Украинский политический класс, гражданское общество, СМИ всецело погружены в трагикомические страсти по формированию новой коалиции в ВР. Торги за нового премьера и министров вышли далеко за любые рамки любого приличия, превратив «майданную» власть в посмешище и позорище и для граждан Украины, и для всей Европы. «Стратегическая (ха-ха!) семерка» во главе с П. Порошенко, засиживаясь до глубокой ночи на «судьбоносных» совещаниях на Банковой, упивается собственной значимостью. Тем временем, в посольстве США в Киеве тихо посмеиваются, радуясь, что опять с такой легкостью обвели киевских клоунов от политики вокруг пальца, подсунув им еще одну «пустышку». Рождающееся в таких страшных муках правительство В. Гройсмана ничем «править» не будет. «Модель США» для Украины не предполагает никаких гройсманов. Она остается такой же, как была изначально. Петя и Сеня сидели на трубе, Сеню упали, Петю придержали, что осталось на трубе? Ответ на этот вопрос в нашем случае отличается от известного с детства из популярной считалочки-загадки про «А» и «Б». У нас остаются и Петя, и Сеня. Та же «труба», те же Петя и Сеня на ней. Только Сеня без портфеля. Просто Сеня. С американским «мандатом» и под американским «зонтиком».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Принципиально важным в данном случае следует считать вопрос, куда уходит А. Яценюк, покидая премьерское кресло? В «модели США» за веревочки, определяющие линию поведения персонажей и приводящих их в движение, дергают американцы. Они всегда знают больше, смотрят глубже, видят дальше, понимают лучше, чем их подопечные в Киеве. Дж. Байден в телефонном разговоре с отставным Арсением, в котором демонстративно выразил тому благодарность (!) за успешную деятельность на посту премьера среди прочего, выразил надежду на то, что тот «продолжит работу по воплощению в жизнь реформ». Как это следует понимать? Очевидно, так, что Сеня остается в «модели», хоть и без формального статуса. Зачем ему статус, если всем, кому надо, вокруг и так известно, что он — «в теме»?

«Модель США» для Украины, как, впрочем, и для любой другой страны-клиента предельно проста. Ее главнейший компонент — полное и безоговорочное подчинение американской воле. Когда-то С. Милошевич, который был в то время президентом СР Югославии и, следуя инстинкту самосохранения, весьма активно взялся помогать Госдепу утихомиривать «боснийских» сербов, после очередного удачного для него раунда сербско-американских переговоров по Боснии предложил Р. Холбруку подписать между Белградом и Вашингтоном договор о сотрудничестве и стать партнерами. На что тот несказанно удивился. «Зачем что-то подписывать? Делай то, что мы тебе скажем, вот, и будешь нашим партнером», — ответил он будущему подсудимому Международного трибунала в Гааге. Такого же «партнерства» американцы требуют от П.Порошенко. С той лишь, пожалуй, разницей, что в духе времени называют его иногда партнерством не простым, а «стратегическим», да в пару к ненадежному Пете пристегивают Яца.

Еще один элемент модели, о которой идет речь, это — продвижение американского бизнеса, сопровождаемое фрагментацией — фактической или формально закрепленной — государственно-политического пространства. О сохранении полноценной государственности стран-клиентов американцы думать не привыкли, а если и вспоминают о ней, то в последнюю очередь. Их эта проблема не волнует. Для них достаточно запустить в оборот набор пропагандистских штампов, с помощью которых можно скрыть действительное положение вещей. В Украине одним из них стал жупел «единства» страны — «Єдина країна».

«Модель США» для Украины, хоть и навязывается под видом утверждения демократии, предполагает отказ от верховенства права и законности в пользу «порядка». По сути дела, те же самые донецкие «понятия», только, так сказать, вид из-за океана. Киевские клиенты американских управляющих охотно, с энтузиазмом, даже с каким-то самозабвением принялись внедрять беззаконие в повседневную практику. Причем, во всех без исключения сферах, на всех уровнях. Довнедрялись до того, что, когда взялись за формирование новой коалиции в Верховной Раде и за голосование по кандидатуре нового премьера, то Конституцию, законодательство и парламентский регламент нарушили раз десять, а то и больше. Вечером в среду, 13-го, сытые по горло перипетиями парламентско-правительственного базара, депутаты из фракций «Блока Петра Порошенко» и «Народный фронт» выдвинули, наконец, кандидатуру В. Гройсмана в премьер-министры Украины. Все бы ничего, да выдвинули от имени новой коалиции большинства, о формировании которой в Раде забыли объявить, а количество «штыков» в которой не успели сосчитать. О времена, о нравы! На такие «мелочи» сегодня в Украине никто не обращает ровным счетом никакого внимания. Американцам все равно, а нам и подавно.

Если следовать американской «модельной» логике, то «единство» Украины предполагает, кроме всего прочего, железобетонную внутреннюю монолитность власти. Все, кого взяли наверх, должны ходить строем, выполняя команды и съедая глазами начальство. Монолитность же властной «команды», в свою очередь, должно, по замыслу Госдепа, основываться на решительном отмежевании от России, на поддержании в украинско-российских отношениях высокого градуса напряжения, на конфронтации. И, наконец, еще один элемент «модели США» для Украины: никаких новых «майданов», никаких выборов. Печальный для заокеанских кураторов и для него самого электоральный опыт В. Ющенко, набравшего на вторых для него президентских выборах 1,5%, убедил американцев в том, что выборы для украинцев не менее вредны, чем демократия в целом. Все, что нужно для украинского народа и для его «прогресса» на пути в Европу, должны и будут определять американские послы и посланцы в Киеве.

…Любопытно, как американцы станут называть В. Гройсмана? Вот, например, А. Яценюка они перекрестили в Яца. А Гройсмана как переиначат? Гройс? Грой? Вольдемар? Впрочем, какое это имеет значение? Вольдемары приходят и уходят, а «модель США» для Украины, увы, остается.