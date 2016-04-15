



Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

Государственный Русский музей — крупнейший художественный фонд страны. Его коллекция насчитывает около четырехсот тысяч экспонатов: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное творчество. Собрание наглядно демонстрирует историю развития русского искусства: все его основные виды, жанры, направления — более чем за тысячу лет — от древних икон до авангарда начала XXI века.

Икона «Архангел Гавриил» (Ангел Златые власы). Конец XII века

Русский музей был основан в 1895 году по указу Николая II. Под будущий художественный фонд отвели одно из красивейших зданий Петербурга — Михайловский дворец. Михайловский дворец назван по имени его владельца — великого князя Михаила Павловича, младшего брата Александра I и Николая I. В конце XIX века дворец был специально приобретен в казну для устройства первого государственного музея национального искусства.

Карл Беггров. Михайловский дворец. 1832

За право привести его к новому виду боролись лучшие архитекторы того времени. Конкурс выиграл Василий Свиньин. Он смог превратить роскошные апартаменты в залы общественного назначения, сохранив эстетику имперского величия. Параллельно с подготовкой выставочных площадей шло формирование коллекции музея. Основой экспозиции стали лучшие произведения Эрмитажа, Академии художеств и Александровского дворца — картины, принадлежавшие членам императорской фамилии.

Одно из крупнейших полотен принадлежит кисти художника реалиста Ильи Репина и «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». «Заседание» создавалось два года и вобрало в себя более 80 портретов выдающихся политических деятелей.

Илья Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения. 1903

Примечательны работы ряда представителей школы реализма, включая поздние зрелые работы Василия Сурикова: «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком». Величайшая ценность экспозиции — работы Карла Брюллова. В их числе — «Последний день Помпеи» — произведение, благодаря которому художник стал всемирно известен.

На рубеже XIX—XX вв. фонд пополнился коллекциями русских и греческих икон коллекционера Николая Лихачева. После революции 1917 года собрание увеличилось благодаря национализации: самые известные такие картины — «Бурлаки на Волге» и «Степан Разин». В 1926 году из переданного собрания Государственного института художественной культуры сформировалась крупнейшая коллекция русского авангарда.

Илья Репин. Бурлаки на Волге. 1870-1873

Сегодня в музее представлены картины практически всех великих художников России. Здесь хранятся работы Рублева, Репина, Шишкина, Серова, Врубеля, Малевича, Кандинского, Шагала и многих других.

В годы Великой Отечественной войны коллекцию чудом удалось сберечь. Наиболее ценная часть экспонатов была вывезена на Урал. К эвакуации готовили 7500 произведений — они были сняты со стен и вынуты из рам. Труднее всего приходилось с крупноформатными картинами: «Последним днем Помпеи» Брюлова, «Медным Змием» Бруни, «Заседанием государственного совета» Репина.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Скульптуры прятали в подвалах и закапывали во дворе. Скульптуру «Анна Иоанновна с арапчонком» закопали в Михайловском саду. Конную статую Александра III засыпали землей и превратили в курган.

В июле 1944 года в нескольких залах работала выставка произведений художников Ленинградского фронта. Свои двери посетителям музей открыл только 9 мая 1946 года.

Во все времена самым любимым был и остается зал номер 14. В нем по одну сторону экспонируются работы Ивана Айвазовского — около 40 марин, из которых самой известной является «Девятый вал», по другую — наследие Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Это полотно выставлялось в Милане, Эрмитаже, Петербургской Академии художеств, и признано лучшим художественным произведением XIX века.

Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850

В Музее расположены: 5000 икон, 110 000 акварелей и рисунков, 15 000 произведений живописи. Древнейшая икона — «Ангел Златые Власы». По каждому волосу ангела проложена тонкая нить сусального золота. Она датируется второй половиной XII века.

Русский Музей — это еще и реставрационный центр, и авторитетный научно-исследовательский институт. Ежегодно музей проводит около 50 временных выставок и около 10 проектов в российских городах и за рубежом. Собрание фонда постоянно пополняется. Музею безвозмездно передают экспонаты коллекционеры, авторы и их наследники. Наиболее значимые экземпляры приобретаются на международных аукционах. Русский музей — особо ценный объект культурного наследия России.