



Герб Украины. Кто-то видит в нём княжескую корону, кто-то — ниспадающего сокола, кто-то бычью голову с рогами, кто-то — грабли

Выборы мэра в Кривом Роге «майдан» проиграл с треском

Продемонстрировав достаточно высокую явку на избирательные участки — почти 56%, — горожане дружно поддержали представителя «старого режима», сплотившись перед угрозой того, что, если действующий мэр уйдет, город «захватят ОНИ». Кандидат, позиционировавший себя главным конкурентом «преступной городской власти» (С.Семенченко), грозил «майданом» местного разлива в случае, если кандидат-фаворит, как раз и олицетворявший эту власть (Ю.Вилкул), «посмеет» заявить о своей победе в первом туре. Не помогло. Тот не только посмел, не только заявил, но с фактами и документами в руках доказал, что второй тур не понадобится. Ю. Вилкул получил почти 75%, в то время как его главный оппонент — чуть больше 10-ти. Трое же представителей «майданных» политических сил, занявшие места со 2-го по 4-е, вместе взятые едва дотянули до 20%.

Три к одному не в пользу правящего режима — вот реальное соотношение электоральных симпатий в Украине. По крайней мере, на двух третях украинской государственной территории. Уже, естественно, без Крыма, но пока еще с Донбассом. Оно не появилось сегодня, оно было всегда. И тогда, когда Порошенко набирал в первом туре президентских выборов мифические 55%, и тогда, когда «Блок Петра Порошенко» и «Народный Фронт» А. Яценюка получали почти по 20% каждая на выборах парламентских. Разница лишь в том, что в тех случаях делать тайное явным было нельзя, а в случае с выборами в Кривом Роге оказалось можно. Любые выборы любые кандидаты от «майдана» проиграют без вариантов так же, как в Кривом Роге. Даже если разрешить баллотироваться иностранным «специалистам», вроде Н.Яресько. Именно поэтому Порошенко твердит, как попугай, что не допустит досрочных выборов в Верховную Раду. Именно поэтому категорически против выборов американское посольство в Киеве. Если они — выборы — все же станут неизбежны (а это рано или поздно произойдет), то проводить их власть будет в атмосфере истерики, под дулами автоматов, под вопли и пляски «активистов» всех мастей.

Особого общественного резонанса криворожская избирательная история не вызвала, повышенного внимания, которого вполне заслуживала, не привлекла. Погруженной в пучину страстей по премьеру политической элите было не до того, гражданское общество и СМИ проявлять инициативу не рискнули. Тем не менее, кое-кто из теоретиков и практиков «майданной» демократии счел необходимым предложить вразумительные объяснения конфузу. По давней привычке, чтобы не осмысливать сути происшедшего, бросились выискивать причины разгрома провластных сил в Кривом Роге, где угодно, только не там, где их, действительно, стоило бы искать.

Кто-то принялся сводить счеты с «хитрой» «Самопомощью», которая, якобы, «слила» выборы («мы давно догадались, какие они хитрые…», — сказал недавно об этой политической силе М. Найем, упорно претендующий на статус «совести нации» и «гаранта ценностей»), получив за это от кого-то что-то. Другие пошли проторенным путем, обвинив победителя в том, что он заплатил избирателям по 500 грн. из городского бюджета, и назвав выборы 27 марта самыми «грязными» за всю историю Украины. Не додумались, а можно было бы вспомнить, как жаловались «активисты», когда «майданные» партии проиграли полгода назад на местных выборах в районах Донбасса, подконтрольных Киеву. Один из них тогда написал так: «наш креатив не сработал, потому что у нас не было финансирования из центра». О том, что «креатив» в виде флэшмобов, размахивания государственными флагами, цветных шариков, плакатиков и прочей ерунды не может работать по определению, когда люди думают, как выжить, как накормить семью, как защититься от произвола, — никто не упомянул.

Объяснение же убедительной победы Ю. Вилкула следует искать не в технологиях, а в реальной воле граждан, о которой в современной Украине вспоминают все реже и реже. Избиратели в Кривом Роге объединились не против той или иной кандидатской персоналии, а против «майдана» как явления. Как опасного негатива, угрожающего сохранению даже того относительно стабильного, пусть и крайне тяжелого, положения, какое есть сегодня, при Вилкуле. Кривой Рог живет в постоянном страхе, чувствуя себя потенциальной зоной, если не донбасского «АТО», то одесского Куликова Поля. С точки зрения Киева и киевской власти, в городе живут такие же «ватники», как в Донецке, Луганске, Одессе. Которых надо давить. Защитить людей некому. Помощь со стороны не приходит, и еще долго не придет. Остается полагаться только на местную власть, на мэра, который, если Бог даст, сможет не допустить самого страшного. Вот, и летят «птички» и крестики в ту графу избирательных бюллетеней, где написано: «Вилкул».

Старший директор Amnesty International А. Нейстат полагает, что «если правовой беспредел будет преодолен, трудно представить, что жители Донбасса будут десятилетиями враждовать и ненавидеть жителей Киева. Для Донбасса никаких реальных причин для продолжения вражды нет. Если, опять же, официальный Киев, действительно, не запретит использование русского языка». Оставив в стороне очевидную поверхностность и фактическую неточность подобного взгляда, позволительные стороннему наблюдателю, не очень посвященному в тонкости украинской идеологической и политической географии, можно согласиться с тем, что у Донбасса нет объективных причин для вражды с Киевом и ненависти к нему. Но только в том случае, если мы говорим о нормальном Киеве, о таком, какой он есть на самом деле. Если же иметь в виду «Киев львовский», то мотивов для противостояния с ним у украинского Востока хоть отбавляй. Мотив самозащиты — один из них. Как люди в Кривом Роге могли поддержать Семенченко, когда он в их представлении является стопроцентным носителем тех самых двух «если», о которых ведет речь А. Нейстат: «правового беспредела» вплоть до «АТО» и запрета русского языка и русской культуры? А также многого другого из того, что пришло в Украину с «майданом»? Включая превращенное в систему насилие, попрание прав и свобод для тех, кто думает иначе, чем предписывает новая власть. И социальную катастрофу для всех.