Карибское государство Сент-Винсент и Гренадины считают раем для экотуристов и «прибежищем голливудских звезд». Названный в честь Святого Винсента самый крупный остров в составе государства был открыт Колумбом в 1498 году. Местное население — воинственные индейские племена оказали ожесточенное сопротивление завоевателям. Самое отчаянное в карибском регионе. Окончательно подавить сопротивление удалось только в восемнадцатом веке. В 1783 году острова стали британской колонией. После чего статус Сент-Винсента и Гренадин в составе Великобритании несколько раз менялся. В 1979 году Сент-Винсент и Гренадины стали самостоятельным государством в составе Британского Содружества. Однако, строптивый характер островитян проявился снова в 2009 году, когда население Сент-Винсента и Гренадин попыталось изменить Конституцию, отменить монархию и конституционно утвердить пост президента. В ходе референдума пятьдесят шесть процентов населения высказалось против изменений и статус островов остался прежним.

ihads.ru Яхты. Сент-Винсент и Гренадины

Сейчас Сент-Винсент и Гренадины — это 389 кв. км территории, на которых проживает почти сто двадцать тысяч жителей. Причем, острова часто называют маленьким «плавильным котлом». Причина — этническая пестрота Сент-Винсента и Гренадин даже для карибского региона. Шестьдесят шесть процентов населения составляют негры, девятнадцать процентов — мулаты, шесть процентов — индусы, четыре процента — белые, индейцы-карибы — два процента, другие — около трех процентов. Однако, островной рай — привилегия не местного населения, а тех, кто прилетает туда рейсами трансатлантических компаний, либо из Северной Америки. Причем, многие из них предпочитают личный авиатранспорт. К услугам туристов шесть аэропортов, функционирующих на маленькой территории Сент-Винсента и Гренадин. Частые гости на островах — элитные круизные лайнеры.

Туристической Меккой Сент-Винсент назвать, наверное, нельзя. Массового туриста здесь не так много. Скорее, Сент-Винсент манит элитную публику — поклонников уединения и покоя. А вот маленькие острова Гренадин принимают в год более ста тысяч любителей подводного плавания, яхт и пляжного отдыха. Пляжи из белого песка и черного песка, по мнению жителей островов, олицетворяют разносторонность их родины. Разработан даже специальный логотип — парящая чайка как символ свободы, которую дарят туристам острова архипелага. Финансовой основной развития туризма на островах стал многомиллионный инвестиционный проект. Только на реконструкуцию существующих курортов выделено сто шестьдесят миллионов долларов. Кроме этого, средства в развитие туристической сферы на Сент-Винсенте и Гренадинах вкладывает ЕвроСоюз. Именно здесь появились первые курорты, на пляжах которых запретили пользоваться мобильными телефонами и компьютерами. Нашим соотечественникам пейзажи Сент-Винсента знакомы по фильму «Пираты Карибского моря». Именно там, в бухте Валилабу снимали первую часть культового сериала. После окончания съемок декорации оставили, и они стали еще одной достопримечательностью островов.

Остров Мюстик, входящий в архипелаг Гренадины, и есть то самое знаменитое «прибежище голливудских звезд». Пять километров в длину и два с половиной километра в ширину — таков размер этого острова. Здесь расположены особняки знаковых фигур современного кинематографа, известных спорстменов. музыкантов, писателей. Некоторые из этих вилл сдаются в аренду и за несколько десятков тысяч долларов там можно провести недельных отдых. Но, «недостаточно быть богатым и знаменитым, чтобы арендовать одну из вилл на крохотном островке Мюстик. Даже приземлиться в аэропорту самого частного острова в мире не получится без специального разрешения… Аристократизм, комфорт, уединение и потрясающие экологические условия привлекают сюда избалованных звезд и миллионеров. Самые передовые технологии используют здесь для сбора, очистки и фильтрации воды, а солнечные батареи — непременный атрибут всех островных сооружений», комментирует 7days.ru Мюстик специализируется на обслуживании туристов «высшего уровня» — богатейших людей планеты, членов королевских семей. Нарушивший тишину более на Мюстик не допускается.

Однако, рай на островах имеет и оборотную сторону. Двадцать два процента населения официально являются безработными. Уровень жизни жителей Сент-Винсента и Гренадин, даже имеющих постоянную работу, низкий. И, как следствие, в стране высок уровень эмиграции. Годовая убыль населения составляет 0, 34 процента. 25 процентов островитян занято в сельском хозяйстве. Остальные — в рыболовстве и в мелкой промышленности, в основном, по переработке сельскохозяйственной продукции. Причем, промышленный сектор имеет тенденцию к сокращению. При этом, Сент-Винсент и Гренадины имеют не малый торговый флот, почти девятьсот судов, а под флагом этого государства ходят корабли двадцати стран. Основной экспортный товар страны — бананы. Однако, конкурентов на этом рынке достаточно. В целом, экономика страны не самостоятельна, зависит от внешних фактов, в том числе. от инвестиционных вливаний. Это особенно парадоксально, учитывая, что Сент-Винсент и Гренадины — это один из центров офф-шорного бизнеса в регионе.

Кстати, об оффшорах. Федеральная налоговая служба России на днях утвердила перечень стран, скрывающих от России налоговую информацию. Среди других в этом «черном списке» Сент-Винсент и Гренадины. Других проблем между Россией и этим островным государством нет. А туристы из России до одного месяца могут находиться там без визы. Активного сотрудничества, правда, тоже не заметно. Как указано на официальном сайте МИД России, в 2009 году в Кингстауне (столица Сент-Винсента и Гренадин) состоялось подписание Протокола о намерениях о политических консультациях между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел и торговли Сент-Винсента и Гренадин. Имело ли место какое-то развитие этих намерений не ясно, сайт об этом умалчивает.