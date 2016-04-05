



Флаг и герб «Погоня» — государственный герб Великого Княжества Литовского и Литвы, а также производный от него знак белорусской националистической оппозиции и будущий флаг «многовекторной» антирусской Белоруссии

В последнее время все большее количество экспертов и блогеров обращают внимание на странное поведение официального Минска как во внешней, так и во внутренней политике. Анализ показывает, что между властью и прозападной оппозицией практически не осталось крупных и серьезных противоречий, за исключением одного — возможности кандидатам от оппозиции стать депутатами нижней палаты белорусского парламента. Поэтому они критикуют избирательную систему республики. Соответственно, как только в парламент (выборы в который, кстати, пройдут в этом году) попадут 5−7 основных действующих лиц от оппозиции, проблема избирательной системы будет снята оппозицией с повестки дня.

Во всем остальном — что касается необходимости противостояния вернувшейся в высшую лигу мировой политики России, необходимости восстановления политических, экономических и военных (!) отношений с Западом, полезности дальнейшего финансово-экономического доения России, чтобы за российский счет произвести перевооружение промышленности и таким образом открыть для себя западные рынки, относительно необходимости уменьшения роли русского языка, в том числе в системе образования, и по массе других мелких вопросов — между властью и прозападной оппозицией сегодня практически полный консенсус. Единственное, что нарушает эту идиллию, — неустроенность оппозиции во властные механизмы. Однако по вопросу идеологии — трогательное единение взглядов.

Возникает вполне логичный вопрос: чем занимается в республике посольство России и белорусский филиал Россотрудничества? В настоящее время среди патриотов республики и значительной части экспертного сообщества сложилось вполне четкое артикулируемое мнение о том, что существующие тенденции тихого бегства Беларуси из Русского мира не только вполне устраивают посольские структуры России в республике, но и поддерживаются. Аналогично тому, как это происходило при Черномырдине и Зурабове на Украине. Результаты всем видны. Поэтому вопрос — почему в республике при полном попустительстве посольства происходит рост антироссийских и антирусских настроений — является исключительно риторическим. Хотя в отчетах, естественно, все растет и пухнет по самое «не балуйся».

Достаточно вспомнить о том, что само посольство России в Минске еще пять лет назад приложило руку к тому, чтобы уничтожить одну из старейших организаций российских соотечественников в республике, а также не только не оказало никакой поддержки становлению евразийского движения, но и способствовало остановке его деятельности. С того времени до сих пор ничего не изменилось — посольство мочит своих, в том числе из координационного совета руководителей организаций российских соотечественников, и поощряет тех, в том числе из экспертного и политического сообщества, кто стоит на антироссийских позициях. Вот такая горькая правда жизни, которую, конечно, никто в отчетах МИД и в упор не увидит.

Поэтому грядущему провалу российской внешней политики в Беларуси аналогично украинскому прецеденту не стоит удивляться. Республика все глубже и глубже, все быстрее и быстрее погружается в украинский сценарий, только со своей белорусской спецификой: «майдана» в Минске не будет. У людей всё-таки другая ментальность, другая политическая культура. Другое дело, что «майдан» перманентно происходит во властных элитах. Все, кроме Лукашенко, по сути дела, ориентированы прозападно. Некоторые говорят об этом почти напрямую, некоторые пытаются это скрывать. Переформатирование Белоруссии в прозападную страну произойдет не путем уличных беспорядков, а путем трансформации элит и государственных институтов».

Только если раньше переформатирование белорусского проекта из пророссийского в прозападный происходило медленно, по два-три факта в два-три месяца, и было сравнительно незаметно не только для поверхностного взгляда, но и для многих экспертов, то сегодня скорость превращения стала гораздо быстрее. И примеров этой трансформации — огромное множество.

Например, в политической области официальный Минск после президентских выборов только усилил стратегию лавирования между Москвой и объединенным Западом. Десятки визитов в Минск по линии институтов ЕС и США, и на этом фоне почти полное сворачивание контактов с МИД России. Достаточно открыть соответствующий раздел сайта МИД Беларуси, где только за февраль 2016 года на 40 контактов по линии евроструктур приходится только один на российском направлении.

Об этом говорит и ряд экспертов. Например, Кирилл Аверьянов: «Стратегия Лукашенко начиная с начала 2000-х годов состоит в том, чтобы лавировать между Россией и Западом. Похожей стратегии придерживался на Украине и Виктор Янукович. Но на этом лавировании Янукович потерпел политическое поражение. Лукашенко лавирует давно, поднаторел в этом деле и считает, что у него всё будет хорошо, не получится такого же казуса, как у Януковича. Лукашенко не намерен уходить на Запад, не хочет объединяться с Россией, он собирается именно лавировать, получая «бонусы» от России и от Соединенных Штатов.

Другое дело, что у США на счет Белоруссии другие планы. Они хотят видеть страну частью западного мира. Аналитики пишут, что через десять лет Белоруссия вполне может стать частью западного мира и отвернуться от России. На мой взгляд, эта перспектива вполне реальная. Причина проста — Запад работает с Белоруссией очень активно. В отличие от России, которая до последнего времени с Белоруссией не работала. У нас есть привычка класть все яйца в одну корзину, то есть работать только с элитой. Но элита Белоруссии в значительной степени ориентирована на Запад. По сути, единственным «русофилом» остается Лукашенко. Всю пророссийскую элиту фактически он «зачистил», причем довольно жестко. И когда наши руководители обращаются к нему, то Лукашенко говорит, что он практически единственный ориентирован на Россию. Мол, берегите меня».

Или возьмем, например, военное сотрудничество, обязательства партнеров по Союзному государству друг перед другом в военной сфере. Так, в Беларуси, ни мало не смущаясь, уже в открытую говорят, что в случае военного конфликта, затрагивающего Россию — ближайшего военно-политического союзника республики, белорусы не будут воевать за Россию. И основание под это подведено соответствующее: новая оборонная концепция Республики Беларусь. Принятием новой оборонной концепции Республики Беларусь, в которой предусмотрен запрет на участие белорусской армии в боевых действиях за границей, по сути, поставлена жирная точка в разговорах о том, состоялось ли Союзное государство или нет. «Такого (участия в боевых действиях за границей) не будет никогда», — сказал министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Получается, что случись что, например, агрессия Польши или Литвы в отношении республики, россияне должны будут воевать за Беларусь, связанные своим союзным долгом, а белорусы, несмотря на то, что в новой оборонной доктрине прописан военно-политический союз с Россией, будут воевать за Россию только на словах — в пределах своей «хаты». Вот такое «равноправное» партнерство. Вопрос возникает — случаен ли данный подарок США, как раз аккурат после приезда в Минск 30 марта заместителя помощника министра обороны США Майкла Карпентера и его встреч с руководством республики?

Что тут можно сказать? Действовать по принципу «моя хата с краю» никогда не было правильной, устойчивой и адекватной стратегией поведения. Что человека, что государства. Рано или поздно, но это всегда оборачивалось тем, что человек или государство в самую нужную минуту оказывалось в одиночестве. Тем не менее стоит признать важность сделанного официальным Минском признания, так как вполне вероятно, теперь ни у кого в России нет сомнений относительно отношения официального Минска к России и своим обязательствам в отношении партнера по Союзному государству.

Или возьмем экономическое сотрудничество двух стран. Как отмечает Николай Радов: «Выделенный совсем недавно двухмиллиардный кредит со стороны Евразийского фонда стабилизации и развития, который пойдет на латание дыр в белорусской экономике, ничуть не смутил руководство республики, которое все еще считает Россию обязанной содержать местную социально-экономическую модель развития. Об этом свидетельствует заявление белорусского премьер-министра Андрея Кобякова, который снова поставил на повестку дня вопрос о стоимости российских углеводородов для своей страны».

Напомню, что 1 апреля белорусский премьер-министр Андрей Кобяков заявил о том, что в Беларуси считают несправедливыми расчеты за продукцию в российских рублях, а за энергоносители — в долларах: «Что касается природного газа, то его цена в начале 2014 года составляла 165 долларов за тысячу кубометров. Это было при курсе российского рубля 32−33 за доллар. На 1 января 2015 года у нас цена на газ стала 142 доллара. При этом доллар стал стоить более 60 российских рублей. Логично, что газ уже должен стоить порядка 80 долларов, а у нас 142».

Трудно понять белорусское руководство, которое так быстро меняет свои решения. Напомню, что еще в декабре 2014 года президент республики, наоборот, требовал от своих подчиненных из правительства полностью перевести торговлю с Россией на доллары: «Перед правительством поставлена задача торговать не за рубли, а за доллары, так как мы платим за энергоносители не в рублях, а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе правительства с Россией. Покупают нашу продукцию в России сегодня — платят в долларах. Если в рублях — то в соответствии с курсом на сегодняшний день, на сегодняшний час».

В результате Россия пошла республике навстречу, и страны договорились фиксировать цены на поставляемые в Россию продовольственные товары в валюте. Об этом 20 декабря 2014 года сказал заместитель премьер-министра республики Михаил Русый: «Мы договорились, чтобы цены на продукцию, которую мы поставляем в Россию, были фиксированы в долларах по факту предоплаты по курсу Центробанка РФ», — сказал он журналистам в Минске. И вот два года спустя позиция белорусского руководства меняется на прямо противоположную.

Как отмечает Алла Бронь, здесь есть два аспекта: «Во-первых, если белорусские предприятия не будут поставлять в Россию свою продукцию за российские рубли, то, скорее всего, часть из них вообще лишится российского рынка, и это, естественно, не российская проблема. Во-вторых, нельзя все время играть только в ту игру, которая выгодна только официальному Минску. Если Кобяков пересчитывает российский газ в два раза ниже из-за курса доллара, то, наверное, и Россия тогда может попросить своих белорусских партнеров поставлять продукцию по ценам в два раза ниже. И что на это скажут своему правительству белорусские производители? Поэтому, конечно, при решении любых вопросов союзного строительства надо исходить не из чьих-то амбиций, а из реальных экономических процессов».

Совершенно не случайно многие эксперты склоняются к тому, что в результате последних действий официального Минска как во внутренней, так и во внешней политике, вопрос о дальнейшей финансово-экономической поддержке «партнера» становится чисто риторическим: «Нынешний комплекс требований белорусов, который с каждым днем становится все шире, постепенно начинает использоваться властями республики как своеобразное орудие шантажа, что особенно проявляется на фоне открытого дрейфа страны в сторону Запада. В Минске продолжают считать, что Кремль должен платить только за то, что Белоруссия формально остается стоять на своих «нейтральных» позициях».

Но очевидно, что так не может продолжаться долго. Россия много лет молчала, на многое закрывала глаза, но партнер так и не показал адекватности понимания происходящих процессов. Поэтому Москва начала предпринимать первые шаги к защите собственных национально-государственных интересов: показательно начала сворачивать оборонно-промышленное сотрудничество с ненадежным «союзником».

Как отмечает Алла Бронь в упомянутом выше материале, буквально накануне празднования Дня единения народов Беларуси и России стало известно о том, что Россия приняла решение о переносе производства шасси для комплексов С-400 с Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) на Брянский автомобильный завод. Кроме того, как 30 марта заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев: «С этим МЗКТ веселая история. Они три года продавали этот МЗКТ, но так мы ни о чем не договорились. Нужно на КамАЗ это все забирать. Раз не хотят продавать — не надо, мы на КамАЗе наладим производство».

То есть раздался первый тревожный звоночек. Сделает ли руководство республики из этого соответствующие выводы или продолжит и дальше заниматься «многовекторной» политикой — покажет время. На мой взгляд, надежды напрасны. Следовательно, дальнейшие шаги Москвы по приведению российско-белорусских отношений к правильному знаменателю неизбежны.