



Флаг Нидерландов

Вчера в Голландии состоялся общенациональный консультативный референдум по вопросу ассоциации ЕС с Украиной. Явка по итогам подсчета бюллетеней во всех муниципалитетах составила 32,2%, что больше 30%, необходимых для признания голосования действительным. По итогам подсчета голосов, большинство жителей страны высказались против ратификации соглашения: 61,1% выступили против ратификации соглашения и только 38,1% — за. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже признал победу противников соглашения Украины с ЕС на референдуме. По его словам, «если явка больше 30% с таким подавляющим большинством проголосовавших против, то ратификация соглашения просто не может продолжаться».

Таким образом, мы видим подведение некоторых итогов «евроинтеграции» самого крупного после России осколка СССР. Что тут необходимо сказать. Во-первых, голландцы показали важность именно народного, а не кулуарного, как это и произошло во всех остальных странах ЕС, обсуждения проблемы евроассоциации Украины. Уверен, если бы подобные референдумы прошли в других странах ЕС, как минимум, 4−5 стран выступили бы против. Соответственно, вопрос снялся бы сам собой. Было бы лучше, если бы эти народные референдумы прошли еще до того, как Янукович отказался подписывать кабальное для Украины соглашение, так как в этом случае можно было бы избежать развала страны и тысяч смертей и миллионов беженцев.

Но «що маемо, то маемо». Европа, в целом, и европейские лидеры, в частности, уже не первый год поражают отсутствием адекватного восприятия реальности. Это проявляется во многих вещах — начиная от агрессивно-истеричного отношения к России, президенту страны Владимиру Путину, и заканчивая неспособностью противостоять наплыву агрессивного меньшинства в виде беженцев. Украина, ИГИЛ в этой цепочке — только одни из следствий неадекватности.

Во-вторых, референдум стал важным показателем изменения настроения европейских элит в отношении возможности евроинтеграции окраины Русского мира. Звоночки на эту тему идут уже почти из всех стран «старой» Европы — Австрия, Франция, Италия, Германия, имперские элиты которой осознали, что окраину надо оставить в составе Русского мира, так как воевать за нее народы Европы не готовы, а США, по признанию их собственного президента, — не будут. Да что тут говорить о неготовности Европы воевать с Россией. Если боевики ИГИЛ, которые, по подсчетам экспертов, составляют около 5−8% в составе беженцев в Европу, захотят вооружиться, то они элементарно сметут все европейские режимы и погрузят Европу в кровавый хаос гражданской войны — и мы об этом не раз писали.

А растерянность спецслужб Франции и Бельгии при проведенных спецоперациях в Париже и Брюсселе, когда горстка террористов смогла погрузить столицы Европы в хаос, это только лишний раз доказывает. Если это смогли сделать группы в 5−8 человек, то что будет происходить в «цивилизованной» Европе, если подобные боевые операции в столицах Европы одновременно начнут группы в 100−150 человек? Тем более, что дальнейшие направления ударов уже понятны — это

а) удары по массовым скоплениям людей — аэропорты, гостиницы, рестораны, клубы, чтобы вызвать панику городского населения, и

б) узлы инфраструктуры — АЭС, ТЭЦ, водозаборы, органы госуправления, чтобы парализовать структуру государственной власти.

Вводить в города армейские подразделения? Погрязшая в тоталитарной толерантной содомитской лжи общественная мораль Европы этого не выдержит, не говоря о десятках тысячах свеженьких гробов с «Восточного» фронта.

Из этого следует и еще один важный вывод. Исходя из того, что бельгийцы при расследовании терактов в Брюсселе наотрез отказались сотрудничать со спецслужбами США, а арестованный за организацию терактов 13 ноября в Париже лидер террористов Салах Абдеслам настаивает на том, чтобы Бельгия передала его во Францию (!), можно констатировать, что, по крайней мере, среди спецслужб Европы существует понимание, кто стоит за терактами в Европе и откуда вообще дуют ветры. В этих условиях становится понятно, что

а) Европа находится под оккупацией США;

б) что военные базы в США становятся опорными пунктами боевиков и террористов всех мастей для раскачки ситуации, поставок оружия и сильнодействующих веществ психоневрологического действия, аналогично применяемых на Украине в ходе Майдана. Соответственно,

в) что только военная мощь России может гарантировать Европе сохранение суверенитета и победу в войне в мировым государственным терроризмом.

Голландский референдум подвел черту под проектом евроинтеграции Украины. Он позволил евроэлитам красиво дистанцироваться от данной проблемы, списать все на голландцев, так и не осознавших «общность геополитических судеб» Украины и Европы и уйти от ответственности, в очередной раз показав, что только это они умеют делать качественно. Европа как бы возвращает Украину назад России — мол, нате, берите. Но России оно и подавно не надо, хватит уже, насмотрелись. Теперь только сами. Ну или так, как мы скажем. Но что теперь делать Украине? Возвращаться назад, на Восток? А в каких условиях? Высокотехнологичной промышленности почти нет и уже не будет. Зачем России наступать второй раз на одни и те же грабли? — все самое вкусное только в пределах границ страны.

А как объяснять все произошедшее народу? С чем идти в массы? Да и не будет народ сейчас ничего слушать, как верно подмечают депутаты из блока Петра Порошенко — поднимут на вилы, и дело с концом. А это означает только одно — мощнейшее переформатирование элиты и снос всей, подчеркиваю, всей майданной накипи. Политическая карьера Порошенко и Ко — всех этих кличко, пашинских, яценюков, найемов и так далее, и тому подобное — на грани спихивания в сточную канаву истории. Что отмечает в своем Фейсбуке и сам Найем, член фракции «Блок Петра Порошенко»: «Результат референдума — это приговор лично Петру Порошенко. Не стране, не войне, не жителям Нидерландов. Это приговор президенту страны, который, имея все полномочия, в течение двух лет системно и настойчиво между прошлым и будущим выбирал прошлое; который, вопреки воплям людей и своим же декларируемым лозунгам, выбирал в партнеры «элиту» и олигархов».

Это внешнеполитические следствия голландского референдума. Теперь посмотрим на внутриполитические. Во-первых, те сигналы из ЕС и США, которые долго игнорировали в Киеве, больше не могут не влиять на внутриполитическую дискуссию о будущем страны и путях выхода из кризиса. Об этом говорит и кидок Юлии Тимошенко Порошенко и его фракции БПП и выход из парламентской коалиции. Юлия безошибочно выбрала момент, так как в настоящий момент вся политическая система постМайдана держится на честном слове:

а) Порошенко фактически не владеет ситуацией в стране, особенно в экономике и в части региональных элит;

б) правящая коалиция в парламенте больше не существует, следовательно, надо проводить досрочные выборы Рады, которые просто снесут нынешний режим в Киеве;

в) правительство Яценюка уже списано в отставку, и в случае чего, он вполне логично все стрелки переведет на Порошенко и Раду. Это коллапс политической системы, которая держится исключительно в силу инерции большой государственной машины.

И намечающееся банкротство городского бюджета Киева:""Правлением Национального банка Украины было принято решение об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных», — заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в понедельник. Не исключено, что в банке накрылся городской бюджет. Короче крах банка «Хрещатик» для Киева почти то же самое, что крах Нацбанка Украины. Разумеется, скоро будет и это. А пока случившееся тянет на генеральную репетицию краха всей банковской системы Украины». То есть, одно из главных действующих лиц Майдана довело почти до банкротства выделенный ему важнейший участок работы — Киев, и всего за два года. Это надо постараться.

И требование депутатов областного совета Закарпатья от руководства Украины предоставить региону автономию. Как стало сегодня известно, депутаты облсовета Закарпатья потребовали от Киева признать Закарпатье специальной самоуправляемой административной территорией в соответствии с результатами референдума от 30 декабря 1991 года. При этом парламентарии настаивают на том, что необходимые изменения в конституцию страны должны быть внесены безотлагательно. По мнению депутатов украинская промышленность лежит, народ катастрофически обнищал, экономика уже на грани дефолта, идеалы Майдана цинично проигнорированы. «Последняя возможность спасти ситуацию — немедленно санкционировать реальную, а не декларативную финансовую и административную независимость органов местного самоуправления», — считают парламентарии (подробней об этом здесь).

Это только из последних крупных событий на Украине, но есть еще сотни средних и мелких, которыми каждый день пестрят украинские СМИ. Например, украинские эксперты констатируют приближение Верховной Рады Украины к досрочным выборам. Такое мнение они выразили во время публичной дискуссии на тему «Политический кризис и премьериада: кто выиграл, а кто поиграл». Один из соорганизаторов мероприятия, директор Центра стратегических коммуникаций Валентин Войткив, представляя результаты экспертного опроса политологов, отметил, что почти все основные политические игроки находятся в минусе.

«Только нейтральное отношение к «Радикальной партии Олега Ляшко». Все остальные, особенно, партия «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Объединение «Самопомич», — их деятельность в парламенте оценивается негативно. Это свидетельствует о том, что доверие к ним, уровень поддержки постоянно падает, уровень легитимности наших парламентских партий постоянно снижается», — сказал Войткив. По мнению эксперта, даже перезагрузка правительства «не даст нового уровня легитимности». «И можно говорить о том, что в период ближайших 6−7-8 месяцев, так или иначе, но мы будем стремительно приближаться к досрочным парламентским выборам», — сказал Войткив».

И какой камушек сдвинет кровавый валун Майдана, и он покатится с огромным грохотом вниз, никому пока не известно. Но то, что он будет — уже почти никто не сомневается. Не может страна существовать в условиях тотальной неуправляемости и коррумпированности на фоне падения экономики и катастрофического снижения уровня жизни долго. Срок подходит к концу. Либо Украина приступит к реформе по реальной федерализации страны, когда ответственность за будущее возьмут на себя прагматичные региональные элиты, либо страна с еще большей скоростью покатится к развалу, где подвариант фашистской диктатуры правых будет только лишним и весьма кратковременным эпизодом для Нюрнбергского трибунала по Украине двадцать первого века.

В этих условиях Киеву, для изменения ситуации в Европе, необходимо спровоцировать очередной виток антироссийской истерии. И сделать это можно только с помощью активизации боевых действий на Донбассе. Только война сможет продлить агонию киевского режима. Вопрос заключается только в том, что распад майданного режима достиг такой стадии, что вполне возможно, что сейчас он не сможет сорганизовать даже подобие азербайджанской провокации.