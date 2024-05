Сенсация пришла из Германии — баварская газета Süddeutsche Zeitung открыла сезон разоблачений. Как сообщается на сайте издания, «более года назад анонимный источник связался с SZ и представил зашифрованные внутренние документы Mossack Fonseca, панамской юридической фирмы, которая ведет анонимные офшорные компании по всему миру». В последующие месяцы «панамское досье» продолжало расти, пока общий объем документов не достиг около 2,6 терабайта. Как подчеркивает Süddeutsche Zeitung, «источник не хотел ни денежной компенсации, ни чего-либо другого взамен, кроме предоставления ему безопасности». Издание поделилось своими сведениями с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), с которым уже работало ранее. 12 месяцев около 400 журналистов из более чем 100 средств массовой информации из более чем 80 стран изучали документы. Вчера, 3 апреля, они начали делиться своими выводами.

Разоблачения затронули многие страны, но только не Германию

«Панамское досье» затрагивает государственных деятелей и политиков из 59 стран по всему миру, а также международную спортивную футбольную организацию — ФИФА. Хватает и европейцев. В папке фигурируют выходцы из Бельгии, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Люксембурга, Мальты, Польши, Португалии, России, Испании, Швейцарии, Украины, Великобритании. Наше внимание привлекла Польша. В «панамском досье» эту страну представляет Павел Пискорский, президент партии «Альянс демократов» (SD) и член Европейского парламента (2004−2009 годы). В кратком резюме сообщается, что в 2005 году он столкнулся с проблемами, когда заявил, что вместе с женой приобрел 790 акров земли. Сумма сделки превысила стоимость активов, которые он указал в декларации. Пискорский объяснил это тем, что в ход пошли семейные сбережения, взятые кредиты и доходы от продажи недвижимости. Репутационные издержки помешали его политической карьере, однако судебного преследования не было. Затем в 2010 году его репутация вновь пострадала, когда он был обвинен в подделке контракта с торговцем антиквариатом. Пискорский не признал себя виновным и был оправдан в сентябре 2015 года.

Что касается «панамского досье», то в нем сообщается следующее. В 2012 году варшавский политик приобрел панамскую компанию Stardale Management Inc для «покупки акций сингапурских компаний». В 2013 году он попытался открыть счет в FPB Bank в Панаме. В ответ на просьбу предоставить рекомендации Пискорский передал письмо от швейцарской компании UBS. Польская фирма, которая занималась делами варшавского политика, пояснила, что рекомендация от польского банка «может стать проблемой, так как банк в Польше будет знать, что клиент открыл счет в Панаме». FPB Bank после этого присвоил Пискорскому статус Politically Exposed Person (PEP — описывает публичную персону, его родственника или сподвижника, что влечет за собой более высокий риск в силу потенциального участия PEP в взяточничестве и коррупции из-за положения и влияния, которое он может занимать) и запросил информацию о бизнесе Пискорского, в том числе его активах и клиентах. В апреле 2014 года руководство совета директоров Stardale Management Inc попыталось открыть счет в Eurobank Cyprus Ltd. Но год спустя компания была ликвидирована. Каких-то доказательств того, что банковские счета были на самом деле когда-либо открыты, в настоящее время не существует. Сам варшавский политик заявил, что он планировал использовать Stardale Management для бизнес-проекта, но позже отказался от этой идеи, а сама компания никогда не была активной, и, по его словам, «если некто выполняет все правовые нормы», не использует свою фирму «для нелегального бизнеса», то нет «ничего плохого в создании компании в такой стране, как Панама».

А теперь вернемся в апрель 2014 года. Как сообщало в те дни Восточное агентство OSTKRAFT, польский еженедельник Wprost опубликовал выдержки из книги, написанной одним из ближайших соратников премьер-министра Польши Дональда Туска, Павлом Пискорским, под названием «Между нами, либералами». Бывший генеральный секретарь Либерально-демократического Конгресса (KLD) рассказал, как в 1991 году KLD, который тогда возглавлял Туск, финансировался из бюджета немецкого Христианско-демократического союза (CDU). CDU «подарил» KLD несколько сотен тысяч марок в 1991 году. Валюту должны были обменять на злотые и затем потратить на строительство партийной структуры Конгресса. Отсюда следовало, что премьер мог являться «агентом влияния» Германии на небескорыстной основе. Через два с половиной месяца Wprost нанес второй удар, приступив к публикации скандальных приватных разговоров между членами кабинета Туска, политиками и бизнесменами. Сила удара была такова, что партнер по правящей коалиции из Польской крестьянской партии (PSL), вице-премьер Януш Пехочиньский откровенно признавал: не сумей в июле коалиция отбить атаку оппозиции — выборы в Сейм состоялись бы уже в 2014 году. 27 августа того же года Туск выступил в польском Сейме с представлением программы своего правительства на будущий год. Однако уже вечером 30 августа из Брюсселя поступили сообщения об избрании премьер-министра Польши председателем Европейского совета, как позже стало известно — с подачи немецкого канцлера и главы Христианско-демократического союза Ангелы Меркель. Ряд экспертов квалифицировали это решение как желание Берлина вывести своего «агента влияния» из-под удара. После перемещения Туска в Брюссель правящая партия «Гражданская платформа» начала шататься и рассыпаться, что привело в мае 2015 года к поражению ее представителя, Бронислава Коморовского, на президентских выборах и в октябре того же года — на парламентских. К власти пришла «Право и Справедливость», сразу взявшая курс на резкую конфронтацию с Берлином. «Комбинация Пискорского» завершилась: немцы потеряли Варшаву.

Еще раз вернемся к «панамскому досье». В нем есть несколько европейских стран, но нет Германии. Зато есть Венгрия, Польша и Великобритания, которые вызывают головную боль у Берлина. В июне 2013 года экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден передал американской газете Washington Post и британской Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Согласно документам, которые попали к журналистам от бывшего шпиона, Агентство национальной безопасности США на протяжении многих лет прослушивало один из мобильных телефонов канцлера. А в январе 2014 года Сноуден заявил в интервью телекомпании NDR о своих сомнениях в том, что Меркель была единственным высокопоставленным немецким политиком, ставшим объектом слежки со стороны американских спецслужб. Как сообщало РИА «Новости», по его мнению, объектами слежки могли стать как министры федерального правительства ФРГ, так и местные политики. Похоже, что сейчас «тевтонская бабушка» решила нанести ответный удар, заставив понервничать политиков по всему миру. Но на кого нацелен главный удар? Сказать трудно, так как это дерево тщательно спрятано в высаженном лесу. Впрочем, судя по появлению в «панамском досье» Павла Пискорского, ничто не забыто и никто не забыт.