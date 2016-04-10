



Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 3 — 9 апреля стали: папа Франциск представил «Радость любви»; австрийское правительство просят осудить «агрессию Азербайджана»; немецкая партия «зеленых» требует помнить о христианах в Турции; между Тегераном и Эр-Риядом наметились признаки оттепели; Берни Сандерс вылетает в Ватикан; католические богословы хотят отказаться от концепции «справедливой войны» и другое.

Милосердие и интеграция: таковы центральные темы апостольского увещания папы Римского Франциска Amoris Laetitia («Радость любви») по итогам Синода епископов о семье, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик подчеркивает красоту супружества мужчины и женщины, напоминая при этом о многочисленных драматических вызовах, стоящих перед современной семьей: это трагедия безработицы, изгнания со своей земли, преследования христиан, негативно оценивающий воспроизведение потомства менталитет, жестокое обращение с детьми, суррогатное материнство, «законодательная деконструкция семьи», желающая приравнять к браку однополые союзы. В этих условиях Церковь должна охватить христианские семьи радушной пастырской опекой, понимающей человеческую слабость и способной указать верные пути к счастью. Нерасторжимость брака является «даром для освящения и спасения супругов», в котором человеческая жизнь имеет величайшую ценность. В этом контексте папа говорит о проблеме абортов, о праве для работников здравоохранения на отказ делать аборты по соображениям совести, о праве на естественную смерть и решительном отвержении смертной казни.

Зал печати Святого престола сообщает о поездках папы Франциска на Кавказ. Как говорится в официальном сообщении, будет два отдельных путешествия. Первое — по приглашению католикоса всех армян Гарегина II и гражданских властей в Армению с 24 по 26 июня 2016 года. Второе — по приглашению католикоса всея Грузии и гражданских и религиозных властей Грузии и Азербайджана с 30 сентября по 2 октября 2016 года. Точная программа визитов пока не известна. Но есть и любопытный нюанс, о чем рассказывает Vatican insider (Рим, Италия). Отвечая на вопрос журналистов, сделает ли Франциск остановку в Нагорном Карабахе, директор Зала печати отец Федерико Ломбарди сказал: «Я говорю, что будет две поездки — в Армению, а также в Грузию и Азербайджан. На данный момент мне добавить больше нечего».

Если в Нагорном Карабахе развяжут полноценную войну, последствия ее будут крайне опасными, заявил в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) научный сотрудник Института международных политических исследований (ISPI), профессор Альдо Феррари. Ситуация в регионе нестабильна в течение более чем 20 лет. Стычки бывали и раньше, но сейчас, кажется, случилось худшее, чем когда-либо. Почему именно сейчас? Потому что, говорит профессор, либо Азербайджан хотел провести «демонстрацию силы», чтобы вернуть область, занятую армянами, под свой контроль. Либо атака была спровоцирована для того, чтобы отвлечь внимание азербайджанского населения от внутренних проблем (экономического кризиса из-за падения цен на нефть) и перенаправить внимание народа на внешнюю политику. Проблема в том, что конфликт накладывается на дестабилизированный Ближний Восток. Россия поддерживает Армению, с которой у нее союз, а Турция в свою очередь — Азербайджан. Потенциально ситуация критическая. В то же время есть надежда, что, как это случалось в прошлом, тяжесть возможных последствий остановит стороны. Альдо Феррари надеется, что эскалации напряженности удастся избежать. Хотя, говорит он, с другой стороны, посмотрите на то, что произошло в Сирии, Ливии, Ираке.

AsiaNews (Рим, Италия) пишет о тревожных новостях из Нагорного Карабаха, подтверждающие наличие в Азербайджане боевиков ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), которые бежали в республику из Сирии через Турцию. По словам западного аналитика, который пожелал остаться неизвестным, в ходе конфликта в Карабахе «азербайджанцы не делали различий между солдатами и гражданскими лицами». Карабахская разведка, ссылаясь на данные «радиоперехвата разговоров» между азербайджанскими солдатами, сообщила, что те используют жаргонные слова, которые присущи террористам ДАИШ в Сирии и Ираке. Издание подчеркивает, что международные средства массовой информации говорят о «возобновления войны между Арменией и Азербайджаном», но на самом деле боевые действия велись между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Армянская армия не произвела ни одного выстрела. Западные СМИ и правительства также пропустили важный факт, а именно, что эта «молниеносная война» изменила за нескольких дней хрупкий баланс на Кавказе. Если подтвердится информация, что на стороне Азербайджана воюют джихадисты из ДАИШ, это будет иметь катастрофические долгосрочные последствия. Кроме того, присутствие турецких военных инструкторов в Азербайджане может только увеличить существующую напряженность между Россией и Турцией. Организация исламского сотрудничества (OIC), ориентирующая на суннитскую Саудовскую Аравию, выступила с неожиданным заявлением, выразив солидарность с шиитским Азербайджаном. Похоже, что конфликт открывает дверь к сближению между Ираном, Турцией и Азербайджаном. Их министры иностранных дел встретились в Иране, «чтобы обсудить ситуацию». Следует также сказать, что 40% оружия, используемого Азербайджаном, поступает из Израиля. Единственной проигравшей в нынешней ситуации, похоже, является Россия, оказавшаяся под угрозой войны и прибытием джихадистов на ее порог. Соединенные Штаты, Европейский союз и ООН, как представляется, полностью отсутствуют в этой картине.

Представители Армянской апостольской церкви и другие армянские организации в Австрии обратились к австрийскому правительству с просьбой осудить «азербайджанскую агрессию», информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Как говорится в их обращении, «правительство Азербайджана должно четко понимать, что Австрия не будет оставаться пассивной в качестве государства-члена ЕС». Атаки Азербайджана против Нагорного Карабаха создают опасность для мира не только на региональном, но и на международном уровне. Поэтому, считают авторы обращения, в случае необходимости против Баку должны быть введены санкции.

Сопредседатель немецкой «партии зеленых» Джем Оздемир призвал правящие партии ХДС/ХСС «помнить о христианах в Турции», передает Kath.net (Линц, Австрия). Выступая в программе телеканала ARD, он сказал: «В Турции церкви осквернены. В Турции у христианских общин здания экспроприировали». Эти оценки политика прозвучали в связи с подписанием спорного соглашения по беженцам между Евросоюзом и Турцией, которое сопредседатель «партии зеленых» оценил как «очень поспешное».

Архиерейский собор Халдейской католической церкви призвал правительство Ирака включить христианских политиков в свой состав, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Встреча проходила в Анкаве, пригороде Эрбиля, под председательством патриарха Луиса Рафаэля Сако. В официальном заявлении иракские епископы говорят о «гордости» за победы и успехи, одержанные в борьбе с «террористической организацией» ДАИШ иракской армией в кооперации с курдскими ополченцами из отрядов пешмерга и суннитскими силами самообороны. Архиереи выражают надежду на то, что освобождение Мосула и равнин Ниневии будет достигнуто в ближайшее время. Кроме того, они обращаются к «мудрым мусульманским авторитетам» с просьбой внести вклад в дело стабилизации и безопасности страны, содействовать соблюдению «прав человека», отложив в сторону «личные привилегии и пристрастные сектантские интересы», так как национальное примирение может быть достигнуто только на основе подлинного политического партнерства.

AsiaNews обнаруживает признаки оттепели между Тегераном и Эр-Риядом. Иран готовится направить делегацию в Саудовскую Аравию, чтобы организовать паломничество в Мекку в этом году. Эр-Рияд часто использует выдачу разрешений на приезд в Мекку в политических целях. Например, саудовцы в течение многих лет отказывали сирийцам в возможности поклониться мусульманской святыне. Визит иранской делегации станет первым с момента приостановки дипломатических отношений между двумя странами. Также издание информирует об обнародовании обращения бывшего иракского вице-президента при Саддаме Хусейне, Иззата Ибрагима ад-Дури, которого объявили мертвым в 2015 году. Ад-Дури призвал сограждан к восстанию против «иранского господства» в Ираке и объединению с антитеррористической коалицией во главе с Саудовской Аравией: «Есть два способа, чтобы изгнать персов и освободить Йемен: первый, самый безопасный и самый быстрый, обязать Тегеран и его приспешников подчиниться резолюциям Совета Безопасности ООН. Второй — активизировать охоту на иранских агентов, чтобы положить конец их власти».

Оказавшиеся в Германии беженцы с Ближнего Востока стали объектом внимания различных сект, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). Наиболее активными являются «Свидетели Иеговы», говорит патер Гари Лукас из Эссена. Они работают с арабоязычными иммигрантами, распространяют многочисленную литературу на этом языке, чтобы помочь беженцам принять «новую веру», однако почти не предлагают материальную помощь. Следующие за «иеговистами» — саентологи. По словам патера, сектанты ведут миссию и среди мусульман. Беженцы, которые испытали на себе насилие джихадистов, более склонны выбирать немусульманскую веру.

Претендент на выдвижение от Демократической партии в президенты США Берни Сандерс за четыре дня до решающих праймериз в штате Нью-Йорк примет участие в конференции, организованной Папской академией социальных наук, сообщает Vatican insider. Об этом он объявил в эфире телеканала NBC, заявив, что является «огромным поклонником папы Франциска». Присутствие Сандерса в Ватикане — факт сенсационный, подчеркивает издание. Только большой успех в Нью-Йорке может помочь сенатору продолжить борьбу за демократическую номинацию. Взгляды Сандерса во многом ближе мыслям понтифика, чем у Хилари Клинтон. «Папа Франциск, — говорил сенатор, — дал понять, что мы должны преодолеть безразличие глобализации для уменьшения экономического неравенства, остановить финансовую коррупцию и защитить окружающую среду. И это сегодня настоящая задача для Соединенных Штатов и всего мира».

Греческий православный митрополит Парижа Эммануэль Адамакис, один из самых приближенных константинопольского патриарха Варфоломея, подверг резкой критике упорное нежелание Антиохийского патриархата идти на компромисс с Иерусалимским патриархатом, передает KATHPRESS. Два патриархата спорят из-за того, чьей канонической территорией является Катар. Антиохийский патриархат отказывается вступать в переговоры с Иерусалимским патриархатом, что грозит сорвать запланированный на июнь этого года Всеправославный собор на Крите.

Хирургические операции без анестезии, юные матери-одиночки в детских домах, ставшие жертвами злоупотреблений на войне, люди, бродящие вдоль линии фронта в поисках средств к существованию: об этих и других драмах украинского народа, замалчиваемых средствами массовой информации, рассказал апостольский нунций на Украине монсеньор Клаудио Гуджеротти, говорит Radio Vaticana. Прелат выразил признательность папе Франциску за его предложение устроить сбор пожертвований для Украины 24 апреля. Монсеньор сообщил, что Католическая церковь на Украине активно помогает населению, хотя потребности людей превышают ее возможности — католики составляют меньшинство. Действует благотворительная организация «Каритас», работают центры реабилитации для детей, приюты для матерей, родивших в тяжелых условиях. Среди тех, кто особенно нуждается в помощи, 60% — это пожилые люди; очень много детей остались без родителей или только с матерью, которая не может работать и содержать семью, поскольку детские учреждения могут удовлетворить только 40 процентов заявок. В районах боевых действий проживает большое число людей, полностью оставленных на произвол судьбы, им никто не помогает. Нунций сказал, что ситуация усугубляется тем, что помощь от государства осуществляется только на территориях, находящихся под контролем правительства. Многие — прежде всего, пожилые женщины — вынуждены проходить пешком километры по местам, где еще идут боевые действия, чтобы добраться до КПП, забрать свою пенсию и купить кое-что по доступным ценам. Они подвергаются постоянному риску подорваться на минах. Прелат рассказал, что он встречал детей из третьего класса начальной школы, которые разучились читать и писать. Полная нестабильность, постоянный страх, ночные выстрелы: дети вынуждены все это впитывать ежедневно, что отдаляет все больше и больше возможность реабилитации после этих травм.

Ватикан созывает первую в своем роде конференцию для пересмотра устоявшегося учения Католической церкви о «справедливой войне», пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Дискуссию организуют Папский совет по вопросам правосудия и мира и глобальная католическая международная сеть Pax Christi. Участники выражают надежду на то, что папа Франциск сможет использовать их наработки, чтобы сформулировать новый взгляд на миротворчество Церкви. Теория «справедливой войны» насчитывает не менее 1500 лет. О ней упоминается в сочинениях Блаженного Августина, позднее ее развил Фома Аквинский. Сегодня она включает в себя четыре условия, изложенные в катехизисе Католической церкви. Организаторы конференции планируют составить новое учение о войне и мире, в том числе, предусматривающее явный отказ от «справедливой войны», а также хотят развить тему «ненасильственной трансформации конфликтов».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.