



rustoria.ru Андраник Магринян

На минувшей неделе произошёл публичный, так сказать, обмен данными о доходности российской пенсионной системы между вице-премьером Ольгой Голодец и Банком России (ЦБ), отчётливо показавший накал борьбы за деньги накопительной части пенсий, находящиеся в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Вице-премьер Голодец, выступая на неделе российского бизнеса, заявила: негосударственные пенсионные фонды потеряли в прошлом году 200 млрд рублей. При этом она отметила, что ещё не найдены источники возмещения этих убытков.

Однако заявление госпожи Голодец было тут же опровергнуто Центральным банком России. «Данные о потерях от инвестирования пенсионных накоплений в размере 200 млрд рублей не верны. По итогам 2014 года граждане, пенсионные накопления которых управляются НПФ, получили суммарный доход в размере более 60 млрд рублей, что соответствует годовой доходности 5,5%», — сказано в заявлении финансового регулятора.

В свою очередь пресс-секретарь вице-премьера разъяснил, что же всё-таки имела в виду госпожа Голодец. В декабре 2015 года организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила доклад, согласно которому долларовая доходность российских пенсионных фондов в 2014 году составила минус 7,4%, или около 200 млрд рублей: не забудем, что в тот год рубль рухнул к доллару почти на 43%.

Ольга Голодец является противником накопительной пенсионной системы, последовательно выступает за её заморозку и перевод средств, идущих в пенсионные фонды, в систему страховой пенсии. При этом в этой борьбе все средства хороши, в том числе и вольная трактовка экономических данных, и поиск средств на покрытие мифических убытков.

Согласно отчётности самих НПФ: средняя доходность крупнейших 10 фондов составляет 8%, максимальная находится в районе 11%, минимальная же находится в пределах 6%. Однако эта доходность не перекрывает инфляцию и значительно ниже тех уровней рублёвой доходности, которые могут предложить своим клиентам инвестиционные фонды. Простая покупка государственных облигаций может принести инвестору те же 9−11%, банковский депозит принесёт 8−12% годовых. При этом страховая часть пенсии, которая индексируется государством, так же приносит большую доходность и большие выплаты по выходе россиянина на пенсию.

Выходит, что вице-премьер Голодец права и стоит на позиции защиты социальных интересов граждан, когда выступает за замораживание накопительной части пенсии и перенос её в страховую часть. Однако за накопительную пенсию выступает Центральный банк России, который видит в ней источник длинных денег для инвестиций в экономику. При этом сам ЦБ ничего нового не придумывает: пенсионные фонды во всём мире являются основными стратегическими инвесторами в экономике. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что иностранные инвесторы относятся положительно к проектам, в которых принимают участие пенсионные фонды, так как, по их мнению, это гарантирует стабильные правила игры со стороны государства, которому невыгодны убытки пенсионной системы.

Однако именно в России государству выгодно ограничить возможности пенсионных фондов, лишая их постоянного источника денег. При этом создана система, при которой вкладывать в накопительную часть пенсии, с учётом, что государство оставляет за собой право «грабежа», убыточно. Изначально были созданы такие правила игры, при которых НПФ могли инвестировать только в очень низкодоходные, но сверхнадёжные финансовые инструменты, что значительно ограничило инвестиционную стратегию фондов. При этом государство исходило из мнимой заботы о гражданах, которые могли бы при более рискованных инвестициях потерять свои пенсионные накопления. Но при этом же государство, внедряя накопительную пенсионную систему, декларировало либеральную идею — заставить граждан заботиться о своей старости самостоятельно. Однако лишив при этом этих же граждан полной самостоятельности. Это касается и как уже означенных ограничений по инвестициям самих фондов, так и возможности государства замораживать в своих интересах накопительную часть пенсии, не спрашивая разрешения у этих же граждан.

Зачем создана такая система, понятно: чиновникам необходим источник свободных денег, чтобы затыкать дыры в экономике, вызванные их собственными просчётами в управлении страной. Зачем нужна такая система самим россиянам — непонятно.

Государству пора бы определиться и перестать лицемерить. Либо честно отменить накопительную часть пенсии и все 22% пенсионных, перечисляемых работодателем от заработной платы, переводить в солидарную страховую систему, где пенсии оплачиваются за счёт работающих поколений, что в конечном итоге неминуемо приведёт к дефициту и последующему краху пенсионной системы. Либо расширить инвестиционные возможности пенсионных фондов и на законодательном уровне запретить самому себе замораживать накопительную часть пенсий.

Сейчас в правительстве идёт настоящая борьба за пенсии, фактически за наше будущее. С одной стороны, сторонники сохранения псевдосоциальной «уравниловки» хотят в очередной раз обмануть россиян, с другой — в правительстве рассматривается вопрос о льготном участии НПФ в намечающейся приватизации и реализация планов ЦБ по развитию финансовой системы России, в которой НПФ названы одним из основных источников финансирования экономики.