств от Международного валютного фонда, — сказал Розенко. — Катастрофы не будет». Впрочем, министр тут же добавил, что это не лучший сценарий для страны. В правительстве заявляют, что если цены еще повысить, то на коммунальные субсидии будет претендовать до 27 млн украинцев. При этом эксперты считают, что население и так платит 90% тарифа не за газ, а за неизвестные услуги монополистов.

Зашкаливающие цены на товары автоматически переводят уровень жизни подольчан в режим экономии, рассказывает «Подолянин» (Каменец-Подольский). Наверное, ничто так не влияет на ценообразование, как увеличение спроса перед праздниками. Предприимчивые бизнесмены умеют на этом зарабатывать. Если за рубежом накануне праздников действуют большие скидки, то у нас покупателей ждет особая акция — «купи втридорога или оставайся на Пасху голодным!». Тотальное подорожание перед праздниками эксперты называют искусственным и необоснованным. А пока потребители жалуются на космические цены, с монополистами и наценками продолжает воевать Антимонопольный комитет. Правда, несовершенные законы иногда «связывают руки» работникам этого учреждения.

Тем временем в Виннице боролись со стихийной торговлей, сообщает «Реал» (Винница). Без казусов не обошлось. К примеру, в марте сотрудники КП «Муниципальная полиция» совместно с полицейскими организовали совместный рейд на Тывровское шоссе — к авторынку. Буквально накануне «муниципалы» смогли убедить торговцев запчастями не занимать обочину дороги и перебраться на отведенную для реализации территорию, то есть за ограждение рынка. Они якобы согласились с предложением торговать в цивилизованных условиях. Гораздо сложней убедить в этом оказалось бабушек, которые у дороги торгуют семечками, арахисом, кофе и чаем на разлив. Правда, неофициально правоохранители уверяют, что в этих мобильных точках «на кравчучках» они еще самогоном и самодельным коньяком активно подторговывают. Так вот, поскольку местные четыре «акулы фастфуда» стоят в грязи и ведут бизнес в неположенном месте, им решили культурно объяснить, что они нарушают правила благоустройства города. Колоритного вида женщины, видимо, давно «забившие» за собой ходовые места, не сдались на милость власти, несмотря на погоны ее представителей. Они призвали на помощь «клиентуру». До 12 человек, судя по всему, стабильно отоваривающихся у бабушек, провели практически несанкционированный митинг в поддержку стихийной торговли. Люди утверждали, что «торговля с земли» — это то благо, которое нельзя запрещать на этом пятачке, а полиции и представителям органов местного самоуправления лучше стоит бороться с коррупцией и ловить особо опасных преступников.

12 апреля около 50 мужчин перекрыли движение автотранспорта на 211-м километре автодороги Киев — Харьков — Довжанский в селе Войниха, что в Лубенском районе, информирует «Полтавщина» (Полтава). Лубенские ликвидаторы аварии на ЧАЭС требовала от правительства государства выплаты пенсионных обеспечений и возвращения льгот чернобыльцам. До этого чернобыльцы Лубенщины перекрывали трассу Киев — Харьков 18 марта и 5 апреля.

Незаконная вырубка леса на Волыни приводит к уничтожению «зеленых легких», передают «Волинські Новини» (Луцк). На днях налоговики Волыни информировали, что в области есть более 700 пилорам, из которых около сотни — нелегальные. Такая бесхозяйственность приводит к тому, отметил глава облсовета Игорь Палица, что кто-то пытается быстро набить свои карманы, не думая о будущем лесов. «При деятельности прошлого преступного режима власти в области вырубка леса равнялась 550−600 тысячам кубометров в год, а при нынешнем «демократическом» вырубка достигала даже миллиона кубометров в год», — подчеркнул председатель облсовета. В лесной отрасли имеется и другая проблема: на Волыни по определенной «властным» указанием волынские лесхозы нанимают для охраны работников частных фирм. Недавно имел место инцидент между частной охраной «Комбат секьюрити» (в состав которой входят бывшие бойцы «АТО») и местными жителями. Тогда охранники леса избили семерых крестьян. Такие конфликты, считает председатель облсовета, дискредитируют бойцов «АТО», которые достойны уважения и признания, а подобные ситуации портят отношение к этой категории людей.

Перед представителем власти Xepcoнщины Иcлямoв шляпу не снял, резюмирует портал «Херсонцы» (Херсон). Ha дняx вoзлe ceлa Чoнгap Гeничecкoгo paйoнa cocтoялacь вcтpeчa пepвoгo зaмecтитeля пpeдceдaтeля Xepcoнcкoй OГA Baлeнтины Cичeвoй и мecтныx pукoвoдитeлeй c aктивиcтaми «гpaждaнcкoй блoкaды» Kpымa и c ee кoopдинaтopoм Лeнуpoм Иcлямoвым. Пpeдcтaвитeли xepcoнcкoй влacти ocмoтpeли мecтo pacпoлoжeния лaгepя aктивиcтoв, пooбщaлиcь c мecтными житeлями нa тeму иx взaимooтнoшeний c aктивиcтaми и убeдилиcь в тoм, чтo нa тeppитopии Гeничecкoгo paйoнa, a имeннo в ceлe Чoнгap, ceйчac cитуaция cтaбильнaя и кoнтpoлиpуeмaя. Cичeвую зaинтepecoвaлa ceгoдняшняя пoзиция aктивиcтoв, пoэтoму Иcлямoв oтмeтил, чтo Гeничecкий paйoн — нe пpocтo пoгpaничный paйoн в oблacти, этo гpaницa Укpaины c «oккупиpoвaнным» Kpымoм, и cюдa пepeceляeтcя бoльшoe кoличecтвo кpымcкиx житeлeй, в тoм чиcлe кpымcкo-тaтapcкoгo нaceлeния. «Ceйчac paбoтaeм нaд coвepшeнcтвoвaниeм инфpacтpуктуpы paйoнa для тoгo, чтoбы дocтoйнo paзмecтить пepeceлeнныx гpaждaн. Kaк и мы, oни oтcтaивaют пpoукpaинcкую пoзицию и борются зa вoзвpaщeниe Kpымa Укpaинe и eгo кopeнным житeлям», — пpoинфopмиpoвaл Иcлямoв. Пo этoму пoвoду Cичeвaя пoдчepкнулa, чтo нужнo нaxoдить тoчки coпpикocнoвeния, кoтopыe пpивeдут к пoзитивным cдвигaм, a нe нaoбopoт. Toлькo тoгдa coтpудничecтвo aктивиcтoв с мecтнoй влacтью будeт кoнcтpуктивным и никoму нe нaвpeдит. Aктивиcты «гpaждaнcкoй блoкaды» Kpымa coглaшaютcя c тaкoй пoзициeй, пoэтoму гoтoвы coтpудничaть для cкopeйшeгo вoзвpaщeния Kpымa и cпoкoйcтвия вcex гpaждaн Укpaины. Taкжe oни увepяют, чтo и в дaльнeйшeм будут cпocoбcтвoвaть пaтpиoтичecким нacтpoeниям cpeди мecтнoгo нaceлeния, чтoбы eдинcтвoм и aктивнoй гpaждaнcкoй пoзициeй вepнуть иcтиннo укpaинcкиe тeppитopии и зaпeчaтлeть cувepeнитeт нaшeгo гocудapcтвa.

P.S. Жуpнaлиcты oбpaтили внимaниe нa тoт фaкт, чтo вo вpeмя «диплoмaтичecкиx пepeгoвopoв» лидep aктивиcтoв гocпoдин Иcлямoв в зaкpытoм пoмeщeнии и в пpиcутcтвии дaмы тaк и нe cнял гoлoвнoй убop. Чтo бы этo знaчилo — тoлькo ли oтcутcтвиe культуpы пoвeдeния и нeзнaниe элeмeнтapныx пpaвил этикeтa?