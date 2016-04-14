Оказалось, что республику уже с полной уверенностью можно назвать космической державой, а развитие этого направления руководство страны и вовсе считает приоритетным. К тому же белорусская программа освоения космоса стала увязываться в Минске не только с гражданскими проектами, «чтобы развивалась нация», но и с обеспечением обороноспособности государства.

Марка с изображением спутника «БелКА»

Во время своего визита 12 апреля в Наземный комплекс управления Национальной системы спутниковой связи и вещания Александр Лукашенко говорил весьма эмоционально, стараясь упомянуть как можно больше сторон развития республики, начиная от создания рабочих мест и заканчивая защитой независимости страны. Однако, в конечном счете все его слова свелись к одной, самой растиражированной за последние дни фразе: «Ракета — это сегодня главная система для обороноспособности. Это то оружие, которое заставляет противника думать, стоит ли сюда совать нос. В этом плане нам есть что сказать, и мы будем этому уделять серьезное внимание, создавая нужные для нас и востребованные на рынке системы вооружения».

На первый взгляд, заявление президента о необходимости защищать территориальную целостность Белоруссии при помощи ракет во время его посещения территории комплекса, формально предназначенного для работы в мирное время, выглядит немного неуместным. Как правило, в День космонавтики говорят об успехах в иных направлениях освоения космоса, где белорусам действительно есть чем похвастаться. Сегодня на околоземной орбите находится два белорусских спутника, что в какой-то мере дает право причислять Белоруссию к странам, активно работающим над собственной космической программой. Однако, как показали последние события, власти республики стали все меньше интересоваться гражданскими проектами, устремив свой взор в область военных разработок. И, что самое интересное, в отличие от прошлых лет, белорусы перестали связывать данное направление только с Россией.

В то время как в рамках Союзного государства Белоруссии и России действительно реализуется несколько космических программ, направленных на их коммерциализацию и использование в гражданских целях, разработки, связанные с военным комплексом, все больше стали связывать белорусов с Китаем. Даже выведенный 16 января 2016 года на орбиту белорусский телекоммуникационный спутник Belintersat-1 может называться белорусским только условно, так как он был построен китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC), а транспондеры изготовила французско-итальянская компания Thales Alenia. И белорусское руководство ничуть не смутила даже сумма затрат, которая составила $296 млн. Для сравнения: запуск первого белорусского спутника, созданного совместно с Россией, был осуществлен по «братским расценкам» — «БелКА-2» обошлась белорусским налогоплательщикам в $16 млн, которые, по официальной версии, уже были возвращены.

Если обратиться к доступной на сегодняшний день информации, то открывается довольно интересная картина — Белоруссия в области ракетостроения практически перестала сотрудничать с Россией, предпочтя ей другие страны, и в первую очередь Китай. Более того, по словам Александра Лукашенко, именно китайцы помогли создать в Белоруссии производство ракетного оружия. Речь в данном случае идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) «Полонез», которые действительно являются совместной белорусско-китайской разработкой. Правда, на самом деле, назвать «Полонез» полноценной РСЗО можно только с очень большой натяжкой. Это связано с тем, что мощь залповых систем обусловлена практически одновременной доставкой к цели большого количества снарядов с приемлемыми характеристиками рассеивания. Как известно, белорусская система имеет возможность обстрела лишь 8 целей одновременно, что назвать полноценным залповым огнем довольно сложно.

О желании белорусских властей иметь собственное ракетное вооружение известно давно. Еще в 1990-х годах белорусы начали производить систему залпового огня «БелГрад» (белорусский «Град») — своеобразную комбинацию советских «Градов» с новыми белорусскими шасси. Однако просто модернизации старых советских РСЗО Минску показалось мало. На протяжении последних десятилетий в стране неоднократно поднимался вопрос о необходимости усиления боеспособности местных ПВО за счет новейшего вооружения, которое изначально планировалось получить из России. Однако из-за непонятной внешнеполитической доктрины Белоруссии последних лет, которую в Минске гордо называют «многовекторной», Москва так и не рискнула направить своему соседу современное ракетное оружие, что неоднократно вызывало раздражение у руководства республики. Например, еще в ноябре 2008 года в интервью Александра Лукашенко The Wall Street Journal белорусский президент заявил относительно поставок в Белоруссию российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», что «даже если Россия не предоставит нам эти перспективные ракеты, мы приобретем их сами». В следующем году глава Белоруссии снова об этом обмолвился, в очередной раз подчеркнув свое желание иметь на территории республики современное вооружение. Правда, в этот раз амбиции белорусского лидера оказались куда выше, чем ранее: «Мы никогда не просили у россиян «Искандеры». Но скажу прямо: и покупать не надо — мы их сами сделаем, если надо, кроме ракет, а ракеты купим». И, несмотря на то, что оборонные предприятия Белоруссии никогда не производили огневых средств поражения, в том числе и ракет, устремления белорусского руководителя никуда не делись, что особенно стало проявляться в последние годы. Сегодня Лукашенко стал требовать от военно-промышленного комплекса страны создания собственного оружия, которое будет способно устрашить любого потенциального агрессора. В теории, в течение ближайших двух лет белорусская армия должна получить современные отечественные ракетные системы нового поколения. Как считают некоторые военные эксперты, речь в данном случае идет о создании белорусского ОТРК, схожего по своим характеристикам с российским «Искандер-М» c дальностью стрельбы до 500 км. И, похоже, белорусы действительно идут к этому. Недаром в ноябре прошлого года во время посещения Лукашенко «Завода точной электромеханики» ему было доложено, что на предприятии ожидается выход на выпуск собственных ракет по полному технологическому циклу и уже созданы и запущены в производство системы наведения и управления, а на очереди стоят ракетные двигатели различного назначения. И в данном случае можно было бы только порадоваться за белорусов, если бы не одно, но — страна по данному направлению постепенно стала отходить от военно-технического сотрудничества с Россией.

Известно, что при создании «Полонеза» и собственного ОТРК белорусам невозможно обойтись без «технологического донора», среди которых можно назвать Россию, Китай и, в какой-то степени, Израиль. Остальные разработчики, в том числе и Украина с ее фактически разрушенным конструкторским бюро «Южное», не могут предложить белорусам ничего, в том числе и по политическим причинам (например, существующий сегодня на Западе запрет на поставку в республику военных технологий и вооружения). И, как видно из последних событий, Белоруссия выбрала в данном случае не Россию, а КНР. Сегодня Китай уже продает белорусам ракетные снаряды, которые затем монтируются на шасси, произведенным Минским заводом колесных тягачей. Многие обосновывают такой шаг тем, что китайцы без серьезных колебаний идут на совместные разработки с другими странами, если это позволяет им получить дополнительные технологии для себя. И в этом плане белорусы также не стали исключением. Так, в рамках белорусско-китайского сотрудничества республика уже передала китайцам технологии производства многоосных колесных шасси для ракетных комплексов. И, по всей видимости, это только начало, особенно если учитывать последние события, связанные с взаимоотношениями МЗКТ и его российскими партнерами (например, отказ «Алмаз-Антея» от закупки белорусских тягачей).

Сегодня вполне вероятно, что после заявления российского руководства о необходимости самостоятельно строить шасси для своих ракет белорусская сторона только усилит свое сотрудничество с Китаем. Проблема в данном случае заключается в том, что это может пойти белорусам только во вред. Вряд ли в случае такого развития событий у России останутся иллюзии относительно перспектив двухсторонних связей в сфере ракетостроения или освоения космоса, что окончательно охладит интерес российского ВПК к белорусским предприятиям. Китай же, на который сегодня с надеждой смотрят в Минске, получив все, что ему необходимо из области технологий, также не будет заниматься благотворительностью и уйдет с белорусского рынка в поисках более привлекательных партнеров. В конечном счете ВПК республики останется один на один со своими проблемами и придет в полный упадок. Понимают ли это сегодня в столице Белоруссии, покажет время. Пока же руководство страны все еще полно надежд на светлое будущее, предлагая простым гражданам свои «прожекты» вместо реальных действий.