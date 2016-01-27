После ребрендинга «Правого дела» только ленивый не посмеялся над ее новым логотипом и названием. Шансы Партии роста пройти в парламент по спискам и правда мизерны. Но, может быть, неуклюжее обновление уже дало партии куда больше, чем могли бы подарить самые безупречные символика и название?

ИА REGNUM Дорога

Начнем с главного. В минувшие выходные прошли съезды двух партий. Одна из них ЛДПР — парламентская, имеющая все шансы подтвердить этот статус, с ярким и артистичным Владимиром Жириновским. Другая — Партия роста. В шансы последней попасть в Думу мало кто верит. В ее рядах есть авторитетные политики, но в основном регионального уровня, да и их можно пересчитать по пальцам. Массовый избиратель может проголосовать за них в одномандатных округах, но как герои новостей они для него скучны. Так чей съезд должны обсуждать дольше и активнее? «ЛДПР, однозначно» — как сказали бы в старой пародии на Владимира Вольфовича. Но на деле про мероприятие «либерал-демократов» что-то рассказали в фоновом режиме и давно забыли. А вот Партию роста политизированная блогосфера обсуждает который день. Так кто же победил в этой маленькой битве? Стоит задуматься.

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Специалисты дружно ругают символику Партии роста, скучную и предельно незамысловатую. Но пусть читатели попробуют вспомнить логотипы других российских партий. Скорее всего, на ум придут какие-то элементы символики КПРФ. И то потому, что они хорошо знакомы с советских времен. Наверное, упомянут, что у «Единой России» на гербе, кажется, изображен медведь. Действительно, удачная находка консультантов блока «Единство» из 1999 года. Точную символику других партий сходу не вспомнят даже многие политологи. Включая эмблемы вполне успешных предвыборных проектов. Каким, например, был логотип блока «Родина» на выборах 2003 года, многие ли смогут сейчас сказать? Получается, оригинальный, придирчиво протестированный на фокус-группах логотип получил бы сдержанную похвалу узких специалистов — скорее всего, в сфере дизайна. Даже многие политологи прошли бы мимо. А на следующий день о нем все бы благополучно забыли. Несуразная же эмблема Партии роста таки активно обсуждается. А какая главная задача у логотипа партии — «чтоб красиво» или «чтобы заметили»? Получается, КПД логотипа партии Титова оказался довольно велик.

Многие отмечают, что и с новым названием «праводельцы» подставились. Веселые блогеры тут же «переименовали» Партию роста в вызывающий смущение «простатит». Но тут все еще проще. В публичной политике, как в школьном классе. И для Даздрапермы Мямлицевой, и для Васи Иванова добрые дети все равно придумают обидные прозвища. А названия каких партий их противники не обыгрывали в негативном ключе? Только совсем уж малоизвестных. И в который раз повторимся — прозвище для Партии роста придумали, но обсуждают же.

Читатель скажет, ну, хорошо. Почтеннейшая публика Партию роста запомнила. А дальше что? Разве все это побудит ее голосовать за Титова и Ко на выборах? Как ни странно, да. «Голосуй за всех, кроме…» или «найди лучшую партию на роль против всех» — популярная мотивация среди избирателей. А на такую роль граждане как раз и выбирают политиков с максимально несерьезным имиджем. Там, как в комедии — гротеск основа жанра. Если ресурсов для серьезной кампании будет не хватать, Партия роста могла бы развивать именно такой образ. Ну, только с поправкой на целевую аудиторию. Не все приемы, которые привлекают простого парня, голосующего за ту же ЛДПР, подойдут для «среднего класса» больших городов. Может быть, для «снова рассерженных горожан» подойдет какой-нибудь «коллективный Максим Кац». Напомним, что этот персонаж столичной муниципальной политики как раз и начинал с откровенности на уровне эпатажа в сочетании с теорией малых дел. Чем и завоевал популярность среди многих либеральных избирателей. А в итоге и муниципальным депутатом стал, и на выборах в столичный парламент выступил неплохо.

Читатель вздохнет, ну, ладно. При большой удаче Партия роста с такой тактикой получит вожделенные «3% и госфинансирование». А вдруг серьезным игрокам в неопределенном будущем все-таки понадобится «та самая» и «единственная» системная либеральная партия в Думе. Захотят ли они ставить на структуру с несерьезной репутацией? Насчет понадобится — пока большие сомнения. Но если уж будет нужно — именно на такую структуру как раз и сделают ставку. Несерьезность тут никак не мешает. Можно в который раз вспомнить Жириновского. Многих серьезных дядей, застегнутых на все пуговицы, которые в начале 90-х называли его «клоуном», сейчас никто и не помнит.

Но есть примеры и посвежее. Вот Российская партия жизни. Кто только не высмеивал когда-то это неопределенное название в духе «желаю, чтобы все» и инициативы партии по защите выхухолей. Но это не помешало региональным элитам делать ставку на эту партию в борьбе за заксобрания. Навскидку, на выборах в парламент Карелии РПЖ в 2006 году занимала второе место. А инициативы того же Михаила Прохорова, когда он в 2011 году пошел в политику, все ли принимали всерьез? Не смеялись тогда над идеей «Е-мобиля»?

Здесь есть и другой нюанс. Серьезности от политика гораздо чаще требуют избиратели в глубинке. Вот Михаил Евдокимов, борясь за пост губернатора Алтайского края, доказывал землякам, что он не просто лицо с телеэкрана, а серьезный хозяйственник и дипломированный экономист. Избирателю крупных городов часто хватает именно человека из телевизора (ну, или из интернета). Вспомним, как в 2011 году все заговорили про хорошие предвыборные шансы актера Ивана Охлобыстина, который вроде бы собрался участвовать в президентской гонке.

Скажем прямо — история про то, как «партия либералов обязательно нужна в Госдуме», повторяется уже больше 10 лет и заканчивается для сторонников таких организаций разбитыми надеждами. Пока нет никаких оснований считать, что с переименованным «Правым делом» будет по-другому. Но скандальный ребрендинг, как ни странно, подарил этой партии больше преимуществ, чем могли бы дать самые серьезные программы и солидные дяди в президиуме.