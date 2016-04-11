



Иван Шилов ИА REGNUM Правильные американские офшорные пчёлы и правильный американский офшорный мёд

Во время президентской кампании 2008 года Барак Обама критиковал карибские «налоговые убежища». Он говорил об одном здании на Каймановых островах — юридическом адресе для более 12 тысяч компаний, базирующихся в США: «Это либо самое большое здание в мире или самая большая налоговая афера на свете», — прокомментировал этот факт президент. Но, как показывает практика и журналистские расследования, все это продолжает происходить «на заднем дворе» США и по сей день.

«Всего двести человек с американскими адресами являются клиентами фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре скандала с утечкой информации. Это очень мало в сравнении с Китаем, Швейцарией, Россией и Британией… Скандально известный поставщик оружия Виктор Бут, получивший прозвище Торговец Смертью, зарегистрировал в свое время как минимум 12 фиктивных фирм в Делавэре, Техасе и Флориде, чтобы скрыть свою деятельность по торговле оружием», — пишет The Guardian.

«Массивная утечка конфиденциальных данных показала, как глобальная офшорная индустрия тайно инвестирует огромные финансовые объемы по всему земному шару. Документы охватывают 40 лет деятельности юридической фирмы и якобы касаются финансовых операций двенадцати нынешних и бывших глав государств, а также более 60 человек, связанных с ними», — пишет Washington Post.

«Mossack Fonseca помогала своим клиентам создать офшорные счета в таких экзотических местах, как Британские и Виргинские острова, Панама, Багамы и Сейшелы. Но один из наименее известных фактов о глобальной офшорной отрасли заключается в том, что именно США в настоящее время становятся одним из крупнейших в мире офшорных финансовых убежищ».

«Мы часто говорим о том, что США — одна из стран, где проще всего основать анонимную подставную компанию», — говорит Марк Хейс, старший советник Global Witness — неправительственной организации, которая выступает за финансовую прозрачность.

«Подобные офшоры включают в себя не только «набор возможностей» типа секретности, сведения к минимуму налогов, легкое управление активами, а также обеспечение безопасности клиентов и легкий доступ к их активам из любой точки мира», — пишет Джеймс Генри, советник сети Tax Justice (За справедливые налоги) и бывший главный экономист компании McKinsey&Co, в докладе 2012 года. Согласно Tax Justice, США занимают третье место в мире по условиям секретности и масштабам деятельности офшорных компаний после Швейцарии и Гонконга, опережая Каймановы острова и Люксембург.

В 2012 году было проведено исследование, в ходе которого было отправлено более 7400 ходатайств по электронной почте к более 3700 поставщикам так называемого корпоративного обслуживания (вид компаний, которые обычно регистрируют подставные фирмы). В результате удалось обнаружить, что легче регистрации подобной фирмы в США может быть только регистрация в Кении. Исследователи представлялись клиентами как с низким, так и с высоким уровнем риска, давая ясно понять, что занимаются отмыванием денег, финансированием терроризма или являются коррумпированными чиновниками.

Вопреки распространенному мнению, пресловутые налоговые убежища (такие как Каймановы или Багамские острова) были гораздо менее снисходительны в условиях открытия счетов, чем такие штаты, как Невада, Делавэр, Монтана, Южная Дакота, Вайоминг и Нью-Йорк.

Одна из причин, по которой США остаются таким привлекательным местом для офшоров, заключается в том, что страна не подписала международный договор о новых глобальных стандартах по раскрытию информации, которые вынуждают анонимные компании раскрывать реальных владельцев по всему миру. По сравнению с другими странами — традиционными поставщиками офшорных услуг (такими как Швейцария и Британские Виргинские острова), США в настоящее время — одно из самых мягких, что касается правил, и безопасных мест в мире.

«С конца 1990-х годов офшорный рынок в США расцвел, так как штаты конкурировали друг с другом в обеспечении дешевизны защиты активов корпораций с ограниченной ответственностью с повышенным уровнем секретности, предоставляя им налоговые льготы», — говорит Генри Веб из Tax Justice.

Во многих американских штатах клиентам, регистрирующим подставные компании, не обязательно даже предъявлять ID: удостоверение или паспорт водителя. Также поставщики «корпоративных услуг» не обязаны проверять личность лица, которому принадлежит компания, он просто объявляется «бенефициарным владельцем (бенефициарным собственником)». Владельца могут попросить предоставить свое имя, адрес и номер телефона, но за дополнительную плату поставщик корпоративного обслуживания может обеспечить фирму «кандидатурой» в качестве публичного лица компании, сохраняя личность бенефициарного владельца в тени.

«В некоторых штатах [в США] легче зарегистрировать компанию, чем получить читательский билет в библиотеке», — говорит Джозеф Спанджерс, член научно-исследовательской и информационно-пропагандистской финансовой организации, которая хочет сократить незаконные финансовые потоки.

«По большому счету часто ничего плохого в фиктивных компаниях нет», — пишет журналист Washington Post. «Иногда фирмы, не имеющие активов и операций, используются для законных целей: например, когда компании используют их, чтобы временно скрыть разработку нового продукта до его выхода, или обеспечить инвестиции в новые технологии, не привлекая внимания конкурентов. Анонимные компании также помогают защитить конфиденциальность богатых, в том числе — скрывая личные активы, чтобы уменьшить риск их похищения. Но чаще, конечно, подставные компании используются для преступной деятельности: укрывающей доходы от налоговых органов, финансирующей терроризм, скрывающей мошеннические схемы и средства, полученные в результате коррупции или отмывания средств, заработанных торговлей наркотиками, людьми и оружием. В докладе, опубликованном Global Witness в 2014 году, подробно описано множество гнусных целей: создание фиктивных компаний, которые обманом обворовывали пожилых людей, предлагая инвестиции в «бизнес-схемы»; отмывание миллионов долларов мексиканских наркобаронов; политические взятки; «перегонку» средств в обход санкций США против Ирана. Оценить, сколько именно денег отмывается через подставные компании, зарегистрированные в США, сейчас трудно. Фирмам в США запрещено законом заведомо помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов, но они могут предложить им «тайну и неприкосновенность частной жизни», и задавать очень мало вопросов», — пишет Washington Post.

Отчеты Bloomberg подробно объясняют, как юристы, трастовые компании и финансовые фирмы, включая Rothschild, переводят офшорные счета из Швейцарии и Каймановых островов в США, чтобы пользоваться относительно нестрогими правилами страны. По данным New York Times, почти половина покупок жилых объектов — на более чем $5 млн — в США за последние несколько лет были проведены через анонимные подставные компании. «Эти тенденции отчасти являются результатом изменения глобальных правил игры после финансового кризиса и направлены на повышение привлекательности США в качестве финансового рынка», — констатирует журналист Washington Post.

«Вследствие финансового кризиса развитые страны ужесточили меры в отношении офшоров как способа извлечения нелегального дохода, в частности, чтобы бороться с резким повышения неравенства в обществе. В надежде справиться с налоговым мошенничеством в 2010 году Соединенные Штаты ввели в действие «Закон о зарубежных счетах и налоговой отчетности». Закон требует, чтобы финансовые фирмы по всему миру сообщали о счетах граждан США в Службу внутренних доходов. В ответ на это Организация экономического сотрудничества и развития (группа из 34 развитых стран) разработала свои собственные жесткие требования к раскрытию информации о налогах, объявив единые стандарты отчетности, и попросила примерно 100 стран утвердить их. Лишь несколько отказались — среди них Бахрейн, Вануату и Соединенные Штаты.

Соединенные Штаты утверждают, что, поскольку их программа похожа на европейскую, присоединяться к ней необязательно — вместо этого Соединенные Штаты планируют подписать двусторонние соглашения с другими странами. Но в промежутке Соединенные Штаты не собираются предоставлять европейским странам данные, которые те запрашивают, что создает дополнительные стимулы для многих финансовых фирм переместить свой бизнес в США. В результате и происходит «катастрофа» — комментирует ситуацию сотрудник TaxJustice. «Подобный «независимый» подход Вашингтона открывает гигантскую дыру и нивелирует международные усилия, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансовыми преступлениями», — говорится в докладе группы.

«Европейские страны проводят другие нормативные акты. Чтобы поднять завесу над тайнами подставных фирм, Великобритания создала публичный реестр, что позволяет каждому свободно искать «бенефициарных владельцев» всех британских компаний. В то же время ЕС принял директиву, согласно которой страны создают реестры компаний, которые будут доступны для правоохранительных органов, общественности и средств массовой информации по специальному запросу.

В США Global Witness и другие независимые группы настаивают на аналогичном законодательстве. Многие сенаторы призывают все подставные компании, зарегистрированные в США, сообщить о реальных владельцах — так называемых бенефициарах. Законопроект столкнулся с сопротивлением со стороны штатов Делавэр, Невада, Вайоминг и других благодаря организации под названием Национальная ассоциация госсекретарей, которая беспокоится о потере налоговых поступлений в местные бюджеты. Все заметили, что к документам из Mossack Fonseca не причастны американские бизнесмены и политики, и на это есть вполне логичная причина», — делает вывод Washington Post.

«После скандала с «панамским досье» число зарегистрированных в США фиктивных компаний может увеличиться. Вместо того чтобы прятать деньги в Белизе, Панаме или на Каймановых островах, компании и частные лица могут просто перевести свои сбережения в США», — прогнозирует The Guardian.

Как же американское правительство отреагировало на подобные обвинения в обеспечении условий процветания лучших офшоров в мире? «Правительство Соединенных Штатов близко к принятию правила, которое будет впервые требовать от банков и других финансовых учреждений подлинных данных о личности людей, скрытых за подставными компаниями», — пишет The New York Times.

«Правило будет призвано закрыть брешь в американской банковской системе, которая позволяет скрывать финансовые маневры, подобные тем, которые были недавно в центре мирового внимания. В соответствии с федеральным законодательством, банки с американскими филиалами в Соединенных Штатах обязаны «знать своих клиентов», которые открывают счета в Соединенных Штатах. Эти правила были до недавнего времени значительно ослаблены, так как банки не были обязаны знать имена клиентов, которые создали счета для подставных компаний. «Предлагаемое правительственное правило по проверке клиентов или C.D.D. (база данных) является попыткой закрыть эту лазейку», — сказал в интервью изданию The New York Times один из чиновников Министерства финансов США.