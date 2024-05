Китайский шелковый путь в Средней Азии

ИА REGNUM представляет обзор наиболее интересных событий во взаимодействии Китая со странами Средней Азии в марте 2016 года. Текст составлен на основе анализа сообщений региональных СМИ за минувший месяц.

Казахстан

Казахстан выходит на китайский рынок

Первый поезд с двумя тысячами тонн подсолнечного и рапсового масла выехал из Алма-Атинской области в провинцию Шэньси в центральной части КНР.

В ближайшие пару месяцев Казахстан ожидает снятие ограничений на поставку животноводческой, мясной и растительной продукции. Сейчас экспорт ограничен пшеницей и ячменем из необработанной продукции сельского хозяйства, содержащей белок.

Для казахстанских производителей, переживших несколько девальваций и общее падение спроса, выход на постоянно растущий рынок КНР может открыть новые возможности. По словам председателя Мясного союза Максута Бактибаева, Казахстан может поставлять «примерно 50 тысяч тонн премиального и охлажденного мяса в год» при текущей потребности КНР в один миллион тонн.

По данным Forbes. kz, c 2010 по 2014 год импорт мяса в КНР вырос с 80,5 тыс. тонн до 579,8 тыс. тонн в год.

Экспорт газа в Китай — последние шаги

Казахстан надеется начать поставки собственного газа в КНР уже в 2017 году. После запуска компрессорной станции Бозой Казахстан получит возможность одновременно принимать и загружать газ в газопровод «Бейнеу — Бозой — Шымкент».

Первая линия магистрального газопровода, обеспечивающая поставки газа из западного Казахстана в южный и снижающая зависимость республики от узбекских поставок, была запущена в конце 2013 года.

Пекин и Астана не поделили визы

Посол КНР Чжан Ханьхуэй назвал визовый режим Казахстана одним из самых жестких в СНГ и посоветовал компетентным органам республики проявить гибкость в этом вопросе.

В ответ МИД Казахстана высказал недовольство тем, что «китайской стороной с 1 февраля 2016 года в одностороннем порядке было введено ограничение в отношении казахстанских граждан на оформление индивидуальных туристических и деловых виз КНР».

Поводом для выступления китайского дипломата стали трудности с оформлением виз для китайских туристов для приезда в Астану на намеченную на 2017 год международную выставку ЭКСПО и с оформлением документов для родственников дипломатов, работающих в Казахстане.

«Родители приехали к детям, а ваши оформляют визу только на три месяца, по истечении этого срока нужно выехать и заново оформлять визу. Это очень грубо, это унижение. У них есть представление, с кем имеют дело? Китай — это ваш сосед, который никогда не ущемлял интересы Казахстана», — возмутился Чжан Ханьхуэй.

«Перемога» сменилась «зрадой»

Украинский железнодорожный состав, с помпой отправленный по одному из маршрутов «Шелкового пути» в обход России в Китай, не вернулся на родину из-за отсутствия клиентов.

Планировалось, что состав прибудет на Украину «до конца февраля», однако он до сих пор находится на приграничной с Китаем казахстанской станции «Достык».

Киевские власти обещали, что отправка поездов по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай станет регулярной, а сам маршрут не только составит серьезную конкуренцию ныне действующим транзитным маршрутам, проходящим через территорию России, но и станет «кошмаром Путина».

На практике перевозка контейнеров через 2 моря, 4 порта и 4 границы оказалась слишком дорогой — стоимость доставки 1 контейнера по новому маршруту оказалась выше на 29%.

Киргизия

Китайская компания незаконно выиграла тендер на ремонт дороги

В Киргизии разгорается скандал вокруг итогов тендера на ремонт трассы Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду в Иссык-Кульской области.

За получение тендера на сумму 6,8 млрд рублей боролись несколько фирм, в числе которых были китайская, киргизская и турецкая. Последние две исключили из-за отсутствия необходимых разрешительных документов, победителем стал претендент из КНР.

Позже киргизские депутаты выяснили, что победитель — китайская компания LongHai — тоже не имела лицензии, а сами китайцы приехали в Киргизию по студенческой визе. На момент публикации этого обзора фигурантами скандала вокруг тендера и его итогов стали премьер-министр республики Темир Сариев и министр транспорта Аргынбек Малабаев, обменивающиеся обвинениями в причастности к махинациям вокруг тендера.

Вы говорите по-киргизски?

В парламенте Киргизии предложили ввести экзамен на знание государственного языка для иностранцев, желающих получить гражданство или вид на жительство.

Поводом для такой инициативы стала информация об одной тысяче граждан Китая, незаконно получивших вид на жительство в Киргизии.

«Было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ГРС, и хотелось бы заслушать информацию о том, как двигается следствие, каковы итоги. Как произошло, что разом тысяча китайцев получили вид на жительство?» — возмутился инициатор законопроекта депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Кенжебек Бокоев.

Осенние учения ШОС — «Мирная миссия 2016»

Военные Шанхайской организации сотрудничества проведут учения с 5 по 13 сентября в городе Балыкчи Иссык-Кульской области Киргизии.

Подготовительные переговоры, посвященные предстоящим учениям, завершились в марте на базе Центра боевой подготовки Вооруженных сил Киргизии. Последние детали мероприятия станут известны летом этого года.

ШОС — международная организация, объединяющая Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Основана в 2001 году.

Таджикистан

Душанбе и Синьцзян связал первый железнодорожный маршрут

В конце марта открылся грузовой железнодорожный маршрут, соединяющий город Куйтунь Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая со столицей Таджикистана Душанбе.

По данным Синьхуа, из Куйтуня «поезд пройдет по территории Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана, преодолев 3200 километров в течение 16 дней». (Порядок стран указан неверно, Туркмения с Таджикистаном не граничит. — Прим. ИА REGNUM).

Первый поезд Куйтунь — Душанбе из 41 вагона загружен стальными конструкциями, листовой сталью и другими грузами общим весом 2400 тонн.

Ранее грузовые перевозки между Синцзяном и Таджикистаном осуществлялись лишь по шоссейным дорогам, общая протяженность которых составляет 2600 километров.

Как отмечает Синьхуа, в 2014 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе было запущено 53 регулярных железнодорожных рейса грузовых перевозок, которые соединяются с главными городами Средней Азии. А в 2015 году их количество превысило 100.

Китай и СЭЗ

Китайские инвесторы проявляют наибольшую активность в развитии таджикских свободных экономических зон. Инвесторы из КНР вкладывают средства в создание производственных и логистических центров на территории СЭЗ.

По данным СМИ, китайцы активизировали свою деятельность в СЭЗ «Дангара» и «Пяндж», где ими реализуются проекты по созданию промышленных предприятий, которые специализируются на переработке нефтепродуктов, хлопка-волокна, строительных материалов, кожи и шерсти и др. Большая часть из них для производства продукции будет использовать местное сырье.

Узбекистан

Китайские пищевики в Узбекистане

Китайские компании приняли участие в прошедшей с 16 по 18 марта в Узбекистане пищевой и сельскохозяйственной выставках — WorldFood Uzbekistan и AgroWorld Uzbekistan.

Свою продукцию показали 162 компании из 28 стран, в том числе китайские Shanghai Triowin Automation Machinery Co. Ltd, ChaoAn TaiMei Printing Packing Co. Ltd, Chengdu Brilliant Packaging Co. Ltd, Lutian Machinery Co., Ltd, Yantai Moon Co., Ltd.

Подготовка к саммиту ШОС

15−17 марта 2016 года в Пекине состоялась встреча экспертов государств — членов ШОС по вопросам взаимодействия в сфере туризма.

Специалисты обсудили проект Программы по развитию сотрудничества в сфере туризма государств — членов ШОС. Документ будет принят по итогам предстоящего Ташкентского саммита ШОС, который пройдет в июне этого года.

Туркмения

Ашхабад взял на вооружение китайские ЗРК

26 марта в Туркмении начались крупные военные учения Vatan. Армейские подразделения, флот, ВВС, а также части Внутренних войск совершили военно-тактические тренировочные маневры в условиях, максимально приближенных к боевым.

На видео с учений впервые промелькнули полученные Туркменией китайские зенитно-ракетные комплексы. Российский военный блогер Юрий Лямин опознал на видео ЗРК KS-1A и FD-2000.

Культурный центр в Китае

17 марта в Транспортном университете города Ланьчжоу (Северо-Западный Китай) открылся центр «Туркменистан», где собраны научные издания, произведения туркменской классической и художественной литературы, периодические издания, фотоальбомы.

Туркменские дипломаты утверждают, что центр «станет базой для популяризации в Китае историко-культурного и духовного наследия туркменского народа, пропаганды достижений независимого нейтрального Туркменистана в различных сферах».

По данным Ашхабада, сейчас в Китае учится около 2000 туркменских студентов.

Выводы: 1. Китай осваивает роль ключевого экономического партнера стран Средней Азии, избегая прямых противоречий со сферами, в которых пока превалирует влияние России. Например, в сфере военного сотрудничества.

2.Китай наращивает транспортные связи с регионом, продолжая запускать новые маршруты и вкладываться в развитие логистики. При этом декларативное присоединение Украины к «Шелковому пути», пока что не подкрепленное экономической целесообразностью, результатов не дает.

3. Китай создает наднациональные институты экономического характера, открывая доступ республикам Средней Азии к дополнительным финансовым возможностям. Для региона, который плотно сидит на «китайской долговой игле», это может означать постепенный отказ от проектов, представляющих национальный интерес, в пользу китайских инициатив.