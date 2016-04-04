Замечательное событие произошло 4 апреля в палате представителей Национального собрания Белоруссии: члены оной, выйдя с каникул, приняли в первом чтении новую Военную доктрину и, не прерываясь на обед, сразу в двух чтениях приняли изменения и дополнения в УК. Особой мессы заслуживает законопроект под скромным названием «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь».

Иван Шилов ИА REGNUM Весна в Белоруссии

Статью 130 УК РБ переписывали с учетом знаменитой статьи 282 УК РФ, а статью 361 — с учётом последствий украинского «евромайдана». Момент проведения так называемых новелл в УК РБ выбран грамотно — после потепления отношений с Западом, который теперь на многое закрывает глаза в Белоруссии, полностью отдавшись конфликту с Россией.

Оппозиционные партии и организации в Белоруссии даже не пикнули — не замечено ни одного даже одиночного пикета. Видимо, пока в Брюсселе и Вашингтоне не дали отмашку, а может и не дадут — не зря ведь парижских и брюссельских буржуа третировали взрывами, явно намекая на скорейшее осознание необходимости ещё больших ограничений прав и свобод граждан, на необходимость увеличения бюджетов спецслужб.

В «палаточниках» Александру Григорьевичу давно не приходилось сомневаться. Именно для этого он и делал «стерильную палатку» — чтобы без оглядки не только на процедурные вопросы, но даже на общественное мнение машина для голосования работала как часики. И будущий состав ППНС будет таким же — разве что, как в том французском анекдоте, в букете роз появится парочка фиалок.

В очередной раз проявился неприкрытый цинизм евроборократии, для которой Лукашенко внезапно стал не таким уж и «последним диктатором Европы». До этого Порошенко оказался не таким уж олигархом сразу же после того, как Янукович оказался не таким уж хорошим парнем, противопоставившим себя на вильнюсском саммите «Восточного партнёрства» лучшим представителям прогрессивной общественности ЕС.

Фактически все на Белоруссию махнули рукой — и на Западе, и на Востоке: делай, Александр Григорьевич, что хочешь и как хочешь. Оппозиция немощная, народ безмолвствует. Ситуация — лучше не придумаешь, чтобы сделать всё, что столь долго откладывалось.

Повышение пенсионного возраста? Да все согласны — и молодёжь, и старики. Ни стачки, ни забастовки — чай, не в Афинах и не в Париже. Повышение тарифов, введение новых сборов? Тоже полный консенсус — ни потребители, ни предприниматели не возражают, а придворные экономисты даже подтверждают — диета, мол, полезно, и западный доктор прописал. Нельзя ведь, на самом деле, считать скулёж на кухне формой проявления гражданской активности. Усиление полномочий МВД, КГБ и прочих спецслужб? Независимые от общественного мнения политологи горячо приветствуют — наконец-то, давно пора, заждались уж, а то разбаловались тут некоторые, в целом «народец» как-то «расбосячился».

Система укрепляется, госуправление совершенствуется, процессы упорядочиваются, развитие происходит в условиях стабильности. Народ и «вертикаль» едины. Решения Всебелорусского собрания проводятся в жизнь. Особенно чувствуется поддержка женских организаций.

В дополнение к «закону больше трёх не собираться» (пресловутый закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь») приняты поправки в УК, согласно которым за критику чиновников при распитии на троих на кухне можно запросто ответить по всей строгости. Ведь как не усмотреть в таком собрании организованную группу лиц, а значит — незарегистрированную организацию, да ещё и «разжигающую» по признаку «или иной социальной принадлежности»? Ответственность за «умышленные действия, направленные на возбуждение» звучит совсем не эротично. «Состояние алкогольного опьянения будет учтено как отягчающее обстоятельство, а если ещё и по предварительному сговору…

Все признаки «экстремизма» при должном рвении по службе будут найдены даже у фонарного столба — можно не сомневаться. Если у хлопающих в ладоши на улице находили «состав», если однорукого судили за аплодисменты, а немого — за выкрикивание антиправительственных лозунгов, и делалось это по УК и КоАП до нынешних «новелл», то оперу писать будет совсем просто. Был бы человек, как говорится.

Как прекрасно выглядит ссылка на Гаагскую конвенцию 1907 года в контексте двух мировых войн и сотен локальных конфликтов поменьше. Не скоро выяснится, кто подсказал председателю КГБ такую прекрасную ссылку, но очевидно, что «палаточникам» было всё равно, на что сошлётся Вакульчик — на конвенцию или питерское издание скориновской «Малой подорожной книжицы». Все прекрасно понимали, что угроза привлечь добровольцев (с обеих сторон, именно идейных) за «наёмничество» была чем-то вроде наколочки, за которую теперь приходится отвечать, а делать это, как говорил классик, архитрудно.

Кто сомневается в том, что в Белоруссии независимый суд? Да, судей назначают, и назначают «по вертикали», а вертикаль замкнута на конкретного человека. Ну и что? Это мешает честнейшим проводить судебные заседания и считать себя независимыми, получать зарплату и решать квартирные вопросы? Или независимая адвокатура (очень независимая, спаянная корпоративным единством) возмущена этим обстоятельством? Это в начале прошлого века, при царе можно было подобные вопросы поднимать, и даже бастовать, но с тех пор немало воды (и крови) утекло, со старорежимными пережитками решительно покончено.

Подобные постановки вопросов и вовсе можно счесть за экстремизм, а если ещё и растиражированные в СМИ — то и распространением экстремизма. На худой конец — дискредитацией. И вот здесь очень кстати все действующие лица — и выполняющие приказы правоохранители, и судьи, и прокуроры, и адвокаты, и даже тиражирующие их мнение независимые подчинённые главного редактора. Вот именно за это трогательное до слёз единодушие всего лишь век-другой назад умирали на баррикадах, шли на каторгу и эшафот?

Впрочем, на континентах не столь уж при нынешних технических стандартах отдалённых, несколько десятков лет назад прямо с улиц и площадей инакомыслящие и просто подозрительные бесследно исчезали десятками и сотнями. Как позже выяснялось, всё делалось не инопланетянами, и как бы по приказу, и очень часто — на вполне законных основаниях, а основания эти подвели под конкретные действия конкретных лиц как бы «слуги» народа, его «избранники», «отцы».

Прекрасно всё понимающие, но считающие, что за приказ отвечать придётся только вышестоящему начальнику, а не исполнителю, обманывают сами себя. Уж каким мощным в своё время казался «образец президентской республики», какого уровня там были юристы, да не только они — и такой трагический финал. Населению каждой постсоветской республики не мешало бы вспомнить об этом и перестать быть населением.