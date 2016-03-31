



Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882

К настоящему времени Русский музей не утратил своего имперского величия, но с опаской ждет реконструкции внутренних дворов в стиле XXI века.

Смотрите галерею работ из коллекции Русского музея.

Сын за отца

«Если вы впервые входите в залы Русского музея — вам можно позавидовать, как завидуешь человеку, первый раз читающему «Онегина» или «Войну и мир», первый раз слушающему Чайковского, первый раз увидевшему «Броненосец «Потемкин»… На вершины искусства радостно подниматься снова и снова. А первый подъем способен потрясти», — с таких слов в книге Юрия Алянского «Рассказы о Русском музее» начинается знакомство с крупнейшим в мире собранием русского искусства.

Собранные императором Александром III картины, скульптуры и другие произведения искусства еще при жизни этого августейшего коллекционера не умещались в галереях Зимнего, Аничкова и других дворцов Петербурга. Как гласит легенда, появление идеи о создании музея связано с приобретением императором на выставке Товарищества передвижников в 1889 году картины Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Тогда, по свидетельству одного из современников, государем и была высказана мысль — основать всенародный музей, в котором собрать все лучшие произведения русского искусства.

Константин Юон. Вессенний день. 19011

Осуществить задуманное отцом было суждено уже Николаю II. Указ об учреждении в стенах Михайловского дворца Русского музея начинался словами: «Незабвенный Родитель Наш, в мудрой заботливости о развитии и процветании отечественного искусства, предуказал необходимость образования в С.-Петербурге обширного Музея, в коем были бы сосредоточены выдающиеся произведения русской живописи и ваяния».

Дворец для балов стал храмом искусства

Михайловский дворец со всеми его флигелями, пристройками и садами пришелся для этого как нельзя кстати. К слову, совсем скоро день рождения отметит и сам дворец — 17 апреля (по другим данным 14 июля) 1819 года в его фундамент был заложен первый камень. В тот день современники и подумать не могли, что дали начало одному из крупнейших музеев мира.

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем. 1916

Идея постройки резиденции для великого князя Михаила Павловича принадлежит его отцу, императору Павлу I. Архитектором строящегося дворца стал Карл Росси. Государственной казне Михайловский дворец обошелся в 7,6 млн рублей, из которых только 3 млн рублей Росси потратил на строительство, а 4 млн — на украшение. В 1825 году дворец был построен. «По величию наружного вида дворец сей послужит украшением Петербурга, а по изящности вкуса внутренней отделки оного может считаться в числе лучших европейских дворцов …» — писал журнал «Отечественные записки» в год открытия Михайловского дворца.

В первые десятилетия после постройки в Михайловском дворец кипела бурная придворная жизнь: давались великосветские балы, проходили заседания комитетов, полковые праздники, заседания салонов, выступления театров. Затем на некоторое время дворец стал доходным домом, и здание тут же начало ветшать, пока его не выкупила казна.

Иван Шишкин. Корабельная роща. 1887

Для нужд музея здание Михайловского дворца было перестроено по проекту Василия Свиньина. Им был снесён восточный корпус (конюшни) и манеж. Полностью были перестроены и внутренние помещения дворца — от интерьеров Карла Росси остались лишь Парадная лестница и Белый зал. Среди историков и архитекторов до сих пор нет единой оценки этой масштабной реконструкции.

Геннадий Петров, автор книги о Русском музее, так писал о работе Свиньина: «Он взялся за дело с воодушевлением и в короткий срок опустошил дворец так, словно по его анфиладам пронёсся смерч. Свиньин не терпел художественного стиля россиевской эпохи и торопился разделаться со всем, что было ему не по вкусу. Часто он брал у плотника топор и азартно, сплеча рубил плафонную живопись лучшего художника-декоратора первой трети XIX века Джованни Батиста Скотти и его товарищей. Содранные со стен ковры, шторы, дорогие обивочные ткани выбрасывали из окон прямо во двор. Все кому не лень растаскивали бесценное убранство дворца — люстры, бра, канделябры, мебель, всевозможные украшения».

Карл Беггров. Михайловский дворец. 1832

От хаоса к музейному порядку

Торжественное открытие «Русского музея Императора Александра III» в обновленном Михайловском дворце состоялось 7 марта 1898 года. В тот период собрание музея насчитывало 1880 произведений живописи, скульптуры, графики и древнерусского искусства, переданных из Императорских дворцов, Эрмитажа и Академии художеств.

В первый же год после открытия Русский музей посетило около 100 тыс. человек, а первая экспозиция, представшая перед глазами публики, занимала 37 залов. Правда, как писал великий художник и критик Александр Бенуа, многие залы были перегружены экспонатами и почти сплошь завешаны картинами самого разного художественного уровня. Так, «Памятный отдел императора Александра III» в Белом зале и вовсе представлял собою стены, затянутые синим плюшем и увешанные 70 роскошными блюдами.

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882

Работа по созданию упорядоченной экспозиции началась в 1910-х годах, когда в музей пришел историк Петр Нерадовский. И только в начале 1920-х годов, уже при советской власти, после кропотливой работы совета музея из числа крупнейших знатоков искусства, в залах Русского музея открылась первая в стране комплексная экспозиция, последовательно выстроенная по научно-историческому принципу.

В 1930-х годах в музее шли работы по созданию экспозиции советского изобразительного искусства. Однако Великая Отечественная война помешала осуществлению этих начинаний.

«Только живописных произведений было снято со стен, вынуто из рам, перемещено в новые места хранения и подготовлено к эвакуации свыше семи с половиной тысяч… Для того чтобы снять со стен такие огромные полотна, как «Последний день Помпеи» Брюллова, «Медный змий» Бруни, требовались усилия нескольких десятков людей, а насчитывалось таких колоссов свыше шестидесяти…» — вспоминал Петр Балтун, возглавлявший в то время коллектив Русского музея.

Исаак Левитан. Озеро. Русь. 1899-1900

Все предпринятые меры по сохранению бесценной коллекции себя оправдали. Свидетельство тому — полная сохранность картин, находившихся долгое время на валах в условиях эвакуации, а также тех, которые хранились в блокадном Ленинграде.

В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет — с Х по ХХI век. Здесь можно увидеть художественные произведения А. Рублёва, Ф. Шубина, К. Брюллова, Ф. Бруни, О. Кипренского, А. Иванова, И. Репина, А. Куинджи, И. Шишкина, В. Серова, М. Врубеля, Б. Кустодиева, К. Малевича, М. Шагала, К. Петрова-Водкина и многих других. При этом на всеобщее обозрение, как сообщили в пресс-службе Русского музея, выставлено менее 10% экспонатов, остальные хранятся в фондах.

Борис Кустодиев. Масленица. 1916

Накануне больших перемен

Сегодня Государственный Русский музей — это не только Михайловский дворец, а сразу пять дворцов и два сада общей площадью 30 гектаров, что практически соответствует масштабам Ватикана. В составе музея — Летний дворец Петра I, Мраморный дворец, Инженерный (Михайловский) замок, Строгановский дворец, Домик Петра I, Михайловский и Летний сады.

Вместе с тем главному «бриллианту» музейной короны — Михайловскому дворцу — предстоит непростой период архитектурного обновления.

Сейчас посетители попадают во дворец не через парадный вход, а сквозь узкую дверь справа от него. Гостям музея приходится идти через подвальный гардероб и подниматься по высокой лестнице. Изменить ситуацию призвана реконструкция двух внутренних дворов Михайловского дворца, планы которой вынашивались в стенах Русского музея еще с конца 1990-х — начала 2000-х.

Илья Репин. Бурлаки на Волге. 1870-73

Согласно первоначальному проекту реконструкции за авторством архитектора Михаила Филиппова, внутренние дворы дворца превратятся в атриумы, в одном из которых будет установлен лифт — это позволит посетителям быстро перемещаться между подвальным гардеробом и этажами дворца. В администрации музея ранее подтверждали желание реконструировать дворы и создать инфраструктуру для инвалидов. Также сообщалось об идее реконструировать чердак под новые экспозиционные площади.

Реанимированная в 2016 году концепция проекта также предусматривает перекрытие внутренних дворов-колодцев здания Михайловского дворца светопрозрачными фонарями. «Будет значительно улучшена и расширена входная и вестибюльная зона, оборудован пандус, а также установлены три лифта, что сделает Русский музей полностью доступным для людей с ограниченными возможностями. Появится просторный конференц-зал на 100 мест, увеличится площадь реставрационных мастерских отдела древнерусского искусства и масляной живописи», — сообщили подробности проекта в пресс-службе музея.

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

По последним данным, в Михайловском дворце будут реконструировать только один из внутренних дворов — левый. Правда, директор Русского музея Владимир Гусев не исключил, что к идее перекрытия второго двора вернутся позднее. В результате реконструкции площади дворца увеличатся более чем на тысячу квадратных метров.

Общественность Петербурга отнеслась к таким преобразованиям с огромной настороженностью, опасаясь за сохранность памятника федерального значения. Однако Владимир Гусев опасения горожан уже неоднократно пытался развеять. «В случае реализации, как это неоднократно отмечалось, абсолютно никаких изменений не претерпит ни внешний вид, ни интерьеры уникального памятника архитектуры К. И. Росси», — заверяют в Русском музее.

Василий Поленов. Христос и грешница. 1888

Между тем до сих пор никаких архитектурных решений общественности и экспертам продемонстрировано не было, что только усилило слухи о возможном ущербе Михайловскому дворцу. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Русского музея, есть вероятность, что во второй половине апреля появится окончательная ясность с финансированием будущих работ. Тогда же, как обещают в музее, журналисты смогут ознакомиться с документами по утвержденному проекту, а также осмотреть дворы Михайловского дворца, которым предстоит реконструкция.

Правда, переживает общественность не только за стены дворца, но и за сохранность музейных фондов. И есть повод — еще 10 февраля Русский музей официально заявлял, что, согласно приказу Минкультуры, музею предписано до 1 марта представить ведомству «все свои предложения по переезду из Михайловского дворца, вариантов его полного или неполного закрытия».

«Ни один фонд никуда не перемещается — не только за стены Михайловского дворца, но и за пределы своих помещений», — опроверг это заявление позднее сам директор ГРМ Владимир Гусев. По его словам, при реконструкции двора лишь два-три небольших хранилища могут быть временно передислоцированы внутри самого дворца.

Василий Верещагин. У крепостной стены. «Пусть войдут!». 1871

Также были развеяны опасения горожан насчет закрытия музея для посещения. «Никакого закрытия Русского музея, всего или частично, не будет. Возможно лишь закрытие некоторых отдельных экспозиционных залов на втором этаже на время проведения работ», — пообещал директор Русского музея.

Проект, как говорит Владимир Гусев, прошел все стадии согласования. «У нас на руках 52 тома документации, положительные заключения Росохранкультуры и Главгосэкспертизы. Никаких визуальных изменений в облике Михайловского дворца не произойдет. Речь идет о внутреннем дворе-колодце, которого никто и никогда не видел», — убеждал он прессу на недавней пресс-конференции.

Филипп Малявин. Бабы. 1905

Как бы то ни было, повышенное внимание СМИ и экспертного сообщества к предстоящей реконструкции уже обеспечено. И, когда речь идет о величайшем национальном достоянии, этому можно только порадоваться.

…Уже в этом году в Михайловском саду у одноименного дворца появится башенный кран, а завершить реконструкцию главного здания Русского музея планируют к концу 2019 года.