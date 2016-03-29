Экономические потрясения, начавшиеся ещё в конце 2014 года, и девальвация рубля не просто сделали глобальную российскую экономику более уязвимой, но и лишили россиян покупательской способности. Рубль, который упал в два раза, сделал граждан вдвое беднее и заставил их отложить покупку товаров не первой необходимости на потом. Автомобиль как раз является таковым, и стоит признать, что кризис ударил в значительной степени не только по потребителю, но и по производствам и продавцам. Рынок перераспределяется, и как раньше уже не будет.

Утиль

Возросшая конкуренция убрала мелких и ненужных игроков, которым нет места на рынке. С приходом в Россию в 90-е годы XX века огромного количества иностранных брендов на рынке наблюдался только рост: больше производств на территории страны, больше новых моделей, больше дилеров. Авторынку России прогнозировали светлое будущее и поступательное развитие. Но это «поступательное развитие» рынка в 2015 году, перешло в кризисное положение, при котором всё это многообразие автомобилей и дилеров стало ненужным.

В 1990-е, получив возможность выбрать то, что хочется, потребители накинулись кто на «японцев», кто на «немцев», кто на «американцев». Сегодня же россияне массово скупают стандартный и простой «солярис», однообразные кроссоверы и как две капли воды похожие друг на друга премиумы.

В связи с кризисом считается, что главной жертвой экономических обстоятельств стали автопроизводители. Но еще хуже, чем про производителям, кризис прошелся по автодилерам.

За 2015 год впервые за историю количество российских автодилеров сократилось (ок. 7%). Кроме глобальной причины этого — ослабления российской экономики — есть и масса побочных: где-то ошибочная политика импортера, слабость топ-менеджмента и отсутствие реакции и гибкости в новых условиях, где-то отставание бизнес-процессов дилера, долги, порой даже воровство сотрудников. Важную роль сыграло уменьшение числа моделей, рентабельных для ввоза в Россию. Да и спрос, опять же, сконцентрирован на наиболее универсальных и привлекательных моделях, которых не так уж много. Но чаще всего к фактическому закрытию приводил именно комплекс этих причин. Государство пытается принимать меры для решения проблемы сокращения числа дилеров и кризиса на предприятиях. Но на одной господдержке выехать не получится. Уже понятно, что нынешний кризис, в отличие от кризиса 2008−2009 года, не на год — два. И наверное, стоит говорить не о кризисе, а о новых правилах игры, к которым на рынке автопродавцов готовы не все.

«Рынок спасёт не какая-то государственная мера, а улучшение общих экономических условий: укрепление рубля и восстановление покупательской способности граждан», — считает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владимир Моженков.

Как долго придётся ждать этих изменений, предсказать сложно. И в таких условиях каждый должен уметь самостоятельно решать свои проблемы и искать пути выхода из кризиса без помощи со стороны. Одним из способов остаться на плаву для дилеров в первую очередь стал упор на сервис, который так же, как и продажи машин, является основным «кормильцем» дилера. Объемы услуг по сервисному ремонту только начинают своё падение, так как высокие продажи 2012−2014 годов и гарантийный период обеспечивал неплохую загрузку до второй половины 2015 года. Но теперь стал ощущаться недостаток клиентов, и дилеры готовы брать на сервис не только гарантийные машины, но и автомобили без гарантии. Другой мерой спасения бизнеса стала и продажа подержанных автомобилей. Но как отмечают эксперты, эта мера не будет действенна сама по себе, а сработает только в совокупности с другими антикризисными мерами. К тому же подержанные авто не спасут, если дилер имеет серьёзные проблемы с финансами.

«Важнее всего для дилеров сейчас разобраться со своими кредитами: отдать долги и сидеть спокойно», — считает генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» МихаилЧаплыгин. По его словам, в какой-то мере для большинства закрывшихся дилеров именно закредитованность и стала основной причиной закрытия.

Еще одной из опасностей до сих пор остаётся угроза ухода иностранных автомобильных брендов из России. Уход крупных дистрибьюторов с рынка уничтожил монобрендовые дилерские центры и ослабил крупные сети с такими брендами. Фееричный уход концерна General Motors запомнится на рынке тем, что оставил «с протянутой рукой» своих дилеров, которые делали ставку на продажу автомарок этого производителя. После того, как американцы, при уходе, громко хлопнули дверью, многие дилеры начали рассматривать возможность собрать под одной крышей сразу несколько автомобильных компаний, тем самым обезопасив себя от неожиданного ухода одной из них. В мультибрендовости есть одно «но», считает административный директор компании «Аксель групп» (официальный дилер марки Toyota, Lexus, Volkswagen, BMW, Mini, Renault, KIA) Андрей Кузьмин. По его словам, никто из импортеров не одобрит соседство своего бренда в одном шоу-руме с другими. Этот барьер пока тяжело преодолим. Сложно представить, что, предположим, дилер Mercedes расположит в своём шоу-руме рядом с премиумом популярную, но бюджетную Hyundai. Но исключения всё же бывают: в кризис в салоне Volvo можно увидеть новую BMW 7-Series, и это чётко иллюстрирует, что у шведов дела плохи.

Кризис всё же несёт не только негатив, и для некоторых это становится дополнительной возможностью для развития. Так крупнейший в России дилер ГК «Рольф» запустил он-лайн аукцион для продажи подержанных автомобилей. А на петербургском рынке упорно циркулируют слухи, что один из автодилеров Северной столицы собирается запустить он-лайн продажи автомобилей.

Часть экспертов прогнозирует, что массового обвала рынка автодилеров ожидать не стоит. Все-таки многие уже успели перестроиться в сложившихся условиях, а импортеры осознали новую реальность и стараются проявлять гибкость в отношениях к своему партнёру. «Компании, являющиеся дилерами одной марки в одном городе, встречаются и обсуждают, как дальше действовать, чтобы сохранить бизнес. Хотя пару лет назад такая встреча была бы невозможна», — отметил Андрей Кузьмин.

Однако, другие эксперты полагают, что рынок все же ждёт серьёзные потрясения. Из-за обеднения среднего класса России меняются потребительские пристрастия. Изыски и эксклюзивные модели остаются для избранных, а основная масса покупателей будет требовать от автомобилей удобства, простоты и надёжности. Дилерская сеть будет подчищаться, а рынок — укрупняться. Кризис вынудит слабых уйти, и эта расчистка уже идёт в полную силу. До состоянии СССР авторынок, конечно, не дойдет, но время изобилия дилеров и пестроты автомобильных марок подходит к концу.