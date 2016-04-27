



Иван Шилов ИА REGNUM Гвардеец

Указ президента России Владимира Путина о создании в России Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД от 5 апреля 2016 года стал одной из самых обсуждаемых тем не только в российской блогосфере, но и в иноязычной. Хотя стоит отметить, что реакция за рубежом на данное решение главы Российского государства не блещет адекватностью и пониманием внутренних российских политических процессов.

Например, тот же «Стратфор» все сводит к тому, что Нацгвардия — это личная армия Путина, которую он создает в личных интересах накануне парламентских и президентских выборов. При этом в рассуждениях «Стратфора», как и обычно, при анализе российской тематики присутствуют явные противоречия. Так, по мнению «Стратфора», решение Путина создать Нацгвардию было неожиданным, хотя до этого буквально в предыдущем абзаце «Стратфор» сам говорит о том, что «администрация Путина не в первый раз поднимает этот вопрос». Возникает вполне логичный вопрос: так решение неожиданное или уже неоднократно готовившееся ранее, то есть ожидаемое, но по каким-то причинам так и не оформившееся в указ? Соответственно, даже если «Стратфор» «ни ухом, ни рылом» в российской проблематике, то что говорить об остальных.

Конспирологическая версия создания Нацгвардии присутствует и в российской блогосфере: «Как представляется, данное решение принято с прицелом на возможное обострение ситуации внутри страны, которое может стать следствием ряда объективных и субъективных факторов. Сюда можно отнести продолжающийся конфликт с США, и опасения Кремля, что США попробуют-таки организовать в РФ полноценный цветной сценарий путем экономико-дипломатического и информационно-психологического воздействия. Также можно отметить угрозу внутриэлитного переворота (собственно, все последние цветные революции отмечены печатью участия правящих элит в свержении предшествующего руководителя), отсюда и лично преданный Путину Золотов, стоящий во главе структуры, которую фактически переподчиняют от МВД лично Путину.

В целом же создание такой структуры, на мой взгляд, отражает степень обеспокоенности Кремля среднесрочными перспективами, которые требуют усиления силового контроля внутри страны, отсюда и создание подобной структуры с весьма высокими полномочиями (выше, чем у старых Внутренних войск)» — отмечает полковник Кассад.

Данную версию довольно аргументированно, на мой взгляд, разбирает Петр Акопов: «Путин гораздо амбициозней, чем думают его враги, — он играет вдолгую, потому что занимается укреплением государства и выстраиванием структур власти как таковых — а не выстраиванием системы личных отношений, обеспечивающих его правление. Конечно, как любой руководитель России он обязан думать об обеспечении устойчивости своей власти, о подборе проверенных кадров — иначе или будет свергнут, или не сможет проводить самостоятельную политику, но его интерес лежит в государственном строительстве (и восстановлении), а не в укреплении личной власти ради самой власти. Именно из-за неправильной (сознательно или нет, это уже второй вопрос) оценки мотивов Путина его противники постоянно ошибаются с прогнозированием его действий. Поэтому им проще затянуть привычную песню обличения Путина — что мы и услышали в этот раз».

Что же мы имеем, по сути. Национальная гвардия создается в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Ее приоритетной задачей станет борьба с терроризмом и организованной преступностью. Она будет работать в тесном контакте с МВД и продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОНа, СОБРа — об этом сказал президент на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой ФСКН Виктором Ивановым и командующим Внутренними войсками МВД Виктором Золотовым.

В Нацгвардию включены органы управления и подразделения МВД, осуществляющие федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности; вневедомственная охрана, в том числе Центр специального назначения вневедомственной охраны МВД (ЦСНВО); специальные отряды быстрого реагирования (СОБР); отряды мобильные особого назначения (ОМОН); центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД и авиационные подразделения МВД. Также указом передается ФГУП «Охрана» МВД России в ведение Национальной гвардии.

Выделяя Внутренние войска в Нацгвардию, одновременно президент принял решение о подчинении МВД Федеральной миграционной службы (ФМС) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). То есть аппаратный вес глав ФМС и ФСКН немного снижается, в то время как вес будущего главы Нацгвардии (сейчас ВВ МВД возглавляет Виктор Золотов) увеличивается и становится сопоставимым с министерским, хотя, с учетом его близости к президенту, его аппаратный вес был очень серьезным и ранее. Данный статус главы Нацгвардии подтвержден и указом президента: «Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии, его первые заместители и заместители приравниваются по статусу, размерам оплаты труда, условиям социального и медицинского обеспечения к федеральному министру, его первому заместителю и заместителям». Назначенный на пост главы Нацгвардии Виктор Золотов уже стал постоянным членом Совета безопасности России.

Решение о передаче ФМС и ФСКН в систему МВД назревало давно. Еще в феврале 2015 года, то есть год назад, ФСКН пришлось опровергать публикации о том, что МВД вносит решающий вклад в борьбу с наркопреступностью, а работа ФСКН неэффективна. Тогда, в частности, в СМИ цитировалась информация, что 64% раскрытых уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приходится на МВД России, и только 33% — на ФСКН России. Таким образом, Владимир Путин, с одной стороны, вывел из системы МВД силовые структуры, аналогично тому, как это сделано в тех же США или Казахстане, с другой, отдал в МВД те два направления, которые так или иначе связаны с обеспечением общественной безопасности, — миграционный учет и борьбу с наркотиками.

Стоит отметить, что по численности вооруженных бойцов Нацгвардия станет второй после армии силовой структурой страны: во Внутренних войсках служит около 170 тыс. человек, в отрядах ОМОНа и СОБРа — около 30 тыс. человек, а численность вневедомственной охраны, ФГУП «Охрана» и лицензионно-разрешительных подразделений — порядка 200 тыс. человек. Что, естественно, говорит о весе Нацгвардии среди других силовых структур страны.

Кстати, одна из конспирологических версий гласит, что, создавая Нацгвардию, Владимир Путин пытается уравновесить силовое влияние министра обороны Сергея Шойгу: «Восстановление баланса и реструктуризация активов — вот что такое нынешняя реформа силовиков, выражаясь языком бизнеса. Путин убирает токсичные и рискованные фигуры, меняет распределение силовых полномочий, перетягивая лично на себя ту их часть, которая будет иметь решающее значение в ближайшие два года. Главным политическим — и в аппаратном, и в рейтинговом смыслах этого слова — бенефициаром Крыма, войны на Украине и сирийской кампании стал министр обороны Сергей Шойгу, если, конечно, вывести за скобки фигуру самого президента РФ. Шойгу (вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым) — самый известный министр российского правительства. Вероятно, слово «известный» в данном случае тождественно или почти тождественно слову «популярный». Поэтому Шойгу — очень важная часть уравнения, которое сейчас решает президент. Создание Национальной гвардии — это способ решить политическую «проблему Шойгу», устранить препятствие между банком военных должностей и военной силой и президентскими желаниями. Говоря другими словами, вновь созданная Нацгвардия — это армия президента в прямом смысле этого слова».

Как отмечает бывший главком Внутренних войск, бывший глава МВД Анатолий Куликов, важным дополнением к функциям Внутренних войск у создаваемой Нацгвардии будет функция оперативно-розыскной деятельности (ОРД): «Внутренние войска не являлись субъектом оперативно-розыскной деятельности (ОРД), поскольку не было закона на этот счет. Но она использовалась, например, при проведении контртеррористических операций, операций по поиску и ликвидации ДРГ, преступных групп, вооруженных преступников. Сейчас, естественно, войсковая разведка Национальной гвардии станет субъектом оперативно-розыскной деятельности, потому что в борьбе с экстремизмом, терроризмом без этого нельзя. Это сделает гвардию полноценной спецслужбой».

Таким образом, можно отметить, что реформа МВД с образованием новой и самостоятельной спецслужбы в лице ФСВНГ стала самой крупной за последнее десятилетие реформой силовых структур в России. В результате, в случае каких-либо чрезвычайных событий (или при введении ЧП), президент не будет зависеть в принятии решений от фигур силовиков, а получает прямой рычаг воздействия на ситуацию, что, несомненно, положительно повлияет на внутреннюю стабильность в стране.