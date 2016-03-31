



Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Пока украинский социум последние пару недель грамотно отвлекали от продолжающегося падения уровня жизни посредством ярких и шумных информационных поводов вокруг возможности перевыборов Рады, отставки Яценюка и назначения нового премьер-министра, в тени всего этого и многого другого главными игроками готовились главные концептуальные изменения на Украине.

Теперь, после их обнародования, события на Украине приобретут совершенно определенный характер, который надолго определит будущее этого региона в европейской и мировой системе координат. Речь идет о зарегистрированном 24 марта 2016 года на сайте Верховной рады законопроекте №4297 «Об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей».

Суть данного законопроекта хорошо описал блогер Юрий из Сум: «Депутаты, подавшие данный законопроект, — это не просто депутаты. За его авторами, очень неслучайными, стоят Виктор Медведчук, Ринат Ахметов, Юрий Бойко. Законопроект подразумевает создание МТО Донбасс (межобластное территориальное объединение) на территории Луганской и Донецкой областей.

Основные его положения. Территория: нигде не указано, что это будут те территории, которые сегодня являются неподконтрольными Украине. МТО Донбасс имеет свои вооруженные силы, называемые народной милицией, численный состав и руководство которой оно назначает самостоятельно (а-ля Национальная гвардия Украины). Также руководство МТО будет предлагать кандидатуры на должности руководителей органов МВД, СБ и прокуратуры. Объединение Донбасс получает возможность ведения независимой внешней экономической политики, для чего в регионе объявляется свободная экономическая зона. Статус главы МТО Донбасс фактически соответствует статусу президента, но без права внешнеполитического представительства интересов территории.

В целом это формирование конфедеративного анклава на территории Украины, территориальный состав которого строго не определен. Не исключено, что он со временем включит в себя и остальную часть Донбасса. Что я имею в виду, говоря «со временем«? Не исключено, и даже вполне вероятно, что после Донбасса аналогичные права захотят иметь и другие территории. Как минимум Одесса, Днепропетровск и Харьков. Почти наверняка Львов. А далее Украина «в рамках децентрализации» может быть переформатирована в набор таких МТО».

Аналогичной точки зрения придерживается и Лиза Резникова: «МТО Донбасс как неотъемлемая составляющая территории Украины имеет статус межобластного объединения с самостоятельной системой государственного управления на принципах децентрализации и широких полномочий органов местного самоуправления», — говорится в статье 3 законопроекта. То есть формально территориальная целостность Украины сохраняется, однако по факту Украина становится федерацией. И МТО Донбасс — лишь первая ласточка в этом процессе. Не этого ли хотела Россия, с первых дней протеста в Донбассе называя митингующих «сторонниками федерализации»?

Имеет ли шанс этот законопроект быть проголосованным? Да. Имеет. Ибо является итогом договоренностей между Москвой, Западом (как Европой, так и США) и Украиной. Москва получает все, что хотела изначально, — федеративную Украину (наверняка за первой ласточкой федерализации «полетят» и остальные регионы, и на территории Украины появится еще не одно МТО), на сто процентов лояльный «свой» регион с огромными полномочиями, параллельно снимая с себя бремя содержания Донбасса. Европа получает прекращение войны на своём «заднем дворе» и официальную причину для снятия санкций с России.

Америка также снимает «сливки» с федерализации, поскольку это укладывается в ее стратегию фрагментирования регионов (Ближний Восток уже фрагментирован, настала очередь европейского пространства). Кстати, куратор Украины от США Джозеф Байден ранее уже поддержал создание «соединенных штатов Украины». Сама же Украина получит прекращение войны и восстановление экономики. Судя по последним высказываниям Порошенко, прозвучавшим в ходе его поездки в Краматорск, лично он со всем согласен — и с потенциальным избранием Ахметова, и с русским языком, и с сотрудничеством МТО с Россией». То есть совершенно очевидно, что данный процесс — федерализации Украины — идет и поддерживается на двух уровнях:

а) на глобальном, по линии РФ — США — ЕС, особенно после назначения Бориса Грызлова спецпредставителем президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, переговоров в Калининграде Суркова и Нуланд и включая последние визиты Киссинджера и Керри;

б) на региональном, по линии внутриукраинского элитного междусобойчика тех, кто стоял за Майданом 2014 года.

Что касается позиции России и очередного предстоящего со стороны угар-патриотов витка обвинений в том, что «Москва сдала Донбасс», то хотелось бы напомнить, что Владимир Путин, который, с одной стороны, прекрасно понимал, что надо дать время Западу переварить Крым, а с другой, видя отсутствие в Донбассе такой же однозначной мощной народной и элитной поддержки возвращения домой, как в Крыму, и предполагая дальнейший весьма непростой ход развития событий, сразу после принятия местными советами ЛНР и ДНР решений о проведении референдумов об отделении от Украины предлагал им перенести их на более поздний срок, чтобы избежать крови и всего того, что последовало. Но вышло так, как вышло. Тем не менее и в этих, серьезно усложнивших выполнение основной задачи, условиях Россия сумела переломить ситуацию и привести значительную часть политических и экономических украинских элит к пониманию необходимости федерализации страны по московскому сценарию.

Совершенно неслучайно, в контексте происходящего, резко изменил свое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией и Комитет по иностранным делам Верховной рады Украины. Оказалось, что один из членов этого комитета не понял (!), какой именно вопрос поставлен на голосование. Напомню, что проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией был внесен в Верховную раду 15 марта. И вот теперь, по итогам встречи Керри с Путиным, Вашингтон дал понять своим вассалам, что игры кончились. Не удивительно.

Да и выборы в Кривом Роге, на которых сверхубедительную победу одержал бывший регионал Юрий Вилкул, показывают, что при перевыборах состав Рады поменяется очень серьезно. Практически везде победят региональные силы, а вместе в Раде они смогут сформировать свою повестку дня, как политическую, так и экономическую. В таком случае по первому варианту развития событий, условно назовем его «Мягкая федерация», нейтральная Украина без больших геополитических амбиций будет отвечать и интересам России, и интересам Европы, и интересам изоляционистской «партии мира» в США.

По второму варианту, если Украина станет членом ЕАЭС, на нее вообще прольется дождь инвестиций из сопряженного с ЕАЭС проекта «Шелковый путь», и уровень жизни людей начнет подниматься очень быстро, что скажется и на общественно-политическом и идеологическом климате. При этом, и при одном, и при втором сценарии нельзя исключить того, что западные регионы Украины, если там победят невменяемые, выйдут из её состава. Но в таком случае это вообще будет замечательный вариант — когда вся гниль с Украины стянется в одно место и будет выброшена за борт. В Польшу — так в Польшу.

Хотя сегодня и так невооруженным взглядом видно, что и в самом украинском обществе на разных уровнях все сильней происходит отрезвление от итогов «революции гидности» даже ее глашатаев. Так, на днях один из главных инициаторов Майдана Дмитрий Фирташ заявил следующее: «Как показали эти два года, Украина сегодня не является успешным проектом. То есть Америка не справилась с этим заданием. Она вместо принятия какого-либо решения сделала поле боя. Она просто всё уничтожает. И экономически, и политически, и практически сделала страну бедной. И это не первая такая ситуация. Давайте посмотрим на Сирию, давайте посмотрим на Украину — почерк один и тот же».

Поздновато пришло прозрение. О том, что именно этот вариант развития событий Россия и США, правда, каждый-по своему, осуществляют на Украине, мы писали неоднократно. Например, в сентябре 2014 года в материале «О войне «партии слива» и «партии войны»»:

«Реально партия Кремля намного сложнее, чем это виделось блогерам из «партии войны». Суть этой линии сводится не просто к тому, чтобы перекупить отдельных украинских олигархов и поставить их на службу тому новому русскому государству, которое в муках рождается на территории умирающего украинского (старого русского проекта, базировавшегося на мифе о триединстве русского, украинского и белорусского народов) проекта. Ее суть в образумлении украинского олигархата. Если кратко, то сейчас Кремль создал следующую ситуацию на Украине для олигархов: хотите продолжения войны — пожалуйста, мы можем тянуть ее сколько угодно. Только нам-то по барабану, а вы каждый месяц ее продолжения будете терять свои капиталы. На примере Ахметова показывают, что никакой экспроприации в новом государстве не будет.

Тем самым решаются две взаимосвязанные задачи:

а) экономику разрушенной Украины будет восстанавливать не Россия, а сами олигархи, если они хотят сохранить свой статус в новом государстве,

б) украинские олигархи начинают вписываться в российскую политическую систему. То есть своими действиями в течение последних месяцев не только на полях сражений, но и около Кремль сумел-таки украинскому олигархату доказать, кто теперь их новая крыша и какие правила игры будут действовать».

Или в апреле 2015 года, то есть год назад, в материале «Вашингтон доведет зачистку украинской элиты до Порошенко»: «Принятие украинскими верхами американских условий переформатирования власти и всех более-менее серьезных внутриукраинских отношений может закончиться только одним — зачисткой со стороны американцев всех нынешних знаковых фигур украинской политики и бизнеса, включая Порошенко, и появлением новой поросли украинских управленцев и бизнесменов, которые перестанут быть самостоятельными фигурами, что в политике, что в бизнесе, а станут исключительно смотрящими за американскими политическими и бизнес-интересами. То есть украинская элита совершает самоубийство, переходя из статуса самостоятельных игроков в статус обслуги вашингтонских кураторов».

Или в ноябре 2015 года в материале «Вторая годовщина Майдана: как сделать из Украины руины»:

«Все основные внешние игроки понимают, что нет смысла содержать враждебную территорию, на которой плодятся неподконтрольные олигархи с многомиллиардными состояниями. Гораздо проще и логичней ее включить в свои территории. В результате, если там и останутся олигархи, то свои, ручные. И это правильно. На чем нажиты состояния всех основных олигархов Украины? — На торговле ресурсами с Россией и на выполнении посреднических функций между Россией и Евросоюзом.

При этом они наиболее агрессивно настроены в отношении тех, кто помогал им зарабатывать свои капиталы. Это неправильно. Зарабатывать должны только партнеры, люди, настроенные благожелательно. Аналогичных принципов придерживается и Европа — зачем отдавать эти неплохие даже по европейским меркам капиталы каким-то хлопцам с окраины, когда они могут течь в руки доверенных бизнесменов? Зачем России неподконтрольные украинские Ахметов или Фирташ, когда это могут быть российские Ивановы да Сидоровы? Активы останутся на местах, а финансы (и открытые, и теневые) будут течь в правильном направлении».

Аналогичной точки зрения, например, придерживаются и некоторые другие эксперты. Например, Василий Стоякин: «США и ЕС, чтобы получить полный контроль над Украиной и ее ресурсами, необходимо уничтожить крупный национальный капитал. Он уж очень сильно затрудняет приватизацию в интересах ТНК. В странах Восточной Европы удалось просто не допустить создания этого самого капитала. А вот Украину упустили. После «революции достоинства» был избран путь сначала вытеснения многочисленных олигархов одним «суперолигархом», которого и назначили президентом. Однако влияние олигархов на жизнь страны оказалось слишком велико, и лихие кавалерийские наскоки на крупный капитал были в основном отражены».

Или уже упоминавшийся блогер Юрий из Сум:

«Украинский олигархат борется за свое существование, а потому все мелкие старые дрязги и разборки отодвинуты на задний план. Они объединились для того, чтобы застолбить себе место под солнцем еще на некоторое время. Для них уже очевидно, что США ими воспользовались и по своей давней привычке выкинут на помойку, как только это будет им выгодно.

Тревожным звоночком для украинской элиты стала деятельность команды Михаила Саакашвили и прочих еврооптимистов. И дело тут не в том, что это кристально честные люди, желающие Украине добра. Совсем нет. Наоборот, если Саакашвили пожертвовал своей Родиной ради геополитических интересов США, то по поводу Украины у него вообще не будет никаких сантиментов. Опасность от команд Саакашвили состоит в том, что именно они могут стать для Штатов проектом, опершись на который американцы попытаются оттеснить нынешних хозяев страны от власти».

Таким образом, последние события — заявление Фирташа, роль Медведчука, Ахметова и Бойко в процессах федерализации, которые были бы невозможны без соответствующей реакции Порошенко и его администрации, а также некоторых других центральных (Тимошенко) и региональных элит, говорят о том, что до украинской элиты и олигархов наконец-то начало доходить то, что было очевидно еще год назад. Что никому в личном плане они не нужны, таких «управленцев» и олигархов на Западе — пруд пруди. А вот их активы в виде собственности и банковских капиталов — нужны, и даже очень. Это, кстати, весьма показательно говорит как о качестве стратегического управления активами со стороны украинских олигархов, так и о способах управления этими активами (лихие 1990-е рулят). Тем не менее лучше поздно, чем никогда.