Сирия передала Турции роль «пешки» в большой игре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил США в качестве участника саммита по ядерной безопасности. В этом формате турецкая сторона готовила насыщенную программу: помимо переговоров на высшем уровне, встреч с представителями бизнеса, предусматривалось совместное участие глав Турции и США в открытии построенных на средства Анкары в Мэриленде мечети и культурного центра. Эрдоган не скрывал своего намерения, пишет Wall Street Journal, «улучшить отношения с Западом и восстановить изрядно испорченный имидж страны». Несмотря на то, что официальной целью визита заявлен саммит по ядерной безопасности, на самом деле задачи турецкого лидера выглядели гораздо шире.
Однако сначала, как сообщал пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест, президент Барак Обама отказался от официальной встречи с Эрдоганом из-за занятости, хотя не исключил возможности того, что во время саммита они «найдут какое-то время, чтобы побеседовать». Спору нет, уделить внимание каждому из лидеров 50 государств, участвующих в работе саммита, физически сложно. Но все-таки надежду на неформальную встречу Эрдогану дали после отказа.
Wall Street Journal утверждает, что «Вашингтон встретил Эрдогана холодным приемом», в отличие от 2013 года, когда он последний раз был в Вашингтоне, и когда президент Обама «хвалил его за начало мирных переговоров с курдами и за то, что под его руководством Турция вступила в новую эпоху экономического процветания». По данным турецкой газеты Sabah, «в последние один-два года в американских СМИ и мозговых центрах в Вашингтоне стала доминировать точка зрения, согласно которой Турция под управлением Эрдогана совершает «авторитарный поворот» и стала устраняться «рациональная» плоскость дел, которые велись администрациями Обамы и Эрдогана на протяжении порядка восьми лет». Так высветилась первая проблема во взаимоотношениях между США и Турцией, остающихся партнерами по блоку НАТО. Тогда же появилась и вторая.
В июле 2014 года, занимая тогда еще пост главы правительства, Эрдоган заявил о том, что перестал лично общаться с Обамой по телефону. По его словам, «в прошлом я звонил Обаме напрямую, теперь между собой общаются наши министры иностранных дел, так как я не получаю ожидаемых результатов по Сирии», то есть отказ США проводить наземную военную операцию против Сирии, на что рассчитывал Эрдоган. Вскоре была более ярко обозначена и третья проблема — курдская, в отношении которой позиции Вашингтона и Анкары расходятся.
В концентрированном виде проблемные узлы были обозначены в письме, подготовленном двумя бывшими послами США в Турции Мортоном Абрамовицем и Эриком Эдельманом накануне визита Эрдогана, в котором содержится не только критика в его адрес по таким вопросам, как свобода печати и самовыражения, стремление ввести в стране президентскую систему, но и содержится призыв к войне с Рабочей партией Курдистана (РПК). В совместной статье послы фактически ставят Эрдогану ультиматум: либо «ради сильной, стабильной и демократической Турции начать демократические реформы», либо «уйти в отставку». «Стоит ли добиваться полновластного президентства, если это чревато риском раскола страны?» — задают вопрос Эрдогану авторы послания.
С такой рода атакой Анкара ранее не сталкивалась, что, по мнению израильского издания NRG, «подрывает гегемонию правящей партии Эрдогана в момент внутренней нестабильности и осложняющейся геополитической ситуации в регионе». «Это одно из самых темных пятен во внешней политике Эрдогана, — заявил в этой связи директор исследовательской программы по Турции Сонер Кагаптай, работающий в вашингтонском Институте ближневосточной политики. — У него были образцовые личные взаимоотношения с американским президентом, и посмотрите, до чего они дошли сегодня». Складывается устойчивое ощущение того, что США и их союзникам уже не нужна помощь Эрдогана в противодействии ИГИЛ. Тем более что он превратил в торговлю проблему миграционного кризиса, спровоцированного сирийской войной. И не только это.
Эрдогану не удалось разыграть русскую «карту» во взаимоотношениях с Вашингтоном, который, как говорил один из его помощников, «дает только советы со стороны, ведет себя как старший брат, читающий нотации, тогда как нам нужна только его дружба в ситуации, когда безопасность важнее свободы». Сам же Эрдоган по-прежнему призывает США прекратить сотрудничество с курдами в Сирии, которых Вашингтон — да и не только он — воспринимает как важных союзников в борьбе против ИГИЛ.
Тем не менее, по мнению Stratfor, «игра» в Сирии близится к промежуточной развязке, а ранее отводимая ей США и некоторыми другими странами Запада роль «пешки в большой игре» теперь переходит к Турции — даже в случае, если она решит вторгнуться на север Сирии. Почему? Во-первых, как полагает турецкая газета Star, «Россия почти полностью достигла своих стратегических целей в Сирии», и считать, как часто это делают в Анкаре, «завершение российских операций в Сирии «поражением» неправильно. Во-вторых, по итогам визита госсекретаря Джона Керри в Москву можно говорить о том, что США и Россия пришли к согласию о необходимости дать дополнительный импульс мирным переговорам, продолжающимся между сирийским правительством и оппозиционными группами, а также ускорить работы по подготовке новой конституции страны — до августа нынешнего года. В-третьих, не случайно то, что, как подчеркивал президент Эрдоган, «Европа перестала делиться с Турцией разведданными в борьбе с терроризмом», полагая, что эти данные будут использоваться, мягко говоря, в других целях.
В-четвертых, не исключено, что ЕС не обновит условия в рамках таможенного союза с Анкарой и подпишет договор о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP). Тогда Турция покинет Европейский таможенный союз в условиях, когда, по данным турецких СМИ, российское эмбарго, последовавшее за уничтожением российского самолета, привело экономику к трудностям и «Турция оказалась в более сложной ситуации». В-пятых, как пишет турецкий эксперт Расим Озан, «Турция окружена кольцом фронтов, как никогда в своей истории». Наконец, в-шестых, Турции не удалось переформатировать сирийскую ситуацию в своих интересах, и теперь она работает в режиме «зомби». Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники, в случае, если сирийские курды освободят от ИГИЛ город Мюнбич, который находится в 40 километрах от приграничного с Турцией г. Джараблус, турецкая артиллерия, дислоцированная на приграничной территории, начнет интенсивный огонь по позициям сирийских курдов. И это при том, что (по данным той же газеты) США планируют вытеснить ИГИЛ с территорий между турецкой границей и Мюнбичем, и разместить там формирования сирийских курдов. Это уже новая и, возможно, другая война с прямым участием Турции, которая будет иметь другую концовку.