Сотрудники Кроноцкого заповедника Татьяна Устинова и Анисифор Крупенин совершили одно из самых выдающихся географических открытий XX века.

Иван Шилов ИА REGNUM Гейзер

Специалисты занимались своей обычной работой в заповеднике. Им предстояло выяснить точное расположение истоков рек Шумной и Тихой. Передвигаясь вдоль русла Шумной, 14 апреля они набрели на неизвестную тёплую речку. «Сели на снегу отдохнуть, съесть, что взяли с собой, — писала позже Татьяна Устинова. — Вдруг с противоположного берега из маленькой парящей площадки… ударила прямо в нас косо направленная струя кипятка в сопровождении клубов пара и подземного грохота… Мы страшно перепугались, прижались друг к другу, сидим и не знаем, что нас ждет. Поведение вулканов непредсказуемо… И вдруг извержение кипятка прекратилось, некоторое время продолжались выбросы клубов пара, а затем все затихло, и перед нами лежала небольшая парящая площадка, ничем не примечательная. Тут я опомнилась и завопила не своим голосом: «Гейзер!!!» Это и был первый гейзер Кроноцкого заповедника, обнаруженный исследователями. Его так и назвали — «Первенец».

Иван Шилов ИА REGNUM Гейзер

А летом того же года другим путем, с юго-западного подножия вулкана Кихпиныч, ученые пришли в тот же район. Внезапно они увидели нечто фантастическое — глубокий каньон с многочисленными пульсирующими кипящими источниками и гейзерами, которые буквально утопали в густой зелени. Решили спуститься к бурлящим исполинам. Случилось это 25 июля: знаменитая сегодня на весь мир Долина гейзеров была открыта.

Устинова и Крупенин обошли долину, описали найденные гейзеры, даже дали имена горячим фонтанам в соответствии с их «поведением». «Самый большой гейзер — Великан. Гейзер, бьющий из щели, — Щель. Гейзер, у которого во время извержений вода бьет из трех отверстий — Тройной. Найденный нами весной — Первенец, — вспоминала первооткрыватель гейзеров на Камчатке. — Работать было интересно, но и страшно. Режима источников мы не знали. В любой момент со склона, по которому мы проходили, могла выплеснуться на нас струя кипятка… Оказалось, что в палатке под спальными мешками холодная на ощупь почва прогревалась так, что мы спали как на печке, а в нескольких метрах от нашей палатки пасущаяся лошадь внезапно провалилась задними ногами, а из образовавшихся отверстий все время, пока мы были в долине, поднимался пар».

Алексей Кирюхин Гейзер Великан, Кроноцкий заповедник, Камчатка. 27 июля 2015.

Когда сотрудники заповедника вернулись из похода, отправили в Москву телеграмму о своем открытии. «Научную работу прекратить, Устинову уволить, директор не вернется, Аверин остается за директора и обязан во всем соблюдать строжайшую экономию, началась война» — такой ответ пришел из Управления заповедников. Лишь после Победы в Великой Отечественной войне началось планомерное изучение всех гейзеров, грязевых котлов и пульсирующих источников. А Долина гейзеров получила мировую известность. В 2008 году по результатам голосования она вошла в список семи чудес России.

Около 50 гейзеров и десятки термальных источников, водных и грязевых котлов сосредоточены в ущелье горной реки шириной около 4 километров, глубиной 400 метров и длиной 8 километров. Весна начинается здесь на месяц раньше, чем на всём полуострове, — в апреле. Медведи покидают берлоги и собираются у гейзеров, чтобы поесть свежую траву. Подземное тепло научились использовать и птицы, гнездящиеся на прогретом грунте. Камчатские трясогузки, например, не тратят время на насиживание яиц, предоставив это подземному теплу. Уникальный природный заповедник привлекает ученых, туристов, фотографов. В прошлом году его посетили порядка 5000 человек.

Геннадий Юсин Купание медведя в термальном озере. Кроноцкий заповедник, Камчатка.

Но место это далеко не идиллическое. Из-за ливней и оползня в 2007 году получили повреждения многие гейзеры, семь из них оказались под завалами, среди них — и Первенец. Январь 2014 года — новая беда: обрушилась стенка кальдеры на левом берегу в верхнем течении реки Гейзерной. Это вызвало селевой поток длиной 3 км и шириной до 200 м. Сель повредил некоторые гейзеры, в том числе пострадал гейзер Великан. Из-за размыва плотины практически исчезло бирюзовое озеро Гейзерное. Но гейзеры сами борются со стихией. Знаменитый Первенец в 2015 году очистился от грязи и восстановил свою деятельность.