В фармацевтической среде ходит слух, что команда Романа Абрамовича в борьбе с российским здравоохранением пошла в последний и решительной бой. И дело не в спортивных достижениях футболистов из «Челси», а в лоббировании деструктивных для фармацевтической отрасли изменений — разрешении продавать лекарственные препараты в торговых сетях, в обход аптечных организаций. По мнению экспертов, это дестабилизирует фармацевтический рынок, приведёт к катастрофическим последствиям для здоровья граждан страны и нанесёт непоправимый ущерб национальной безопасности России. Но насколько справедливы опасения фармацевтических специалистов? Действительно ли мы в очередной раз наблюдаем совершенно омерзительный пример коррупционного заработка высокопоставленных лоббистов в ущерб здоровью и жизни россиян? И стоит ли винить чукотско-лондонского олигарха? Попробуем в этом разобраться.

bm.img.com.ua Яд — не всегда лекарство

Начиная с 2009 года, с подачи вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова, регулярно, с интервалом в 2−3 года, поднимается вопрос о разрешении продавать лекарственные средства в обычных магазинах. В 2009 году по поручению Шувалова Минпромторг разработал дополнения к обсуждавшемуся тогда проекту закона «Об обращении лекарственных средств», однако в окончательный текст закона эти предложения так и не попали, вызвав волну критики как со стороны экспертов, так и представителей органов власти.

В 2012 году Минпромторг по поручению всё того же Шувалова подготовил и направил на согласование перечень лекарств, предлагаемых к свободной продаже через торговую сеть. Перечень содержал более 30 групп препаратов, включая лекарства от насморка, кашля, головной боли, геморроя, жаропонижающие, слабительные и гормональные препараты, а также препараты для снижения веса и гематогены. Минздрав РФ, который к тому времени возглавила врач Скворцова, выступил против этой инициативы, а в январе 2013 г. даже издал письмо в ответ на предложения Шувалова с разъяснением своей позиции. В документе от 15 января 2013 года № 25−4/3 098 680−132 говорится, что

«осуществление розничной торговли лекарственными препаратами в торговых организациях возможно только путем открытия, например, аптечного киоска и получения в установленном порядке лицензии на фармацевтическую деятельность. Только в этом случае можно обеспечить соблюдение необходимых лицензионных требований и, в случае недобросовестности фармацевтических работников, привлечь их к административной ответственности. Торговые организации уже сейчас имеют все возможности открывать аптечные организации на своих территориях в качестве структурных подразделений . Кроме того, департамент полагает неприемлемым предоставление отдельной группе продавцов преимуществ перед аптечными организациями. Предоставление отдельным торговым организациям право осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами без лицензии повлечет невозможность осуществления лицензирующими органами (Росздравнадзор и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации) в отношении таких субъектов обращения плановых и внеплановых проверок, предусмотренных законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности».

Однако давление на Минздрав со стороны Шувалова, Минпромторга и присоединившихся к ним Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не только продолжилось, но и нарастало.

17 июня 2014 г. вице-премьер Шувалов поручил Минздраву составить перечень препаратов, отпускаемых без рецепта врача, которые не требуют особых условий хранения для реализации в розничных продовольственных сетях. И 17 июля 2014 года такой перечень был представлен. Он содержал уже не 34, а всего лишь 7, хоть и обширных по количеству препаратов ассортиментных групп: антисептики для лечения заболеваний горла; препараты для местного применения при заболеваниях носа на основе морской воды и натрия хлорида; активированный уголь; препараты железа; противовирусные препараты для местного применения; препараты для устранения симптомов простуды и кашля; антигистаминные препараты для наружного применения. Однако, интересанты, по-видимому, оказались недовольны получившимся списком. Так Шувалов на заседании правительственной комиссии 17 июня предлагал взять за основу прежний список Минпромторга из 34 групп лекарств. И вопрос опять был отложен.

И вот 26 февраля этого года на сайте проектов нормативно-правовых актов было инициирована процедура «общественного обсуждения» подготовки проекта изменений в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «О лицензировании отдельных видов деятельности». Документ разрабатывается по поручению всё того же первого вице-премьера Игоря Шувалова и направлен на возможность реализации в розничных продовольственных торговых сетях лекарственных препаратов по ограничительному перечню. «Обсуждение» продлилось до 21 марта. Хотя уже сейчас видно, что «за» проект проголосовали всего 9 человек, тогда как против торговли лекарствами в магазинах 2,5 тысячи. Однако, источники близкие к Минздраву, сообщают, что в этот раз массированный напор лоббистов могут не сдержать уже ни экспертное сообщество, ни чиновники министерства здравоохранения, понимающие, что такое лекарство, и какого серьёзного обращения оно требует.

Почему аптека не магазин?

Лекарства не случайно испокон веков продавались только в аптеках. Лекарственные препараты требуют особого обращения под контролем квалифицированного специалиста — фармацевта или провизора: особых условий хранения (санитарного режима, специального сертифицированного оборудования, температурного режима, влажности, для некоторых — защиты от света, причём нередко препараты с одним и тем же составом, но от разных производителей требуют разных режимов). Необходим тщательный контроль при поступлении препаратов для выявления фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных лекарственных средств.

И наконец, крайне важна процедура отпуска лекарственного препарата, которая не сводится, как это будет в магазине, к выбору понравившейся или отрекламированной упаковки. Аптечные работники часто помогают больным восстановить правильное название сложного наименования препарата по симптомам их заболеваний. А что будет, если пациент возьмёт с полки не то лекарство? Возьмёт простамол вместе созвучного по названию парацетомола, аквадерм вместо акридерма или спутает похожие упаковки?

Провизор помогает подобрать безрецептурный препарат больному по симптомам, возрасту, длительности заболевания. При этом обязан отказать в покупке лекарства и направить к врачу в случае выявления так называемых «тревожных симптомов» — признаков серьёзного заболевания, которое должен диагностировать врач-специалист и назначить лечение. В случае если больному по какой-то причине не подходит выбранный препарат, то фармспециалист, знающий ассортимент из нескольких тысяч наименований, может подобрать аналог по составу или действию. Большую роль при выборе препарата имеют возраст, сопутствующие хронические заболевания, наличие вредных привычек у больного, принадлежность пациента к одной из групп риска: беременные и кормящие женщины, дети, пожилые люди, пациенты с недостаточной функцией печени или почек и другие. Этим пациентам многие казалось бы безобидные препараты категорически противопоказаны. Очевидно, что человек без специального образования не сможет ни дать грамотную консультацию, ни полностью исключить ошибок при выборе препарата. А цена такой ошибки — жизнь и здоровье гражданина страны.

Кроме того, аптечные работники дают советы по правилам приема, режиму дозирования, хранения в домашних условиях, о побочных эффектах от применения лекарства, сообщают о возможных несовместимостях прописанного или выбранного лекарственного препарата с другими лекарствами или пищевыми продуктами, который уже принимает или принимал ранее больной.

И вся эта сложная деятельность регулируется массой нормативных документов, лицензируется и подвергается проверкам Росздравназора на соблюдение лицензионных требований. Фактически предлагается одномоментно разрушить выстроенную систему, передав её функции неспециализированным торговым точкам без каких-либо требований. Уже понятно, что это в разы увеличит риск сбыта фальсифицированной и недоброкачественной продукции, масштабов нарушений условий хранения, а значит, будет приводить к покупке заведомо некачественных лекарств, с непредсказуемым действием.

Продажа безрецептурных лекарственных средств вне контроля работников системы здравоохранения — врача и провизора — приведёт к их бесконтрольному потреблению гражданами. Тем более, что они постоянно находятся в достаточно агрессивной информационной среде, где рекламой, манипуляциями, ангажированными советами, прямой ложью и откровенным запугиванием стараются сформировать в коммерческих целях нужное потребительское поведение, в том числе потребление лекарств.

Известно, что в странах с высоким уровнем потребления лекарств осложнения от чрезмерной или неправильной лекарственной терапии, безответственного самолечения — занимают самые высокие места в структуре смертности. По данным ВОЗ, летальность от медикаментозной аллергии более чем в 5 раз превышает летальность от хирургических вмешательств, а распространенность аллергии возрастает до 17% у лиц, которые часто или длительный период принимают лекарственные препараты. Это вызвано в том числе бесконтрольным применением препаратов самими пациентами.

Широко разрекламированный пенталгин противопоказан детям до 18 лет, женщинам в период беременности и лактации. Противопоказаниями для его приёма являются эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в фазе обострения), желудочно-кишечное кровотечение. Кроме того, боль является сигналом о заболевании, при наступлении которой больной должен обратиться к врачу. При бесконтрольном приёме обезболивающего больной рискует получить осложнения своего заболевания. Например, купирование боли в животе при невыясненной причине может довести до перитонита с летальным исходом.

Пастилки от кашля «Доктор Мом» противопоказаны детям до 18 лет и беременным женщинам. Кроме того, препарат содержит сахар, что необходимо учитывать при сахарном диабете.

Антациды альмагель, маалокс и гастал с солями алюминия вызывают запор или диарею, снижают всасываемость других лекарств, противопоказаны при беременности и с осторожностью применяются в возрасте до 12 лет и в период кормления грудью.

Широко разрекламированы ферментные препараты фестал, мезим как панацея от тяжести в желудке. Однако злоупотребление ферментами и превышение дозировки приводит к прекращению выработки собственных пищеварительных ферментов — утрате поджелудочной железой своей функции. При этом надо знать, что главные принципы ферментной заместительной терапии — равномерное распределение суточной дозы ферментов между всеми приёмами пищи и постоянное наблюдение специалистов за эффективностью терапии.

Кроме того:

— Слабительные вызывают привыкание и невозможность дефекации без приёма лекарств.

— Снотворные безрецептурные препараты могут вызывать сонливость и после сна, что критично на опасном производстве или во время вождения автомобиля.

— Чрезмерное употребление пробиотиков, таких как аципол провоцирует аллергизацию организма.

Таких ограничений огромное множество.

Других доводов против инициативы Шувалова и Минпромторга также предостаточно. Это и обесценивание фармацевтического образования, и резкий рост цен на рецептурные препараты, которым аптеки будут вынуждены компенсировать исчезновение выручки от половины ассортимента для покрытия издержек на соблюдение лицензионных требований. Произойдёт массовое закрытие аптек по всей стране как следствие их нерентабельности из-за дискриминации перед магазинами. В 2012 году обращение на имя Президента РФ Путина В.В. с подробным разъяснением угрозы национальной безопасности России от нововведения подписали более 6000 аптечных организаций по всей стране.

Qui prodest? — Кому выгодно?

Но если всё фармацевтическое и медицинское сообщество: от практиков, учёных до чиновников системы здравоохранения выступают против этой инициативы, то что за пружины вот уже седьмой год подряд приводят в действие механизм по продвижению идеи свободной продажи лекарств? Увы, в нашей постсоветской реальности мы давно свыклись с тем, что за принятием многих государственных решений стоит лоббирование конкретных экономических интересов. Давайте попробуем разобраться, может ли и за этой инициативой властей стоять чей-то коммерческий интерес, тем более что об этой версии всё чаще говорят в фармацевтическом сообществе.

В случае продажи лекарств основными направлениями в поиске коммерческого интереса являются, во-первых, увеличение продаж препаратов, а, во-вторых, перераспределение рынка. Выгодополучателями от разрешения торговать в магазинах могут быть производители лекарственных средств, реализация которых сильно увеличится, если снять барьер в виде фармацевтического специалиста, ограничивающего бесконтрольное потребление лекарств.

Второй экономический бенефециар — это, собственно, сами магазины, которые эти препараты будут продавать. Причём для того, чтобы иметь возможность лоббировать свои интересы в российской власти, эти представители производителей лекарств и торговых сетей должны быть достаточны крупными, быть «вписанными» в отечественную «элиту» и иметь следы коррупционно-лоббистского взаимодействия с чиновниками. Их поиском и займёмся.

Предварительно на роль таких интересантов могут подойти компания «Фармстандарт» в качестве производителя лекарственных средств, а в качестве предприятия розничной торговли — компания X5 Retail Group, владеющая такими распространёнными в России торговыми сетями, как «Копейка», «Карусель», «Перекрёсток» и «Пятёрочка».

«Фармстандарт»

Компания «Фармстандарт» — крупнейший в России производитель лекарственных средств. Причём значительная доля выпускаемых препаратов — именно безрецептурного отпуска, которая может оказаться в торговой сети. Подразделение «Фармстандарта» компания «Отисифарм» производит такие известные и разрекламированные препараты, как амиксин, арбидол, афобазол, пенталгин, аципол, риностоп, флюкостат, коделак, компливит, гексавит, максиколд, неосмектин и другие.

Причём продвижение препаратов против гриппа арбидол и тамифлю сопровождалось нешуточными скандалами. Министра здравоохранения Татьяну Голикову и её мужа, Министра промышленности и торговли Виктора Христенко в СМИ обвиняли в лоббировании препаратов близкой им по старым дружеским связям компании «Фармстандарт». При том, что в эффективности арбидола и тамифлю ряд экспертов выражали сомнения. В прессе писали о том, что благодаря стараниям Голиковой арбидол крупнейшими партиями был закуплен для Росрезерва, а в сезон пандемии свиного гриппа 2009−2010 гг. Татьяна Голикова и Геннадий Онищенко (тогда главный санитарный врач РФ) под телекамеры главных телевизионных каналов контролировали наличие препарата в аптеках. Осенью 2009 г. Минздрав принял методические рекомендации по схемам лечения и профилактики свиного гриппа, в которых именно арбидолу отводилась главная роль (остаётся там арбидол и поныне). По данным аналитического агентства DSM Group, объем продаж Арбидола сразу увеличился в 1,5 раза. В конце 2009 года Арбидол был включён Правительством РФ в государственный перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) (сначала как иммуностимулятор, затем как противовирусный препарат), а также в перечень минимального ассортимента аптеки. То есть все аптеки страны стали обязаны закупать арбидол и иметь его в своём ассортименте.

Аналогичная история произошла с препаратом тамифлю швейцарской компании «Hoffmann — la Roche, упаковка которого в рамках программы импортозамещения «Фарма 2020» была перенесена на мощности «Фармстандарта». То есть производят препарат в Швейцарии, а в упаковку помещают уже в России. Вот такое импортозамещение. Тамифлю рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и нашим Минздравом для лечения свиного гриппа.

Во всём мире были потрачены миллиарды долларов на закупку препарата. Однако в 2014 г. специалисты международной организации Cochrane Collaboration, которая изучает эффективность медицинских средств, признали тамифлю неэффективным и опасным для здоровья, так как он повышает риск психических осложнений. Среди побочных эффектов — головные боли и осложнения на почки, а в некоторых случаях он снижает способность к выработке собственных антител к вирусу гриппа. О бесполезности этого препарата Cochrane Collaboration заявляли ещё с 2009 года. Причём швейцарский производитель так и не предоставил доказательств эффективности тамифлю. Возможно, за компанией стоит серьезное лобби, предположили эксперты Cochrane Collaboration. Тамифлю, как и арбидол, был включён и в перечень ЖНВЛП и минимального ассортимента аптек.

«За арбидолом стояли серьезные структуры, в том числе из правительства. В 2010 году «Фармстандарт» продал государству собственных препаратов на 1,5 млрд руб. и на 5,5 млрд — импортных лекарств. При этом эффективность препарата так и не была доказана»— сообщал изданию «Коммерсант» известный эксперт фармацевтического рынка, директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов.

Издание The Moscow Post утверждало, что«все значимые тендеры по закупке лекарств выигрывают исключительно фармкомпании, аффилированные с министерской семьей. В их числе особенной удачливостью по части освоения бюджетных средств выделяются Федеральное медико-биологическое агентство, а также компания «Фармстандарт», возглавляемая давним другом Христенко-Голиковой Виктором Харитониным. О коррупционных схемах с участием компании «Фармстандарт» уже открыто говорят в коридорах власти и предпринимательском сообществе». В совет директоров «Фармстандарта» входит старый друг Христенко и его бывший заместитель на министерском посту Андрей Реус, сообщало издание «Совершенно секретно».

Напомню, что именно ведомство Христенко наряду с Шуваловым участвовало в продвижении инициативы по разрешению свободной продажи безрецептурных препаратов и разработало перечень таких препаратов из 34 групп. В прессе сообщалось также, что сын Виктора Христенко Владимир был трудоустроен в компанию «Фармстандарт», однако затем стало известно, что он занял пост президента фармкомпании «Нанолек». Совместно с владельцем группы компаний «Эпидбиомед» Михаилом Некрасовым с 2012 г. он контролирует 50,01% компании, оставшиеся 49,99% акций принадлежат «Роснано». То есть фармацевтический бизнес для семьи Христенко является одним из приоритетных.

Согласно рейтингу ведущего аналитического фармацевтического издания «Фамацевтический вестник», «Фармстандарт» является самой влиятельной компанией на российском фармацевтическом рынке, а её председатель Совета директоров Виктор Харитонин — самым влиятельным предпринимателем в отечественной фармотрасли.

Фармацевтическая компания «Фармстандарт» была учреждена в 2003 году компанией «Профит-хаус» с помощью средств структуры Millhouse Capital, управляющей активами олигарха Романа Абрамовича. Саму брокерскую компанию «Профит-хаус», в которой ключевые роли играли Виктор Харитонин и его однокурсник Егор Кульков, давно связывали с интересами Абрамовича, в интересах которого «Профит Хаус», в частности, скупал акции «Аэрофлота» в 2001 г., как сообщал Forbes. Издание «Собеседник», утверждало, что Харитонина «в большой бизнес ввел лично Роман Абрамович, брокером у которого тот начинал карьеру в Москве». Участники рынка, с которыми беседовали корреспонденты Forbes, называли Харитонина «достойным учеником Романа Абрамовича».

В 2008 году Романа Абрамовича и Millhouse Capital продали акции «Фармстандарта» Харитонину и Кулькову. Однако тот же Forbes писал о том, что это типичная ситуация для бизнеса Абрамовича, когда его сподвижники, получают в собственное распоряжение крупную компанию. Крупная сделка «Фармстандарта» в 2014 г. подтверждает продолжение связи фармкомпании с Романом Абрамовичем. Millhouse Capital купила 50%, а «Фармстандарт» 20% компании «Биокада» — производителя биоаналога противоопухолевого швейцарского препарата мабтера. В 2013 г. государство потратило на его закупку 8,7 млрд руб. «Фармстандарт» пополнил список препаратов, которые он поставляет государству по программе «7 нозологий» и стал крупнейшим поставщиком Минздрава. Это могло бы вызвать вопросы у ФАС, если бы не структура сделки — разделение долей между «Фармстандартом» и Millhouse, благодаря которой «Фармстандарт» номинально не получил на рынке доминирующего положения, резюмировал эксперт Мелик-Гусейнов.

По данным Forbes, Роман Абрамович способствовал продвижению интересов «Фармстандарта», используя свои связи, а затем передал эти навыки Харитонину:

«Если с Зурабовым в бытность его министром здравоохранения общался Абрамович, то с его преемницей, Татьяной Голиковой, и ее супругом, министром промышленности Виктором Христенко, общается уже Харитонин. Христенко и Харитонина на конференциях и совещаниях нередко видят вместе — они могут прохаживаться под руку, обсуждая новые проекты. С уходом из бизнеса Харитонина Романа Абрамовича господдержка «Фармстандарта» не ослабла».

X5 Retail Group

Теперь, когда мы убедились в лоббистских возможностях производственного звена в виде «Фармстандарта», надо оценить потенциал вероятного продавца. Компанию X5 Retail Group (торговые сети «Копейка», «Карусель», «Перекрёсток» и «Пятёрочка») мы выбрали, в том числе, и потому, что это, пожалуй, единственная сеть, официальный представитель которой систематически поддерживает идею разрешения торговать лекарствами в магазинах.

«В первую очередь это удобство для покупателя — как следствие, увеличится их приток в магазины и повысится средний чек» — заявлял «Ведомостям» Владимир Русанов, руководитель управления по связям с общественностью X5 Retail Group. Российской ассоциации аптечных сетей Русанов говорил, что «X5 Retail Group готова организовать торговлю безрецептурными лекарствами, если никаких дополнительных обременений процедура продажи не потребует», а «Известями», что в его компании «прекрасно понимают свою ответственность» при продаже лекарств и при этом не боятся проверок.

Остальные представители торговых сетей либо крайне сдержаны в оценке открывающихся перспектив, либо вообще против расширения своего ассортимента за счёт лекарств.

Самый большой пакет акций «X5» (47,8%) принадлежит совладельцам одной из крупнейших финансово-промышленных групп России «Альфа-Групп» — Михаилу Фридману (21,9%), Герману Хану и Алексею Кузьмичёву. Компания «Альфа-Групп», созданная в 1989 году, помимо «X5», включает также крупнейший в России частный банк «Альфа-банк», мобильные операторы «Мегафон» и «Вымпелком (Билайн)», «L1 Групп» с активами в телекоммуникационном и энергетическом секторе экономики, включая миллиардные вложения за рубежом.

Гипотеза выглядит так: Роман Абрамович и Михаил Фридман решили в непростые времена экономического кризиса усилить свои экономические позиции в России и увеличить выручку своих компаний — фармпроизводителя «Фармстандарта» и супермаркетов «Копейка», «Карусель», «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Для этого они решили пролоббировать разрешение продавать безрецептурные препараты, которые выпускает «Фармстандарт», в торговых сетях.

Сети Фридмана примут участие в перераспределение рынка фармацевтических препаратов от аптек в свою пользу, поскольку аптечные организации, вынужденные соответствовать дорогостоящим лицензионным требованиям на фармацевтическую деятельность, не выдержат конкуренции. «Фармстандарт» Абрамовича, в свою очередь, получит увеличение продаж своих препаратов, поскольку будет снят профессиональный барьер в виде фармацевтического специалиста, который мог отговорить от ненужной покупки сагитированного рекламой человека. Теперь выручка от продаж препаратов будет зависеть только от интенсивности рекламы по телевидению. О жизни и здоровье людей и разрушении системы фармацевтической помощи мысли ни у кого даже не возникло.

Для продвижения своих интересов Абрамович и Фридман привлекли своего старого друга, а ныне вице-премьера Правительства РФ Игоря Шувалова. Тот стал давить на Минздрав и Минпромторг, чтобы те разработали закон и нужный перечень лекарств, которые бы могли продаваться в торговых сетях без участия фармацевтических специалистов. Хотя не стоит забывать и про связи с бывшим главой Минпромторга Виктором Христенко в 2004—2012 гг. и его женой Татьяной Голиковой, министром здравоохранения с 2007 г. по май 2012 г.: Минпромторг синхронно с Шуваловым стал поддерживать идею свободной продажи безрецептурных лекарств. И хотя в 2012 г. Христенко оставил свой пост, но новым министром стал Денис Мантуров, заместитель Христенко в 2008—2012 гг. В Минпромторге он курировал, в том числе, фармацевтическую промышленность. В качестве нового министра с 2012 года и по настоящее время он продолжает курс своего бывшего шефа.

При этом Министерство здравоохранения, по крайней мере, с тех пор как его в 2012 году возглавила врач Вероника Скворцова, выступает против инициативы Шувалова. В 2013 году Минздрав издал письмо, аргументирующее почему нельзя свободно продавать лекарства в магазинах, в 2014 году изрядно сократил продавливаемый Шуваловым и Минпромторгом обширный перечень разрешённых к продаже препаратов, и в конце февраля 2016 года Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России, заявила изданию «Фармацевтический вестник», что ей «как человеку, имеющему фармацевтическое образование и выступающему за статус своей профессии, эта инициатива не близка». Однако фронт лоббистских атак становится всё сильнее и сильнее. Елена Максимкина добавила: «Такое поручение от правительства у нас действительно есть. Есть много желающих, чтобы лекарственные препараты появились на полках в продуктовых магазинах. Хотя мы и сейчас можем в любом супермаркете увидеть аптеку с лицензией».

Считать высказанную гипотезу имеющей отношение к реальности или нет — дело читателя. Мы лишь собрали и систематизировали озвученные ранее в СМИ факты. Но если высокопоставленное лобби действительно вознамерилось реализовать коммерческий интерес некоторых российских олигархов в ущерб как здоровью граждан страны, так и всей фармацевтической отрасли, а значит ‑ и национальной безопасности России, то своё решительное нет этому должны сказать сами широкие слои профессионального медицинского и фармацевтического сообщества.

П.С.Гурьянов — кандидат фармацевтических наук, член движения «Суть времени», член Центрального Совета «Родительского Всероссийского сопротивления».