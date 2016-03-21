



Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Патриарх на поле КПРФ

Речь патриарха перед депутатами Мосгордумы, конечно, оставила политический след. В том числе, в рамках предвыборной кампании. Сработают ли «политические бомбы», оставшиеся после выступления предстоятеля РПЦ на поле Компартии?

Приглашение патриарха Кирилла в Госдуму в январе 2015 года задело, прежде всего, либерального избирателя. В этой среде тогда вновь заговорили об опасности «сращивания власти с церковью». Некоторые конспирологи даже доказывали, что подобный шаг предпринят с целью превратить «рассерженных горожан» в «напуганных» и раскрутить на этой волне новую системную либеральную партию.

Теперь политические сайты обсуждают несколько тезисов с выступления предстоятеля РПЦ уже в Мосгордуме. Прежде всего, был снова поднят уже почти забытый вопрос о переименовании станции метро «Войковская». Большого внимания СМИ удостоилась и реплика Кирилла о противодействии строительству новых храмов в столице: «Иногда к этой работе подключаются политические партии. Вы уж как-то, товарищи, постарайтесь пиар-то делать на чем-то другом, а не на борьбе с храмами. Особенно когда коммунисты в этом участвуют, раньше они закрывали храмы, а теперь против строительства. Я открыто вам говорю, товарищи коммунисты, не надо этого делать. Очень многие православные хорошо к вам относятся, а если вы будете бороться с храмами, точно все будут воспринимать вас, как наследников той самой антирелигиозной пропаганды».

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Вольно или невольно, но эти реплики патриарха могут создать проблемы для КПРФ. Причем, еще неизвестно, какая из них несет для коммунистов больше рисков. Вспомним, что на прошлых думских выборах неплохой прирост поддержки эта партия получила среди протестных либералов, не надеявшихся на прохождение в парламент объединений, близких им идеологически. По данным исследования ВЦИОМ, проведенного 15−24 декабря 2011 года (то есть сразу после думских выборов) о поддержке этой партии заявило 20% респондентов с подобными взглядами. Для сравнения — в симпатиях к «Яблоку» призналось лишь 10% опрошенных в данной среде. Компартия и сегодня рассчитывает на рост поддержки в городах, включая столицу.

Однако коммунистам за последние месяцы минимум трижды пришлось участвовать в резонансных дискуссиях в защиту советского прошлого (по поводу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку, переименования станции метро «Войковская» и роли Ленина в распаде страны). Это уже тенденция. Но многим протестным либералам позиция Компартии по этим вопросам явно не нравилась. А теперь в той же столице в ходе «исторических баталий» между коммунистами и протестными либеральными избирателями может образоваться если не пропасть, то заметная «трещина». Вновь «реанимировав» тему «Войковской» за несколько месяцев до выборов, эту «трещину» можно расширить еще больше. Это дает фору конкурентам Компартии в борьбе за голоса «рассерженных горожан».

Тема «храмоборцев» бьет уже по другой, консервативной части электората КПРФ. Высказывания лидеров партии в поддержку православия ни для кого не секрет. И это вполне соответствует взглядам, по крайней мере, части ее избирателей. Навскидку, вспомним опрос, проведенный ВЦИОМ в сентябре 2012 года. Респондентов спросили, поддерживают ли они введение в стране телесных наказаний в связи с делом «Pussy Riot». Подавляющая часть опрошенных, какие бы партии они не представляли, высказалась против. Избиратели коммунистов не стали исключением. Однако именно среди респондентов, симпатизирующих этой партии, сторонников такой меры оказалось больше, чем в «группах поддержки» других политических сил. «Безусловно» или «скорее» поддержало такую инициативу, в общей сложности, 29% сторонников КПРФ против, например, 19% в «Справедливой России». То есть, многие из избирателей коммунистов готовы очень жестко реагировать на действия, задевающие церковь. А теперь в подобных действиях уже коммунистов обвиняет сам патриарх. Конечно, даже слова предстоятеля РПЦ вряд ли сразу отвратят большинство таких избирателей от Компартии. Но дополнительные семена сомнений могут посеять.

А вот «Яблоко», которому также досталось от патриарха за пиар «на борьбе с храмами», такая критика вряд ли повредит. Для ее избирателей это, скорее, «знак качества», который только повысит их интерес к этой партии.

Говоря о политических последствиях недавнего выступления Кирилла стоит отметить еще пару моментов. Прежде всего, Мосгордума до сих пор была одним из самых «тихих» региональных парламентов. Новости оттуда редко приобретали большой резонанс не только на федеральном, но даже на городском уровне. В этом смысле, столичных депутатов обгоняло не только заксобрание Санкт-Петербурга, ставшее «фабрикой» эпатажных инициатив, но даже парламенты некоторых отдаленных регионов. Нынешний визит патриарха увеличивает медийный капитал Мосгордумы и поднимает ее неформальный статус.

Вряд ли кто-то упустил и слова патриарха о сборах на капремонт. Это не первое высказывание предстоятеля РПЦ на социальные темы. И тенденция эта гораздо глубже любых временных предвыборных раскладов. В принципе, роль церкви в снижении градуса социального протеста может возрасти. Конечно, если соответствующие усилия православных иерархов увенчаются успехом.