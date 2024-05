Открытие садоводческого сезона и особенности его интересовало украинскую региональную прессу на неделе с 31 марта по 6 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ha Xepcoнщинe кpaдут тoлькo что пocaжeнную кapтoшку, ее cpaзу жe oткaпывaют гoлoдныe вopы, сообщает портал «Херсонцы» (Херсон). Taкиe «дoбытчики» умудpяютcя coбиpaть уpoжaй eщe дo тoгo, кaк oн coзpeeт. C подобного рода «aгpoнoмичecким чудoм» cтoлкнулacь 51-лeтняя житeльницa paйцeнтpa Гopнocтaeвкa. Ha cвoeм пpиуcaдeбнoм учacткe пo улицe Лeнинa жeнщинa выcaдилa paнний copт кapтoфeля и c чувcтвoм выпoлнeннoгo дoлгa нaпpaвилacь oтдыxaть, пpeдвкушaя, кaк чepeз пapу-тpoйку мecяцeв пoлaкoмитcя мoлoдoй, paccыпчaтoй кapтoшeчкoй. И кaкoвo жe былo ee paзoчapoвaниe, кoгдa нa cлeдующee утpo ceльчaнкa oбнapужилa, чтo oт пocaдoк ocтaлиcь oдни ямы: зa нoчь ктo-тo выкoпaл вce клубни, ocтaвив xoзяйку бeз уpoжaя. B пoлиции гoвopят, чтo c кpaжaми тoлькo пocaжeнныx oвoщeй eщe нe cтaлкивaлиcь, a вoт выкaпывaниe caжeнцeв фpуктoвыx дepeвьeв или ягoдныx куcтoв, вpoдe мaлинникa, у нac ужe cтaлo «в пopядкe вeщeй» — пoдoбныe зaявлeния oт пoтepпeвшиx пocтупaют из paзныx paйoнoв oблacти чуть нe кaждую нeдeлю.

И снова янтарь. Как информирует «Житомир.info» (Житомир), полицейские с национальными гвардейцами задержали очередных нелегальных копателей. Во время отработки в Олевском районе межведомственные рейдовые группы схватили 6 старателей, оказавшихся местными жителями. Они были доставлены в местное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Правоохранители изъяли 2 мотопомпы, 2 водозаборных шланга и 3 пожарных рукава, с помощью которых копатели размывали почву для последующей добычи янтаря.

А на Волыни добыча янтаря спровоцировала силовой конфликт, рассказывает «Волинсь» (Луцк). Копатели настаивают на необходимости принятия закона и рассказывают: правоохранители получают от них щедрые суммы за добычу, однако значительную их часть передают по вертикали — сначала областному, затем столичному руководству. Один из инцидентов закончился серьезной схваткой между местными жителями и правоохранителями. Разъяренные старатели начали бросать камни, стрелять, а также выставили бронетехнику. Во время схватки десять полицейских были травмированы. Главное управление Национальной полиции в Ровненской области по данному факту открыло уголовное производство. Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что ситуация непростая и требует немедленных системных решений, в том числе и кадровых (что обернулось увольнением начальника ровенской милиции Сергея Максимова). По ее словам, уже подписано поручение о создании оперативного штаба в районе, в который войдут представители блока общественной безопасности Нацполиции, патрульной службы, криминалисты — всего 150 человек.

Новый начальник Ровенской полиции Сергей Князев, прибывший в регион из Закарпатья, пока еще не знает, как побороть незаконную добычу янтаря, рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно). «Я хотел бы обратиться за моральной помощью к депутатам всех политических фракций, — заявил Князев. — Тех сотрудников полиции, которые себя недостойно ведут или являются недостойными, я лично уволю. Если вы, депутаты, поможете нам, то не нужно будет ни Национальной гвардии, ни добровольческих батальонов. Ведь если их сюда привезти, то эту сотню людей мне кормить придется, а где я деньги возьму? Думаю, мы и сами разберемся». Копатели, которые выступили против силовиков, еще не знают, чего ждать от нового руководителя областного управления полиции. Областной депутат Александр Васильев, который сам себя называет бывшим старателем, уверяет, что новый главный полицейский должен разговаривать с добытчиками янтаря.

Ну, а тем временем, передают «НикВести» (Николаев), в Ровенскую область для борьбы с нелегальной добычей янтаря прибыли бойцы полка патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1». Также на заседании Ровенского областного совета прокурор области Анатолий Ковальчук сообщил, что уже к концу недели в регион могут войти подразделения Национальной гвардии. Местные жители восприняли эту новость по-разному. Одни считают, что это поможет бороться с незаконной добычей янтаря. По мнению других, подкрепление в виде Нацгвардии может спровоцировать крупные вооруженные столкновения между старателями и силовиками.

На Буковине стреляли в грузовик, перевозивший древесину дуба, сообщают «Чернівці Таймс» (Черновцы). Представители некой общественной организации остановили машину, которая везла лес. За рулем оказался 60-летний депутат местного поселкового совета от «Свободы». Остановка транспортного средства и просьба предъявить документы на древесину переросла в конфликт, во время которого один из активистов ударил рукояткой пистолета по голове водителя. При этом оружие выстрелило в сторону другого активиста, который получил ранение лица. Очевидцы утверждают, что грузовик подрезал автомобиль с номерными знаками «Правого сектора». Полиция установила тех, кто совершил нападение, но никого так и не задержали. Вырубка леса на Буковине становится национальным бедствием. Издание обратилось к областным властям с просьбой разобраться, кто «крышует» вырубки, как древесина проходит через таможню и почему правоохранители не замечают преступного уничтожения леса. И подчеркивает: «Просьба к полицейским не предоставлять в ответ статистику о многочисленных уголовных производства о срубленных 2−3 деревьях и привлечения к ответственности помощника лесника. Об этих «сумасшедших» достижениях отчитывайтесь перед Аваковым (глава МВД Украины — ИА REGNUM), а буковинцев интересует реальная борьба с этим позорным явлением».

Более двух сотен бывших милиционеров объявили бессрочную акцию протеста, рассказывает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Они требуют вернуть им надбавки за оперативно-розыскную деятельность, которую получают их коллеги из остальных областей Украины, но не получают те, кто работал на Кировоградщине. Второе требование — чтобы закон «О Национальной полиции» и, соответственно, все гарантированные им выплаты и социальные гарантии, распространялся также на бывших милиционеров. Говорят, что будут стоять на площади до тех пор, пока решение проблемы не сдвинется с места. Не исключают и перекрытия улиц. «Днепр Вечерний» (Днепропетровск) в свою очередь констатирует: с реформой Национальной полиции происходит что-то непонятное. Например, переаттестация стражей порядка Днепропетровщины переносилась по меньшей мере раз пять. До сих пор неизвестно, когда же она произойдет. Оставляет желать лучшего законодательная база, штатное расписание существует только на бумаге и еще, может, в головах руководителей Нацполиции. В результате сотрудников полиции становится все меньше, а количество преступлений, наоборот, растет. Мнения горожан Днепропетровска в отношении полиции разделились: 43% горожан одобряют деятельность полиции, а 44% — не одобряют. Такие данные недавно опубликовала социологическая группа «Рейтинг». Очевидно, что каждый день промедления с реформой полиции только ухудшает этот показатель.

На Лубенщине граждане перекрыли автотрассу Киев-Харьков и требовали от государства вернуть льготы, пишет «Полтавщина» (Полтава). Инцидент произошел 5 апреля в 10 часов. Около 50 человек перекрыли движение транспорта на 210 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский в селе Войниха. Общественность требует от правительства выплаты пенсионных обеспечений и возвращения льгот чернобыльцам. Лубенские чернобыльцы в марте 2016 году уже выходили на автотрассу с аналогичными требованиями.

Скандал с «панамскими оффшорами» и возможная причастность к нему украинского президента Петра Порошенко заинтересовал портал «За Збручем» (Тернополь). «Не понимаю, совсем не понимаю тебя, сознательный, патриотический и государственный тернопольской человек (злой язык мог бы еще добавить — льстиво-государственный и показушно-патриотический), — размышляет обозреватель издания. — Твой самый высокий руководитель вляпался (другое слово трудно подобрать) в какую-то сомнительную оффшорную сделку на другом конце мира, а ты ни слова… Нет, вру, появились в соцсетях слова поддержки от нескольких однопартийцев, но они больше похожи на комариный писк. Остальные как воды в рот набрали или зло подшучивают в кухонных разговорах. Неужели славные тернопольчане забыл свои многолетние традиции организованного «одобрямса» в тех случаях, когда над головами власть имущих вот-вот обещают разверзнуться громы и молнии? Где митинги и гневные резолюции? Где выступления в прессе уважаемых педагогов, знатных комбайнеров и доярок? А сам гарант, который за два года правления так и не смог решить для себя дилемму, кто он в первую очередь, бизнесмен или глава государства, наверное, с ностальгическим грустью вспоминает времена, когда административный ресурс действовал безотказно и массовые акции «одобрямса» организовывались быстро и оперативно. В том числе, и на славной Тернопольщине».

На Закарпатье есть около двадцати улиц, названных в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. В ближайшее время, обещают «Новини Закарпаття» (Ужгород), все они будут переименованы согласно распоряжению председателя облгосадминистрации Геннадия Москаля в рамках «закона о декоммунизации». Как объясняет Москаль, «совковая традиция увековечивать в топонимах ныне живущих людей противоречит христианской этике. Однако главное не это, а то, что Терешкова, как депутат Государственной думы России от партии «Единая Россия» и член Высшего совета «Единой России», в марте 2014 года проголосовала за включение Крыма в состав России и разрешение на введение на Украину российских войск, то есть поддержала аннексию полуострова. Месяцем ранее она в составе российской делегации лично приезжала в Крым для подготовки захвата полуострова Россией. Такие действия полностью нивелируют все предыдущие заслуги этого человека в глазах украинского народа. Мы подыщем достойных людей, которые были патриотами Украины, Закарпатья и заслуживают увековечения. В их честь будут переименованы нынешние улицы Терешковой. Фамилиям лиц, поддержавших агрессию России против Украины, не место на указателях наших топонимов».

Инвестиции в Винничину: мелкий рэкет крупных инвесторов и доминирование украинского капитала. Об этом в статье на портале «Реал» (Винница). Глава облгосадминистрации Валерий Коровий с завидной регулярностью повторяет, что «одно рабочее место в промышленности создает 4−5 таковых в сфере услуг и обслуживании». По этой причине власти столько внимания уделяют именно созданию «привлекательного климата» для инвесторов, которые готовы вложить средства в производство. Как правило, говоря об экономическом росте, чиновники особое внимание уделяют иностранным инвестициям. Департамент регионального экономического развития отмечает, что в 2015 году иностранные инвесторы вложили в экономику области $5,3 миллиона. По словам первого заместителя главы Винницкой ОГА Андрея Гижко, украинские компании всегда больше инвестировали в регион. И пропорция внутренних и зарубежных инвестиций в последние два года сохраняется неизменной. Мешают не только проблемы «сверху», но и «снизу». Так, в 2014 году иностранного инвестора, реконструирующего коалиновый комбинат в Казатинском районе, настолько допекли местные активисты, что он и вовсе собирался свернуть строительство. В прошлом и нынешнем году периодически возникают некие «народные недовольства» на юге области. Будоражат ситуацию не местные, а так называемые «заробитчане», которые потом «кулуарно» предлагают «отступить» за определенную плату. А «отступные» — это у кого 100 тысяч долларов, у кого квартира на Крещатике.

В Луганской народной республики по новой программе будет построено 50 домов, передает «Жизнь Луганска» (Луганск). На традиционном совещании глав городов и районов республики были обсуждены вопросы реализации программ «100 домов» и «2000 домов». Как говорят в мэрии Луганска, по программе «2000 домов» в городе 743 дома должны были получить строительные материалы. На сегодняшний день выдано материалов на 663 дома. К сожалению, материалы, которые поступают, не дают возможность комплектовать набор, который можно было бы одним разом завозить в один адрес. Кроме того, 26 человек написали заявления о приостановке получения материалов. Это связано с тем, что у людей из-за прямых попаданий снарядов полностью разрушены дома и они не видят перспектив строительства своего жилья. По словам и.о. первого заместителя председателя совета министров Сергея Иванушкина, сейчас рассматривается программа строительства дополнительно еще ста новых домов. По данным министерства строительства и ЖКХ, в ЛНР разрушено и непригодно для жилья 780 домов частного сектора, в Луганске таких — 234. В прошлом году Луганск в программу «100 домов» не попал. Поэтому планируется в этом году построить в городе 50 домов, кроме него, в Новосветловке, Хрящеватом, Георгиевке, Лутугино и Чернухино.

Любовь украинцев к популизму настраивает националистов на оптимизм, полагает «Zaxid.net» (Львов). Если раньше главными противниками евроинтеграции Украины были пророссийские партии, то теперь флаг евроскептицизма переходит в руки украинских националистов. Активное участие их в «Евромайдане» было результатом ситуативного объединения антирежимных сил. Либеральная публика верила, что устранение Януковича откроет Украине путь в ЕС, а националисты тогда делали свою революцию — конечно же, национальную. Если первые поднимали на флаг европейские ценности, то последние руководствовались сугубо националистической программой: устранить пророссийский режим, возглавить восставший народ и строить Большую Украину. После победы консенсус между либералами и националистами начал разваливаться. Нарастающий конфликт заморозило «российское вторжение» в Донбасс, когда главным врагом националистов стал Путин, а претензии к новой власти отошли на второй план. Впрочем, более или менее стабильное затишье на фронте побуждает националистов вспомнить свои партийные программы и снова штурмовать политический Олимп. Здесь мы и встречаем наших старых знакомых — евроскептиков, готовых выступить против евроинтеграции: партию «Свобода», «Правый сектор» и других, для кого общим местом является неприятие либеральных ценностей и нежелание «сдавать» национальный суверенитет надгосударственным структурам. В качестве альтернатив националисты предлагают создавать собственные геополитические проекты, в которых Украина будет иметь статус страны-лидера. Впрочем, гораздо больше внимания идеологи националистов уделяют критике «загнивающего Евросоюза», что страдает от «толерастии». Когда общество накроет волна разочарования в собственных иллюзиях, для националистов-евроскептиков наступит звездный час. Апеллируя к недовольным слоям, они получат шанс войти в большую политику, в которой не смогли попасть после «Евромайдана». Какие последствия это будет иметь для Украины — вопрос открытый.