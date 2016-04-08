



Выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта, президент Путин продолжил свои рассуждения об идейной основе развития нашей страны. Он вновь подверг остракизму понятие национализма в пользу патриотизма и, тем не менее, констатировал очевидную связь между патриотизмом и национальным самосознанием. Причём сформулировано это было предельно ясно: национальное самосознание шире патриотизма, а патриотизм — одна из его составляющих.

В таком подходе, как мы видим, сохраняется противоречие. Но стоит ли сегодня пытаться восстанавливать доверие к слову «национализм», которое начали дискредитировать ещё в советское время, а за последние годы окончательно замарали бездумным употреблением не по адресу в отношении расистов, шовинистов, русофобов, просто политических мошенников и откровенных бандитов на Украине? Здесь, боюсь, сейчас не поможет ни обращение к известным столпам русской мысли, ни ссылки на то, как это понятие трактуется в британских, американских, японских и прочих иностранных словарях. И всё же мы не можем не понимать, что в современном мире, в котором глобализаторы активно стремятся нивелировать всех под один удобный им стандарт «общечеловеков», нам важно бороться пусть не именно за слово «национализм», но за понимание важности сохранения у людей национального самосознания в принципе, их любви к своему народу, их уважения к национальному чувству других.

Здесь я не имею в виду только русский народ, к которому я принадлежу. Я говорю обо всех коренных народах нашей страны. Их единство как российской политической нации должно стать результатом не искоренения или забвения их национальных чувств, а действительно интернационализмом при том понимании, что главным в значении слова является его корень.

Важной составляющей этой работы мне видится формирование понимания нашей страны как Востока и в христианском, и в политическом, и в этно-географическом смысле. Именно не Азии, а Востока, хотя в современной политологии в данном контексте чаще говорится о её евразийском качестве.

И в первом, и во втором деле Д.С.Лихачёв, чьи слова были приведены на форуме, мне представляется плохим советчиком. «Для русской интеллигентности образованность была всегда чисто западного типа». «Евразийство за последние годы приобретает у нас мракобесный, черный характер». «Не надо искать никакую национальную идею для России — это мираж». «Каждый должен воспитать в себе Гражданина мира — независимо от того, в каком полушарии и стране он живет, какого цвета его кожа и какого он вероисповедания». Вот основы его понимания места России в мире. Его подпись стоит под так называемым «Письмом 42-х» от 5 октября 1993 года с призывом к проведению политических репрессий против части своего народа. Всё это, прослеживая корни мыслей Д.С.Лихачёва по поводу национализма, надо иметь в виду.

Людям свойственно любить — друг друга, свою семью, свой народ, свою родину. Если любовь между людьми может в редких случаях трансформироваться в ревность и даже ненависть, это не значит, что любовь — это плохо и надо учить людей не выделять кого-то из общего числа, а ко всем относиться ровно хорошо. Точно так же обстоит дело и с любовью к своему народу. Это естественное национальное чувство надо ценить и уважать, поощрять и воспитывать его. Его также надо рационально оформлять, осмысливая себя в качестве части своего народа, а свой народ — в истории и современности. Обе эти основы человеческой личности — национальное чувство и национальное самосознание — сегодня очень нужны, хотя и не очень востребованы.

Нам предлагается полностью заменить национальное чувство чувством патриотизма. Моё общение на эту тему с различными аудиториями, многочисленные отклики на мои статьи на эту тематику убеждают меня, однако, что не всё так просто. Люди, живущие в категориях национального самосознания, чаще всего столь же восприимчивы к ценности патриотизма. Те же, кто к национальному чувству относится скептически, отвергает национализм, столь же пренебрежительны или даже агрессивны по отношению к чувству и понятию патриотизма. Они считают его таким же «фашизмом». Им ближе понятие «гражданин мира» или тезис о том, что «Россия должна вернуться в цивилизованный мир».

До верного понимания национализма не как ненависти к другим народам, а как любви к своему народу, преданности ему, уважения его истории, постановки интересов своего народа выше своих личных интересов, готовности к самопожертвованию ради его счастливого будущего, многим в России ещё очень далеко. Но немало, к сожалению и тех, кто видит в разговорах о патриотизме лишь попытку навязать почитание власти и вовсе не считает, что это те же самые любовь, преданность и готовность к самопожертвованию, но только по отношению к нашей стране в целом. Исправить это положение может только последовательное развитие национального самосознания.

Уверен: разделять национализм и патриотизм и тем более противопоставлять их — занятие бесперспективное. А вот рука об руку, если с ними серьёзно работать, они способны творить чудеса.