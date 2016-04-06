



texturetaddka.com Шерсть для политической ткани и вязания

Трендом марта становится укрепление глав регионов, благополучно разрешающие межэлитные либо социальные конфликты, преимущественно — в «ручном режиме». Также усиливают влияние руководители субъектов Федерации, включающиеся в предвыборную борьбу.

Неизменными остаются первые три строки рейтинга. Мэр столицы Сергей Собянин, заявивший о готовности возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму, по-прежнему занимает первое место. На второй — заручившийся доверием президента на предстоящих в регионе выборах и.о.главы Чечни Рамзан Кадыров. Третья строка — по-прежнему у президента Татарстана Рустама Минниханова. Прибавляя одну строку, на четвертое место поднимается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, также, вероятно, идущий во главе предвыборного списка. На пятую строку смещается, теряя один пункт, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Меняются местами глава Кемеровской области Аман Тулеев (шестая строка, плюс один пункт) и губернатор Тюменской области Владимир Якушев (седьмая).

Одну строку прибавляет и занимает восьмую позицию губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Первые (довольно жесткие) шаги на посту главы региона поднимают назначенного месяцем ранее и.о.губернатора Тульской области Алексея Дюмина с 16-го на девятое место в рейтинге. Топ-10 замыкает глава Ленинградской области Александр Дрозденко, в ручном режиме разрешивший конфликт с управляющими компаниями в пользу жителей Выборга, что позволило снять значительную социальную напряженность. Четыре строки теряет, опускаясь на 12-ю строку, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, слова которого о недополученных регионом федеральных сельскохозяйственных субсидиях стали причиной публичного конфликта на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Впрочем, снижение это, вероятно, ситуативное.

Глава Калужской области Анатолий Артамонов опускается с 10-й на 15-ю строку. Совместное с полпредом в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем решение проблемы с более чем полугодичными долгами по зарплате сотрудникам значимых для региона компаний поднимает губернатора Самарской области Николая Меркушкина сразу на девять пунктов — глава региона входит в зону «очень сильное влияние» и занимает 18-е место. Скорее всего, в дальнейшем рейтинг Меркушкина подвергнется негативной коррекции: его отношения с федеральным центром по-прежнему отличаются высокой конфликтностью. Напротив, выбывает из этой зоны теряющий шесть строк глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев — 21-е место. Предложения губернатора главам Краснодара и Новороссийска баллотироваться на выборы в Госдуму с формулировкой «никто лучше вас не знает ситуацию в крае» наблюдатели оценили как неудачную попытку уменьшить уровень конфликтности региональной элиты. На 22-й строке — также теряющий влияние губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (минус девять пунктов); глава региона не смог взять под контроль ситуацию с рейдерским захватом земель.

И.о.главы республики Коми Сергей Гапликов, принявший жесткое кадровое решение и уволивший по представлению регионального прокурора председателя республиканского правительства Владимира Тукмакова, а также зарегистрировавшийся для участия в праймериз «Единой России», прибавляет сразу 19 пунктов и поднимается на 28-ю строку. Подвергнутый критике на совещании у президента за неосвоение целевых федеральных дорожных средств глава Крыма Сергей Аксенов опускается с 26-й на 30-ю строчку.

Глава Севастополя Сергей Меняйло (59-я строка, плюс 13 пунктов) выходит победителем из конфликта с председателем регионального заксобрания Алексеем Чалым, написавшим заявление об отставке с условием, что вернется на пост «только если снимется губернатор».

В зоне «среднее влияние» впервые в рейтинге — временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя (54-е место). Еще два дебютанта входят в рейтинг с разницей в десять пунктов: и.о. губернатора Забайкалья Наталья Жданова (70) и и.о.главы республики Северная Осетия Вячеслав Битаров (80).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в феврале Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,13 Кадыров Рамзан Ахматович И.о. главы Чеченской Республики 2 2 7,00 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 6,85 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 5 6,70 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 5 4 6,56 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 6 7 6,50 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 7 6 6,45 Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области 8 9 6,39 Дюмин Алексей Геннадьевич И.о. губернатора Тульской области 9 16 6,33 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 10 14 6,28 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 11 11 6,24 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 12 8 6,17 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 13 12 6,00 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 14 17 5,95 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 15 10 5,89 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 16 19 5,85 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 17 18 5,80 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 18 27 5,77 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 19 22 5,73 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 20 20 5,70 Сильное влияние Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 21 15 5,68 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 22 13 5,65 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 23 28 5,62 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 24 23 5,60 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 25 24 5,59 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 26 25 5,55 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Глава Республики Дагестан 27 21 5,50 Гапликов Сергей Анатольевич И.о. главы Республики Коми 28 47 5,47 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 29 35 5,44 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 30 26 5,41 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 31 29 5,35 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 32 30 5,32 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 33 34 5,28 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 34 37 5,25 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 35 36 5,17 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 36 31 5,10 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 37 32 5,06 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 38 43 5,03 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 39 38 5,00 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 40 41 4,93 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 41 40 4,86 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 42 42 4,78 Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области 43 39 4,73 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 44 48 4,70 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 45 55 4,65 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 46 33 4,61 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 47 46 4,57 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 48 51 4,54 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 49 54 4,49 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 50 49 4,43 Среднее влияние Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 51 52 4,40 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 52 44 4,33 Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области 53 45 4,25 Руденя Игорь Михайлович И.о. губернатора Тверской области 54 - 4,18 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 55 50 4,12 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 56 60 4,07 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 57 56 4,00 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 58 53 3,95 Меняйло Сергей Иванович Губернатор города Севастополя 59 72 3,86 Белых Никита Юрьевич Губернатор Кировской области 60 65 3,83 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 61 64 3,75 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 62 66 3,70 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 63 62 3,66 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 64 59 3,62 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики 65 57 3,59 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 66 58 3,55 Темрезов Рашид Бориспиевич И.о. главы Карачаево-Черкесской Республики 67 63 3,51 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 68 67 3,47 Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края 69 77 3,44 Жданова Наталья Николаевна И.о. губернатора Забайкальского края 70 - 3,40 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 71 61 3,38 Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея 72 78 3,35 Ястребов Сергей Николаевич Губернатор Ярославской области 73 81 3,33 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 74 68 3,30 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 75 75 3,29 Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл 76 74 3,26 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 77 80 3,24 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 78 76 3,21 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 79 71 3,17 Битаров Вячеслав Зелимханович И.о.главы Республики Северная Осетия-Алания 80 - 3,15 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 81 82 3,12 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 82 70 3,08 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 83 69 3,05 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 84 79 3,02 Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия 85 83 2,97

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В марте 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Николенко Кирилл (Агентство политических и экономических коммуникаций, Владимирская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).