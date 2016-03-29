



Александр Горбаруков ИА REGNUM Праздник

Трудно нанести удар более серьезный по уязвленному российскими ВКС самолюбию президента Турции Эрдогана, чем отказ встречаться с ним, однако президент США Барак Обама пошел на этот шаг, чем окончательно расставил точки над «i» по вопросу дальнейшего политического будущего нынешнего турецкого президента. Двойной удар российского и американского президента карьера несостоявшегося турецкого султана вряд ли переживет. Хотя еще в 2012 году президент США включил своего турецкого коллегу в список пяти мировых политиков, с которыми ему удалось наладить наиболее дружественные и доверительные отношения.

И совсем не обязательно истинным патриотам Турции, понимающим, что путь Эрдогана — это путь к распаду страны, для этого прибегать к военному перевороту. История Востока полна гораздо более тонкими процедурами отстранения от власти правителей, потерявших связь с реальностью. Поэтому жест Обамы символичен вдвойне. Во-первых, политическая и военная элита Турции получила очень четкий сигнал, что Эрдоган с точки зрения США более недоговороспособен. Соответственно, что США: а) далее не готовы вести дела с Эрдоганом; б) что США не будут возражать против смены высшего должностного лица страны; в) будут смотреть на любые внутренние телодвижения элиты на этот счет сквозь пальцы.

В последний час: Белый дом: Обама проведет неформальную беседу с Эрдоганом

«После того как Анкара допустила удар по российскому самолету и наше руководство прервало личные контакты с турецким, Эрдоган становится нерукопожатной фигурой с точки зрения мировой дипломатии, — полагает Станислав Тарасов. «Если лидер Соединенных Штатов, ведущей страны мира, отказывается с ним встречаться, то это образец ретрансляции всем другим государствам — как нужно вести себя в отношениях с Турцией», — отметил Тарасов. По его мнению, американцы таким образом «обозначили предстоящий катаклизм в Турции». «Скорее всего, Эрдоган уже вычеркнут из списка политических долгожителей», — считает эксперт.

Трудно не заметить и второй символический план в действиях Обамы. Напомню, что «прощупать» состояние отношений с президентом США Эрдоган решил через встречу на открытии финансируемой Анкарой мечети в штате Мэриленд. Но ведь точно такой же повод Эрдоган использовал и для того, чтобы встретиться с Владимиром Путиным — 23 сентября на открытии Соборной мечети в Москве, а уже 24 ноября, то есть спустя всего два месяца, отдал приказ сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии. Соответственно, где гарантии, что спустя пару месяцев Эрдоган не ударит в спину США, тем более что там на носу выборы президента? — Ни-ка-ких. Вот и решил Барак Обама показать Реджепу Эрдогану его истинное место в политике, косвенно указав ему на то, что после таких символических действий, как открытие мечети в чужой стране, бить в спину могут только недостойные уважения варвары.

Пусть внешне формулировки Вашингтона и выглядят практически безмятежно: «Решение не встречаться с Эрдоганом в ходе его визита в Вашингтон не следует воспринимать как пренебрежение, потому что президенты встречались в ноябре на саммите «Группы 20» в Турции и говорили по телефону в феврале. Президент США находится в постоянном контакте с несколькими мировыми лидерами. Не существует жесткого графика двусторонних контактов. Так что это не означает, что Эрдоган исключается», истинный смысл действий Белого дома не оставляет сомнений в их направленности. И в этом также мы можем усмотреть координацию действий российской и американской стороны в отношении стран и лидеров Ближнего Востока.

Еще более жесткие оценки смысла шага Обамы делают американские и российские эксперты: «Белый дом не хочет, чтобы президент Эрдоган выглядел желанным гостем», — открыто заявил помощник руководителя Центра американского прогресса Макс Хоффман. «Протесты в парке Гези в мае 2013 года и последующие суровые меры выявили давние опасения по поводу авторитаризма Эрдогана и удушения политического инакомыслия (в Турции)». По мнению Хоффмана, консенсус, к которому сейчас пришли в Вашингтоне, заключается в том, что «Эрдоган губит демократию в Турции ради своих личных амбиций».

«Турки, которые рассчитывали столкнуть лбами Москву и Вашингтон, в первую очередь на сирийском направлении (на что и делался расчет в случае с этой провокационной атакой), не добились желаемого, — отмечает Станислав Тарасов. — Напротив, США и Россия стали скоординированнее работать в направлении урегулирования в Сирии, а Турция оказалась в офсайде». Эксперт отмечает: если изначально у женевского мирного процесса было четыре заинтересованные стороны — США, Россия, Турция и Саудовская Аравия, то после инцидента с самолетом два последних государства «выпали и маргинализировались».

Хотелось бы обратить внимание на весьма важный нюанс, который отметил Станислав Тарасов, — что Эрдоган рассчитывал столкнуть в Сирии лбами Россию и США. Думаю, что никто не будет возражать против данного тезиса. Но разве аналогичным образом не поступают и другие ближневосточные страны, в том числе и некоторые наши партнеры, когда за счет России, будучи уверенными в том, что Россия будет за них таскать каштаны из огня, они хотят получить свой маленький гешефтик в своих «терках» как с членами мирового ЦК, так и в отношениях с соседями? Поэтому единственным средством борьбы с такой недальновидной политикой региональных стран может быть только объединение больших игроков против этой мелкой игры за счет их интересов и четкое разграничение сфер влияния, чтобы мелкие игроки четко знали рамки допустимого, вовремя платили дань и не путались под ногами.

Зачем нам воевать с США в Афганистане, Ираке, Сирии, Турции или где бы то ни было еще? Тратить ресурсы, терять людей, ставить мир на грань Третьей мировой? Действительно, зачем? Не проще ли и лучше разделить мир на зоны влияния и спокойно рулить процессом, ставя гораздо более серьезные задачи в области мирового развития? Как показывает та же Турция, да и многие другие страны Востока, там нет цивилизованного и русского понимания партнерства. Нет понимания отношений равенства и дружбы. Есть только одна дихотомия — или я хозяин, а ты раб, или ты хозяин, а я раб. Таков менталитет, как, впрочем, и во многих других регионах мира.

Поэтому попытки Советского Союза в Средней Азии, Африке, на Ближнем Востоке, а потом и в России выстроить равноправные отношения с партнерами — глубоко ошибочны. Там этого никогда не поймут и будут воспринимать наше добродушное отношение за слабость, и потому будут всячески пытаться вить из нас веревки. А вот позицию белого хозяина, тяжелого кованого хозяйского сапога — большинство регионов мира понимают очень хорошо, она укладывается в их менталитет и нисколько его не нарушает. Более того — вселяет гармонию, так как мир течет так, как заведено издревле.

Что нам, России, надо в регионе Ближнего Востока? Нам надо, чтобы регион был управляем, предсказуем, был жестко встроен в мировую и региональную систему безопасности, чтобы нес в себе потенциал взаимовыгодного экономического сотрудничества. Этому отвечает наличие в регионе небольших, без больших геополитических амбиций стран, которые четко встроены в экономические и политические зоны влияния ведущих мировых игроков.

Если отказаться от пещерного антиамериканизма, то план Большого Ближнего Востока (за исключением раздела Сирии) Ральфа Петерса, подполковника армии США, на мой взгляд, вполне отвечает и российским геополитическим интересам. Страны региона после небольшой и мягкой трансформации перестают быть источником нестабильности и угроз мировому развитию — а ведь именно Большой Ближний Восток сегодня один из тех регионов мира, из-за которого может разгореться Третья мировая война. Сирия и Турция могут стать первыми совместными шагами России и США на этом направлении.