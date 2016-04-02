



Иван Шилов ИА REGNUM Армянские СМИ

В Карабахе может повторится «грузинский сценарий»

Газета «Грапарак» обращаясь к теме выбора официальным Баку внешнеполитических ориентиров, анализирует ситуацию на основе заявлений Бакинских комментаторов. «Азербайджанские авторы не скрывают, что геополитический выбор чреват перспективой судьбоносных сдвигов в теме карабахского конфликта. Но, продолжают они, если признание Россией Абхазии и Южной Осетии, а также аннексия Крыма — нелегитимно для международного сообщества, то независимость Косово сомнение не вызывает. Из сказанного понятно, что для Азербайджана, возможно, приемлем вариант, когда замораживание отношений с РФ приведет к признанию Москвой Нагорного Карабаха. А если создастся ситуация, когда США легитимизируют сложившийся статус-кво, это будет означать окончательную потерю Карабаха. Естественно, что публикации в СМИ являются частью игры бакинского режима, их достоверность остается под вопросом, но только то, что бакинские комментаторы задаются такими вопросами, уже интересно. Тем более, что об этом говорят провластные комментаторы. Возможно, что Алиев попросит у Вашингтона пресечь процесс признания отдельными штатами независимости Нагорного Карабаха. А что он предложит взамен? Охлаждение отношений с Москвой? Но есть гарантии, что в этом случае Москва не задействует свой карательный инструментарий? А если это всего лишь западня, и РФ с США пришли к принципиальному согласию по неприятию алиевского режима?», — задается вопросами автор газеты.

Издание «Жаманак» комментирует доклад «Международные угрозы 2016» Валдайского клуба и агентства «Международная политика», где авторы обращаются и к карабахской проблематике. Последние, в частности, отмечают, что напряжение в Карабахе может перерасти в нечто большее, и в случае вступления Еревана в конфликт интересы Москвы и Баку резко удалятся друг от друга вплоть до вмешательства в конфликт на стороне Еревана, и повторится «грузинский сценарий» 2008 года. «Валдайский клуб — провластная экспертная площадка. Очевидно, что эти оценки если не полностью, то частично отражают официальные подходы Кремля. Хотя необходимо согласиться с мнением, что эта информационная волна направлена на российско-азербайджанские отношения, а карабахская тема всегда была важной составляющей российско-азербайджанских отношений. В виде конфликта Карабах не только угроза для России и региона в целом, но и серьезное стратегическое поражение России в регионе после развала СССР. Казалось бы, у Москвы есть все рычаги влияния на карабахский процесс, но отсутствие своих ВС в Карабахе мешает Москве установить полный контроль над ситуацией. Валдайский доклад четко фиксирует и предлагает дальнейшие действия или подходы России по карабахскому конфликту — повторение «грузинского сценария». То есть размещение после Абхазии и Южной Осетии военного контингента и в Карабахе, что является прямой угрозой безопасности Армении и Нагорного Карабаха», — полагает газета.

В интервью газете «168 жам» политолог Геворг Меликян отмечает, что признание американским штатом Гавайи независимости Нагорного Карабаха связано с визитом в США президента Армении Сержа Саргсяна. Как он считает, таким образом американские дашнакцаканы, которые и пролоббировали данное решение штата, пытаются выразить свою благодарность Саргсяну за формирование коалиции Республиканской партии Армении с АРФ «Дашнакцутюн». Тем не менее, он считает, что признание отдельными штатами Нагорного Карабаха никак не повлияет на политику Вашингтона. «Считаю, что необходимо перестать воодушевляться подобными решениями. С одной стороны, Армения находится в процессе переговоров по карабахскому вопросу, а с другой, изнутри ведется работа по признанию независимости. Возникает вопрос, а чего хочет Ереван в карабахском процессе? Если даже 50 штатов признают Карабах, это не будет иметь никакого значения. Мы не увидим изменений в позиции США до января, когда в Белом доме будет новый президент. Для США в настоящее время важнее проблемы терроризма, Китая, Северной Кореи, отношения с Россией», — отмечает Меликян.

Республиканская партия Армении пытается сменить имидж

Касаясь перспектив конституционной реформы, газета «Чорорд ишхануцюн» считает, что целью президента Сержа Саргсяна является формирование исключительно безликого и лишенного самостоятельности парламентского большинства, поскольку в случае получения Саргсяном поста премьер-министра или сохранения за собой должности главы партии парламентского большинства (генсек) опасно с точки зрения потери контроля над парламентом и организации дворцового переворота. «Для сохранения контроля над парламентским большинством во фракции Республиканской партии Армении Саргсяну нужны такие парламентарии, на которых есть увесистые компроматы или которые жили бы в боязни потерять нажитое имущество. Не секрет, что отъем имущества у кого-либо «законным путем» является решаемой за несколько часов задачей. С другой стороны, желательно, чтобы в парламенте-вывеске были бы не полукриминальные олигархи, а со вкусом одетые, доброжелательные, знающие иностранные языки «перспективные» карьеристы. Саргсян, кажется, нашёл модель решения этой задачи. Олигархам будут предоставлены квоты на число мест во фракции с условием, что вместо себя они отправят в парламент соответствующих новым критериям молодых. Так будет сформирован подобающий парламенту имидж, а депутатские кресла займут подконтрольные лица», — пишет газета.

Тему продолжает «Жаманак», полагая, что РПА пытается сменить имидж и завоевать доверие избирателей путем смены поколений. «Все это было бы неплохо, если этот процесс имел бы соответствующее содержание. Однако общество уже имело возможность ознакомиться с теми, кто представляет новое поколение РПА, и оно знает с чем имеет дело, когда говорят о смене поколений в правящей партии. Новое поколение будут представлять не кто иные, как находящиеся на службе криминально-олигархического ресурса РПА представители «молодежи», задача которых будет заключена в обеспечении за ширмой цивилизованности безопасного будущего для криминально-олигархического класса. С олигархией также проблем не будет, поскольку оно понимает, что лучше хорошо доплачивать новому партийному поколению, чем жить со страхом все потерять», — пишет газета.

Армения и гибридное гражданское сопротивление

На тему уличной активности внесистемной оппозиции Армении газета «Айоц ашхар» приводит исследование Флетчерской школы Тафтского университета, опубликованное три года назад: «В результате исследований оказалось, что движения гражданского сопротивления увенчались успехом в 55% случаев, а силовое сопротивление власти было успешным в 28% случаев. Вывод был в том, что насильственное давление гражданского общества в два раза успешнее, чем силовое сопротивление властей этим движениям. Однако в 70% случаев успешным было гибридное гражданское сопротивление, когда ненасильственное гражданское сопротивление сопровождалось угрозой силового столкновения с властями или конкретными целевыми силовыми акциями. Полагаем, с подобной тактикой мы неизбежно столкнемся до парламентских выборов 2017 года. Речь не идет о шутах «Новой Армении» (активное гражданское движение — REGNUM). Если власти не совершают ошибок, им помогают совершать ошибки. А избежать ошибок, когда имеешь дело с акциями последних нескольких дней, весьма сложно».

Транзит энергетических вопросов из Тбилиси в Ереван

Любопытное изменение произошло в формате планируемой 13−14 апреля в Грузии встречи представителей Армении, Грузии, России и Ирана, в ходе которой должны быть обсуждены региональные энергетические вопросы, пишет газета «Грапарак». «По нашим сведениям, в настоящее время обсуждает вопрос переноса встречи в Ереван. Дело в том, что российская сторона в условиях текущих напряженных грузино-российских отношений считает целесообразным перенос встречи из Грузии в Армению, что рассматривается в контексте будущего транзита Грузия-Иран и Грузия-Россия. Во встрече, согласно предварительным сведениям, примут участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-премьер Грузии Каха Каладзе, министр энергетики Ирана Гамид Читчиан, который также является сопредседателем армяно-иранской межправкомиссии, с армянской стороны — министр энергетики и природных ресурсов Левон Йолян. Переговоры будут двухдневными, запланированы встречи и с премьер-министром и президентом Армении», — пишет издание.

Турция пытается взять под контроль жизнедеятельность национальных меньшинств

Газета «Айоц ашхар» пишет, что Совет министров Турции принял решение о приватизации ряда общественных и религиозных объектов в Диярбакыре (неформальная столица турецких курдов), в том числе и самый большой армянский храм на Среднем Востоке — церковь Святого Киракоса. Согласно решению, приватизации подлежат и другие армянские церкви региона, а также ряд халдейских и протестантских объектов. Турколог Левон Овсепян заявил газете, что параллельно военной операции Анкары против курдских ополчений центральная турецкая власть пытается взять под свой контроль жизнедеятельность национальных меньшинств региона. «Церковь Святого Киракоса за последние несколько лет, после реставрации и задействования, приобрела символическое значение в деле консолидации армянского этнического элемента данного региона, что, конечно же, не могло нравиться турецким властям», — заявил турколог.

«Впечатляющее» пополнение государственнойо казны

В течение 2015 года в государственную казну по драгоценным металлам и камням поступило 661,3 граммов золотых и 1906 граммов серебряных изделий, пишет «Айкакан жаманак». «В результате этого «впечатляющего» пополнения по состоянию на 1 января 2016 года в казне находится драгоценностей на общую сумму в 1 млрд 462 млн драмов или порядка $3 млн. Агентство учитывает также хранящиеся в музеях изделия из драгоценных металлов и камней. Соответственно, на тот же период в музеях наличествовало 64,4 килограмма золотых и 1477 килограмма серебряных изделий, полкило платиновых и так далее», — сообщает газета.