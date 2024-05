Александр Горбаруков ИА REGNUM

Министерство обороны США заявило о своей готовности резко увеличить американское военное присутствие в странах Восточной Европы. Названы конкретные цифры — 250 единиц бронетехники (танки, БМП, САУ) и 4200 военнослужащих. Указаны и страны размещения дополнительного контингента — Эстония, Латвия, Литва, Польша, Болгария, Румыния.

В результате в Европе будут присутствовать три полностью укомплектованных американских бригады, которые, по словам замминистра обороны США Роберта Уорка, «будут в состоянии действовать как единая боевая единица». Мотивация дежурная — необходимость поддержать союзников по НАТО перед лицом «российской угрозы».

Эту новость активно комментируют эксперты, но, мне кажется, их внимание не привлек один знаменательный факт. Впервые высокопоставленные американские военные официально заявили о намерении обеспечить ПОСТОЯННОЕ присутствие вооруженных сил США на рубежах России.

Заглянем в первоисточник. Вот что сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на вышеупомянутого Роберта Уорка: «The Pentagon has drawn up plans to position American troops, tanks and other armored vehicles full time along NATO’s eastern borders to deter Russian aggression». FULL TIME в данном контексте невозможно перевести иначе как «постоянно».

Есть и еще более однозначное высказывание. WSJ цитирует генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, командующего сухопутными силами США в Европе: «Lt. Gen. Ben Hodges, the commander of U.S. Army Europe, said the plan would create a constant presence of U.S. forces along NATO’s eastern border». CONSTANT PRESENSE — постоянное присутствие, тут уж всякие разночтения исключены.

До сих пор пребывание военных контингентов из стран НАТО в Прибалтике описывалось лицемерно-успокаивающей формулировкой — «на ротационной основе». Подразумевалось, что американское подразделение прибывает в Латвию или Эстонию, участвует в совместных учениях, а после их завершения, «отстрелявшись», убывает со своей боевой техникой к месту постоянной дислокации. Учения идут практически непрерывно, место убывших занимает подразделение, допустим, из Германии, и так далее.

Слово «ротация» используется и в новых заявлениях представителей Пентагона, но смысл его поменялся. Теперь под ротацией, насколько можно понять, подразумеваются командировки и отпуска военнослужащих, но само подразделение будет размещаться на постоянной основе. Фактически речь идет о создании в Прибалтике американских военных баз. Конечно, официально это будет названо как-то иначе — на «долговременно-ротационной основе», например. Но сути дела этот словесный камуфляж не меняет.

В том же контексте следует воспринимать и поправки к правилам о пребывании иностранных военных судов в портах, в морских и внутренних водах Латвии, утвержденные недавно латвийским правительством. Старая редакция правил не делала различий между кораблями НАТО и других стран. Для всех существовал единый порядок оформления захода в латвийские территориальные воды: предупреждение о прибытии за 30 дней, согласованное решение нескольких министерств и т.п.

Теперь корабли стран НАТО, в том числе и оснащенные ядерным оружием, от всей этой бюрократической возни освобождены, они могут заходить в воды и порты Латвии без разрешения.

Напомню, что в 2015 г. аналогичные по сути соглашения об эксплуатации и реновации аэродромов Эмари (Эстония) и Зокняй (Литва) были заключены между правительством США и правительствами Эстонии и Литвы. Американцы могут хозяйничать на аэродромах, где базируется патрульная авиация НАТО, без детальных согласований с местными властями.

Таким образом, Соединенные Штаты и их союзники по-хозяйски обустраиваются вблизи границ России — на море, в воздухе и на суше. Прибалтийские правительства не скрывают ликования. Их антироссийская истерия нашла отклик в Вашингтоне, победив осторожность «старой» Европы.