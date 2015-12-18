



Эверетт Генри. Структура масонства. Илл. из журнала LIFE. 1956

Идея о том, что все, что происходит вокруг, — происходит по чьему-нибудь (чаще всего, коварному) плану, стара как мир. Но мир меняется настолько быстро, что предсказать поведение своих союзников и врагов невозможно. Вот почему теория мирового заговора представляется довольно нелепой, но почему-то занимает слишком много места в головах даже весьма неглупых людей.

Смотрите галерею масонских фартуков

Да, масоны, конечно, существуют. Они всегда стремились в тень, и из этой тени взирали на мир. Масонство распространено по всему Земному шару и представлено в различных организационных формах: ложах, великих ложах, верховных советах, капитулах, ареопагах, консисториях, федерациях и конфедерациях. Общая численность вольных каменщиков в мире оценивается в миллион человек

Адольф Шлабиц. Натюрморт с символами масонов. 1925

Основной версией зарождения масонства считается версия о средневековых строительных товариществах, однако существуют теории и о более древнем происхождении: от ордена тамплиеров или — в других версиях — от ордена розенкрейцеров. Многие современные масонские ложи выводят свой генезис от тамплиеров и считают их своими духовными отцами.

«Братские организации» ведут свое начало от братств каменщиков, которые с конца XIV века регулировали взаимодействие квалифицированных каменщиков с органами власти и клиентами. Степени масонства сохраняют три ступени средневековых ремесленных гильдий: новообращенный масон становится учеником, затем подмастерьем, а потом и мастером или магистром. Церемония перехода включает в себя символическую смерть, таким образом, новообращенный масон возрождается затем в кругу братьев. Обряд инициации навеки связывает человека с братством.

Посвящение в масоны. Франция, 1745

Причин, по которым люди вступают в ложи, несколько: прежде всего это желание оторваться от массы, принадлежать к элите, познакомиться с новыми людьми — мотивы исключительно эгоистичные. Эти люди теперь в основном удовлетворяют потребности по выражению индивидуальности в массовом обществе. Кандидаты готовы пожертвовать многим в ответ на признание собственной исключительности.

Лондон — столица мирового масонского движения. Старейшая в мире масонская ложа находится в Масонском зале — FreemasonsHall. Он находится на улице Грэт Куин и является штаб-квартирой Объединенной великой ложи Англии. Напротив трона Мастера расположено изображение пентаграммы. Пять ее концов символизируют пять достоинств: мудрость, справедливость, силу, умеренность и усердие.

Основная организационная единица масонства — ложа. Ложа, как правило, контролируются на региональном уровне (обычно государственном). Существует версия, что нет никакой единой международной Великой Ложи, которая контролирует все масонство. Каждая Великая Ложа не зависит от кого бы то ни было и не обязательно признает другие. Когда две Великие Ложи признают друг друга, они объявляются «дружественными»: братья могут посещать другие гостеприимные ложи и взаимодействовать. Когда две Великие Ложи не признаны, общение не допускается.

Символы масонов. США, 1890-е

Открытый глаз символизирует сокрытую истину, призывает к мудрости и обращается к совести. Он символизирует собой первопричину всего сущего, олицетворяет собой совершенное добро и победу над злом. В христианских масонских ложах используют Евангелие от Иоанна, в которой есть концепция Логоса — Великого архитектора вселенной и представляет собой рациональный принцип вселенной. Иногда глаз заменяется на букву «G».

Современное масонство делится на две основные группы: регулярное масонство настаивает на том, что каждый член должен исповедовать веру в «божественное», что женщины не допускаются и что обсуждение религии и политики запрещено. Так называемое «Континентальное масонство» не британского образца менее строгое, и в настоящее время является общим термином для «либеральных» ответвлений, в которых все эти ограничения не так строги.

Сэм Браун. Рисунок с обложки журнала «Masonic News». 1927

Крупнейшими объединениями, с точки зрения членства, признаны Соединенные Великие Ложи Англии — около четверти миллиона членов. Великая Ложа Шотландии и Великая Ложа Ирландии (вместе взятые) насчитывают около 150 тыс. членов. В Соединенных Штатах ложи объединяют менее двух миллионов человек.

Весьма популярна легенда о том, что последний, казненный на костре магистр ордена тамплиеров, еретик Жак де Моле перед смертью основал первые масонские ложи для сохранения запрещённого ордена. А главной целью порождённого тамплиерами масонства якобы стала месть и уничтожение христианской церкви и монархии. Эту легенду активно поддерживают ложи так называемого шотландского толка.

Масонский фартук Вольтера

Именно в Шотландии изначально обосновались тамплиеры. Именно оттуда Просвещение приходит в мир. Вольтер поначалу был увлечен идеями Локка, Лейбница, Шефтсбери и кембриджских неоплатоников, которые сформировали основные идеи Просвещения. Критика кембриджского неоплатонизма была направлена в основном против пуританства с его религиозной непримиримостью. Главная их идея заключалась в том, что аристократизм заключается не в голубой крови: этот недостаток всегда можно поправить династическим браком, например, а в том, что подлинный аристократизм заключается в высоте духа. Другими словами, идеалом правителя просветителей является «философ на троне», который, прежде всего, должен быть просвещенной личностью.

Неоплатоники — последователи идей Платона о единой божественной душе. Одним из главных их принципов был принцип единства религии и разума, признание важной роли разума для достижения божественного блага, приближения к Богу. Но это была, скорей, мистическая концепция разума, в которой он понимался как «свеча Господа», эхо божественного в человеческой душе. Разум не противопоставлялся вере, но вера начиналась с разума.

Эзотерический храм Соломона с Небесными столпами масонства

«Я не противопоставляю рациональное духовному, поскольку духовное есть наиболее рациональное», — говорил Б. Уичкоут, лидер и вдохновитель кембриджского платонизма.

По этой концепции, просвещенная личность должна сеять вокруг себя Свет. Свет — есть Бог. От христианских подобные идеи качественно отличаются. К сожалению, это просветительство закончилось революцией, которая съела и своих детей, и тех, ради кого она совершалась, нарушая провозглашенные принципы свободы, равенства и братства. Романтики, которые позднее озвучат концепцию хаоса и дьявольского присутствия во всех революциях были ошарашены ужасом и жертвами, которые они в себе несут.

Джордж Вашингтон — Мастер масонов. 1870

Если вспомнить свифтовского Гулливера, путешествующего в такую страну просветителей-математиков, есть эпизод, где «просветители» летают над землей, выискивая несогласных с их «справедливыми идеями всеобщей разумности», спускаются и давят людей, превращая их в биомассу.

Бытует мнение, что никогда идеи просвещения не получили бы такого распространения, если бы за их распространение не взялись масоны. Идеи Просвещения, конечно, близки масонам по сути: идея Света, недреманного ока, альтернативной аристократии духа, возможности переменить и улучшить мир, создать мировое братство, способное объединить всех и вся, создать братство интеллектуальной избранности — это, пожалуй, не самые бесполезные для человечества устремления.

По Достоевскому всякая смена власти несет в себе бесовщину, так как почти не обходится без насилия и часто замешана на крови. Для масонов же нет понятия святости и легитимности власти, иначе как если она исходит от «разума». Они готовы ее менять, манипулировать ею. Но просвещенность автоматически не лишает жестокости. Можно быть просвещенным (Гитлер, Сталин, Иван Грозный), и рубить головы налево и направо.

Старая открытка, США

В любом случае, мыслей по выходу из создавшегося сегодня в мире тупика ни у кого, включая масонов, нет. Все, что происходит в этом замкнутом и зацикленном на себе объединении, это некое варево в собственном соку. А их мечта о добром, просвещенном мире так и осталась мечтой.

В этой связи интересна мысль Достоевского, которого часто подозревали в связях с масонами, по поводу Просвещения: «Ни один народ ещё не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание бога», как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда ещё не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда ещё не было народа без религии, то-есть без понятия о зле и добре. У всякого народа своё собственное понятие о зле и добре и своё собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные».

Доллар США как масонская символика

Смотрите галерею масонских фартуков