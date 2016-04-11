



cepolina.com Черви политической борьбы

Политический кризис, наступивший на Украине в 20-х числах февраля, после того как депутаты Рады выразили свое недоверие правительству Яценюка, но так и не смогли отправить его в отставку, и в вялотекущей форме продолжавшийся последние полтора месяца, когда вся политическая система оказалась подвешенной на честном слове, о чем мы писали в материале «Голландский финал для украинских наци: Голландия-Украина 5:0», наконец, завершился. Яценюк выбросил белый флаг и заявил о своей отставке. Некоторые украинские эксперты думают, что это конец «зоны турбулентности». На самом деле, это не конец, а только начало агонии киевского режима.

Отставка Яценюка имеет как объективные, так и субъективные причины. К объективным можно отнести то, что в 2016 году Украина полностью утратила внутреннюю ресурсную базу государственности и оказалась в зависимости от внешнего финансирования. Поскольку же внешнее финансирование также было остановлено уже в третьем квартале 2015 года, то центральная власть осталась без финансово-экономического ресурса: «Государство, в котором нет экономики, не обладает и общим экономическим пространством, в обслуживании которого и заключается главная роль политической надстройки. Если центральная власть обладает достаточной внешней финансовой поддержкой, то она может обеспечивать лояльность региональных элит за счет распределения средств, получаемых от внешних займов, — банально подкупать их.

Если центральная власть не располагает ни экономической базой, ни свободными финансовыми ресурсами, она становится для региональных элит не просто не нужной, она становится для них обузой. Ее надо содержать, она претендует на право распоряжаться размещенной в регионах государственной собственностью, она определяет правила игры, не забывая при этом о своей выгоде. Но, не имея финансово-экономической базы, опираясь только на силовой ресурс, она прекращает восприниматься в качестве выразителя общегосударственных интересов», — отмечает Ростислав Ищенко.

К субъективным стоит отнести весь комплекс отношений среди ведущих фигур политической и бизнес-элиты постмайданной Украины, который привел к тому, что поначалу полностью доверившиеся США олигархические кланы окраины сильно утратили контроль за ситуацией, думая, что они станут на Западе «родными». Но потом до олигархов все-таки дошло, что они лишь стадо, которое рано или поздно пойдет на прокорм более крупным акулам капитализма, и начали свою игру по возвращению былого статус-кво. Яценюк им в этом посильно помогал в рамках своей борьбы с Порошенко, не понимая, что пилит сук, на котором сидит.

Сыграла свою роль и договоренность России и США по Украине, в результате чего в конце марта США изменили свою позицию по вопросу отставки Яценюка на прямо противоположную. Если еще в декабре 2015 года — феврале 2016 года Вашингтон обуславливал предоставление кредита МВФ сохранением правительства Яценюка, для поддержки которого вице-президент США Байден неоднократно приезжал в Киев, то в конце марта Вашингтон вдруг неожиданно заявил, что МВФ даст кредит только в случае отставки правительства Яценюка.

Заявление Яценюка об отставке, по сути, открывает вторую и, скорее всего, последнюю главу на постмайданной Украине. И называется она — стадия ликвидации, так как отставка Яценюка означает не только его уход и других членов кабинета министров, а трансформацию всей политической системы Украины, так как одним Яценюком дело не ограничится.

«Вся конструкция украинской политики, создававшаяся в последние два года, зашаталась. Цели оказались недостижимыми, средства негодными, лидеры лживыми и непрофессиональными, иностранные партнеры — предателями. Майданная общественность в шоке. Ориентиры потеряны. Разворачивается дискуссия о том, кто виноват в провале похода за «европейскими ценностями» и что с виновными делать. Слышны робкие голоса об импичменте, очередной волне «люстраций» (теперь уже тех, кто ещё год назад самозабвенно «люстрировал» всех подряд), обновлении элиты и даже перезагрузке государственности» — отмечает, в частности, Ростислав Ищенко.

Ликвидация майданного проекта может пойти по двум сценариям — «мягкому» и «жесткому». В «мягком» сценарии Рада все-таки формирует новую коалицию, и новая коалиция формирует новый состав кабинета министров по главе с Гройсманом. В «жестком» сценарии благодаря позиции той же Тимошенко и, например, «Оппозиционного блока», у Рады не получается сформировать коалиции и, соответственно, назначить премьера и членов правительства. Тогда встает вопрос перевыборов Рады, к которому, судя по опросам общественного мнения, больше всего готовы тот же Ляшко, Тимошенко и бывшие регионалы.

В результате после выборов, которые, скорее всего, пройдут в середине лета, в парламенте Украины будет сформирована новая конфигурация политических сил во главе с бывшими регионалами, радикалами Ляшко и партии Тимошенко, с небольшими вкраплениями «Самопомощи» Садового и «Блока Порошенко». Новая коалиция (скорее всего, «Оппозиционный блок» и Тимошенко) будет очень далека от той, которая победила в результате Майдана и подмяла под себя все основные политические институты в стране — президента, парламент, правительство. Она будет гораздо более релевантно отражать актуальное состояние политических предпочтений народных масс. Вполне можно предположить, что новый состав парламента будет более адекватен стоящим перед страной задачам и предпримет серьезные усилия по настоящей децентрализации властных полномочий и федерализации страны.

В этой связи не соглашусь с Михаилом Онуфриенко относительно того, что федерализация Украины отвечает интересам США: «В этом случае (устраивающем, прежде всего, США) континентальная Украина разваливается на формально федеративное государство. Причем не из-за Донбасса, а открытого сепаратизма Закарпатья и Галиции, которые пойдут в Венгрию (Закарпатье) и в откровенно неонацистское русофобское бандеровское государство под прямым американским управлением (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области)».

Данный сценарий плох для тех, кто хочет сохранить Украину в нынешнем русофобском виде. А ее федерализация и/или последующее вхождение большей части Украины в состав России (так как незачем России содержать еще одно русское государство, логичней его включить в свой состав, как ранее и было) полностью отвечает интересам России, а не США. Что касается «русофобского бандеровского государства под прямым американским управлением (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области)», то можно не переживать — его не будет — польский имперский дух еще не умер. И это будет правильно — гораздо логичней провести зачистку украинских необандеровцев европейскими руками. Это к России будут предъявлять претензии по поводу гуманности происходящего, к полякам никто не придерется — свои же. А по поводу того, какими методами поляки будут выжигать украинский пещерный национализм, двух мнений быть не может. Поэтому не будем их лишать этой радости.

Тем не менее не стоит забывать и о рисках жесткого сценария. В стране до сих пор не утилизированы несколько десятков тысяч активных и горячих сторонников Майдана. И если западные спонсоры пока несколько снизили свою площадную активность в Киеве, это вовсе не говорит о том, что подобная ситуация сохранится и в том случае, когда Запад утратит влияние на парламент и правительство. Поэтому основной вопрос новой политической конструкции на Украине остается прежним — выдержит ли политическая система внутренние перегрузки или нет.

Говоря об отставке Яценюка, стоит отметить и такой факт. За 25-летнюю историю «независимости» Украины это был 23-й премьер-министр. Возможно, на этой неделе появится 24-й. То есть премьер-министр Украины на своей должности задерживался на срок в среднем немногим больше года (!), что, конечно, не может не сказываться на проблеме политической стабильности и отражает качество «политического процесса» в стране.

Как отмечает председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, «объявивший об отставке глава правительства Украины Арсений Яценюк запомнится народу своей страны как «провалившийся премьер». Из-за оголтелой русофобии Украина порвала практически все свои экономические связи с Россией и не компенсировала это наращиванием экономических и инвестиционных контактов с Западом, поэтому получился чистый проигрыш. Поэтому любой украинский премьер, который придет на место Яценюка, должен искать новый баланс и отказываться от концепции априорной враждебности к России. Если же он пойдет по пути дальнейшей конфронтацией с Россией, его ждет судьба Яценюка».

Думается, это правильный подход к ситуации, особенно в условиях полного политического и экономического провала, который потерпели на всех фронтах представители Майдана, возглавив все политические институты страны. Украину ожидает откат. Выдержит ли страна этот откат назад или такое развитие событий разорвет ее на части — мы, скорее всего, увидим еще в текущем году.

За скобками данного анализа мы оставили два сценария —

а) не голосование Рады по отставке Яценюка, в результате чего он остается на своем посту;

б) голосование за отставку Яценюка, но последующий «кидок» НФ Яценюка Порошенко или иную конфигурацию, в результате которой парламент откажется голосовать за Гройсмана на посту премьера. Такое развитие событий сломает все прогнозы и предположения, так как постмайданная Украина вступит в совершенно непредсказуемый и очень скоротечный этап своего развития.