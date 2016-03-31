



Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый счет

«28 марта подразделения нигерийской армии ликвидировали 25 боевиков исламистской группировки «Боко Харам» в штате Борно на северо-востоке Нигерии», — заявил пресс-секретарь армии полковник Сани Усман. По его данным, военные освободили еще три деревни и конфисковали оружие, освободив из плена боевиков 18 человек, — сообщает агентство 360News.

«Менее чем через год пребывания в должности президент Нигерии Мухаммаду Бухари заговорил о значительном прогрессе в борьбе с «Боко Харам». Бухари переместил военную базу из столицы — города Абуджи — в северо-восточный город Майдугури, скоординировав усилия с другими вооруженными силами в регионе, и задействовав разведку Соединенных Штатов и Великобритании. Его администрация также пытается бороться с коррупцией. Бухари заявляет, что «Боко Харам» находится в бегах, и что его силам удалось одержать «техническую победу» над группой. «Это по-прежнему «боевая сила», но «мы с ними покончили», — говорит президент. Подобные высказывания выглядят не особо обнадеживающими для многих нигерийцев и их соседей, которые до сих пор являются мишенью для террористических атак, а также для сотен тысяч людей, которым пришлось переселиться в результате продолжающегося конфликта в регионе. Только в течение первых двух недель февраля 2016 года более 260 человек были убиты в серии нападений боевиков на деревни в штате Борно», — пишет издание TheForeignAffairs.

Чего ждать жителям Нигерии и всего мира от самой жестокой террористической организации в истории? И есть ли угроза ее проникновению за пределы Африки?

«Боко Харам» — террористическая группа, распространившаяся на северо-востоке Нигерии, а также в Чаде, Нигере и на севере Камеруна. Сейчас лидером группы себя называет человек по имени Абубакар Шекау. Группа подозревалась в связях с «Аль-Каидой», а в марте 2015 года объявила о своей верности (запрещенному в РФ) Исламскому государству. С 2009 года жертвами группировки стали 20 тысяч человек, она заставила покинуть свои дома 2,3 млн человек. «Боко Харам» считается самой «смертоносной» в мире террористической группировкой по «Глобальному индексу терроризма» в 2015 году.

Под предводительством своего лидера Мохаммеда Юсуфа — после основания в 2002 году — группа становилась все более и более радикальной. Главной целью организации было объявлено введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение «западного образа жизни». Во время восстания26 июля 2009 года Мохаммед Юсуф предпринял попытку мятежа, целью которого было создание исламского государства в северной части Нигерии; полиция взяла штурмом базу группировки в Майдугури, и Юсуф был казнен. Неожиданное возрождение группы в сентябре 2010 года сопровождалось еще более изощренными атаками, апогеем которых в 2011 году стали самоубийства смертников у полицейских зданий, нападения на христианские церкви и отделения Организации Объединенных Наций в Абудже. В результате чего в начале 2012 года правительство ввело чрезвычайное положение, продлив его в следующем году и распространив на весь северо-восток Нигерии, что привело к увеличению нападений, как со стороны силовых структур, так и со стороны боевиков.

Из 2,3 миллиона человек, перемещенных в результате конфликта с мая 2013 года, около 250 тысяч покинули Нигерию и бежали в Камерун, Чад или Нигер. В 2014-м году жертвами «Боко Харам» стали более 6.600 человек. Группа массово похищала людей, включая 276 школьниц из Чибука в апреле 2014 г. Примечателен тот факт, что коррупция в службах безопасности явно препятствовала борьбе с беспорядками.

В середине 2014 года боевики получили контроль над участками территории в их родном штате Борно (примерно 50.000 квадратных километров), но захватить столицу штата — город Майдугури — им не удалось. В сентябре 2015 года в министерстве обороны Нигерии объявили, что все лагери «Боко Харам» были уничтожены.

Официальное название группировки — «Джамаатуахлис Сунна Лиддаавативаль — Джихад» — в переводе с арабского означает «Общество приверженцев распространения учения пророка и джихада». Название «Боко Харам» (Bokoharam) она получила от жителей города Майдугури, в котором находилась база группировки. «Боко Харам» переводится как «западное образование запрещено» или «западное образование греховно». Основную массу боевиков составляют представители народности канури.

В ноябре 2013 года США официально признали исламистские вооруженные группировки «Боко Харам» и «Ансара» террористическими организациями. Посвящённая этой теме статья на сайте «Голос Америки» была озаглавлена так: «Этот шаг лишит нигерийскую группировку финансирования через американские банки». Только в мае 2014 года «Боко Харам» была внесена в список террористических организаций Советом Безопасности ООН.

На счету группы уже сотни кровавых нападений. В январе 2015 года, например, боевики «Боко Харам» сожгли 16 городов и деревень на севере Нигерии в штате Борно, включая 10-тысячный город Бага на берегу озера Чад, атаковали камерунский город Колофат — власти Камеруна тогда сообщили об отражении атаки и гибели 143 исламистов. В ответ «Боко Харам» совершил атаку на камерунский город Фотокол, убив 81 мирного жителя, 13 чадских и 6 камерунских солдат.

6 марта Африканский союз поддержал создание регионального объединения для борьбы с «Боко Харам» численностью более восьми тысяч человек. 8 марта вооруженные силы Нигера и Чада начали наземную и воздушную наступательную операцию против группировки на северо-востоке Нигерии.

В марте 2015 года «Боко Харам» теряет контроль над северными нигерийскими городами Бамаи и Гвоза. Власти заявили, что они вернули 11 из 14 районов, которые ранее контролировали исламисты. 2 июля боевики атаковали несколько мечетей. 48 мужчин и мальчиков были убиты в одной из мечетей в Кукаве и 17 человек получили ранения. 97 человек, в основном мужчин, было убито в других мечетях, множество женщин и молодых девушек были убиты в собственных домах. Огромное количество человек получило ранения. В апреле «Боко Харам» сообщила в листовках, распространяемых боевиками, о переименовании группировки в «Западноафриканскую провинцию Исламского государства»

15 июня 2015 года в результате нападения исламистов-самоубийц на полицейские участки в Нджамене (столица и самый крупный город Чада) погибло 38 человек. 11 июля террорист-смертник в женской парандже взорвал рынок в Нджамене рядом с главной мечетью, убив 15 человек и ранив 80. «Боко Харам» взяла на себя ответственность за эти теракты.

9 сентября 2015 года министерство обороны объявило, что все известные лагери «Боко Харам» были уничтожены. 24 сентября Белый дом объявил об оказании военной помощи, которая включала в себя помощь в размере $ 45 миллионов для Бенина, Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии. 14 октября Белый дом объявило переброске 300 военнослужащих в Камерун для проведения патрулирования: «Эти силы оснащены оружием для обеспечения защиты, и они останутся в Камеруне, пока в их поддержке не будут больше нуждаться».

Министр иностранных дел Камеруна объявил о том, что коалиционные силы для борьбы с «Боко Харам» включают в себя 3.500 военнослужащих из Бенина, Чада, Камеруна, Нигера и Нигерии. Франция и Великобритания, по согласованию с Соединенными Штатами, отправили инструкторов и материальную помощь Нигерии. Франция планировала использовать 3000 военнослужащих в регионе для проведения операций по борьбе с терроризмом. Израиль и Канада пообещали поддержку. Китай также предложил помощь Нигерии, которая включала в себя передачу спутниковых данных и военную технику. В октябре 2015 года Колумбия направила делегацию экспертов по вопросам безопасности, чтобы помочь нигерийским властям и обменяться опытом в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом. В январе 2016 года нигерийская делегация во главе с генерал-лейтенантом Тукур Юсуф Буратаи посетила Колумбию с целью обмена информацией.

«Аль-Каида» никогда официально не называла «Боко Харам» партнером или аффилированной организацией. После массового похищения людей в Чибоке «Аль-Каида» не комментировала действия «Боко Харам», что привело некоторых аналитиков к выводу, что африканская группировка слишком жестока даже для «Аль-Каиды». По некоторым данным, форма и структура «Аль-Каиды» и ее филиалов до сих пор остается предметом дискуссий даже в кулуарах разведки США, а точное текущее состояние связей между «Боко Харам» и организацией «Аль-Каида» остается неясным. В октябре 2015 года американские военные должностные лица отметили, что у «Боко Харам» нет никаких доказательств связей с ИГИЛ.

Издание The National Interest подходит к проблеме глобально: «Аналитики, сражающиеся с терроризмом, ломают голову над тем, как относиться к африканским исламистским террористическим группам. Это локально сосредоточенные приверженцы привлекательной идеологии, либо взаимозависимые узлы в разветвленной, но централизованно управляемой глобальной сети? Могут ли игнорироваться некоторые группы, независимо от их принадлежности к «Аль-Каиде» или ИГИЛ? Аналитики и политики должны знать, является ли группировка серьезной угрозой даже для ближайших окрестностей в Африке.

«Боко Харам» — отличный пример в этом отношении. Географически изолированная и слаборазвитая группа из Африки к югу от Сахары, с течением времени все же «дотянулась» до «Аль-Каиды» и Исламского государства. Уже в 2009 году группа объявила о своей приверженности «Аль-Каиде», но сосредоточилась на внутренних нигерийских делах: нападая на северо-восточные регионы страны, убивая военнослужащих и ведя войну с полицией, она не способствовала глобальному джихаду. «Аль-Каида» тем временем не проявляла никакого интереса к группе, не беря на себя роль спонсора или союзника, и оставив «Боко Харам» надеяться на собственные силы.

В марте 2015 года лидер «Боко Харам» Абубакар Шекау объявил в твиттере и с помощью видео, опубликованном в интернете, что он присягает на верность Исламскому государству. Пропаганде группы это точно не навредило. Параллельно «Боко Харам» принялся расширять свои связи с исламскими группами в регионе: от исламского Магриба до Мали и Ливии. Но персона Шекау, бывшая ранее основным элементом «торговой марки» «Боко Харам», ушла на задний план. Некоторые аналитики предполагают, что это было сделано для снижения влияния и сужения автономии группировки.

Что даст ранее аффилированным частям «Аль-Каиды», в частности, самой «Боко Харам» вступление в ИГ? — Вступление и тактика использования кластеров вдоль транзитных маршрутов может, например, облегчить использование информации, доступной для всех групп из внутреннего круга. В то время как цели «Аль-Каиды» выглядят все более размытыми, Исламское государство стремится создавать «халифаты» на четко закрепленных территориях. У группы и самих бойцов, таким образом, появляется альтернатива. Похоже, ИГ не видит особой необходимости в развертывании нигерийских частей за границей, или, возможно, материально-технические затраты на перемещения сил к югу от Сахары для боевиков слишком высоки.

Означает ли это, что «Боко Харам» не представляет угрозу для США, или что она не станет такой угрозой в будущем? В любом случае, наша задача состоит в том, чтобы удержать «Боко Харам» от возможности вырваться наружу. На сегодняшний день, несмотря на знаменитый девиз организации «запретить западное образование», главная обида «Боко Харам» заключается в секуляризации и коррупции в самой Нигерии.

Для США поддержка сил в Нигерии будет означать поддержку политического лидерства в регионе. Это также будет означать приложение усилий по обрубанию связей и потоков ресурсов между местным филиалом ИГ и его центром. Но в той степени, в которой «Боко Харам» является нигерийской проблемой, благоразумный ответ должен быть найден непосредственно в самой стране», — пишет издание The National Interest.