



Иван Шилов ИА REGNUM Австрийские СМИ

Австрийские СМИ и после католической Пасхи активно обращаются к сюжетам, связанным с Россией и ее соседями. На прошедшей неделе журналисты Альпийской республики среди прочего уделили внимание будущему визиту президента Австрии в Москву, большим перспективам «Северного потока-2» и успешному выступлению австрийских циркачей на фестивале в Ижевске.

«Лукойл» идет в Египет

Российский нефтяной концерн «Лукойл» намерен укрепить свои позиции на международном уровне и посматривает в сторону Египта, сообщает Wiener Zeitung. Энергетический гигант ведет переговоры с итальянским энергетическим концерном ENI о приобретении доли в 20 процентов в разработке недавно открытого этой компанией газового месторождения Зохр. Зохр, расположенный на шельфе Средиземного моря у берегов Египта, на сегодняшний день является крупнейшим из разведанных месторождений в мире. Добыча там должна начаться в 2019 году, но до тех пор проект требует инвестиций в размере около 12 млрд евро — поэтому ENI ищет финансово сильного партнера. Венская газета также отмечает, что в 2015-м Россия побила советский рекорд по добыче нефти — за прошлый год производство выросло с 10,58 до 10,73 миллионов баррелей в сутки. Эксперты издания прогнозируют в этом году дальнейший рост, что, по их мнению, окажет дополнительное давление на нефтяные котировки.

Жонглеры из Шердинга добрались до Ижевска

На международном цирковом фестивале в Ижевске впервые за всю его историю выступили австрийцы, сообщает информационный портал Nachrichten.at. В столицу Удмуртии приехал ансамбль «Жонглиссимо» из небольшого городка Шердинг, который неизменно радует публику зажигательным сочетанием жонглирования, театрального искусства и визуальных эффектов. Причем на этот раз в восторге оказались не только зрители, но и сами артисты в количестве четырех человек. «Было невероятно здорово выступать в стране с такими великими цирковыми традициями. Артисты здесь в особом почете», — так описывает свои впечатления от фестиваля Доминик Харант, один из членов квартета. Ижевской публике трехкратные чемпионы мира и обладатели 15 мировых рекордов представили программу «Nightlight», главной изюминкой которой стали булавы для жонглирования с электронной подсветкой. На заключительном выступлении четверо австрийцев, гордится своими портал Nachrichten. at, управлялись сразу с 19-ю булавами — это больше, чем использует любой другой квартет жонглеров в мире.

Новые трубы для «Северного потока»

Москва, Берлин и Брюссель еще с прошлого года широко обсуждают расширение газопровода «Северный поток», отмечает Die Presse. Относительно недавно прояснились некоторые детали проекта: стали известны возможные поставщики и предположительные сроки начала работ. Так, строительство «Северного потока-2» должно начаться в 2018 году и будет стоить около 8,4 млрд евро. В итоге мощность газопровода должна возрасти с 55 до 110 млрд кубических метров в год — этот объем превышает годовое потребления газа Австрией в 15 раз. Впрочем, открытым остается вопрос о дальнейшем распределении дополнительных объемов газа из немецкого Грайфсвальда. По мнению венской газеты, для этого потребуется проложить дополнительные трассы. В том же духе высказался и глава австрийской компании «E-Control» Вольфганг Больтц: «Если русские закроют транзит через Украину и направят те 50−60 млрд кубометров, которые раньше шли через Украину, по дну Балтийского моря, то потребуется новый трубопровод из Грайфсвальда в Чехию». Неясной остается и сумма, в которую может обойтись подобный проект. Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин говорит о 2 млрд евро. Больтц, напротив, считает такой прогноз «нереалистичным» и называет свою цифру в 7 млрд евро.

Австрия наносит ответный визит

Почти через два года после поездки Владимира Путина в Вену в июне 2014 года президент Австрийской республики Хайнц Фишер нанесет ответный визит, запланированный на следующий вторник, 5 апреля, сообщает Wiener Zeitung. Газета отмечает, что даже несмотря на продолжающие действовать санкции в отношениях между Россией и Европой наблюдается потепление. При этом именно санкции — та причина, по которой Хайнца Фишера не будет сопровождать специальная экономическая делегация. Впрочем, вместе с федеральным президентом в Москву прилетят глава австрийского МИД Себастьян Курц, министр юстиции Вольфганг Брандштеттер, министр сельского хозяйства Андре Руппрехтер, глава Торгово-промышленной палаты Кристоф Ляйтль и другие высокопоставленные чиновники. Что касается внешней политики, то мимо Москвы сегодня нельзя пройти: по мнению венских журналистов, Владимиру Путину удалось укрепить свои позиции в сирийском конфликте, а летом 2015 года Россия выступала в качестве одного из важнейших участников процесса подписания соглашений по иранской ядерной программе. Помимо президента Путина в Москве Фишер встретится с премьером Дмитрием Медведевым, а австрийские министры — со своими российскими коллегами. Среди протокольных мероприятий — возложение венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

OMV: за двумя зайцами

Новое соглашение с «Газпромом» позволяет австрийскому нефтегазовому гиганту OMV убить сразу двух зайцев, сообщает Der Standard. В обмен на долю в разработке Ачимовских залежей «Газпром» получает участие в проектах по добыче газа в Северном море, об этом в первую пятницу апреля в Санкт-Петербурге заявили генеральный директор OMV Райнер Зееле и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Для OMV, полагает венское издание, эта сделка выгодна вдвойне: компания не только получит доступ к дешевому сибирскому газу, но и сократит свое присутствие в Северном море, где добыча нефти не только дорога сама по себе, но еще и требует инвестиций в размере 7 млрд евро. «Газпрому» эта сделка должна обеспечить расширение присутствия на нефтяном рынке и географическую диверсификацию производства.