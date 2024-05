Человечеству свойственно забывать, а вершителям судеб человеческих свойственно пользоваться этой забывчивостью.

Вот и ныне пишущая братия в всем мире взахлеб обсасывает «панамские списки» плохих людей, коварно прячущих свой капиталы в оффшорных зонах, а читающая — сладострастно напряглась в предвкушении грядущего «всемирного погрома оффшоров». Расслабьтесь — оргазма не будет.

Дела недавно минувших дней

Европейским «секретом Полишинеля» является напряжение в отношениях между Лондоном, с одной стороны, и нынешней столицей континентальной Европы, Брюсселем с другой. Причина напряжения — в разном представлении о будущем европейского объединения. Брюссель откровенно строит империю, а Королева Морей по-прежнему смотрит на Евросоюз только как на общую зону свободного рынка для капиталов, товаров и услуг. И потому всеми силами противится административно-политическому слиянию стран Европы в единое государство. Но Англия не может игнорировать процесс европейского объединения: ни географически, ни исторически, ни из-за грядущих профитов.

В начале второй декады века напряжение между Англией и остальной Европой достигло апогея — именно тогда премьер Дэвид Кэмерон начал публично и регулярно говорить о референдуме по выходу своей страны из Евросоюза. Что поставило перед Брюсселем задачу — как принудить строптивую леди к политическому сожительству.

Способ давно известен — леди надо лишить денег. У Королевы Морей, не самой целомудренной особы, есть очень уязвимое места с точки зрения демонстративной морали Европы. Она, хотя и не являются территорией нулевого налогообложения, имеет массу оффшорных «дочек» на далеких и теплых островах в своих бывших колониях, ныне составляющих то, что можно назвать «Британским Содружеством по уклонению от налогов и отмыванию денег». И вот 16 февраля 2011 года Еврокомиссия официально направила Великобритании ультиматум, требуя пересмотреть ее закон «О подоходном налоге» 2007 г. и другие, позволяющие, в частности, уклоняться от уплаты налогов с зарплаты сотрудников оффшорных компаний. В случае отказа, еврокомиссары угрожали передать спор на рассмотрение в Европейский суд справедливости в г. Люксембурге. Отбились британцы блестяще!

Это была буря, и грянула она в ночь с 3 на 4 апреля 2013 года. Газета «Гардиан» (а это не только заслуженный авторитет, но и самый посещаемый из сайтов британских газет), под рубрикой «Секреты оффшоров», поместила две публикации по поводу роли «теплых» налоговых зон в современном мире.

В статье «Leaks reveal secrets of the rich who hide cash offshore», подписанной Давидом Лейхом, утверждалось, что в оффшорах Британских Виргинских островов, возможно, хранятся активы на 32 миллиарда долларов, с которых не уплачены налоги. В качестве примера фигурировали Британские Виргинские острова и с несколько фамилий лиц, имеющих в них счета: Жан-Жак Ожье, приближенный французского президента Олланда, экс-спикер парламента Монголии Баярцогт Сангажав, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья, Ольга Шувалова, жена зампреда правительства России, Тони Мершан, муж канадского сенатора, Мария Имельда Маркос, дочь филиппинского диктатора, испанская баронесса Кармен Тиссен-Борнемисс и Дениз Рич, бывшая жена американского нефтетрейдера-миллиардера Марка. Список, как видим, не вызывавший ужаса у «сильных мира сего», но этого и не требовалось. Главным посылом статьи было: в распоряжении «Гардиан» оказалось «более чем 260 гигабайт, эквивалент полумиллиона книг. В файлы включены 2 миллиона писем, четыре больших базы данных. Там детали более чем 122.000 оффшорных компаний и трастов и данные почти 12.000 посредников». А вот это уже, согласитесь, была глобальная угроза для всех, чьи интересы связаны с оффшорами. То есть — не самых бедных и беззащитных персон этого мира.

Откуда дровишки? То есть информация? На этот вопрос отвечала вторая апрельская статья в «Гардиан»: «Offshore secrets: unravelling a complex package of data». Оказывалось, что в декабре 2011 года некая неправительственная организация Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), созданная в 1997 году в Вашингтоне, получила по почте диск с подобного рода информацией, Всего 2,5 миллиона документов.

Подписал эту статью Дункан Кемпбелл, менеджер журналистских баз данных концорциума (data journalism manager for the ICIJ project).

Кем был доброжелатель, отправивший диск на почту ICIJ — неизвестно, но он явно скопировал всю базу данных различных компаний с Британских Виргинских островов и их деловую переписку. Всего в переданных им документах упоминается 130 тысяч человек из 170 стран. Разобраться с двумя с половиной миллионами документов своими силами ICIJ не могла (поскольку эти силы — всего около 160 журналистов, проживающих в 60 странах), а потому привлекала к обработке этого огромного массива британскую вещательную корпорацию BBC и газету «Гардиан». Тем самым, британские медиа «сели» на базу данных.

И ничего не сделали. Потому что, несмотря на наличие у «Гардиан» такого компромата на ВСЕХ, она его так и не опубликовала. А после октября 2013 года отказалась от этой затеи, пообещав лишь, что передаст ее заинтересованным национальным правительственным служба. А там пусть разбираются сами. Фактически «Гардиан» провела лишь некую «морально-воспитательную» работу, открыто намекнув, что главное не ГДЕ находятся деньги, а КТО их туда принес. И после заявления «Гардиан» о том, каким богатством она располагает, и что дубль его лежит в Вашингтоне у Сороса, все жалобы ведомства Баррозу, что Великобритания — это оффшор, подрывающий экономику Евросоюза, стали выглядеть как блеклые реляции постового полисмена в сравнении с гением Шерлока Холмса.

Так что результаты этой работы оказались блестящими. Посредством публикаций в «Гардиан» была проведена операция отвлечения внимания гражданского общества с самое Англии на иноземных «плохих парней». С другой стороны — был послан откровенный сигнал британским политическим противникам на евросоюзовских полях. «Имеющие уши да услышат», и с тех пор Германия и Франция сидели удивительно тихо, а члены Еврокомиссии, тогда дорабатывавшие свой последний год перед выборами 2014 года, скорее имитировали деятельность по евроинтеграции, чем занимались ею. И главное — никто не досаждал Королеве Морей какими-то директивами и ультиматумами.

Зачем на этот раз?

Тогда что же происходит сейчас, с «панамагейтом»? Дежа-вю? Нет, рациональное использование удачного метода. Техника исполнения не изменилась: анонимный слив через газету (только на этот раз южнонемецкую). Орудие исполнения не изменилось: угроза раскрытия оффшорных счетов. Даже коммуникатор не изменился: все тот же «Международный консорциум журналистских расследований». Правда на этот раз к нему подключили еще одну организацию «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

Кстати, что такое ICIJ, быстро определили уже тогда, в 2013-м. Организация была основана в 1997 году как один из проектов американской независимой организации «Центр общественной добросовестности» (Center for Public Integrity, CPI). CPI, базирующаяся в Вашингтоне, неподалеку от Белого Дома (910 17th St NW, Washington, DC 20 006, USA) называет своей задачей «разоблачение случаев злоупотребления властью, коррупции и нарушения служебного долга влиятельными государственными учреждениями и частными организациями».Финансируется, судя по учетному листу, как «Организация, которая получает значительную часть своей поддержки от правительственных подразделений или широкой общественности». Среди его спонсоров — Knight Foundation, Ford Foundation и Джордж Сорос. А сам проект ICIJ был создан специально для того, чтобы расширить поле деятельности журналистских расследований и за пределами США.

OCCRP (основан в 2006 году), судя по данным финансового мониторинга, в качестве одного из источников своего финансирования имеет Государственный Департамент США. И слава Богу! Финансирование расследовательских организаций гражданского общества, как и гражданского общества в целом, — это свидетельство мудрости государства. И на сайте OCCRP можно найти более, чем интересные материалы по Украине, России, Румынии, Армении, Финляндии.

Вопрос в другом… «Кто девочку кормит, тот ее и танцует» — это ясно. Но зачем партнеру OCCRP именно сейчас понадобилась операция «Панамагейт»? И Украина, и Россия с детским эгоцентризмом считают, что вес этот монструозный план (на этот раз слито и обработано более 11 миллионов документов) направлен против них.

Думаю, что следует приумерить пыл, гордость и амбиции. В «демоверсии» угрозы разоблачений (пример с «Гардиан» — тому прекрасный пример) действительно серьезных клиентов не засвечивают. Так и в панамских бумагах кто показан? Что персонально, что через «связанных лиц»? Все тот же Алиев, все та же Кармен Борнемисс, уже мало кому интересные Иванишвили, Порошенко или Лазаренко. Бывшие премьер и эмир Катара, действующие правители огромных Абу-Даби и Исландии, очень старый король Саудовской Аравии Салман. И если я прав, то никаких по-настоящему серьезных персон там больше не появится.

Друзья Путина, которые, по опубликованным данным, контролируют два миллиарда долларов. Последние вообще вызывают вопрос: «Если это все, то кто стырил у Владимира Владимировича 198 миллиардов долларов?». Ведь совсем недавно генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер заявил, что состояние Путина составляет $ 200 миллиардов.

Нет, конечно, намек украинцам и арабам более чем ясен, и они его прекрасно поймут. Да и посеять смятение среди врагов и союзников — это тоже никогда не вредило. Но все это, и даже Путин с его оставшимися миллиардами, не стоят такой монументальной конструкции. А что стоит?

Полагаю, что считанные персоны на планете знают ответ на вопрос: зачем все это затеяно. Остальные могут только выдвигать версии. Что я и сделаю…

Грядущие выборы в США грозят неожиданностями. И Трамп, и Сандерс (а он лихо рванул, выиграв семь из последних восьми праймериз) — это «возмутители спокойствия» в американском истеблишменте. Почему — сейчас не важно, важно что это факт. Да и Тэд Круз тоже хорош: не зря сенатор Линдси Грэм (Южная Каролина) сказал, что выбор между Трампом и Крузом это «выбор между расстрелом и отравлением». Демократы, с удовлетворяющей элиту Хиллари Клинтон, имеют все шансы проиграть. И шансы растут, причем стараниями самих демократов.

На сайте Белого Дома сейчас находятся только две петиции к президенту Обаме, которые уже набрали более 100.000 подписей, а это означает, что администрация ОБЯЗАНА на них отреагировать. Это «РАССЛЕДОВАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ПОДАВЛЕНИЕ ВОЛИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В АРИЗОНЕ 3/22/2016 ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» (213 175 голосов за две недели) и «ПРОВЕСТИ ПЕРЕГОЛОСОВАНИЕ ПРАЙМЕРИЗ В АРИЗОНЕ ИЗ-ЗА ПОДАВЛЕНИЯ ВОЛИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ» (104.012 голосов и еще подписных две недели впереди). Причем первая петиция призывает привлечь виновных к ответственности «fullest extent of the law», по всей строгости закона. И в Аризоне даже появился лозунг «Revote or Revolt!». Ну как тут не вспомнить второй абзац Декларации Независимости США, где указано, что в ряде случаев для американцев «revolt» — «это их право, то это их долг».

Ну, до восстания не дойдет, а праймериз и выборы — на носу. А ведь петиции подписывали не только возмущенные жители Аризоны. Я специально просчитал взятые наугад 101 подпись под второй петицией, с номера 66.666 по 66.767-й (не представляю, почему мне пришла в голову первая цифра!). И оказалось, что больше всего подписантов — из Калифорнии (праймериз 7 июня). Вторая — Аризона, на третьем месте — Нью-Йорк (праймериз 19 марта). И что интересно — любое действие администрации: удовлетворение петиции, отказ, затягивание рассмотрения — играют «против» Хиллари Клинтон.

В целом создается устойчивое ощущение роста напряжения внутри США, которое эпизодически прорывается наружу (Фергюссон, фермеры в Орегоне, информация о массированной закупке оружия полицией). А о том, что делать, когда какое-то действие вызывает раздражение толпы, а элита крови пока еще не хочет — знали еще в Древнем Риме: устроить зрелище. А какое зрелище может быть лучше для «современного цивилизованного человека», чем показ того, какие стервецы, жулье и ворюги живут где-то рядом, но не в его доме.

Это, конечно, только версия, но согласитесь: самый крупный приз в современном мире — это (если без конспирологии) власть в США. Ради нее можно любой «панамагейт» заказать.