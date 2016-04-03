Я редко пишу о Нагорном Карабахе, но сейчас именно тот случай, когда стоит высказаться. Рожденный в семье карабахских беженцев, которая пережила невзгоды войны, свято чтит память о своих предках и могилы в оккупированном Шаумяне, я имею полное право заявить, что армяне Арцаха, которые более двух десятилетий уверенно воссоздают свое государство, не нуждаются в апологии или оправдании, но жаждут правды и международно-правового признания. И дело здесь не в исторических дискуссиях, которые давно превратились в поле брани, а в правде и народовластии. 10 декабря 1991 года 99% карабахских армян высказались на референдуме за выход из состава Азербайджана. Поэтому, когда президент Бако Саакян (еще в 2014 году) объявил, что 10 декабря вошел «в многовековую историю народа как начало нового пути, возвестив о непоколебимом решении арцахцев построить свободное и независимое государство», он был искренен. Судьба позволила карабахцам воссоздать на обломках большевистской империи второе Армянское государство. Нагорный Карабах превратился в Спарту, которая на протяжении своего пути вынуждена обороняться от иноземных полчищ и делает это с завидным успехом. Однако тревожиться не стоит: для народа, государственность которого пережила нашествия римлян, персов, арабов и турков-османов, война с бакинским режимом — лишь эпизод в большом историческом плавании.

vremya4e.com Дадиванк. Нагорно-Карабахская Республика

2 апреля 2016 года Степанакерт выдержал военный удар со стороны Азербайджана, чем в очередной раз подтвердил свой статус полноправного участника нагорно-карабахского урегулирования. Военная авантюра Ильхама Алиева за считанные часы изменила политическую ситуацию в Закавказье — президент Армении Серж Саргсян принял важное решение, призвав кабинет министров подготовить проект соглашения о военной взаимопомощи с Нагорным Карабахом. «Министерству иностранных дел, думаю, нужно сотрудничать с министерством иностранных дел Нагорного Карабаха и проработать вопрос о заключении договора о военной взаимопомощи. Необходимо иметь текст документа, провести необходимые обсуждения и направить его в парламент», — цитирует Саргсяна пресс-служба главы государства. По его словам, Армения полноценно выполнит своё обязательство по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, «и мы имеем на это право, потому что сами являемся стороной соглашения о прекращении огня от 1994 года». Таким образом Ереван сделал шаг на пути к признанию правосубъектности Нагорно-Карабахской Республики. С учетом того, что Армения и Россия — военные союзники по ОДКБ, последствия данного хода трудно переоценить.

Наряду с Эрдоганом, дискредитировавшим себя в Сирии, Алиев совершил не менее судьбоносную ошибку, атаковав Степанакерт. Атака захлебнулась, записав главу Азербайджана в разряд военных преступников, подобных Эрдогану, которого Обама пинает время от времени за нарушения демократических свобод, вынуждая своего визави оправдываться. Но это уже не главное. Как и то, что народы Азербайджана и Турции давно находятся в плену ксенократии. Главное состоит в следующем.

Война в Карабахе является прямым следствием «арабской весны», которая поставила Турцию на колени. Анкара провалилась в Сирии, утратив контроль над снабжением террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо, а ее робкие попытки заполучить иракский Мосул сталкиваются с ожесточенным сопротивлением со стороны официального Багдада, иракских шиитов и их покровителей из Ирана.

Россия одерживает уверенную победу в САР, купируя многолетние усилия США и их союзников по международной коалиции против ИГИЛ. В этой ситуации Эрдоган и Алиев, посетившие ядерный саммит в Вашингтоне (31 марта — 1 апреля), решаются на военную авантюру в Карабахе, которая позволяет Анкаре крепче привязать к себе Баку. Что же получает сам нахичеванский клан? Он бросает в топку молодых ребят в надежде хоть как-то удержаться у власти, поскольку армянофобия — единственный фактор, способный склеить общество, где остро стоит проблема безработицы, нагнетается инфляция и стремительно падают нефтегазовые производственные мощности. Алиев нуждался в «маленькой победоносной войне», которая на деле обернулась для режима стратегическим поражением.

Теперь о США и их тактике. Вашингтон (как и Лондон) усматривает карабахскую войну как элемент сдерживания Москвы в Закавказье; американцы не хотят допустить того, чтобы Россия одновременно усилилась на сирийском театре и в Карабахе, что неизбежно отразится на судьбе Восточной Анатолии. Пентагон говорит устами главнокомандующего силами НАТО в Европе Филипа Бридлава, которого цитирует агентство Defence News: «На востоке и севере мы столкнулись с возрождающейся и агрессивной Россией. Последние два года продемонстрировали, как она по-прежнему распространяет свое влияние на периферию и за ее пределы». Бравада американского генерала, который обещает «бороться и даже побеждать, если это потребуется», заканчивается сообщением о том, что в начале 2017 года Пентагон разместит в Восточной Европе танковую бригаду в составе 4,2 тыс. военнослужащих. «Весной 2017 года мы разместим в трех прибалтийских республиках наши танковые бригады, которые получат полную поддержку командования и всю необходимую технику», — отметил Бридлав.

Мы столкнулись с беспрецедентным милитаризмом, когда под предлогом мифической «русской угрозы» Запад планомерно распространяет свою инфраструктуру на просторы бывшей Российской империи. Им мало единой Германии и Прибалтики, которые были подарены Горбачевым европейской бюрократии. Они собираются убивать наших братьев и сестер в Карабахе, будучи равнодушными к тому, что армянские и азербайджанские семьи хоронят ни в чем не повинных детей. Они собираются убивать нас в наших домах. Отступать больше некуда!